Test: Prism Sound Lyra 2, USB2-Audiointerface

Feines Interface mit tollem Sound

Der englische Hersteller hochwertiger Studiotechnik Prism Sound ist schon seit Dekaden am Markt und vorwiegend für seine exzellenten Wandler bekannt. Ganz preisgünstig sind die Geräte allerdings nicht, da kommt es ganz gelegen, dass sich mit den Lyra Interfaces auch eine Lösung fürs kleine Besteck im Portfolio befindet.

Prism Sound Lyra 1 vs. Lyra 2

Das Audiointerface Lyra ist in zwei Versionen erhältlich, die sich auf den ersten Blick nur unwesentlich unterscheiden.

Es handelt sich um USB2-Interfaces, die Aufnahmen bis 24 Bit bei einer maximalen Samplerate von 192 kHz ermöglichen. Unterstützt werden PCs ab Windows Vista 32 oder 64 Bit und Macs ab OS X 10.5 Leopard.

Trotz der optischen Nähe weisen die beiden USB2-Interfaces deutliche Unterschiede in der Ausstattung auf. Preislich liegen die Geräte im Moment bei 1.777,- Euro für Lyra 1 und 2.249,- Euro für Lyra 2.

Beide Geschwister bieten zwei analoge Eingänge, Lyra 1 kann aber nur mit jeweils einem Mic- und Instrument-Input aufwarten, das Lyra 2 bietet diese Inputs doppelt an. Identisch ist die Ausstattung mit zwei Line-Eingängen.

Das Lyra 2 bietet die Möglichkeit, statt einem Low-Cut-Filter auch eine RIAA De-Emphasis für die Inputs anzuwählen. Damit finden Plattenspieler den direkten Anschluss am Interface. Auch eine M/S-Verschaltung kann für die beiden Eingänge gewählt werden. Beide Features bleiben Lyra 1 verwehrt. Aber aufgepasst: Sowohl Lyra 1 als auch Lyra 2 können nie mehr als zwei analoge Eingänge gleichzeitig liefern.

Das sieht bei den Ausgängen anders aus. Hier ist das Lyra 2 mit vier Line-Ausgängen doppelt so gut bestückt, Lyra 1 muss mit einem Ausgangspaar auskommen.

Auch digital hat Lyra 2 deutlich mehr zu bieten. Während das kleinere Interface jeweils eine Toslink-Buchse für zwei S/PDIF-Kanäle (Ein- und Ausgang) anbietet, wartet die größere Version zusätzlich mit RCA-Buchsen auf, die zudem mit den mitgelieferten Cinch/XLR-Adaptern auch mit AES3 arbeiten können. Zusätzlich sind hier die Toslink-Buchsen in einen 4- oder 8-Kanal-ADAT-Modus zu schalten.

Exklusiv hat das Lyra 2 auch einen Sample-Rate-Converter, der für S/PDIF hinzugewählt werden kann. Auch die Wordclock-Buchsen sind beim Lyra 1 nicht vorhanden, hier bleibt nur der S/PDIF zur Synchronisation.

Auffällig ist noch die Netzwerkbuchse auf der Lyra 2 Rückseite. Hier war sicherlich mal etwas angedacht, im Moment ist sie aber ohne Funktion.

Erstes Fazit meinerseits: Wer in dieser Klasse einsteigt und sich nicht ganz sicher ist, auch in den nächsten Jahren mit dem Funktionsumfang des kleineren Interfaces auszukommen, der sollte lieber gleich zu Lyra 2 greifen. Deshalb nun dieses Gerät im Test.

Das Lyra 2

Das Interface ist zunächst als Desktop-Gerät konzipiert. 285 mm ist es breit, 242 mm braucht es in der Tiefe. Inklusive der schon vormontierten Gummifüße beträgt die Höhe 50 mm. Optional sind Rack-Ohren zu erwerben, damit wird die Einheit 19“-fähig. Das Gehäuse besteht aus stabilem, grauem Stahlblech mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Die silberne Frontplatte wurde aus Aluminium gefertigt.

Auf der Front befinden sich ein großer Endlosdrehregler mit LED-Kranz zur Lautstärkeregelung, der mit Push den Ausgang stummschaltet. Ein kleinerer Drehregler ist für die Kopfhörerlautstärke zuständig. Alle weiteren Einstellungen müssen in der Bediensoftware erfolgen. Wie gewohnt befinden sich Kopfhöreranschluss und die Instrumentenbuchsen auf der Vorderseite.

