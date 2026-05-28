Digitalmixer ohne Bedienelemente: Wie gut funktioniert das Konzept?
Kleine digitale Rack-Mischer gibt es inzwischen einige, doch das PreSonus StudioLive Series III SE 16R will mehr sein als nur eine platzsparende Lösung. Das Gerät verbindet Mischpult und Audiointerface in einem kompakten Format, das sich sowohl für mobile Anwendungen als auch für Festinstallationen eignet. Interessant ist dabei vor allem der Ansatz, auf eine klassische Bedienoberfläche am Gerät selbst zu verzichten und alle Funktionen nach außen zu verlagern. Im Test muss das Rack-Mischpult zeigen, wie gut dieses Konzept tatsächlich funktioniert.
Was ist es? PreSonus StudioLive Series III SE 16R, kompakter digitaler Rack-Mischer mit Audiointerface und externer Steuerung.
- Kompakt: 19-Zoll-Rack-Gerät mit nur einer Höheneinheit
- Steuerung: Bedienung vollständig über Tablet, Computer oder App
- Flexibel: 16 Kanäle und vielseitige FlexMix-Busse
- Praxis: Zuverlässig im Live-Betrieb und bei Recordings
- Integration: Gut in Netzwerke und größere Systeme einbindbar
Inhaltsverzeichnis
Äußeres des PreSonus StudioLive Series III SE 16R
Rack-Format und Verarbeitung
Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R ist ein 19-Zoll-Rack-Gerät mit einer Höheneinheit. Es ist also für den Rack-Einbau gedacht und eignet sich für mobile, aber auch fest installierte Anwendungen. Das Metallgehäuse wirkt auf mich recht stabil und robust, was für den Live-Alltag unverzichtbar ist. Es gibt keine optischen Spielereien und auf den ersten Blick wirkt alles gut übersichtlich.
Front des Rack-Mischpults
Auf der Vorderseite befinden sich 12 der 16 Mic- und Line-Eingänge in Form von Kombibuchsen für XLR- und Klinkenkabel. Das erleichtert den schnellen Zugriff im Betrieb deutlich. Außerdem befindet sich auf der Front ein Kopfhörerausgang mit Pegelregler, eine Mute-all-Taste, mit der sich alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig stummschalten lassen und ein SD-Karten-Slot mit mehreren LEDs, die den Betriebszustand anzeigen.
Rückseite
Die Rückseite ist eher für die feste Verkabelung vorgesehen, da sie im Rack-Einbau schwerer zugänglich ist. Hier sitzen die restlichen vier Kombibuchsen-Eingänge, sodass insgesamt 16 analoge Eingänge zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es zwei Cinch-Eingänge für Zuspieler.
Bei den Ausgängen bietet das PreSonus StudioLive Series III SE 16R sechs frei nutzbare Mix-Ausgänge im Klinkenformat sowie zwei XLR-Hauptausgänge. Hinzu kommen ein verriegelbarer und ein nicht verriegelbarer Netzwerkanschluss für die Steuerung, ein USB-Port für die Computeranbindung sowie der Netzanschluss.
Bedienkonzept
Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R verzichtet komplett auf klassische Bedienelemente. Es gibt also keine Fader oder Kanalzüge. Die Steuerung erfolgt ausschließlich extern. Wer eine kompakte, platzsparende Lösung sucht, wird hier fündig. Wer eine direkte Bedienung am Gerät erwartet, wird mit diesem Rack-Mischpult nicht glücklich.
Technische Details
Mixer und Routing
Das Mischpult arbeitet vollständig digital mit 16 Kanälen und einer kompakten Busstruktur. Insgesamt stehen zehn Busse zur Verfügung, darunter sechs flexibel nutzbare FlexMixes. Diese lassen sich als Aux-Wege, Subgruppen oder Matrix-Ausgänge konfigurieren und machen das Gerät deutlich vielseitiger, als es die Größe vermuten lässt.
