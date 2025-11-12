Analog, limitiert, teuer

Der PPG 1002 Reissue 2025 ist ein monophoner Analogsynthesizer, der Sammlerherzen höherschlagen lässt. Mit seiner kompromisslosen Nachbildung des Originals und einer streng limitierten Auflage setzt dieses exklusive Instrument neue Maßstäbe in Sachen Klang und Verarbeitung. Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Synthesizer-Erlebnis ist, wird hier fündig – vorausgesetzt, der Preis schreckt nicht ab.

PPG 1002 Reissue 2025

Vorwort

Unser heutiger Testkandidat, der PPG 1002 Reissue 2025, sorgte vor Kurzem für allerlei Aufsehen. Kein Wunder, denn erstens ist es eine beinahe identische Kopie der originalen Schaltpläne mit möglichst identischen Bauteilen (Through-Hole, keine/kaum SMD-Bauteile), und zweitens ist seine Positionierung von vornherein als exklusives Sammlerobjekt deutlich unterstrichen durch den Fakt, dass der PPG 1002 Reissue 2025 9.999,- Euro kostet. Der analoge Mono-Synth ist eben keine Massenware und so gibt es folgerichtig eine streng limitierte Auflage von 102 Stück.

Die Entwicklung nach den originalen Schaltungen von Wolfgang Palm nahm Cornel Hecht (Hell Modular) vor, wobei Wolfgang Palm selbst eine beratende Funktion übernahm. Der weltweite Vertrieb wird von Ingmar Kochs Liquid Sky d-vices abgewickelt.

DISCLAIMER: Uns ist klar, dass ein Synthesizer mit so einem Preisschild extrem polarisiert, weswegen wir uns in der Redaktion abgesprochen haben, den Test ohne Bewertung vorzunehmen. Der Gedanke dahinter war einfach: Eine Bewertung des eigentlichen Synths mit Blick auf den Markt ist schier unmöglich. Selbst wenn der PPG 1002 Reissue 2025 der beste Synthesizer aller Multiversen wäre, würde der Preis seine Bewertung absolut in den Keller ziehen. Und eine Durchschnittsbewertung abzugeben, erscheint auch wenig sinnvoll.

Deswegen hoffen wir, ihr freut euch, dass wir überhaupt ein Testexemplar erhalten konnten und euch den PPG 1002 Reissue 2025 in aller Ausführlichkeit vorstellen können. Natürlich darf ein Vergleich mit dem Original nicht fehlen – aber bitte seht es uns nach, dass wir nicht auch noch einen der vermutlich überhaupt noch 10 existierenden Originale besorgen konnten. Stattdessen dient ein Artikel von Theo Bloderer, hier auf Amazona als Basis eines Vergleichs.

Hardware

Mein Güte! Als ich den PPG 1002 Reissue 2025 geliefert bekam, bin ich beinahe zusammengeklappt – es war früh am Morgen und ich hatte noch nichts Vernünftiges gegessen … da ist so ein Paket in der Größe mit dem Gewicht von 10 kg vor dem ersten Kaffee schwer verdaulich.

Als der PPG 1002 Reissue 2025 dann nach dem Auspacken auf meinem Tisch stand, musste ich mich zunächst wirklich an meine alten analogen Schätzchen erinnern. Die sind auch groß und bieten viel Platz, auch für die grobe Hand. Als Vergleich habe ich mal ein Eurorack-Modul darauf gelegt.

Mit einer Größe von 65,5 x 26 x 10 cm und den massiven aus Aluminium gefrästen Seitenteilen ist der PPG 1002 Reissue 2025 auf jeden Fall als imposant zu bezeichnen. Generell sieht man den einzelnen Sektionen an, dass sie mal als Module für ein 5U-System konzipiert waren. Die Frontplatte ist dabei aus einem Stück und auf das Gehäuse aufgeschraubt, alle Anschlüsse finden sich auf der Frontplatte, ausgenommen des Eingangs für das Netzteil.

Dieses befindet sich auf der Rückseite ganz rechts, zusammen mit einem recht leichtgängigen Schiebeschalter. Da ich ein Vorseriengerät zum Test habe, bleibt zu hoffen, dass hier noch etwas „Satteres“ seinen Platz findet. Und ja – ich denke, auch bei dem Preis und der Präsentation hätte es auch ein internes Netzteil für den PPG 1002 Reissue 2025 sein dürfen. Darüber hinaus finde ich die Wahl des Steckerformats des Netzteils, das exakt dem eines MIDI-Steckers entspricht, etwas unglücklich – bei DIN 5-Pol hätte ich wohl eher die Kreuzform gewählt, um der zugegebenermaßen sehr geringen Wahrscheinlichkeit einer Nutzung des Netzteils am MIDI-Eingang vorzubeugen.

