Das letzte Audiointerface, das du brauchst?

Das Presonus Quantum HD8 Audiointerface ist vielleicht das letzte Audiointerface, das du für dein Studio kaufst. In diesem Testbericht verrate ich dir, warum das so ist.

Kurz & knapp Was ist es? Presonus Quantum HD8, Audiointerface, hochwertiges USB-C-Interface für Studioanwendungen. Kanalvielfalt & Qualität: 26 Eingänge, 30 Ausgänge, exzellente Vorverstärker und Wandler (32 Bit/192 kHz).

26 Eingänge, 30 Ausgänge, exzellente Vorverstärker und Wandler (32 Bit/192 kHz). Auto Gain & Reamping: Komfortable automatische Pegelregelung und spezielle Ausgänge für Gitarren-Reamping.

Komfortable automatische Pegelregelung und spezielle Ausgänge für Gitarren-Reamping. Anschlussvielfalt: USB-C (2.0), ADAT, MIDI, S/PDIF, Wordclock – flexibel für moderne Studios.

USB-C (2.0), ADAT, MIDI, S/PDIF, Wordclock – flexibel für moderne Studios. Preis-Leistung: Sehr gutes Gesamtpaket für rund 800,- Euro, kaum Alternativen mit ähnlicher Ausstattung.

Sehr gutes Gesamtpaket für rund 800,- Euro, kaum Alternativen mit ähnlicher Ausstattung. Fazit: Best Buy – überzeugende Klangqualität, Ausstattung und Verarbeitung, ideal für ambitionierte Studios.

ANZEIGE

Presonus Quantum HD8 Audiointerface

Das Presonus Quantum HD8 Audio Interface ist der große Bruder des bereits von AMAZONA-Autor Jörg Hoffmann getesteten Presonus Quantum HD2. Damals hat das Quantum HD2 von Jörg und der Redaktion ein „Best Buy“ erhalten.

Da sich beide Audiointerfaces nur hinsichtlich der Anzahl ihrer Ein- und Ausgänge und der Wordclock I/Os (nur HD8) unterscheiden, verweise ich auf den Quantum HD2 Test für nähere Details zur Software Universal Control und der grundlegenden Bedienung. Stattdessen widme ich mich hier eher der Frage, ob das Presonus Quantum HD8 nicht alle Merkmale erfüllt, die ein modernes Audiointerface im heutigen (Heim-) Studioumfeld besitzen muss.

Details

Das Presonus Quantum HD8 bietet auf 1 HE alles, was du für dein Tonstudio benötigst: eine Fülle an Ein- und Ausgängen in analoger wie digitaler Form, MIDI, Sofortzugriff auf die wichtigsten Funktionen über Taster, Regler, ein Display und eine erstklassige Verarbeitungsqualität. Schauen wir uns mal die technischen Daten im Detail an:

26 Eingänge und 30 Ausgänge (analoge plus digitale I/Os)

8 Combo-Eingänge mit XLR und Klinke mit MAX-HD Vorverstärkern

auf der Front zwei Instrumenteneingänge und zwei Ausgänge (Klinke) für das Reamping

10 symmetrische Ausgänge (Klinke, 2x Main, 8x Line)

2x ADAT Optical In, 2x ADAT Optical Out

MIDI In/Out und S/PDIF über Breakout-Kabel

BNC Wordclock In und Out

8 Input-Wahltaster

2 Schalter für +48V Phantomspeisung und Auto Gain

hochauflösendes Farbdisplay

Encoder

2 Schalter für Main und Dim/Mute

2 L/R LED-Ketten

2 Kopfhörerausgänge mit Schaltern

Wandlung mit 32 Bit/192 kHz

Betriebsschalter

USB-C (USB 2.0)

integriertes Netzteil (100-240 V, 50/60 Hz, 27 W)

Wer hätte gedacht, dass man das alles auf einer Höheneinheit unterbringen kann? Mitgeliefert wird außerdem noch das DB-9 Breakout-Kabel für MIDI und S/PDIF sowie ein 1,5 m langes USB-C auf USB-C Kabel.

