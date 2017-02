Test: Presonus Monitor Station

Im modernen Studio gibt es kein Mischpult mehr, schade aber wahr. Insofern fehlen auf einmal wichtige Dinge wie Talkback, Abhöranwahlen und Quellwahlmöglichkeiten, wie man sie von den Mastersektionen analoger oder digitaler Mischpulte kennt. Monitor-Controller kämpfen gegen diesen Tatbestand an und Presonus, in diesem Bereich bekannt durch die Central-Station, stellt die rund 300 Euro teure Monitor-Station vor, die ein rundum-sorglos-Paket zum multiplen Einsatzzweck bereitstellen soll.

Überblick

Die Monitor Station dient also zur Abhör-Kontrolle an Audioarbeitsplätzen. Das Gehäuse ist in leichter Pultform aus Blech gefertigt und besitzt markante Lüftungsschlitze, die an einen Powermischer erinnern. Eine Endstufe ist jedoch selbstverständlich nicht in das Gerät integriert. Die Bedienung erfolgt über Potis, die zwar über hochqualitative Potikappen aus Kunststoff/Metall verfügen, selber jedoch leider nicht von der stabilen Ausführung sind. Das heißt, sie wackeln etwas zu viel, was nicht direkt Langlebigkeit suggeriert. Gerade bei einem Monitor-Controller mit seiner sehr speziellen Anwendung erwarte ich jedoch, dass solch elementare Dinge hochqualitativ ausgeführt sind.

Interessant ist, dass zwar ein Netzteil beiliegt, jedoch kein gedrucktes Handbuch. Bei Software könnte man dies noch verschmerzen, da man sowieso einen Computer braucht, aber zu einem Hardware-Gerät gehört meiner Meinung nach immer ein Handbuch in Papierform.

Die Quellen und Abhöranwahlen erfolgen über weiche Silikontasten, die von einem kleinen Mikroprozessor abgefragt werden und der die Signalschaltung im Inneren vornimmt. Die Schaltungen erfolgen dabei wahrscheinlich über ICs, denn man hört keine hochwertigen Relais klicken.

Der Signalfluss ist in zwei Bereiche gegliedert: Main und Cue, es stehen also zwei Quellen zur Auswahl, die an drei Monitorpaare und vier Kopfhörerverstärker weitergeleitet werden können. Auch an einen Phono-PreAmp und ein externes Talkback Mikrofon (leider ohne verriegelbare XLR-Buchse) wurde gedacht. Ein Aux-Eingang kann ebenfalls zugepegelt werden. Im Anschlussdiagramm können Sie sehen, wie sich der Hersteller die Konfiguration gedacht hat.