Budget-Monitor mit klaren Grenzen

Der Prodipe Pro 5 V4 ist ein aktiver Nahfeldmonitor des französischen Herstellers Prodipe, der sich mit einem Ladenpreis von 139,- Euro pro Stück klar im Budgetsegment positioniert. Die Box richtet sich an Einsteiger, Hobbyisten und Heimstudio-Betreiber, die mit überschaubarem Budget eine rudimentäre und schnell eingerichtete Abhörsituation aufbauen wollen.

Kurz & knapp Was ist es? Prodipe Pro 5 V4, aktiver Nahfeldmonitor des Herstellers Prodipe, Budget-Studiolautsprecher für Einsteiger und Heimstudio-Anwendungen. Preis-Leistung: Sehr günstiger Aktivmonitor im Einstiegssegment mit 139,- Euro pro Stück und solider Grundverarbeitung.

Sehr günstiger Aktivmonitor im Einstiegssegment mit 139,- Euro pro Stück und solider Grundverarbeitung. Klangbild: Überraschend klare Mittenauflösung, jedoch leicht verhängte Höhen ohne echte Brillanz.

Überraschend klare Mittenauflösung, jedoch leicht verhängte Höhen ohne echte Brillanz. Tiefbass: Kein praxisrelevanter Subbass vorhanden, unterhalb von etwa 80 Hz bricht die Wiedergabe deutlich ein.

Kein praxisrelevanter Subbass vorhanden, unterhalb von etwa 80 Hz bricht die Wiedergabe deutlich ein. Einsatz: Geeignet für Einsteiger, Podcast- und Multimedia-Produktionen, für ernsthafte Mixarbeit nur mit Subwoofer sinnvoll.

Bewertung Prodipe Pro 5 V4 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Vorab-Fazit: Was bekommt man für 139,- Euro?

Die Höhepunkte eines jeden Nahfeldmonitor-Tests sind erwartungsgemäß immer jene Produkte, die sich in der High-End-Liga tummeln und mindestens mit einem mittleren vierstelligen Ladenpreis bei den meisten Usern für feuchte Hände sorgen. Heute wollen wir uns aber einmal dem anderen Ende des Segments widmen, indem wir einen Preis von aktuell nur 139,- Euro pro Aktivbox (bzw. 159,- Euro für die Version in Walnuss-Optik) aufrufen. Exakt dies ist der heutige Ladenpreis, den der französische Hersteller für seine in China gefertigten Prodipe Pro 5 V4 aufruft.

Was bekommt man für diesen Preis? Eine handwerklich solide Box mit ordentlicher Mittenauflösung, die im Tiefbassbereich allerdings nicht überzeugen kann und auch in den Höhen keine Trümpfe ausspielt. Wer auf der Suche nach einem praxistauglichen Arbeitsmonitor für professionelle Mixsessions ist, muss weitersuchen oder aber tiefer in die Tasche greifen.

Wer hingegen ein erstes Studio-Setup aufbauen, Podcast-Produktionen abhören oder Referenzmaterial auf einem ordentlichen Stereofeld beurteilen möchte, findet in den Pro 5 V4 einen durchaus respektablen Einstiegspunkt, vorausgesetzt, ein Subwoofer steht bereits im Regal oder wird direkt mitbestellt.

Prodipe und das Prinzip „Pro-Qualität zum Budgetpreis“

Das Prinzip ist im Einstiegsbereich allgegenwärtig. Entwicklung und Endkontrolle in Europa, Fertigung im asiatischen Raum. Prodipe Audio, 1996 vom Franzosen Jean-Luc Masson gegründet, betreibt Forschung und Entwicklung im eigenen Land und arbeitet dabei eng mit dem Toningenieur Ludovic Lanen zusammen, der die Prototypen der Systeme im Praxisbetrieb testet. Die eigentliche Produktion erfolgt bewusst in asiatischen Fabriken, die auch für deutlich namhaftere Marken fertigen. Durch direkte Komponentenbeschaffung, eigene Vertriebsstrukturen und die Nutzung bereits vollständig abgeschriebener Formen sollen Kosten gesenkt werden, ohne bei den klangentscheidenden Kernkomponenten zu sparen. So zumindest die Philosophie des Hauses.

