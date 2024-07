Test: PreSonus Quantum ES 2, USB-C-Audiointerface

Kleines Desktop-Audiointerface für gehobene Ansprüche

Das PreSonus Quantum ES 2 ist eine neue Generation von PreSonus USB-C-Audiointerfaces. Herausragende Audioqualität trifft auf praxisgerechte Features, die das Interface im heißumkämpften Markt der kleinen Desktop-Interfaces erfolgreich platzieren sollen. Wir haben uns das PreSonus Quantum ES 2 USB-C-Audiointerface näher angeschaut.

PreSonus

Die Erfolgsgeschichte von PreSonus ist längst bekannt und fast jedem Musiker oder Tontechniker sollte zumindest ein Produkt des Herstellers einfallen, fragt man ihn danach. Im kommenden Jahr wird PreSonus 30 Jahre alt. Gegründet wurde das Unternehmen 1995 von Brian Smith und Jim Odom. Alles begann mit einigen 19“-Geräten und der MIDI-Steuerung analoger Geräte. Da gab es Multichannel-Kompressoren, 8-Kanal-Mic Preamps für die ADAT-Schnittstelle, FireWire-Interfaces für den Mac, das erste über Software steuerbare Audiointerface, den ersten Single-Fader DAW-Controller (ein voller Erfolg), das erste analog anmutende Digitalpult mit Software-Steuerung, iPad-Fernbedienung und FireWire für Aufnahme und Wiedergabe (die StudioLive-Serie gibt es bis heute), eine DAW, die schnell zu einer ernstzunehmenden Alternative zu Cubase, Logic und Pro Tools geworden ist (Studio One), Studiolautsprecher, Vernetzung aller Live-Produkte per AVB oder Dante und so vieles mehr.

Die Audiointerfaces von PreSonus erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit. PreSonus hatte auch als einer der ersten Hersteller ein Audiointerface, das ohne Zusatz-Hardware am iPad funktionierte und im Zusammenspiel mit GarageBand oder Cubasis das iPad in eine DAW-Umgebung verwandelte. Interfaces wie das PreSonus Studio 1824c, die AudioBox USB 96, das Quantum 2626 und die diversen Verwandten sprechen eine Vielzahl von Nutzern an. Das PreSonus Quantum ES 2 setzt diese Reihe fort und verspricht erneut einige Verbesserungen.

Die neuen Presonus Quantum Audiointerfaces

Wer das PreSonus Quantum 2626 Interface kennt, weiß, dass der Name Quantum für höchste Audioqualität steht. Immer wieder begeistern gerade die hochwertigen Mikrofonvorverstärker von PreSonus die Anwender. Nun erweitert PreSonus die Quantum-Reihe um vier neue Interfaces:

Quantum ES 2

Quantum ES 4

Quantum HD 2

Quantum HD 8

Die beiden Desktop-Interfaces Quantum ES 2 und Quantum ES 4 sprechen Musiker an, die ihre Musik in ihrem Heimstudio oder unterwegs aufnehmen. Als Desktop-Interfaces konstruiert, benötigen sie wenig Platz auf dem Schreibtisch und sind doch vollgepackt mit Features.

Die beiden Interfaces Quantum HD 2 und Quantum HD 8 sind als Rack-Varianten ausgeführt, bieten teils mehr Kanäle und in einigen Bereich leicht bessere technische Daten. Die wichtigsten Eckpunkte sind jedoch identisch und zeichnen die Quantum-Serie aus:

MAX-HD Mikrofonvorverstärker

Aufnahme mit bis zu 192 kHz Sampling-Rate

Universal Control

Auto Gain

Niedrige Latenz

erstklassige Verarbeitung

hochwertige Wandler

Schauen wir uns das PreSonus Quantum ES 2 USB-C Audiointerface mal genauer an.

Design des Quantum ES2 Interface

Das Interface hat ein extrem schickes Design und setzt sich durch das Metallgehäuse von den Plastikgehäusen anderer Hersteller wohltuend ab. Auf der Oberseite entdecke ich einen großen Push-Encoder, der durch einen blauen Ring auf der Oberseite farblich abgesetzt ist und auch in einer dunkleren Studioumgebung sofort auffällt. Durch einen weiteren blauen Ring rund um den Push-Encoder wird der aktuelle Wert signalisiert. Sieben Schalter und vier schön große LED-Ketten vervollständigen die Oberseite.