Alle Potis und Drehschalter sind von sehr guter Qualität und ermöglichen ein nuanciertes Einstellen, was vor allem bei den Tune-Reglern von Vorteil ist. Die Kippschalter sind für meine Begriffe etwas klein und ich hätte sie gerne größer gesehen. Der MIDI-Mode-Button ganz rechts ist ein einfacher gefederter Prell-Taster. Mit diesem kann z. B. der MIDI-Kanal ausgewählt oder der Selbststimmungsvorgang gestartet werden. Auch eine Option zum Microtuning eingehender MIDI-Noten bietet er sowie Reboot- und Factory-Reset-Optionen.

Wie gesagt, sind die Aluseitenteile mit dem tief ausgeprägten PPG-Logo das echte designtechnische Highlight des PPG 1002 Reissue 2025.



Dieser bietet im Gegensatz zum Original, das in der Vor-MIDI-Zeit entstand (1976), ein einfaches MIDI-Interface. Dieses erlaubt die Steuerung des Gates, der Oszillatoren und der Lautstärke des Ausgangs-VCAs. Flankiert wird die gleiche Funktionalität über drei CV-Buchsen im 6,3 mm Klinkenformat. Auf den genauen Einsatz der Velocity-Steuerung müssen wir später noch eingehen.

Erster Eindruck

Nach dem Anschalten werde ich sofort mit den Statusanzeigen für die +/-12 V Stromversorgung und die MIDI-Bereitschaft begrüßt, die in einem angenehmen Orange leuchten. Dieselbe Farbe wird auch für die visuelle Anzeige der Hüllkurven und des LFOs genutzt.

Ich lasse dem PPG 1002 Reissue 2025 einige Minuten zum Warmwerden Zeit und spiele die ersten Töne – ich muss sagen, dass der Klang mir auf Anhieb gefällt. Selbst auf meinen Kleinmonitoren kommt ein satter analoger Klang zum Vorschein, dessen Eindruck sich noch verbessert, wenn ich auf meine 10-Zöller umschalte. Durchsetzungsfähige analoge Power ist hier zu erwarten – und genau das liefert er auch.

Aufbau

Gut, was ist der PPG 1002 Reissue 2025 denn nun genau? Er ist ein monophoner, voll analoger Synth mit zwei Oszillatoren, einem LFO und einem eigenresonanzfähigen 4-Pol-Filter, flankiert von einer Filterhüllkurve und einer Lautstärkenhüllkurve. Die Hüllkurve für das Filter kann aber über die Drehschalter, die eine Art Patchsystem darstellen, auch gleichzeitig auf andere Ziele, wie die Tonhöhe, gelegt werden.

Da das Ziel war, das Original möglichst genau nachzubilden, haben wir es bei beiden Hüllkurven nicht mit den heute üblichen ADSR-Vertretern zu tun. Die Filter-Hüllkurve ist vom AR-Typ, umschaltbar auf ASR, die Lautstärkenhüllkurve hat hingegen nur einen Decay-Parameter – die Idee dahinter war damals wohl, dass auch das Filter mit einer langen Attack-Zeit für anschwellende Sounds genutzt werden kann. Hier hätte ich eine natürliche Möglichkeit gesehen, das Design etwas zu modernisieren; es wurde sich jedoch dazu entschieden, dem Original treu zu bleiben.

Eine weitere solche Entscheidung betrifft die Art und Weise, wie mit der Velocity (über MIDI oder CV) umgegangen wird. Üblicherweise wird die Gesamtstärke der Hüllkurve, die für die Lautstärke zuständig ist, damit gesteuert. Hier haben sich die Macher entschieden, Velocity als einen VCA-Bias zu implementieren. Das bedeutet, ihr stellt darüber lediglich die Lautstärke des VCAs ein, zusätzlich zum eigentlichen Verlauf. Ganz konkret: Wenn ihr über MIDI eine Note mit hoher Velocity spielt, bleibt der VCA danach auf, und ihr hört den Ton also immer noch, solange, bis eine Note mit einer Velocity von 0 hinterhergeschickt wird.

Der Grund dafür war, Verlauf und Form der Hüllkurve(n) nicht zu beeinträchtigen, um so eben exakt am Original zu bleiben. Ich persönlich hätte da eine praktikablere Lösung besser gefunden, denn so muss man immer „darum herum“ arbeiten.

Die Velocity ist auch für die Filter-Cutoff schaltbar, womit ihr schon schöne Sequenzen erzeugen und ausdrucksstark spielen könnt.

Patch-Möglichkeiten des PPG 1002 Reissue 2025

Um uns den klanglichen Möglichkeiten zu nähern, müssen wir die Zuweisungsoptionen betrachten, die die einzelnen Module bieten.

