Kompakter Alleskönner? Das neue PreSonus StudioLive Pult im Test.

Digitale Mischpulte werden immer leistungsfähiger und kompakter, ohne dabei an Bedienkomfort einzubüßen. Mit dem PreSonus StudioLive Series III SE 16 Digitalmixer ist nun ein Modell auf den Markt gekommen, das viel Technik in ein sehr kompaktes Gehäuse packt und auf einen schnellen Workflow sowie flexible Funktionen setzt. Ob das gelingt und auch anspruchsvollere Nutzer zufriedengestellt werden, schauen wir uns nun gemeinsam an.

Kurz & knapp Was ist es? PreSonus StudioLive Series III SE 16, kompaktes Digitalmischpult für Live und Studio. Ausstattung: 32 Kanäle, 64×64 USB-Audiointerface, AVB-Schnittstelle, 16 XMAX-Vorverstärker, 26 Busse, On-Board-SD-Recorder für bis zu 34 Spuren

32 Kanäle, 64×64 USB-Audiointerface, AVB-Schnittstelle, 16 XMAX-Vorverstärker, 26 Busse, On-Board-SD-Recorder für bis zu 34 Spuren Übersicht: Klare Bedienoberfläche, direkte „Send to Faders“-Ansicht und gute Struktur erleichtern den Workflow.

Klare Bedienoberfläche, direkte „Send to Faders“-Ansicht und gute Struktur erleichtern den Workflow. Klang & Effekte: Fat Channel, grafischer EQ und flexible Effekte sorgen für solide Ergebnisse.

Fat Channel, grafischer EQ und flexible Effekte sorgen für solide Ergebnisse. Schwächen: Träge Fader, schwergängiges Touch-Display und nur vier Bänder beim Kanal-EQ.

Träge Fader, schwergängiges Touch-Display und nur vier Bänder beim Kanal-EQ. Preis/Leistung: Viel Ausstattung und Flexibilität für 2.099,- Euro, besonders geeignet für Live-Setups.

PreSonus StudioLive Series III SE 16 Digitalmixer

Bevor wir in die praktischen Erfahrungen einsteigen, lohnt sich ein genauer Blick auf das äußere Erscheinungsbild und technischen Daten des PreSonus StudioLive Series III SE 16. Im Folgenden betrachten wir zunächst das Gehäuse und die Anschlüsse, bevor wir uns den technischen Möglichkeiten widmen.

Äußere Merkmale

Maße und Gewicht

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 ist auf maximale Kompaktheit ausgelegt, ohne dabei auf eine vollwertige Ausstattung zu verzichten. Es misst in der Breite gerade einmal 45 cm, in der Tiefe etwa 59 cm und in der Höhe 16 cm. Mit einem Gewicht von 10,5 kg lässt sich das Pult sowohl bequem transportieren als auch fest in ein Rack einbauen. Damit ist es sowohl für den mobilen Einsatz als auch für feste Installationen optimal geeignet.

Bedienoberfläche

Die Frontseite des PreSonus StudioLive Series III SE 16 wirkt sehr aufgeräumt und gut strukturiert. Insgesamt stehen 17 motorisierte Fader zur Verfügung, wobei 16 Kanäle jeweils ihren eigenen Fader besitzen und ein weiterer für die Master-Summe zuständig ist. Die Anordnung der Bedienelemente ist durch schwarze Abhebungen klar gegliedert, während farbige Knöpfe sowie übersichtliche Pegel- und Kompressionsanzeigen die Arbeit zusätzlich erleichtern. Das Design hebt sich durch ein etwas dunkleres Farbkonzept und eine hochwertige Verarbeitung ab, was dem Pult einen edlen und modernen Look verleiht.