Welche Anschlüsse bietet das Quantum ES2 Audiointerface?

Die Anschlüsse des PreSonus Quantum ES 2 USB-C Audiointerfaces verteilen sich auf die Vorder- und Rückseite. Vorne zu finden sind der Instrumenteneingang (Hi-Z) und der Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite entdecke ich zwei XLR/TRS-Combo-Buchsen, zwei TRS-Klinkenbuchsen für die Main-Outputs 1 und 2, MIDI-In und MIDI-Out als 3,5 mm TRS-Anschluss, zwei USB-C-Anschlüsse, eine Vorrichtung zur Diebstahlsicherung mittels Kensington-Lock und (Trommelwirbel) einen Betriebsschalter. Wie viele Hersteller haben für ihr Audiointerface mit Spannungsversorgung über USB einen Betriebsschalter? Richtig, fast keiner. Warum ein solcher von Vorteil ist, darauf gehe ich später noch ein.

Lieferumfang des Presonus Interfaces

Das PreSonus Quantum ES 2 wird mit einem USB-C- auf USB-C Kabel ausgeliefert, außerdem gehört eine sechsmonatige Studio One+ Mitgliedschaft und eine unbefristete Lizenz von Studio One Pro mit dazu.

Studio One Pro ist im Vergleich zum früher beigelegten Studio One Artist eine vollständige DAW mit allen wichtigen Features und wird durch Studio One+ durch einige weitere Features erweitert, die man mit der sechsmonatigen Mitgliedschaft in Ruhe ausprobieren kann. Danach steht es dem Nutzer frei, die Studio One+ Mitgliedschaft zu verlängern. Das ist eine sehr sinnvolle Lösung, denn oftmals entscheidet man sich vorschnell für eine Mitgliedschaft, deren Features später selten genutzt werden. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung.

Sehr vorbildlich ist PreSonus übrigens in Sachen Bedienungsanleitung: Diese steht in 26 Sprachen als PDF zum Download bereit. Das PreSonus Universal Control Software-Reference-Manual gibt es auf Englisch, das Quantum USB-Software-Reference-Manual in sechs Sprachen. Hier handelt es sich nicht etwa um ein ein- oder zweiseitiges Quick-Start-Manual, sondern um vollständige und bebilderte Bedienungsanleitungen.

Installation des Audiointerfaces

Zur Installation habe ich das Quantum ES 2 mit dem Thunderbolt-Anschluss meines Mac Mini verbunden. Anschließend wurden Universal Control und die Anleitungen heruntergeladen und Universal Control installiert. Zwar funktioniert das Audiointerface auch ohne Universal Control und wird sofort von MacOS erkannt, allerdings erschließt sich erst mit Universal Control die komplette Funktionsvielfalt. Anwender anderer PreSonus-Geräte mit Universal Control können sich übrigens den Download sparen, sofern sie die neueste Version installiert haben. Universal Control erkennt die mit dem Rechner verbundenen Geräte automatisch und passt sein GUI dem Funktionsumfang entsprechend an. Installiert werden in meinem Fall Universal Control und der Quantum Thunderbolt Driver.

Bei einem Audiointerface interessieren natürlich auch einige technische Daten. Auf dem Datenblatt gibt sich das PreSonus Quantum ES 2 einwandfrei:

Mic Inputs

MAX HD Mikrofonvorverstärker mit 75 dB Gain

0,001 % THD (1 kHz, minimum Gain)

113 dB A Dynamikumfang

-129 dBu Equivalent Input Noise (Maximum Gain, 150 Ohm, 22 kHz BW, A-bewertet)

20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang (± 0,2 dB)

Line Inputs

Line Inputs mit einer Gain-Range von ± 10 dB und einem Maximalpegel von +15 dBu

0,001 % THD (1 kHz, minimum Gain)

114 dB A Dynamikumfang

20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang (± 0,1 dB)

Instrumenteneingang

Impedanz: 1 MOhm

Gain Range : 75 dB

111 dB Dynamikumfang

0,002 % THD (1 kHz, minimum Gain)

20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang (± 0,2 dB)

Main Outputs

max. Output-Level: +15 dBu

20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang (± 0,1 dB)

117 dB A Dynamikumfang

0,001 % THD (1 kHz, +4 dBu)

Die Wandler arbeiten mit einem Dynamikumfang von 120 dB bei 24 Bit Auflösung und unterstützten Sampling-Raten von 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz.