Auch das zum Presonus Quantum HD8 gehörende Software-Paket kann sich sehen lassen: Studio One Pro ist als Dauerlizenz mit dabei, 12 Monate Studio One+ sowie die Universal Control App, die als Schaltzentrale für das Interface, aber auch andere Presonus-Produkte dient.

Innere Werte

Das Presonus Quantum HD8 Audiointerface ist technisch größtenteils auf der Höhe der Zeit und die Audiowerte können sich sehen lassen:

ANZEIGE

Die MAX-HD Vorverstärker liefern +75 dB Gain und damit genug, um auch älteren dynamischen Mikrofonen wie Bändchenmikrofonen auf die Sprünge zu helfen. Mit -130 dBu (A-bewertet) äquivalentem Rauschpegel und 0,002 % Total Harmonic Distortion haben sich die Vorverstärker den Zusatz HD wirklich verdient. Der Frequenzgang reicht von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Abweichung von gerade mal ±0,1 dB.

Ähnlich gut sieht es bei den Instrumenten- und Line-Eingängen aus: Hier beträgt die Dynamik 111 dB (A-bewertet) bei den Instrumenten- und 118 dB (A-bewertet) bei den Line-Eingängen. Die Line-Eingänge arbeiten ebenfalls äußerst verzerrungsfrei bei 0,001 % THD.

Das bestätigt auch die eigene Messung im Loop-Verfahren. Im Bereich von 40 Hz bis 15 kHz beträgt die Abweichung nur -0,11 bis +0,01 dB. Bei dieser nicht wissenschaftlichen Messung komme ich auf sehr gute Werte für THD+N von 0,00334 %. Die Dynamik entspricht ebenfalls den Herstellerangaben und erreicht in meiner Messung bis zu 117,5 dB. Was will man mehr?

Latenz

Auch in Sachen Latenz gehört das Presonus Quantum HD8 in seiner Preisklasse zu den Top-Interfaces, wie die folgenden Screenshots aus Ableton Live zeigen:

Es gibt zwei Punkte, die ich persönlich etwas schade finde:

das Interface arbeitet mit 32 Bit, aber nicht 32 Bit Floating-Point

das Interface ist nur mit USB 2 und nicht USB 3 ausgestattet

Bei einem Interface, das im Jahr 2024 erschienen ist, hätte man hier „mehr“ erwarten können. Wenn man aber ehrlich ist, interessiert es viele Anwender überhaupt nicht, ob das Interface nun USB 2 oder USB 3 unterstützt, solange es auch unter voller Auslastung stabil funktioniert.

Über die Vorteile von 32 Bit Floating-Point wurde schon viel geschrieben. Es vereinfacht einfach den Recording-Vorgang ungemein, da die Aussteuerung unwichtig wird. Das Presonus Quantum HD8 kompensiert das mit der Auto-Gain-Funktion, die wir uns gleich genauer anschauen wollen.

Auto-Gain

Die Auto-Gain-Funktion ist sehr einfach zu bedienen:

Kanal für die Aufnahme auswählen

Auto-Button drücken

spielen oder singen

Presonus Quantum HD8 pegelt das Signal automatisch ein und der Ring um den Encoder leuchtet rot und signalisiert den Fortschritt des Auto-Gain-Vorgangs

wenn der Pegelvorgang abgeschlossen ist, leuchtet der Ring grün und blinkt

Reamping

Das Presonus Quantum HD8 besitzt gemeinsam mit dem Mutterkonzern Fender designte Reamping-Ausgänge. Auf diese Weise lässt sich ein bereits aufgenommenes Instrumentensignal nachträglich an einen Gitarrenverstärker oder Effektpedale senden, dort bearbeiten und wieder aufnehmen. Reamping-Ausgänge lassen sich nicht durch einen Line-Ausgang ersetzen, da Pegel und Impedanz unterschiedlich sind und ein Gitarrenverstärker Instrumentenpegel und auch eine entsprechende Impedanz erwartet.