Anschlüsse

Auf der Rückseite des PreSonus StudioLive Series III SE 16 befinden sich acht XLR-Eingänge und acht Combo-Buchsen für XLR- oder Klinkenstecker. Zusätzlich gibt es zwei Stereo-Line-Eingänge (jeweils zwei große Monoklinken) sowie einen Stereo-Tape-Eingang mit Cinch-Buchsen. Für den Main-Ausgang stehen zwei XLR-Ausgänge zur Verfügung, ergänzt durch sechs Mix-Ausgänge im XLR-Format, vier im Klinken-Format und einen XLR-Ausgang für die Mono-Summe. Hinzu kommen ein USB-Anschluss, ein AES/EBU-Ausgang und ein Netzwerkanschluss. Auf der Vorderseite befindet sich der Kopfhöreranschluss.

Modelle in der Serie

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 ist das kleinste Modell innerhalb der neuen StudioLive Series III SE. Die beiden größeren Varianten SE 24 und SE 32 sind in Aufbau und Funktionsumfang vergleichbar, bieten jedoch jeweils mehr physische Kanäle und Fader. Alle Modelle der Serie besitzen gleichzeitig ein USB-Interface mit 64 Ein- und Ausgängen.

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 arbeitet mit 32 Bit und einem sogenannten Quad-Core-FLEX-DSP. Dieser sorgt für eine geringe Latenz und bietet einen Dynamikumfang von 115 dB. Die Audioqualität soll dadurch auch bei komplexeren Setups auf hohem Niveau bleiben.

Routing

Das Mischpult kann bis zu 40 Eingangskanäle verwalten, darunter 16 analoge Eingänge, zusätzliche Line- und Tape-Eingänge, digitale Signale über USB oder AVB sowie interne Effekt-Returns. Über AVB können zusätzliche Mono-Eingänge eingebunden werden. Außerdem stehen bis zu 26 Busse, 24 DCA-Gruppen, vier Subgruppen und vier Effekt-Mixe jeweils mit Stereo-Rückführung zur Verfügung. Das Routing ist so flexibel gestaltet, dass es sich sowohl für Live- als auch für Studioanwendungen eignet.

Effekte und Signalbearbeitung

Jeder Kanal kann mit dem Fat Channel bearbeitet werden, der eine Auswahl an Vintage-Equalizern und klassischen Kompressoren bietet. Insgesamt stehen sieben Equalizer und acht Kompressoren zur Verfügung. Über die vier integrierten Effektprozessoren können Hall- und Delay-Effekte individuell angewählt werden.

Aufnahme und Wiedergabe

Über den USB-Anschluss mit 64 Eingangs- und 64 Ausgangskanälen lässt sich das PreSonus StudioLive Series III SE 16 direkt mit einem Computer verbinden. Zusätzlich gibt es einen SD-Karten-Slot mit 34 Ein- und Ausgängen, über den Aufnahmen auch ohne Computer möglich sind. Zudem lässt sich hierüber ein virtueller Soundcheck durchführen – also ein Soundcheck, bei dem mit Multitrack-Aufnahmen gearbeitet wird, statt mit Live-Musikern.

Digitale Schnittstellen

(Netzwerk-) Integration

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 kann über AVB mit anderen Geräten von PreSonus verbunden werden, darunter die NSB-Stageboxen, die EarMix-Personalmonitore oder die AVB-D1-Dante-Bridge.

Über Universal Control lässt sich das Mischpult vollständig über einen Computer bedienen. Mit der QMix-UC-App können Musiker ihren eigenen Monitor-Mix per Handy oder Tablet anpassen, und PreSonus Metro ermöglicht eine Fernsteuerung über das Internet in Echtzeit.

Einbindung für Studios

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 lässt sich über seine 64×64-USB-Schnittstelle nahtlos mit gängigen DAWs verbinden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Vollversion von Studio One Professional, wodurch sich Mehrspuraufnahmen, Mixing und Mastering direkt umsetzen lassen. Jeder Kanal des Mischpults kann unkompliziert zwischen analogem Eingang, USB-Signalen, SD-Karten-Wiedergabe oder AVB-Stream umgeschaltet werden, was vor allem den Einsatz in hybriden Setups besonders flexibel macht.