Oszillator Controller: LFO Pulse, Noise, Hüllkurve, Audio/Subaudio

Oszillator 1: LFO Tri, Noise, Hüllkurve, Audio/Subaudio

Filter Controller: LFO Pulse, Audio/Subaudio, Audio, Noise

Envelope Generator: Gate, LFO, Audio/Subaudio, Off

VCA: Sustain, Hüllkurve, LFO Pulse, LFO Tri

Subaudio bezeichnet hier jeweils den zweiten Oszillator. Zusätzlich kann das Audiosignal bestimmt werden, welches an den VCA gelegt werden kann.

VCA: Filter, Audio, Audio/Subaudio, Noise

Ausgang 2/Phones: Audio, Audio/Subaudio, Noise, VCA

Über den zweiten Ausgang kann also das Signal an anderen Stellen abgegriffen werden als über den ersten Ausgang, womit einige Pseudo-Stereo-Effekte möglich werden.

Oszillatoren

Der PPG 1002 Reissue 2025 klingt wirklich satt, vor allem wenn die klassischen Schwebungen zweier leicht gegeneinander verstimmter Oszillatoren genutzt werden. Dabei ist der eigentliche Vorrat an Schwingungsformen nicht besonders üppig.

Der Hauptoszillator kann zwischen Dreieck und Sägezahn überblenden, der zweite, oder Suboszillator, beherrscht entweder Rechteck oder Sägezahn. Keiner der Audio-Oszillatoren hat die Möglichkeit, eine Pulsbreite einzustellen.

Im Bild: Schwingungsformen von Oszillator 1

Der Suboszillator hat jedoch auch eine Form der Überblendung, bei der er zwei Oktaven mischen kann. Das klingt dann manchmal auch nach mehr als nur 2 Oszillatoren.

Im Bild: Schwingungsformen von Oszillator 2, Rechteckschwingung

Im Bild: Schwingungsformen von Oszillator 2, Dreiecksschwingung

Interessant zu sehen, dass die Ausgangsschwingungsform von Oszillator 2 stets ein Rechteck ist, egal welche eingestellt ist. Erst beim Zumischen der höheren Oktave kommt der Sägezahn zum Vorschein.

Der Oszillator 2 beherrscht Sync und lässt sich auf verschiedene Weise einsetzen, denn es ist ihm möglich, unabhängig von der Tonhöhensteuerung des Oszillators 1 zu laufen. Zusätzlich dazu kann die AR/ASR-Hüllkurve auf die Tonhöhe gelegt werden (allerdings ohne Zwischenwerte über einen Regler), sodass spezielle Sync-Sounds möglich werden.

Filter

Das Filter ist ein 4-Pol-Lowpass mit Resonanz, die bis in die Eigenschwingung geht. Es wird sogar ein guter Anteil am Regelweg des „Filter-Characterization“-Reglers diesem Bereich gewidmet. Als typischer Vertreter dünnt der Bass des Oszillator-Signals bei zunehmender Resonanz aus, bis schließlich das gesamte Oszillator-Signal nur noch sehr leise zu hören ist.



Das Filter im PPG 1002 Reissue 2025 zeichnet sich dadurch aus, dass das Eingangssignal stets einen Einfluss auf die Resonanzcharakteristik hat. Fast als ob immer ein wenig Audio-Modulation im Spiel wäre. Spielt man das aus, gibt das dem Filter eine raue Charakteristik, die sich stark von der eines Moog-Filters unterscheidet.

Klang

So richtig ergiebig wird es aber, wenn die verschiedenen Audio-Modulationen vom Filter oder auch Cross-Modulationen zum Einsatz kommen – dadurch erhält der PPG 1002 Reissue 2025 seinen ganz eigenen Klang und ist eben nicht „ein deutscher Moog-Klon“, als was er häufig bezeichnet wird.

Unter dem Artikel findet ihr natürlich noch mehr Beispiele. Interessant ist es auch, die Noise-Quelle als Ringmodulationskomponente zu nutzen.

Vergleich mit dem Original

Um überhaupt einen Vergleich anstellen zu können, musste ich die Klangbeispiele von Theo Bloderer heranziehen. Dabei stellte sich heraus, dass es recht knifflig ist, Beispiele von analogen Synths nachzuahmen, an denen bei der Aufnahme noch Einstellungen vorgenommen werden. Dennoch hier meine Versuche eines Vergleichs.

Was mir auffällt, ist, dass das Filter im PPG 1002 Reissue 2025 etwas gutmütiger zur Sache geht als im Original. Manche kreischende Klänge konnte ich nicht so einfach nachbilden. Es sollte aber auf der Hand liegen, dass es sich im Grunde genommen um den gleichen Synth handelt, was in den Beispielen auch zutage tritt.