Preamps
Zum Einsatz kommen auch die bekannten XMAX-Vorverstärker auf allen 12 Eingangskanälen, die ausreichend Gain liefern sollen. Für Live-Anwendungen und Recording-Zwecke ist deren Qualität absolut praxisgerecht. Die Wandlung erfolgt mit 24 Bit bei 44,1 oder 48 kHz. Line-Signale umgehen bei Bedarf die Vorverstärker, was zusätzlichen Headroom ermöglicht.
Kanalbearbeitung und Effekte
Jeder Kanal verfügt über eine vollständige Bearbeitung mit Gate, Kompressor, Equalizer und Limiter, wodurch sich Signale ohne externe Geräte direkt im Mischpult formen lassen. Zusätzlich stehen interne Effekte wie Reverb und Delay zur Verfügung, die sich unkompliziert einbinden lassen.
Audiointerface
Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R dient gleichzeitig als Audiointerface mit bis zu 18 Ein- und Ausgängen über den USB-Anschluss. Mit dem Mischpult lassen sich also Mehrspuraufnahmen direkt in eine DAW übertragen. Für unkomplizierte Mitschnitte steht zusätzlich eine Stereoaufnahme auf SD-Karte zur Verfügung, was sich auch gut als Backup für Recordings eignet.
Steuerung per Netzwerk
Die Steuerung erfolgt vollständig über externe Geräte mithilfe der Software PreSonus Universal Control. Über die Anwendung können mehrere Geräte gleichzeitig auf das PreSonus StudioLive Series III SE 16R zugreifen. Über Ethernet wird das Mischpult in ein bestehendes Netzwerk eingebunden, während AVB für Audioverbindungen innerhalb größerer Systeme genutzt werden kann.
Dadurch lässt sich das PreSonus StudioLive Series III SE 16R auch als Teil eines erweiterten Systems einsetzen. Zudem steht eine Smartphone-App zur Verfügung, über die sich ausschließlich Monitor-Einstellungen anpassen lassen, was besonders für Musiker im Live-Kontext praktisch ist.
Mischpult-Serie von PreSonus
Die gesamte Serie PreSonus StudioLive Series III SE series umfasst drei Rackm-Mischer mit einem identischen Grundkonzept. Die Unterschiede liegen vor allem in der Größe und der Anzahl der Ein- und Ausgänge. Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R ist die kompakte Variante für kleinere Anwendungen.
PreSonus StudioLive Series III SE 24R
Das PreSonus StudioLive Series III SE 24R bietet 24 Eingänge und deutlich mehr Ausgänge, weshalb es sich eher für größere Bands oder ein komplexeres Monitoring eignet. Zusätzlich stehen mehr Busse und Subgruppen zur Verfügung, was die Flexibilität bei der Signalverteilung erhöht.
PreSonus StudioLive Series III SE 32R
Das PreSonus StudioLive Series III SE 32R ist die größte Variante und richtet sich an umfangreiche Anwendungen mit vielen Kanälen und Monitorwegen. Hier stehen deutlich mehr Ressourcen für Routing, Monitoring und Recording zur Verfügung.
Praxistest
Erste Einrichtung zu Hause
Die Einrichtung des PreSonus StudioLive Series III SE 16R lief bei mir recht schnell ab. Nach der direkten Verbindung mit einem Netzwerkkabel war der Zugriff über meinen Laptop mit der Anwendung PreSonus Universal Control problemlos möglich. Für meinen Test habe ich zunächst eine Moderationsstimme, eine Gesangsstimme und eine Akustikgitarre auf den ersten drei Kanälen eingerichtet.
Sowohl die Benennung der Kanäle als auch das grobe Einstellen von Equalizer und Kompression verlief dabei sehr intuitiv. Praktisch finde ich auch, dass in den Kompressor- und Equalizer-Sektionen jeweils 11 Varianten zur Auswahl stehen. Beispielsweise stehen hier Emulationen eines LA-2A-, 1176- oder Fairchild-Kompressors zur Auswahl.