Praxis

Erster Eindruck

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 überzeugt mich direkt von Anfang an mit seiner aufgeräumten Oberfläche und der übersichtlichen Menüführung. Besonders praktisch ist die direkte „Send to Faders“-Ansicht, mit der sich die 16 Mix-Busse und die vier Effektwege sehr einfach ansteuern lassen. Auch die Bedienung von Dynamik-Effekten und Equalizer funktioniert dank der Kombination aus den entsprechenden Menütasten und dem großen „Touch & Turn“-Regler unterhalb des Displays sehr gut.

Das Touch-Display und die Displays an den Fadern sind hell und kontrastreich, das Touch-Display reagiert für meinen Geschmack allerdings etwas schwergängig, was aber sicher Geschmackssache ist. Hinderlich finde ich vor allem die Zeit zwischen dem Drücken eines Knopfes und dem Ausführen der Aktion, was den Workflow leider enorm verlangsamt. Dies betrifft sowohl das Umschalten zwischen den Fader-Bänken als auch das Anwählen eines Kanals. Wer nur schnell eine störende Frequenz aus dem Basskanal herausdrehen möchte und dafür die Fader-Bank wechseln, den Bass auswählen, den Equalizer öffnen und anschließend die gewünschte Frequenz anwählen und absenken muss, wird durch die Verzögerungen schnell an seine Grenzen stoßen.

Insgesamt wirkt das Pult sehr übersichtlich und fast alle wichtigen Funktionen sind direkt erreichbar. Gut gefallen hat mir dabei vor allem die gute Sichtbarkeit relevanter Knöpfe, beispielsweise für Talkback, Tap-Tempo und die Ansicht des Main-Mixes. Weniger überzeugend finde ich, dass der Equalizer eines Inputs nur vier Bänder plus Low-Cut bietet – bei den Mixbussen sind es immerhin sechs plus Low-Cut. Sehr gelungen ist dagegen der grafische Equalizer, der sich beispielsweise für den Master, Subgruppen und Mixbusse in acht Instanzen anwenden lässt. Er kann über die Fader bedient werden und ermöglicht so eine sehr präzise Anpassung der Frequenzen.

Einrichtung und Routing

Die Einrichtung des PreSonus StudioLive Series III SE 16 ist unkompliziert und funktioniert für grundlegende Schritte auch ohne einen Blick ins Handbuch. Die Zuweisung der Eingänge erfolgt per Soft-Patch im jeweiligen Kanal über das Touch-Display, auf dem analoge oder digitale Quellen über AVB, USB oder SD-Karte gewählt werden können. Das Routing ist dadurch sehr flexibel und unterstützt unterschiedliche Arbeitsweisen – egal ob für den Live-Einsatz oder für Studioaufnahmen. Genauso simpel ist die Zuweisung der Ausgänge sowie der Send-Effekte für Monitor- oder Effektwege, inklusive der Benennung und farblichen Markierung. Für einen schnellen Workflow sorgt außerdem die Copy-and-Paste-Funktion, mit der sich Einstellungen ganzer Kanalzüge auf einen weiteren Kanal kopieren lassen.

Testszenario: Live-Einsatz mit kleiner Band

Für einen realistischen Testlauf wurde ein Live-Auftritt einer kleinen Akustikband vorbereitet. Zum Einsatz kamen ein Klavier auf zwei Mono-Kanälen, ein Gesangsmikrofon, eine mikrofonierte Cajon und eine Akustikgitarre. Die Benennung der Kanäle war schnell erledigt und die Preamps lieferten bereits ohne Bearbeitung einen klaren Klang. In der Hauptansicht des Gesangskanals lassen sich die einzelnen Instanzen gut erkennen, wie beispielsweise Gain, Equalizer und Kompressor.

