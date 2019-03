Test: Presonus StudioLive R16, digitales Mischpult & Audiointerface

Kleines Mischpult, großer Sound

Presonus StudioLive R16 im AMAZONA.de-Test. Der Soft- und Hardware-Hersteller aus Baton Rouge in Louisiana hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Neben vielen Eigenentwicklungen im Bereich Studiotechnik wurde das Portfolio auch durch die Ak­qui­si­ti­on externer Firmen erweitert. So ist u. a. Presonus Studio One aus der Partnerschaft mit der Hamburger Software-Schmiede Kristall-Labs hervorgegangen. Es ist nebenbei gesagt schon erstaunlich, wie viele aktuelle DAWs ihren Ursprung in Deutschland haben.

Auch im Bereich PA-Lautsprecher hat sich Presonus mit WorxAudio externes Know-How in die Firma geholt. Doch trotz der Expansion bleibt Presonus laut eigener Aussage eine Firma von Musikern, die Produkte für Musiker entwickelt. Gerade wurde die StudioLive-Serie in Version III neu aufgelegt. Dabei sind neben den klassischen Digitalmixern auch wieder Rack-Mixer dabei, von denen der hier getestete StudioLive R16 der Kleinste ist.

Ausstattung des Presonus StudioLive R16

Der Presonus StudioLive R16 ist mit 1 HE ein besonders kompaktes Rack-Mischpult und erinnert eher an ein klassisches Audiointerface im 19-Zoll-Format. Das ist es genau genommen auch, besser gesagt ein Hybrid aus digitalem Live-Mischpult mit AVB-Anbindung und Audiointerface. Der R16 kann also auf drei verschiedene Arten genutzt werden. Zum einen als reines USB-Audiointerface, als Live-Mischpult und als digitale Stagebox im AVB-Netzwerk mit anderen StudioLive-Mixern.

Der R16 ist dafür mit 16 der preisgekrönten XMAX-Preamps von Presonus ausgestattet. Eine Fernsteuerung derselben ist natürlich möglich und aus Ermangelung an analogen Bedienelementen auch nötig. Wer mehr Eingänge benötigt, wird in den größeren Modellen R24 und R32 fündig.

Die Eingangskanäle sind mit Kombo-Buchsen von Amphenol ausgestattet. Parallel zu den XLR-Eingängen 15/16 liegen zusätzlich zwei Cinch-Eingänge. Ausgangsseitig finden sich zwei Main-Ausgänge im XLR- und 6 Aux-Ausgänge im Klinkenformat. Die Rückseite wird komplettiert durch einen USB-Port zum Anschluss eines Mac oder PC sowie zwei Netzwerk-Anschlüsse. Der erste im Ethercon-Format dient zur Einbindung in ein AVB-Netzwerk, der zweite ist zum Anschluss eines Routers oder zur direkten Steuerung per Rechner vorgesehen. Auf der Vorderseite befinden sich neben den ersten 12 XLR-Eingängen nur ein Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler, ein Mute-Taster und ein SD-Karten-Einschub. Der Rest wird per Software geregelt.

Vergleich mit dem Vorgänger

Vor einigen Jahren hatte Presonus bereits die sogenannte RML-Serie an Rack-Mischpulten herausgebracht, von denen ein paar wenige Exemplare noch käuflich zu erwerben sind. Von daher lohnt sich auch der Vergleich.

Nimmt man den Presonus StudioLive RML16AI als Vorgänger des aktuellen R16, werden die Unterschiede offensichtlich. Der RML16AI ist mit 3 HE nämlich wesentlich größer als das aktuelle Modell und auch die unverbindliche Preisempfehlung wurde ursprünglich fast doppelt so hoch angesetzt. Da musste für die anvisierte Zielgruppe wohl ordentlich an der Preisschraube gedreht werden, um konkurrenzfähig zu sein.

Vergleicht man die Datenblätter, ist der Vorgänger nicht nur größer, sondern auch in einigen Disziplinen überlegen. So besitzt der RML16AI u. a. bessere Wandler, die zum einen mit 118 db einen höheren Dynamikumfang besitzen und zum anderen eine Samplingrate bis maximal 96 kHz zulassen. Der aktuelle R16 fällt in der Hinsicht mit 115 dB Dynamikumfang und maximal 48 kHz Samplingrate etwas ab.

Wer den Unterschied in der Praxis hören kann, darf sich getrost als erfahrenen Mastering-Engineer bezeichnen. Alle anderen freuen sich über das geringere Gewicht und den Anschaffungspreis von unter 800,- Euro. Nicht verschweigen möchte ich hier aber, dass der RML16 AI insgesamt 32 Kanäle verarbeiten kann, d. h. 16 analoge Eingangskanäle und zusätzlich 16 Kanäle aus dem Rechner. Dafür braucht er natürlich mehr DSP-Leistung, womit sich auch der höhere Preis, die Größe und das Gewicht erklären lassen. Im Großen und Ganzen waren hier eher die professionellen Anwender die Zielgruppe.

Universal Control / UC Surface beim Presonus StudioLive R16

Unter der Haube des R16 werkelt ein ausgewachsenes Digital-Mischpult, das wahlweise die 16 analogen Inputs oder 16 Kanäle aus dem Rechner verwalten kann. Da sich in der Routing-Matrix alles frei zuweisen lässt, ist natürlich auch jegliche Mischung von analogen Eingängen und digitalen Zuspielern möglich. Das schachbrettartige Routing-Prinzip entspricht dabei in etwa dem von Avid Pro Tools oder RME-Interfaces.