Schon bei diesem ersten Schritten fiel mir positiv auf, dass das Presonus StudioLive Series III SE 16R sehr direkt auf Eingaben reagiert und keine unnötigen Umwege in der Bedienung entstehen. Der Signalfluss ist optisch nachvollziehbar und auch Effekte lassen sich ohne große Suche einbinden. Gerade für den Kanal der Gesangsstimme war relativ schnell ein brauchbarer Hall eingestellt.
Arbeiten mit dem Tablet
Die Steuerung über das Tablet funktioniert ähnlich direkt und übersichtlich. Wichtige Funktionen sind auch hier schnell erreichbar, auch während des Mischens. Nach kurzer Eingewöhnung fühlt sich die Bedienung für mich sehr natürlich an, weil mehrere Parameter gleichzeitig im Blick bleiben und man nicht ständig nach einzelnen Funktionen suchen muss. Auch Änderungen am Equalizer, Kompressor oder an einem der beiden Effektbusse lassen sich flüssig umsetzen.
Live-Einsatz
Bei einer kleinen Outdoor-Veranstaltung konnte das PreSonus StudioLive Series III SE 16R seine Stärken dann auch unter realen Bedingungen zeigen. Durch die Vorarbeit zu Hause waren die wichtigsten Kanäle bereits vorbereitet, sodass vor Ort nur noch die Feinabstimmung nötig war.
Das sparte vor allem Zeit und sorgte dafür, dass der Einstieg in die Veranstaltung recht unkompliziert verlief. Die Steuerung über das Tablet lief auch hier stabil, und es kam zu keinem Verbindungsabbruch. Es waren also auch spontane Anpassungen im laufenden Betrieb problemlos möglich.
Eindruck im Betrieb
Die Kombination aus kompakter Rack-Bauweise und externer Steuerung erwies sich meiner Meinung nach beim Praxistest als sehr praktisch. Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R konnte unauffällig im Bühnenbereich bleiben, während die Mischung bequem über das Tablet erfolgte.
Wahlweise hätten sich die Musiker noch über eine herstellereigene App für ihre Monitormischung in das Netzwerk einklinken können und diese über ihre Smartphones selbst anpassen können.
Mögliche Anwendungsbereiche für das Mischpult
Live-Anwendungen
Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R eignet sich, wie im Praxistest bewiesen, sehr gut für kleinere Bands und kompakte Live-Setups. Die 16 Eingänge reichen zudem für typische Besetzungen mehr als aus. Die Steuerung per Tablet ist besonders praktisch, wenn kein fester FoH-Platz vorhanden ist.
Durch das kleine Format lässt sich das PreSonus StudioLive Series III SE 16R auch gut in mobile Racks integrieren. Das gesamte System bleibt also transportabel und schnell einsatzbereit.
Monitoring
Die FlexMix-Ausgänge ermöglichen mehrere Monitorwege. Die Musiker können ihre Monitormischungen selbst anpassen, was das PreSonus StudioLive Series III SE 16R besonders für In-Ear-Systeme interessant macht.
Hier geht es zum AMAZONA-Ratgeber: In-Ear-Monitoring für Einsteiger.
Recording
Über die USB-Schnittstelle lassen sich Mehrspuraufnahmen direkt umsetzen, wodurch sich das PreSonus StudioLive Series III SE 16R auch für Proberäume und kleinere Recording-Anwendungen eignet.
Installationen
Auch für feste Installationen ist das PreSonus StudioLive Series III SE 16R wegen seiner geringen Größe und unkomplizierten Steuerung geeignet. Es kann unauffällig im Rack betrieben und über ein Netzwerk gesteuert werden.
Erweiterung im System
Das PreSonus StudioLive Series III SE 16R lässt sich auch als Teil eines größeren Systems nutzen, etwa als Stagebox bei Live- oder Studioanwendungen oder als Unterverteilung. Dadurch bleibt es auch bei wachsenden Anforderungen interessant, da weitere Rack-Mischpulte der Serie eingebunden werden können.