Auch ein Power-Schalter ist vorhanden, der das Gerät aber nicht komplett vom Strom trennt, wie die rote LED im Aus-Modus zeigt.

Das Display zeigt vier LED-Balken für die analogen und digitalen Eingänge. Sie liefern einen gut ablesbaren Farbverlauf von blau nach rot. Der Pegel kann für Input oder Output angezeigt werden, was über zwei LEDs illuminiert wird.

Für die beiden Analogeingänge steht ein zuschaltbarer Limiter, hier Overkiller genannt, zur Verfügung, der seine Arbeitsaufnahme mit einer gelben LED kundtut.

Weitere LEDs informieren über die Signalquelle der analogen Inputs: rosa für Mic, rot für Phantomspeisung, blau für Instrument. Die Line-Inputs besitzen eigene LEDs in Grün.

Die Master-LED ist für die Sample-Clock zuständig. Leuchtet sie grün, dann gibt das Lyra die Clock vor, ist sie aus, wird extern synchronisiert. Bei blinkender Funktion kann keine stabile Clock gefunden werden.

Zwei weitere Leuchtanzeigen sind für ein anliegendes und eingelocktes Signal am S/PDIF-Input zuständig und informieren darüber, ob eine Sample-Rate-Conversation stattfindet.

Die Rückseite bietet die XLR-Mic-Inputs und Klinkenanschlüsse für Line. Auch die vier Ausgänge sind als Klinke ausgeführt. Die digitalen Anbindungen wurden schon erwähnt, Toslink und RCA sind verbaut, die mitgelieferten Adapter auf XLR ermöglichen auch ein AES3-Signal.

Wordclock kann über die BNC-Buchsen ein- und ausgespielt werden, für die Netzwerkbuchse wird Prism vielleicht zu gegebener Zeit noch eine Funktion finden.

An den Rechner wird das Interface über die USB-Buchse angeschlossen, ein entsprechendes Kabel liegt bei, ebenso eine Lösung für die modernere USB-C Buchse. Das Interface verfügt über ein internes Netzteil, auch das Netzkabel wird mitgeliefert. Zu guter Letzt findet sich noch der Sicherungshalter gut zugänglich auf der Rückseite.

Die Software

Da am Gerät selbst nur zwei Lautstärkepegel geregelt werden können, ist für die Bedienung die Software unbedingt notwendig. Sie hört auf den Namen Audio Control App.

Im oberen Bereich werden die grundlegenden Einstellungen zu Samplerate, SRC, Digitalanbindung, Synchronisation, Metereinstellungen und selbst die Helligkeit der LEDs am Gerät eingestellt. Auch das Speichern und Laden von Presets erfolgt hier.

Eine nützliche Zugabe beim Prism Sound Lyra ist der Verifile Checker, der Aufnahmen auf Beschädigungen wie Clicks oder Dropouts überprüfen kann. Auch diese App wird aus der Audio Control App geöffnet.

Die Pegel werden im unteren Bereich angezeigt und eingestellt. Hier wird mit verschiedenen Seiten gearbeitet, was die Übersichtlichkeit erhöht. Die Input-Page liefert die zwei analogen und die beiden digitalen Eingänge. Alle Einstellungen dafür werden hier getroffen.

Bei den Ausgängen sind die Pegelanzeigen vorhanden. Pro Ausgangspaar kann hier der Signalweg eingestellt werden, übergreifend ist mit einem Button das Signal immer direkt zum Kopfhörer zu schalten.

Die weiteren Seiten AO 1/2, AO 3/4, DO 1/2 und Phones dienen zur Einpegelung der Eingänge. Sie werden im ADAT-Mode um die entsprechenden Seiten erweitert.

Insgesamt ist die Darstellung und Benutzerführung gut gemacht und wird durch die stufenlose Skalierbarkeit der App unterstützt. Etwas Einarbeitung ist erforderlich, um sich den Signalfluss zu verinnerlichen, aber das ist ja bei jeder Software-Steuerung so.

Praxis

Das Lyra 2 wird an mein 8 Jahre altes Macbook Pro mit OS X 10.12.6 angeschlossen, das ich für Live-Recordings verwende.