Das folgende Video von Presonus zeigt die beiden Funktionen Auto-Gain sowie Reamping im Praxiseinsatz:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was zeichnet ein gutes Audiointerface aus?

Vorab: Ich rede hier von Home- und ambitionierten Projektstudios, weniger von großen kommerziellen Studios.

Zunächst einmal muss man sagen, dass in der heutigen Zeit die meisten Audiointerfaces unabhängig von ihrer Preisklasse eine mindestens gute bis sehr gute Qualität liefern. Unterschiede liegen meistens in Details wie der Schnittstellenausstattung und vor allem in den Treibern.

Latenz

Ein gutes Audiointerface bietet eine geringe Latenz (Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem aus dem Computer zurückgeleiteten Ausgangssignal). Gerade beim Spielen mit Software-Instrumenten und insbesondere virtuellen Gitarren-Amps ist das extrem wichtig. Bei Mikrofon- und Line-Aufnahmen ist das sekundär, da eigentlich alle Audiointerfaces heutzutage Direct-Monitoring bieten, d. h. der Musiker hört das Signal direkt nach dem Eingang ohne Umweg über den Computer latenzfrei ab.

Ein- und Ausgänge

Ein modernes Interface sollte zum eigenen Studio passen. Wer ausschließlich mit Software-Klangerzeugern arbeitet und keine Band aufnehmen möchte, kommt mit ein bis zwei Mikrofoneingängen aus. Hier werden dann meistens auch keine digitalen Schnittstellen benötigt.

Wer jedoch mit Hardware wie Keyboards oder Expandern arbeitet, ein Schlagzeug oder mehrere Instrumente gleichzeitig aufnehmen möchte, benötigt eine möglichst hohe Kanalzahl bei den analogen Eingängen und/oder eine Erweiterungsmöglichkeit über digitale Schnittstellen wie ADAT, S/PDIF oder MADI. So wächst das Interface bei Bedarf mit und lässt sich preisgünstig durch externe Wandler erweitern. Auch die Kommunikation mit digitalen Mischpulten ist gegeben.

Auch Anwender von analogem Outboard-Equipment wie Kompressoren, EQs, Effekten oder gar eines analogen Summierers oder Mischpults sind auf viele Ein- und Ausgänge angewiesen, die gleichzeitig genutzt werden können.

Viele Ausgänge benötigen diejenigen, die mit mehreren Monitorlautsprechern arbeiten oder gar mit einem 7.1 Surround System. Das ist besondere für Filmtonstudios wichtig.

Reamping-Möglichkeit

Anders als früher werden heutzutage viele Klangentscheidungen erst spät getroffen. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die uns eine moderne DAW mit ihren unzähligen Plug-ins gibt, ist das auch einleuchtend. Deshalb wird bei heutigen Produktionen das direkte „rohe“ Gitarrensignal selbst bei Verstärkeraufnahmen immer mindestens zusätzlich aufgezeichnet, um dieses entweder später mit Verstärker Plug-ins zu bearbeiten oder wieder an einen Gitarrenverstärker ausspielen und erneut mit Mikrofonen aufnehmen zu können.

Zwar gibt es auch spezielle Reamping DI-Boxen, zum Beispiel von Radial Engineering, die das Line-Ausgangssignal eines Audiointerfaces wieder in ein Instrumentensignal transferieren, allerdings sind diese sehr teuer und müssen extra für diesen einen Zweck angeschafft werden.

Reamping-Ausgänge sind außerdem ideal im Zusammenspiel mit Guitar-Modelern, die es ermöglichen, per Software jedes nur erdenkliche Signal eines Gitarrenverstärkers oder Effektpedals per Impulsantwort in ein digitales Abbild zu verwandeln, das dann über eine Modeling-Hardware oder per Software gespielt werden kann. Im Idealfall klingt das Ergebnis dann genau gleich zur Original-Hardware. Auch hier wird ein Signal mit Instrumentenpegel und passender Impedanz benötigt.

