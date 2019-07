Test: Presonus Studio 1810c, USB-Audiointerface

Super Klang und jetzt mit USB-C

Presonus Studio 1810c ist ein USB 2.0 / 192 kHz Audiointerface mit USB-C-Anschluss. Damit ist das Studio 1810c das dritte Studio-Serie Interface, das ein Facelifting von USB-B- auf USB-C-Buchse erhält. Nach dem Studio 26 und dem erheblich besseren Studio 68 (die Namensteilung mit „|“ wurde inzwischen auch Presonus zu umständlich), sind nun die Studio 1810c und Studio 1824c Interfaces dran. Wir haben uns das Studio „18|10c“ angesehen.

Presonus 1810c – erster Eindruck

Das 32 x 16 x 5 cm und 1.450 g schwere Interface kommt nicht wie die Quantum Interfaces mit einer Papppolsterung, sondern mit PE-Schaumstoff (oder ähnlichem). Außerdem ist eine Kurzanleitung mit den Codes für das Studio Magic-Bundle mit dabei sowie ein USB-C-Kabel und ein USB-C auf USB-A-Adapterkabel.

Betrieben wird das 1810c über das obligatorische 12 V, 2 A Netzteil. Am Interface befindet sich leider keine Zugentlastung für das Stromkabel und noch nicht mal einmal ein Twist-Lock, wie es anscheinend der Quantum-Serie vorbehalten ist.

Einen äußerst positiven Eindruck macht allerdings die Bauqualität. Die ist zwar, soweit ich feststellen kann, mit den vorangegangenen Interfaces der Studio-Serie identisch, aber nach dem doch sehr dünnblechigen Gehäuse des Quantum 2 ein lobenswerter Schritt in die richtige Richtung. Zur Aufstellung des Interfaces liegen ein Satz Gummifüße bei.

Die schwarzen Potikappen sehen zwar schicker aus als die blauen der Vorgängermodelle, aber deren glatte Oberfläche ist kein Freund von schwitzigen Fingern. Da war die Riffelung der alten Potikappen besser zu handhaben, gerade weil die sechs Potis zur Regelung der Eingangs- und Kopfhörerlautstärke so eng beieinander sitzen und die Potis selbst einen prinzipiell schweren Drehwiderstand aufweisen.

Anschlüsse des Presonus 1810c

Auf der Anschlussseite bietet das PreSonus 1810c vier XLR-Kombo-Buchsen und vier große Klinkenbuchsen auf der Rückseite, in die allesamt Mikrofon- und Line-Level Signale eingespeist werden können. Also insgesamt acht Mikrofone. Nicht schlecht!

Die Eingänge 1 und 2 sind zudem noch für Instrumentensignale ausgelegt. Die Mikrofoneingänge vertragen eine maximale Eingangslautstärke von +16 dBu und bieten einen satten Aufhohlbereich von 80 dB bei einem Rauschabstand von 110 dB. Damit sind auch schwachbrüstige Mikrofone kein Problem.

Als Instrumenteneingänge sind die Werte quasi identisch, bieten aber noch einen um 2 dB höheren Rauschabstand. Die Line-Eingänge bieten einen Aufhohlbereich von 40 dB und einen 112 dB Rauschabstand, wobei sie bis zu +21 dBu Eingangslautstärke vertragen. Das bleibt zwar etwas hinter z. B. RME zurück, ist aber dennoch ein sehr ordentlicher Wert. Ob die Eingänge 1 und 2 Line- oder Mikrofon/Instrumenten-Level vertragen, lässt sich sowohl am Interface selbst als auch in der Kontroll-Software einstellen.

Die Ausgänge sind allesamt als symmetrische Klinke ausgeführt, die alle maximal +18 dBu an Lautstärke ausgeben und einen Rauschabstand von 108 dB bieten.

Außerdem sind, wie bei allen Interface der neueren Studio-Serie, die Ausgänge gleichstromgekoppelt (DC-coupled) und lassen sich so auch zu Ausgabe von Steuerspannungen nutzen.

Zuletzt bietet das 1810c noch zwei getrennt regelbare Kopfhörerausgänge an die Kopfhörer mit einer Impedanz von 32 bis 600 Ohm angeschlossen werden können, diese bieten einen Dynamikumfang von 103 dB.

Digitale Schnittstellen des Presonus Studio 1810c

USB

Das Presonus ist zwar mit einer USB-C-Buchse ausgestattet, dahinter verbirgt sich aber ein normales USB2.0 Interface, das mit maximal 192 kHz bei 24 Bit für die analogen Ein- und Ausgänge arbeitet. Bei den digitalen Schnittstellen ist bei 96 kHz Schluss.

Die treiberlose USB-Klassenkompatibiltät erlaubt einen problemlosen Betrieb an vielen Geräten, also auch an einem iOS-Gerät. Das Interface benötigt zum Betrieb einen Computer, kann also nicht als Standalone-Mixer oder -wandler verwendet werden.