Unter Logic stelle ich den I/O-Puffer auf praktikable 64 Samples und erhalte bei einer 24 Bit Aufnahme mit 44,1 kHz eine Latenz von 12,0 ms Roundtrip und 3,5 ms am Ausgang. Zum Vergleich, mein Apollo Twin am 2017er iMac schafft als Thunderbolt-Interface mit 10,3 ms und 2,3 ms nur unwesentlich bessere Werte.

Besser schneidet das Apollo allerdings bei der Maximalauflösung von 192 kHz ab. Hier stehen 2,3 ms Roundtrip und 0,5 ms Output 5,9 und 2,3 ms bei Lyra entgegen. Das Prism Sound liefert aber Latenzen, die als gut und unproblematisch zu werten sind. Wie es aber noch besser geht, zeigt z. B. Motu mit den aktuellen M2/M4 Interfaces, die mit eigenem Treiber arbeiten und bei meinem Test 4,0 ms und 2,0 ms bei 24 Bit/44,1 kHz erzielen konnten.

Zunächst probiere ich eine Gesangsaufnahme mit einem Studiokondenser. Das Signal ist schön aufgelöst mit einem hörbaren Punch im Mittenbereich. Die Höhen klingen nicht ganz so offen, was der direkte Vergleich mit dem Apollo verdeutlicht. Beide Preamps haben aber durchaus ihren Reiz, je nachdem was gewünscht wird. Um die Sache griffiger zu machen, würde ich die Assoziationen Neve (Lyra) und SSL (Apollo) wählen. Beide Interfaces erreichen übrigens dieselbe Vorverstärkung von 65 dB.

Gut funktioniert der Overkiller, der bei geringen Pegelüberschreitungen nahezu unhörbar einschreitet. Auch die schön ablesbare Aussteuerungsanzeige ist eine Hilfe beim schnellen Arbeiten.

Mit der Akustikgitarre am Instrumenteingang bleibt das Bild erhalten. Das Lyra klingt voller, Apollo liefert die offeneren Höhen. Das mag auch unterstützen, dass bei voll aufgerissenem Preamp beim Prism Sound weniger Rauschen wahrnehmbar ist.

Auch die Line-Inputs setzen sich gut und druckvoll durch, was ich anhand einer Demosequenz aus dem NordLead 2 überprüfe.

Bisher habe ich mit Kopfhörer gearbeitet, nun gilt es die Ausgänge zu checken. Wieder lasse ich das Apollo als Vergleich mitlaufen. Zuerst kommt eine Jazzband zu Gehör. Hier kann das Lyra wieder mehr Druck erzeugen, die räumliche Auflösung gelingt dem Apollo aber besser. Hier wirkt das Lyra etwas komprimiert, was die Ortung und Tiefenstaffelung der Instrumente erschwert.

Anders sieht es mit einer akustischen Gitarre aus, die durch diverse Effekte stark im Panorama wandert. Hier lässt sich das modulierte Delay mit den Lyra Wandlern sehr schön verfolgen, da zeigt sich das Apollo weniger exakt.

Beim nächsten Beispiel, einem Electronic Beat mit bearbeiteter Slideguitar, fällt das Ergebnis weniger deutlich aus. Hier stellt das Apollo die Effekte wieder etwas präziser dar, Lyra zeigt sich dafür mit mehr Punch.

Bei einer Trash-Metal Passage bleiben die Gitarren beim Apollo seltsam belegt und nach hinten transferiert, hier sind sie beim Lyra exakter und in ihrer angestammt Position.

Die Beispiele lassen sich noch ewig fortsetzen, insgesamt liefert das Lyra einen ehrlichen und schonungslosen Sound, der beim Produzieren und Mixen Fehler recht schonungslos aufdeckt. Das kann anstrengend sein, unterstützt aber im Endeffekt das Ergebnis.

Soweit, so gut, nun bleibt noch die digitale Seite zu überprüfen. Das geschieht mit meinem RME ADI-8 DS, der sich sofort und ohne Probleme einbinden lässt. Schön ist die Möglichkeit, vier ADAT-Kanäle mit bis zu 96 kHz zu nutzen. Für die maximale Auflösung von 192 kHz steht der S/PDIF zur Verfügung.