Zukunftsfähige und leistungsfähige Schnittstelle

Die meisten Audiointerfaces am Markt arbeiten mit USB, einige mit Thunderbolt. In den letzten zwei Jahren hat sich die USB-C-Schnittstelle endgültig als Standard etabliert – zum Glück. Was sich allerdings noch nicht etabliert hat, ist USB 3. Dafür gibt es Gründe:

Genauer müsste man eigentlich sagen: USB 3.2 Gen. 2 oder USB 3.2 Gen 2×2. Die beiden Standards unterscheiden sich in der Anzahl der Lanes (1 vs. 2) und im maximalen Datendurchsatz, der bei USB 3.2 Gen 2×2 doppelt so hoch ist (20 GBit/s vs. 10 GBit/s in der Theorie).

Moderne Thunderbolt-Schnittstellen wie Thunderbolt 4 und Thunderbolt 5 bieten zwischen 40 und 80 GBit/s (per Boost bis zu 120 GBit/s), sind aber aktuell hauptsächlich bei Apple verbreitet. Es gibt für Windows-PCs allerdings Erweiterungskarten.

Für ein modernes Audiointerface sollte theoretisch eigentlich USB 3.2 Gen. 2 der Standard sein, da dieser bei nahezu allen modernen Computern und Laptops verbreitet ist.

Was den maximalen Datendurchsatz angeht, „reicht“ bei einem Interface wie dem Presonus Quantum HD8 mit 26 Eingängen und 30 Ausgängen allerdings USB 2.0 selbst dann, wenn alle Ein- und Ausgänge mit den vollen 32 Bit und 192 kHz laufen würden. Es gibt sogar Audiointerfaces, die noch mehr Kanäle gleichzeitig per USB 2.0 übertragen. Das funktioniert allerdings nur, solange das Interface an einem eigenen USB-Port hängt und kein Hub benutzt wird.

Der Vorteil für die Hersteller (und Kunden) von USB 2.0 liegt auf der Hand: Das Interface ist mit einer maximalen Anzahl an Computer kompatibel und kann auch an älteren Computern eingesetzt werden.

Halten wir fest: Es schadet nicht, wenn das Audiointerface mit USB 3.2 Gen. 2 oder gar Thunderbolt ausgestattet ist, es ist aber in den meisten Fällen kein Muss. USB 2.0 tut es auch.

Brauche ich DSP-Effekte?

Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Realistisch betrachtet: nein! Jeder Musik-Computer der letzten fünf Jahre ist dermaßen leistungsfähig, dass man im Alltag auch bei intensiver Nutzung von Effekt- und Instrumenten-Plug-ins kaum an die Leistungsgrenzen stoßen wird.

DSP-Effekte gehen zurück auf die späten 90er- und frühen 2000er-Jahre, als Computer noch nicht leistungsfähig genug waren, um in Echtzeit eine große Anzahl an Effekten zu berechnen. DSP-Systeme wie Pro Tools TDM schlossen diese Lücke beim HD-Recording, waren aber sehr teuer und hauptsächlich großen Tonstudios vorbehalten. DSPs wurden günstiger, Computer CPUs aber umso mehr.

Heute hat man die Qual der Wahl: Möchte ich ein Audiointerface mit DSP, um dort Effekte unabhängig von der CPU zu berechnen oder kaufe ich für deutlich weniger Geld lieber einen Computer mit einer modernen und leistungsfähigen CPU, zum Beispiel mit einem M4 Pro oder M5 Prozessor? Am Ende bindet man sich mit DSPs und den dazugehörigen Plug-in leider immer auch an einen Anbieter wie Universal Audio, was nicht nur die Erstanschaffung, sondern auch einen Plattformwechsel teuer macht.