ADAT und S/PDIF mit dem Presonus 1810c

Zum Einspeisen von digitalen Signalen bietet das 1810c eine optische ADAT- sowie eine elektrische S/PDIF-Schnittstelle. Die ADAT-Eingänge sind SMUX-fähig bis 96 kHz, d. h. es stehen bei 48 kHz acht Eingänge und bei 96 kHz vier Eingänge zur Verfügung. Auch das elektrische S/PDIF-Pärchen macht bei 96 kHz zu. Eine MIDI-DIN-Schnittstelle rundet das Bild ab. Aber auf eine Wordclock wie auch auf digitale Verbindungen mit 192 kHz muss man leider verzichten.

Studio Magic-Plugin-Suite

Als Software-Beigabe gibt es eine veränderte Studio Magic-Plugin-Suite, die nach der Registrierung seines Presonus Interfaces auf einem kostenlosen Presonus-Konto bereitsteht.

Bisher enthielt das Bundle, neben Studio One Artist:

Lexicon MPX-i (Reverb)

Eventide H910 (Harmonizer)

Eventide 2016 Stereo Room (Reverb)

Plugin Alliance SPL Attacker (Transienten Designer)

Plugin Alliance bx_opto (Kompressor)

Plugin Alliance Mäag EQ2 (Equalizer)

Arturia Analog Lab Lite (Software-Synthesizer)

Aktuell beinhaltet sie neben Studio One Artist:

UJAM Virtual Drummer

PHAT – Sample-Bibliothek für Urban, Retro.Sound und G-Funk

iZotope Neutron Elements

Studio Linked Trophies – Sample-Bibliothek für R&B Sounds

Lexicon MPX-i – Halleffekt

Klanghelm SDRR2 – Saturationskompressor

Output Movement – Echtzeit Syntheseeffekt für rhythmische Soundscapes

Plugin Alliance SPL Attacker (Transienten Designer)

Plugin Alliance bx_opto (Kompressor)

Plugin Alliance Mäag EQ2 (Equalizer)

Arturia Analog Lab Lite (Software-Synthesizer)

Besonders der Klanghelm-Neuzugang ist zu begrüßen. Aber Neutron Elements als Tausch für die Eventide Plugins ist kein leichter Verlust und ich würde Stereo Room jederzeit dem Lexicon MPX-i vorziehen. Zum Glück sind aber die Zugaben von Plugin Alliance erhalten geblieben. Bis auf Lexicon und Arturia sind alle Beigaben vollwertige VST-, AAX- und AU-Plugins.

UC-Software zur Kontrolle des 1810c

Die Universal Control Software, die von der PreSonus-Homepage geladen werden muss, bietet Zugriff auf insgesamt 35 Kanäle des 1810c und für die Submixe an den Ausgängen 1/2, 3/4 und 5/6. In jeden der Ausgänge können die 35 Kanäle, 8x analog, 8x ADAT , 1x S/PDIF und 18 DAW-Playback-Kanäle, beliebig eingespeist werden. Einen FFT-Realtime-Analyzer oder sonstige integrierte Effekte gibt es nicht.

Neben den grundlegenden Sub-/Mixer-Funktionen lassen sich hier, wie am Gerät selbst, für alle Mikrofon-fähigen Eingänge die 48V Phantomspeisung aktivieren oder für die Kanäle 1-2 zwischen Instrumenten- und Line-Level umgeschalten.

Ob ein gemischter Betrieb von Kondensatormikrofonen und Instrumenten an den Anschlüssen 1 bis 4 möglich ist, wird im Handbuch nicht erwähnt. Mit dem A/B-Taster wird das Signal für Kopfhörerausgang 1 ausgewählt. Es stehen entweder die vom Computer kommenden Kanäle 1/2 oder 3/4 zur Auswahl. All diese Funktionen sind am Gerät selbst einstellbar.

Was allerdings während des Tests wirklich genervt hat, war, wenn das Interface, neben der Arbeit mit der DAW, auch für die Ausgabe der Systemsounds eingesetzt werden sollte (macOS 14.5), um z.B. Filme, YouTube-Tutorial oder Musik zu konsumieren. Das funktionierte nur, wenn die Bypass-Funktion im Mixer ab- und wieder angeschaltet wurde. Ansonsten gab es keinen Systemsound.

Über die UC-Software werden auch eventuelle Firmware-Updates des 1810c aufgespielt.

Der Panorama-Bug/-Feature, das von Armin Bauer im Studio 1824-Test beschrieben wurde, ist weiterhin dabei. So müssen die Panoramaeinstellungen von verlinkten und dann wieder getrennten Kanälen einzeln wieder korrigiert werden.

UC-App für iOS

Leider funktioniert die UC-Software auf dem iPad immer noch nur als zusätzliche Kontrolloberfläche für ein am Rechner angeschlossenes Interface. Sind Rechner und iPad im selben Netzwerk angemeldet, es muss noch nicht einmal WiFi sein, finden sich die beiden sofort.

Ist das 1810c am iPad angeschlossen, findet die UC-App das Interface allerdings nicht. Zumindest auf einem iPad mit Lightning-Anschluss. Wie es auf einem iPad Pro mit nativem USB-C-Anschluss aussieht, kann ich leider nicht sagen, aber wahrscheinlich verhält es sich aufgrund der App-Konzeption identisch. Es funktioniert auch nicht, wenn das 1810c an einem iPad angeschlossen ist und versucht wird, es über WiFi mit einem anderen iPad, auf dem die UC-App läuft, zu steuern.