Die Steuerung des StudioLive R16 kann zum einen über einen angeschlossenen PC oder Mac über die Software Universal Control erfolgen oder über die mobile und Touch-fähige App UC-Surface, die unter iOS und Android läuft. Die Verbindung erfolgt dabei wahlweise kabelgebunden über USB oder Netzwerk, aber auch drahtlos per WLAN. In dem Fall wird an den Netzwerkanschluss des R16 ein Router angeschlossen, über den dann ein eigenes WLAN-Netz aufgebaut wird. Für jedes angeschlossene Gerät lassen sich Zugriffsrechte vergeben. Während der FOH Zugriff auf alles hat, kann einem weiteren Techniker und den Musikern auf der Bühne der Zugriff auf alle oder einzelne Aux-Wege ermöglicht werden. Für iPhones gibt es zusätzlich noch die App QMix-UC, über die nur die Aux-Wege regelbar sind.

Die Mix-Oberfläche ist selbst auf einem 7-Zoll iPad sehr übersichtlich und strukturiert. Wer Ahnung von Digitalpulten hat, findet sich hier auch ohne Handbuch zurecht. Für schnellen Zugriff sorgen dabei die großen Schalter für die unterschiedlichen Ausspielwege (Main, FX und Aux). Aus allen Mix-Ebenen lässt sich mit der MyMix-Funktion eine individuelle Mischoberfläche zusammenstellen, die einzelne Kanäle, Aux-Wege und Effekte in einer Übersicht verbindet. Für jeden der Ausgänge lässt sich ein 31-Band Grafikequalizer zuschalten, um die Wege nach Bedarf zu entzerren und so die PA und die Monitorwege schon vor dem Mix an die räumlichen und klanglichen Gegebenheiten anzupassen. Dabei ist eine RTA-Funktion integriert, um die Frequenzverteilung auch optisch kontrollieren zu können.

Der R16 besitzt zwei separate Effektblöcke, in die verschiedene Effekte geladen werden können, darunter z. B. auch ein gutklingender Plate-Reverb. Dabei kann man zwischen verschiedenen Hall- und Delay-Prozessoren auswählen. Jeder Block kann aber nur einen Effekt verarbeiten und Modulationseffekte sucht man leider vergeblich. Dafür klingen die Hall-Algorithmen sehr gut, zumindest wenn man selbst Hand anlegt. Denn die mitgelieferten Hallpresets sind zumindest für meinen Geschmack wenig praxistauglich und zeigen in keiner Weise, was eigentlich möglich ist. Doch zum Glück lassen sich eigene Voreinstellungen speichern.

Neue Preset- und Szenenverwaltung beim Presonus StudioLive R16

Auch die Szenen-Verwaltung funktioniert auf ähnliche Weise. In einer Szene lassen sich alle Einstellungen des Mixers speichern, mit Ausnahme der Grundeinstellungen und der Berechtigungen für den mobilen Zugriff. Beim Laden einer Szene greifen wieder die Recall-Filter. Damit kann entweder alles oder nur einzelne Mix-Komponenten einer Szene geladen werden. Es gibt 8 Schalter für den Schnellzugriff auf bis zu acht Szenen. Hier reicht ein einzelner Klick zum Laden aus. Die Umschaltzeit beträgt ca. 0,5-0,7 Sekunden und das unabhängig von der Effekt-Auslastung. Umschalten sollte man aber nur in Pausen, denn sonst kann es prinzipbedingt zu Lautstärkesprüngen und Knacksern kommen.

Fat Channel 2.0 mit Plugin-Unterstützung beim Presonus StudioLive R16

Presonus hat den Fat Channel runderneuert und einen schon länger gehegten Traum vieler DAW-Liebhaber wahr gemacht. Es gibt jetzt nämlich Plugins für die Equalizer- und Kompressor-Sektion. Zitat Presonus: „Die Kompressoren simulieren den Klang klassischer Effektgeräte, für die Sie auf eBay mehrere Tausender ausgeben müssten. Sogar noch cooler sind die nach dem Zustandsraum-Prinzip modellierten EQs, die einzelne Baugruppen der Originalgeräte nachbilden und sich exakt so anhören und verhalten wie die Vintage-Effekte von früher – mit jeder Menge Germanium-Dioden-Zauber.“

Da hat die Marketing-Abteilung sich mal so richtig ins Zeug gelegt, um uns die neuen Plugins schmackhaft zu machen. Ob sie zu viel versprochen hat, wird der Praxistest zeigen.

In den Genuss des neuen Fat-Channels kommen aber nur Besitzer eines Mischpultes der StudioLive III-Serie. Alle Vorgänger-Modelle müssen sich mit dem alten Fat-Channel begnügen. Im Lieferumfang enthalten sind neben den Standard-Prozessoren jeweils zwei weitere Vintage-orientierte Plugins.

In der Kompressor-Sektion ist das der Tube-Comp, welcher augenscheinlich dem Teletronix-Klassiker LA-2A nachempfunden ist und der FET-Comp, der sich am UREI 1176 orientiert. In der Equalizer-Sektion gibt es neben dem Standard-EQ, der erfreulicherweise eine RTA-Funktion beinhaltet, auch zwei Vintage-orientierte Plugins. Das ist zum einen der Passive EQ, dessen Vorbild augenscheinlich ein bekannter Pulteq-Klassiker ist und der Vintage EQ, der sich am klassischen Neve-Design orientiert.

Über die Presonus-Website lassen sich weitere Nachbildungen analoger Hardware-Prozessoren käuflich erwerben, doch die Grundausstattung ist schon ziemlich gut.