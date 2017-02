Test: PreSonus StudioLive AR 16 USB, Mischpult

DAS habe ich noch nie erlebt, dass ein Hersteller ein KOCHREZEPT in der Bedienungsanleitung seines völlig küchenfreien Produktes mitgibt, so geschehen beim neuen Mischpult PreSonus StudioLive AR 16 USB! PreSonus hat seinen Sitz in Louisiana, einem der Südstaaten der USA, und in dieser Gegend wird gerne gut getafelt. Das von dort herstammende Rezept „Redfisch Couvillion“ ist in die gut geschriebene und in Papierform beigelegten Kurzanleitung eingefügt, erfreulicherweise auch auf Deutsch.

Wer bin ich, was kann ich?

Das PreSonus StudioLive AR 16 ist erst einmal ein klassisch aufgebautes Kompaktmischpult mit insgesamt 12 Eingangskanälen, die sich folgendermaßen aufgliedern: 8 Mikrofon/Line-Kanäle in Mono und 4 Mikrofon/Line-Kanäle in Stereo, wobei „Stereo“ nur für die Line-Eingänge gilt. Natürlich muss man sich entscheiden, was man anschließen will, entweder das Line-Signal oder das Mikrofon, beides in einem Kanal geht nicht.

Eine Besonderheit ist der Stereokanal 17/18, der einen analogen Line-Eingang, einen Bluetooth-Kanal sowie eine USB-Rückführung vom Rechner bietet und dieses alles gleichzeitig in diesen einen Stereokanal geführt werden kann. Anstelle der USB-Rückführung kann per Schalterdruck auch auf die SD-Karte umgeschaltet werden. Insgesamt ein äußerst vielseitiger Kanal, der von PreSonus auch „Super Channel“ betitelt wird. Und, ach ja: Anstelle des Cinch-Kabels lässt sich wahlweise eine Stereo-Miniklinke anschließen.

Die Hauptkanäle 1 und 2 bieten zusätzlich Insert-Buchsen zum Einschleifen von externem Outboard-Equipment sowie einen Umschalter auf „Hi-Z“, wodurch sich E-Gitarren und E-Bässe ohne zusätzliche DI-Box direkt anschließen lassen.