Frequenzen und Latenzen des Presonus Studio 1810c

Unter Ableton 10.1 ergeben sich die folgenden Werte:

44 kHz, 64 Samples Puffergröße:

Eingang: 4,76 ms

Ausgang: 3,51 ms

Loop: 8,28 ms

44 kHz, 256 Samples Puffergröße:

Eingang: 9,12 ms

Ausgang: 7,87 ms

Loop: 17,0 ms

96 kHz, 64 Samples Puffergröße:

Eingang: 3,92 ms

Ausgang: 2,67 ms

Loop: 9,59 ms

96 kHz, 256 Samples Puffergröße:

Eingang: 5,92 ms

Ausgang: 4,68 ms

Loop: 10,6 ms

Die Presonus Interfaces waren bezüglich Latenzen ja noch nie die schnellsten, doch die Werte sind immer noch absolut vertretbar.

MIDI Latenz

94 Samples (44 kHz)

Frequenzgänge

Am Frequenzgang gibt es nichts auszusetzen.

Auch die Phasenlage zwischen den verschiedenen Ein- und Ausgängen zeigt wenig Abweichung. Die Null-Linie ist das Ideal.

Auch das Grundrauschen hat keine Ausreißer.

Bei -3,7 dBFS ist die Welt noch in Ordnung. Erst bei einer Lautstärke von -3,6 dBFS beginnen die Aus-/Eingänge zu verzerren. Die LED-Meter des Studio 1810c, die mit 0,5 dB geeicht sind, erlauben aber eine sehr genaue Korrektur. Geht die rote LED an, sieht es so aus wie im unteren Bild.

Der Frequenzgang der Mikrofoneingänge ist ebenfalls recht linear, wenn man das Eingangssignal nicht übersteuert.

Sobald die rote LED an der Anzeige für die Eingangslautstärke anspringt, heißt es zurückdrehen.

Der linke obere Regler zeigt die Position an, bei der ein -3,7 dBFS Testsignal (korrekterweise müsste hier ein allgemein gültiger dBu-Wert stehen) anfängt zu verzerren.

Klang des Presonus Studio 1810c

Was den Klang angeht, ist das 1810c neutral und detailreich, wie man es von Presonus gewohnt ist. Inwieweit sich das 1810c jetzt aber vom z. B. Presonus Studio 68 im Klang unterscheidet, lässt sich durch mangelnde A/B-Möglickeiten nicht feststellen.

Das Studio 68 überraschte ja im damaligen Test, da es im direkten A/B-Vergleich als Sieger gegenüber dem Presonus Quantum, dem Flaggschiff von Presonus, hervorging! Aber wie das mit Erinnerungen so ist, werden im Nachhinein auch die gefühlten Unterschiede zum Studio 26 immer größer, welches überdeutlich vom M-Audio 2x4M überrundet wurde und ich heute keine Empfehlung mehr für das Studio 26(c) aussprechen würde. Hingegen ist das Studio 68 immer noch eine Nummer in seiner Preisklasse und das Studio 1810c geht ebenfalls klar in Richtung Studio 68.

Was mir bei meinem Go-To Referenzstück „We‘re In This Together“ von Nine Inch Nails besonders aufgefallen ist, wie erstaunlich detailreich und musikalisch der Track rüberkommt. Die Schellen im Refrain, die den oberen Frequenzbereich des Songs bestimmen und bei denen z. B. das ansonsten sehr gute M-Audio 8X4M dann doch einknickte, präsentiert das 1810c weder verwaschen noch harsch und ohne größere Definitionseinbußen bei der Rhythmus-Sektion. Alles wirkt musikalisch rund.

Der Übergang von der Strophe zum Refrain kommt auch nicht ganz so energetisch attackierend rüber wie bei ein paar mal so teuren High-End DAC-Interfaces, doch den R-Transiententest (siehe Test Brooklyn DAC+) bei „Making of Cyborg“ vom 1995er Anime Ghost in the Shell-Soundtrack meistert das 1810c, wie auch schon as M-Audio 8X4M, erstaunlich gekonnt, zusammen mit einer räumlich wirklich ausgewogen Abbildung. Der Bass ist definiert und trocken genug, aber für meinen Geschmack doch etwas zu füllig, was zwar mehr kickt und Spaß macht, aber nicht unbedingt eine völlig korrekte Klangpräsentation ist.

Insgesamt ist das aber wieder mal eine großartige Leistung, die Presonus mit dem Studio 1810c hier abliefert und sicher auch gute Entscheidungen bei Mastering-Aufgaben ermöglicht. Wenn das in dieser Preisklasse so weitergeht, muss ich mir bald eine neue Teststrecke suchen. Es liegt sicher auch daran, dass der letzte Test eines Presonus Studio Interfaces schon eine Weile her ist, denn so gut hatte ich das Studio 68 jetzt nicht in Erinnerung.