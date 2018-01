Test: Presonus Audiobox USB 96, USB-Audiointerface

Die Audiobox Serie von Presonus kennt man schon lange, doch seit einiger Zeit gibt es hier ein kleines und feines Update, die Presonus Audiobox USB 96. Wahlweise ist das USB-Audiointerface solo oder als Paket mit passendem Mikrofon, Kabel und Kopfhörer erhältlich, im Grunde also das perfekte Rundum-sorglos-Paket für Einsteiger. Und genau dieses haben wir für euch getestet.

Erster Eindruck

Bei der Presonus Audiobox USB 96 handelt es sich um ein ähnliches Interface wie die Audiobox 22VSL, identisch ist u.a. die Anzahl der Ein- und Ausgänge. Hiervon werden jeweils zwei geboten. Beide Eingänge sind auf der Vorderseite des Interfaces platziert und sind als Kombo-Buchsen XLR/Klinke ausgelegt. Diese sind sowohl für Mikrofon- als auch für Instrumenten (Hi-Z)-Signale ausgelegt, eine direkte Aufnahme von Gitarren oder Bässen ist somit ohne Weiteres möglich.

Größter Unterschied zur Audiobox 22VSL ist die Tatsache, dass die 22VSL-Version über die Class-A XMAX Preamps von Presonus verfügt, bei der Audiobox USB 96 spricht Presonus lediglich von „high quality mic preamplifiers“. Die Anordnung der Bedienelemente ist im Vergleich etwas anders, davon abgesehen ähneln sich die beiden Interfaces doch sehr.

Fünf Potis dienen zur Steuerung und Einstellung der Audiobox. Zwei davon dienen zur Anpassung des anliegenden Pegels (Gain 1/2), jeweils einer für die Gesamt- und Kopfhörerlautstärke und der Fünfte im Bunde regelt das Verhältnis zwischen Playback (via USB) und aufzunehmendem Signal. Hierüber kann das aufzuzeichnende Signal entsprechend latenzfrei abgehört und das Mix-Verhältnis zwischen Computer- und Direktsignal eingestellt werden. Zur optischen Kontrolle der Einstellungen bietet die Presonus Audiobox USB 96 drei LEDs. Eine markiert den aktiven Zustand des Audiointerfaces, die anderen beiden leuchten rot auf, sobald die Eingangssignale in Richtung Übersteuerung wandern. Zu guter Letzt bietet die Audiobox USB 96 noch einen hintergrundbeleuchteten Taster zur Aktivierung der +48 Volt Phantomspeisung, diese ist jedoch nur global für beide Eingänge gleichermaßen aktivierbar.

Die Rückseite des Audiointerfaces beherbergt die weiteren Anschlüsse. Neben einem Stereopärchen 6,3 mm Klinkenbuchsen, das als Main-Ausgang dient, findet sich hier ein 6,3 mm Kopfhöreranschluss, der obligatorische USB-to-host Port sowie jeweils ein MIDI-Ein- und Ausgang. Gerade die Kombination aus Audiointerface und MIDI-Port könnte für Einsteiger interessant sein, evtl. gilt es ja doch mal, ein MIDI-Keyboard anzuschließen. Auch wenn die meisten Controllerkeyboards mittlerweile per USB angeschlossen werden.

Abgeschlossen wird die Rückseite von einem Kensington Lock zur Sicherung des Eigentums. Ein Netzteil wird nicht benötigt, die Audiobox bezieht ihren zum Betrieb notwendigen Strom über USB.

Zum Lieferumfang der Presonus Audiobox USB 96 gehört eine gedruckte Kurzanleitung in vier Sprachen, das ausführliche Handbuch stellt Presonus auf seiner Website zum Download bereit. Ebenso gehört ein USB-Kabel sowie Lizenzen für die DAW Presonus Studio One Artist und die Plug-in Suite Studio Magic hinzu. Letztere beinhaltet einige sehr interessante, wenn auch teils abgespeckte Versionen bekannter Plug-ins, darunter Eventide H910 und Eventide Stereo Room, Brainworx bx_opto, SPL Attacker, Arturia Analog Lab Lite sowie Lexicon MPX-i Reverb. Also alles Produkte namhafter Hersteller.

Kauft man das Audiointerface im Rahmen des Studiopakets, gehört zusätzlich zu den genannten Produkten und Software-Lizenzen das Kondensatormikrofon Presonus M7 samt XLR-Kabel und Tasche sowie der Kopfhörer Presonus HD7, ebenfalls samt Softtasche für die Aufbewahrung/den Transport, zum Lieferumfang.

Verarbeitung

Wie bereits in den vergangenen Tests der Audiobox-Reihe festgestellt, gehört die Audiobox USB 96 mit zu den solidesten Audiointerfaces dieser Preisklasse. Das Gehäuse und alle Bedienelemente bestehen voll und ganz aus Metall. Das zweiteilige Gehäuse mit schwarzem Körper und blauer Frontseite ist fest miteinander verschraubt, für den seitlichen Schutz hat Presonus silberne Abschlussleisten angebracht. Die fünf Drehschalter machen einen überaus guten Eindruck und lassen sich mit entsprechendem Widerstand sauber drehen. Sie sind gerastert und mit einer Markierung zur besseren Einstellung versehen. Dass die Verarbeitung wirklich so solide ist, davon kann man sich auch in folgendem Video überzeugen:

Auch sämtliche Anschlüsse der Presonus Audiobox USB 96 sind mit dem Gehäuse verschraubt und sitzen bombenfest, in Sachen Verarbeitung Bestnote.