Das Portfolio von Prodipe reicht von Mikrofonen über Audiointerfaces bis hin zu Subwoofern und weiteren Studio-Komponenten. Dass das Firmen-Konzept durchaus funktioniert, haben viele Produkte unter Beweis gestellt, zumindest in den oberen Ausbaustufen des Prodipe-Katalogs.

Verarbeitung und Design

Die Verarbeitung der Prodipe Pro 5 V4 ist tadellos und macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck, als es der Ladenpreis vermuten lässt. Das schwarze Holz-Finish gibt dem Gehäuse optisch eine gewisse Seriosität, die man in dieser Preisklasse nicht zwingend erwarten würde.

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Mit Abmessungen von 277 × 180 × 245 mm und einem Gewicht von 5,5 kg pro Speaker bleibt der Monitor erfreulich kompakt und lässt sich auch auf beengten Schreibtischen noch sinnvoll platzieren.

Das Gehäuse des Prodipe Pro 5 V4 ist monolithisch aufgebaut, ohne Spalten oder Unregelmäßigkeiten, wobei die verwendeten Materialien den Eindruck eines deutlich teureren Lautsprechers vermitteln. Auf der Unterseite sorgt eine gummierte Auflagefläche für vibrationsdämpfende Standfestigkeit.

Was sich mir allerdings beim besten Willen nicht erschließt, ist die Platzierung der blauen Status-LED auf der Rückseite des Boxengehäuses. Womöglich eine Einsparmaßnahme, da die Platine diese Verkabelung eventuell günstiger vornehmen ließ? Irgendeinen Grund wird Prodipe wohl haben, aber in meinen Augen ist diese Konzeption völlig praxisfremd. Eine LED, die anzeigt, ob das Gerät in Betrieb ist, gehört auf die Vorderseite eines Gehäuses, alles andere ist schlicht Unfug.

Der Prodipe Pro 5 V4 ist ein bi-verstärkter Aktivlautsprecher mit einer Gesamtleistung von 75 W RMS, aufgeteilt auf 50 W für den 5,25-Zoll-Tieftöner mit Fiberglasmembran und 25 W für den 1-Zoll-Neodym-Kalottenhochtöner. Die Frequenztrennung liegt bei 3 kHz, was bedeutet, dass der Tieftöner einen erheblichen Anteil des Hochmittenspektrums abdecken muss. Die Frequenzweiche ist laut Hersteller komplett überarbeitet worden, um Phasenfehler im Übergangsbereich zu minimieren.

Die Bassreflexöffnung befindet sich auf der Vorderseite des Gehäuses. Ein durchaus sinnvolles Konstruktionsmerkmal, das eine wandnahe Aufstellung erleichtert, ohne dass der Port in unerwünschten Resonanzen endet. Das Signal-Rausch-Verhältnis gibt Prodipe mit 82 dB für den Tieftöner und 90 dB für den Hochtöner an, der maximale Schalldruck liegt bei 108 dB Peak.

Auf der Rückseite befinden sich alle relevanten Anschlüsse für den Consumer-Bereich: XLR (symmetrisch), 6,35-mm-Klinke (symmetrisch) und RCA (unsymmetrisch).

Darüber hinaus bietet der Prodipe Pro 5 V4 eine vierstufige Höhenanpassung (-2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB), um zumindest rudimentär auf unterschiedliche Raumakustiken reagieren zu können.

Klang: Stärken und Schwächen

Klanglich kann man die Prodipe Pro 5 V4 Monitore mit „dem Ladenpreis angemessen“ bezeichnen, soll heißen, die Lautsprecher klingen von ihrem Grundklang durchaus ambitioniert. Für einen professionellen Mix im Studio sind sie jedoch aus mehreren Gründen ungeeignet. Fangen wir mit den guten Eigenschaften an.