Das ideale Audiointerface

Kommen wir zurück zu meiner eingangs getätigten Behauptung, dass das Presonus Quantum HD8 das letzte Interface ist, das du für dein Tonstudio kaufst. Auf der Haben-Seite stehen:

hohe Kanalzahl

sehr performant

sehr gute Vorverstärker mit ausreichend Gain-Reserven für pegelschwache Mikrofone

sehr gute Wandler mit 32 Bit und bis zu 192 kHz

Auto-Gain

exzellente Verarbeitung

Wordclock zur Einbindung in ein digitales Umfeld

Reamping-Ausgänge

MIDI

digitale Schnittstellen wie ADAT und S/PDIF

Wer nicht gerade ein Orchester aufnehmen will (und selbst da wäre man mit 26 möglichen Eingängen theoretisch gut aufgestellt), sollte in allen üblichen Studiosituationen gut bis sehr gut mit dem Interface ausgestattet sein.

Die sehr gute Audioqualität spricht ebenfalls für das Presonus Quantum HD8 und es muss sich auch vor deutlich teureren Interfaces nicht verstecken, wie das folgende Vergleichsvideo zeigt, in dem es den Vergleich zu einem sehr viel teureren Kandidaten nicht scheuen muss:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bedenkt man, dass man als Mac User für einen günstigeren Preis zwei Presonus Quantum HD8 kaufen könnte, um diese dann zu kaskadieren, erübrigen sich eigentlich weitere Fragen. Mehr bietet meines Erachtens nur RME, allerdings sind die Audiointerfaces auch deutlich teurer.

Alternativen

Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Presonus Quantum HD8 ist jedenfalls unschlagbar und somit bleibt es bei der von mir aufgestellten Behauptung: Das Presonus Quantum HD8 ist für sehr lange Zeit das letzte Audiointerface, das du für dein Studio kaufen wirst. Dennoch gibt es Alternativen, die man sich vor einem Kauf genauer anschauen sollte:

SSL 18

Das neue SSL 18 ist ähnlich ausgestattet, bietet ebenfalls 32 Bit und 192 kHz Betrieb und eine ähnliche Anzahl an Ein- und Ausgängen, ADAT I/Os und MIDI. Verzichten muss man auf das Reamping sowie Auto-Gain. Auch einen Wordclock-Ausgang gibt es nicht, nur einen Wordclock-Eingang. Das Interface kann also nicht der Wordclock-Master sein.

Der „Legacy 4K“-Schalter für die Klangfärbung nach Vorbild der SSL 4000er Serie ist wohl eher ein gut gemachter Marketing-Gag als tatsächlich ein Kaufargument.

Universal Audio Volt 876

Das Universal Audio Volt 876 ist noch recht neu am Markt und besitzt ebenfalls einen 32 Bit/192 kHz Wandler sowie Auto-Gain. Es hat einen Standalone ADAT-Modus und wird samt Universal Audio LUNA DAW geliefert. Es gibt Wordclock-Ein- und Ausgang sowie MIDI. Auf Reamping muss man verzichten und die Anzahl der Ein- und Ausgänge ist etwas geringer.

Die 1176 Style Kompressoren sind sehr eingeschränkt und wie beim SSL fischt man hier eher aus Marketing-Gründen in der eigenen legendären Geschichte.

Antelope Discrete 8 Oryx Synergy Core

Das FPGA-basierte Antelope Discrete 8 Oryx Synergy Core Audiointerface ist rund 400,- Euro teurer als das Presonus Quantum HD2, bietet ähnlich gute technische Daten und zusätzlich auf dem FPGA berechnete Effekte. Es gibt 26 Ein- und 38 Ausgänge. Die Wandlung erfolgt allerdings nur mit 24 Bit/192 kHz. Es gibt ADAT als digitale Schnittstelle sowie einen Wordclock-Eingang und drei Wordclock-Ausgänge. Zwei Reamping-Ausgänge und vier Kopfhörerausgänge kommen hinzu.