Die eigene Loop-Messung bestätigt die hervorragenden Daten bezüglich Frequenzgang und Verzerrungen.

Praxiseinsatz des Presonus ES2

Die Werbung verspricht nicht zu viel. Das ES2 ist ein hervorragendes Audiointerface, das vor allem auch hinsichtlich der anzuschließenden Mikrofone keine Einschränkungen macht. Durch die hohe Verstärkung von bis zu 75 dB hat das PreSonus Quantum auch mit pegelschwachen Mikrofonen keinerlei Probleme. Bändchenmikrofone und Vintage-Schätzchen dürfen also genauso aufgenommen werden, wie das gerade bei Heimstudiobetreibern beliebte und sehr pegelschwache Shure SM7b. Das Interface ist wohltuend rauschfrei und die Handhabung ob mit oder ohne Universal Control sehr einfach.

Ob man mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen auskommt, hängt sicherlich auch von der eigenen Arbeitsweise ab. Wer hauptsächlich „in the box“ arbeitet, wird nicht viel mehr Ein- und Ausgänge benötigen. Ansonsten steht der größere Bruder mit vier Ein- und Ausgängen bereit.

Die wichtigsten Funktionen sind beim PreSonus Quantum auch über die Hardware erreichbar. Dazu gehören die Phantomspeisung, das Verbinden der beiden analogen Eingänge zu einem Stereokanal, das Aktivieren der Auto-Gain-Funktion, das Stummschalten des Ausgangs sowie das Umschalten des Push-Encoders für die Regelung der diversen Parameter wie Kanal-Gain oder Main- bzw. Kopfhörerpegel.

Dank Auto-Gain-Funktion ist das Einpegeln ein Kinderspiel: Auto-Gain aktivieren, laut ins Mikrofon singen oder das Instrument spielen, Einpegelvorgang abwarten (ca. 10 Sekunden), fertig.

Einige Funktionen verstecken sich unter der Haube und werden zum Teil in der Werbung gar nicht erwähnt. So ist das Quantum ES 2 Interface eigentlich nicht nur ein 2 In/2 Out-Interface, sondern ein 6 In/4 Out-Interface. Zusätzlich zu den analogen Ein- und Ausgängen gibt es nämlich noch weitere USB-Ein- und Ausgänge, die sich in Universal Control entsprechend routen lassen. Um diese zu nutzen, muss zunächst die Loopback-Funktion in Universal Control aktiviert werden. Nach der Aktivierung zeigt Universal Control vier weitere USB-Eingänge zusätzlich zu den zwei analogen Eingängen und zwei weitere Loopback-Ausgänge an. Über Sends-Regler bestimmt der Anwender, welche Eingangssignale auf welchen Loopback-Ausgang gesendet werden. Das ist sehr praktisch, wenn man das Interface für das Streaming nutzen möchte und Signale verschiedener Anwendungen zusammenführen will. Auch für Telefonkonferenzen lässt sich diese Funktion nutzen.

Mittels Loopback können sogar vier analoge Ausgänge realisiert werden. Das ist ganz einfach, indem man den Kopfhörerausgang als zusätzlichen Stereoausgang nutzt und einen oder beide Loopback-Kanäle als Audioquelle für den Kopfhörer. Auf diese Weise lassen sich nicht nur vom Main-Mix unabhängige Kopfhörermischungen erstellen, sondern zum Beispiel auch live auf der Bühne ein Klick und Guide-Vocals getrennt von einem Stereo-Backing-Track ausspielen.

Eine weitere Funktion, die keine Entsprechung an der Hardware hat, ist der Low-Cut. Dieser lässt sich per Universal Control beiden analogen Eingängen zuschalten.

Über Universal Control ist Low-Latency-Monitoring möglich, da das Software-Monitoring der DAW umgangen werden kann. Ansonsten zeigt sich das PreSonus Quantum ES 2 Audiointerface aber auch hinsichtlich der Roundtrip-Latenzen von seiner besten Seite.