Alternative Rack-Mischpulte
Behringer X AIR XR18
Das Behringer X AIR XR18 ist seit Jahren eine feste Größe unter den kompakten Rack-Mischern. Es arbeitet ebenfalls vollständig per Tablet oder Computer und richtet sich vor allem an Anwender, die für vergleichsweise wenig Geld viele Funktionen suchen.
Im direkten Vergleich zum PreSonus StudioLive Series III SE 16R ist das Behringer-Modell die günstigere Lösung, ist bei Punkten wie beispielsweise der Integration in ein größeres System allerdings weniger umfassend.
Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.
Soundcraft Ui16
Das Soundcraft Ui16 gehört zu den stärksten Alternativen im Bereich der Rack-Mischpulte. Es bietet ebenfalls 16 Eingänge, setzt bei der Steuerung allerdings auf eine browserbasierte Oberfläche, wodurch keine vorgeschriebene App notwendig ist. Dafür benötigt es statt einer Höheneinheit gleich vier.
Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.
Allen & Heath CQ-20B
Das Allen & Heath CQ-20B richtet sich ebenfalls an Anwender, die eine kompakte Lösung suchen. Im Direktvergleich wirkt es allerdings etwas stärker auf eine einfache und schnelle Bedienung ausgelegt, während PreSonus seine Stärken eher bei der Netzwerkintegration und der Einbindung in ein größeres Umfeld ausspielt.
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber das ist doch in jedem modernen Audiointerface heute eh gegeben und ob ich das Audio Interface nund Digitalmixer mit Audiointerface oder andersrum nenne, ich erkenne den Wert darin nicht.
Auch die Einbindung von PlugIns passiert ja meist in der DAW oder wenn man ohne DAW in Live Scenarien mixt, dann würde ich doch mit sowas mit LiveProfessor machen…
@DasIch&DerEr Genau das habe ich mir auch gedacht. Ein ganz normales Audiointerface wie jedes andere. Das als Mixer ohne Bedienelemente zu bezeichnen ist seltsam aber nicht wirklich falsch, zumal es als Interface mit nur 24/48 doch eher schwach auf der Brust ist. Auf integrierte Effekte verzichte ich lieber.
@DasIch&DerEr war auch mein Gedankengang. Derweil ich noch mit „richtigen“ Mixern groß geworden bin, ist es ab dem Zeitpunkt, wo ich dem Ding seine haptischen Bedienteile nehme ja einfach nur ein Audiointerface. Vielleicht noch, dass das Bussystem und die Dynamics intern per DSP bewerkstelligt würde – glaub ich aber nicht.
Und in der Preislage um 1000 und 1800 Euro wird man auch bei den üppigeren RME oder MotU Adaptern fündig. Ich weiß nicht. Ich bin zu alt für den Sch… ihr wißt schon.
Der Schwerpunkt dürfte mMn. eher der Liveeinsatz sein. Habe ich sowas, kann ich das auch mal im Sudio einsetzen. Nur dort, dafür wäre das nicht meine Wahl, das können andere besser. Live kann darüber ein Hauptmischpult realisiert werden, bei Bedarf auch mal nur Monitormixing. Zudem ist es über die Ethernetbuchse erweiterbar, wie Gereon im Fazit ja auch herausgestellt hat. Und zusammen mit den anderen Modellen 24 und 32 lässt sich das Ganze für alle möglichen Szenarien gut skalieren.
@Tai Ja, das verstehje ich… aber ist nicht gerade im Livebetrieb der schnelle griff zum Regler essentiell wichtig?
Ich finds ganz gut schön teuer für dass da nix dran ist. Da hat die Konkurrenz deutlichst mehr zu bieten. Zb Behringers Wing Rack Version ist mir da vertrauenswürdiger und kann wesentlich mehr. Für Livemusik gibt es durchaus Freunde die gerne mit dem Tablet frei bewegen und die Kontrolle übernehmen. Da hat Behringer inzwischen ziemlich die Nase vorn. Und im Studio wenns groß über mehrere Räume oder Stockwerke geht auch. Wer trotzdem was noch viel besseres will, naja, der muss das Geld übrig haben.