Da die Crossover-Frequenz relativ hoch liegt und der Tieftöner sich aufgrund seiner geringen Masse noch sehr akkurat in den Hochmitten bewegen kann, wird alles, was im Mittenbereich an Signalen anliegt, überraschend klar und gut definiert abgestrahlt. Insbesondere High-Gain-Gitarren haben einen hohen Anteil an den Frequenzregionen 1 – 3 kHz und lassen sich recht gut im Klangbild orten und entsprechend aufbereiten.

Etwas schwieriger wird es in den Höhen. Dort hat der Prodipe Pro 5 V4 Lautsprecher eine latente „Belegtheit“ im Klang. Es fehlt an Frische und echter Präsenz, die dem Klang einen gewissen „Glanz“ verleihen könnten. Man ist demnach geneigt, dem Signal latent ab 10 kHz etwas Shelving hinzuzufügen, was in der Realität nicht wirklich vonnöten wäre. Das Problem lässt sich auch nicht mit der internen Klangregelung in den Griff bekommen, da die Boxen bei entsprechendem Höhen-Boost schnell beginnen, „scharf“ und „anstrengend“ zu klingen.

Wo die Prodipe Pro 5 V4 allerdings komplett den Betrieb einstellt, ist im Tiefbassbereich. Hier gibt es nicht einen schwachen, den Abmessungen des Tieftöners angemessenen Tiefbass, hier gibt es keinen (!) Tiefbass. Die von Prodipe beschriebenen 55 Hz, die die Monitore noch akustisch abbilden sollen, haben keine praxisgerechte Relevanz.

Wie man anhand der Frequenzmessung gut erkennen kann, ist unterhalb von 80 Hz nahezu Feierabend. In der Praxis bedeutet dies, dass man die Boxen faktisch nicht ohne Subwoofer ernsthaft betreiben kann. Ein entsprechendes Zusammenspiel stelle ich mir allerdings sehr interessant vor, nicht zuletzt aufgrund der guten Mittenauflösung.

Vergleich: Pro 5 V4, Yamaha HS5 & JBL 305P MkII

Wer in der Preisklasse zwischen 150,- und 250,- Euro pro Box nach einem Nahfeldmonitor sucht, kommt um zwei Referenzprodukte nicht herum, den Yamaha HS5 und den JBL 305P MkII. Ein Blick auf die Unterschiede lohnt sich.

Der Yamaha HS5 präsentiert sich als äußerst analytischer Abhörmonitor mit stark schlankem Low-End und nahezu komplettem Verzicht auf künstliche Bassanreicherung. Mixfehler springen dort förmlich ins Gesicht, was für erfahrene Engineers ein Segen, für Einsteiger mitunter eine Bürde sein kann. Die Hochmitten wirken tendenziell scharf und direkt, lassen sich aber per Equalizer zähmen. Als „Zweitmeinung“ in einem bereits etablierten Studio-Setup ist der HS5 exzellent, als alleinige Abhöre im Bass allerdings spürbar limitiert.

Der JBL 305P MkII schlägt einen deutlich gefälligeren Weg ein. Spürbar mehr Tiefgang, körperlicherer Bass für einen 5-Zöller und ein insgesamt smoothes, seidiges Klangbild mit weniger Punch in den oberen Mitten als der HS5. Der JBL ist ein starker Allrounder mit großem Sweetspot und damit ein ernsthafter Kandidat für das Heimstudio.

Der Prodipe Pro 5 V4 hingegen positioniert sich als neutraler, leicht präsenter Monitor mit Fokus auf Natürlichkeit, der seinen Schwerpunkt auf Sprach- und Instrumentenabbildung legt. Klar und schnell im Klang, aber eher weich als aggressiv und auf langes Arbeiten ohne Hörerermüdung ausgelegt. Im direkten Vergleich fehlt es dem Pro 5 V4 an der analytischen Schärfe des HS5 und dem Tiefgangreservoir des JBL, aber für ein sinnvolles Einstiegs-Setup, kombiniert mit einem Subwoofer, bietet er einen brauchbaren Kompromiss für kleine Heimstudios oder Multimediaproduktionen.