Nach dem schnellen Einstellen der Gains und des Gates folgt die Anpassung des Kompressors. Aus dem Drop-Down-Menü wähle ich die Emulation eines Urei 1176, die sich über den „Touch & Turn“-Regler gut bedienen lässt. Auch der Equalizer kann mit seinen vier Bändern schnell eingestellt werden – und schon klingt der Gesang sauber. Zum Abrunden schicke ich ihn noch auf drei Effekt-Busse, die sich mit einem Klick auf die jeweilige Taste in der unteren linken Ecke des Mischpults öffnen lassen: ein kurzer Raumhall, ein längerer Plattenhall und ein Stereo-Delay.

Ähnlich verfahre ich mit den Instrumenten, wobei das Klavier eine Besonderheit mit sich bringt, die bei einigen Mischpulten schnell Fragen aufwirft: das Verbinden zweier Kanäle zu einem Stereo-Kanal. Glücklicherweise ist diese Funktion beim PreSonus StudioLive Series III SE 16 sofort im Hauptfenster des jeweiligen Kanals zu finden und mit nur einem Knopfdruck sind Kanal 3 und 4 miteinander verbunden.

Monitore zuweisen

Nach dem Einrichten aller Kanäle inklusive Kompression und Effekten per Send wähle ich die ersten Mixbusse für die Monitore aus. Per Klick auf „Mix 1“ öffnet sich direkt die entsprechende „Sends on Faders“-Ansicht, in der ich die gewünschten Kanäle über die Fader dem Monitor zuweisen kann. Über das Display lässt sich Mix 1 unkompliziert in „Monitor Vocals“ umbenennen, mit den weiteren benötigten Monitoren verfahre ich ebenso.

Mögliche Einsatzbereiche

Das PreSonus StudioLive Series III SE 16 ist zwar sowohl im Studio- als auch im Live-Betrieb nutzbar, zeigt seine Stärken jedoch besonders bei Live-Anwendungen. Die kompakte Bauweise, die große Flexibilität im Routing und die schnelle Erreichbarkeit wichtiger Funktionen machen es zu einer sehr guten Wahl für Bands, kleine und mittlere Veranstaltungsorte, Theater, Kirchen und Schulen. Gleichzeitig sorgen einige Features dafür, dass es auch für Hybrid-Setups aus Live-Mix und Studioaufnahme interessant bleibt. Dank der insgesamt guten Übersicht sollten sich auch Einsteiger schnell zurechtfinden und auch für Profis hält das Mischpult einige nützliche weiterführende Funktionen bereit.

Alternativen

Allen & Heath Qu-5

Das Allen & Heath Qu-5 ist ebenfalls ein kompaktes Digitalpult mit 16 Mono-Eingängen. Es verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, eine USB-C-Schnittstelle und ist ähnlich übersichtlich aufgebaut. Im Vergleich zum PreSonus StudioLive Series III SE 16 legt das Qu-5 einen größeren Schwerpunkt auf klassische Live-Beschallung, bietet dafür aber eine etwas reduzierte Effektsektion.



Yamaha DM3S

Das Yamaha DM3S ist ein besonders kompaktes Digitalmischpult mit 16 Vorverstärkern, motorisierten Fadern und einem großen 9-Zoll-Touchscreen. Es bietet hochwertige Effekte aus der Yamaha- und Steinberg-Welt und ist sowohl für Live-Anwendungen als auch für Studioaufnahmen gedacht. Im Direktvergleich wirkt die Bedienoberfläche etwas moderner, ist für Einsteiger aber weniger übersichtlich.



Behringer WING Compact

Die Behringer WING Compact ist die kleinere Version des WING-Mischpults und bietet eine sehr flexible Kanalstruktur, die sich unabhängig von den physischen Eingängen frei routen lässt. Mit großem Touchscreen, 48 Stereo-Kanälen und frei belegbaren Bedienelementen richtet es sich an Anwender, die Wert auf maximale Anpassbarkeit legen. Im Vergleich zum PreSonus StudioLive Series III SE 16 ist dieses Mischpult stärker auf individuelle Workflows ausgelegt.

