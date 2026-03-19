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Test: PROEL DIGIPAD 8, digitales Mischpult

Kompakter Digitalmixer mit Motorfadern

19. März 2026
PROEL DIGIPAD 8

Test: PROEL DIGIPAD 8, digitales Mischpult (Quelle: PROEL)

Mit dem PROEL DIGIPAD 8 kommt ein neuer, kompakter Digitalmixer auf den Markt, der vor allem viele sinnvolle Features bietet. Schon beim ersten Blick zeigt sich, dass man es hier nicht mit einem weiteren gewöhnlichen Mischpult zu tun hat. Ob sich der Spagat zwischen Touchdisplay, motorisierten Fadern und mobiler Arbeitsweise in der Praxis bewährt, soll dieser Testbericht zeigen.

Kurz & knapp
Was ist es? PROEL DIGIPAD 8, kompakter Digitalmixer mit Touchdisplay, Motorfadern und integrierter Signalbearbeitung für kleine Live- und Bandanwendungen.
  • Bedienkonzept: Kombination aus Touchdisplay, Drehregler und motorisierten Fadern ermöglicht schnellen Direktzugriff.
  • Ausstattung: EQ, Kompressor, Gate und interner Reverb pro Kanal praxisgerecht integriert.
  • Flexibilität: Szenenspeicherung, USB-Audio, Bluetooth und WLAN-Fernsteuerung erweitern die Einsatzmöglichkeiten.
  • Zielgruppe: Besonders geeignet für kleine Bands, Duos, Keyboarder und Bildungseinrichtungen.
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PROEL DIGIPAD 8

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Das PROEL DIGIPAD 8 im Detail

Kompaktes Design

Das Pult fällt durch seine sehr kompakte Bauform direkt auf, wirkt aber trotz der geringen Abmessungen weder wie ein Spielzeug noch überladen. Das Metallgehäuse macht einen sehr stabilen Eindruck. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. Gerade bei wenig Platz auf dem Tisch oder im Live-Betrieb ist das bereits ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Das PROEL DIGIPAD 8 punktet auch mit seinem flachen und kompakten Design.

Das PROEL DIGIPAD 8 punktet mit seinem flachen und kompakten Design

Motorisierte Fader

Im Zentrum der Oberfläche des PROEL DIGIPAD 8 sitzen die sieben motorisierten Fader für die einzelnen Kanäle und die Summe. Das macht nicht nur einen professionellen Eindruck, sondern ist auch im praktischen Einsatz sehr hilfreich. Ergänzt werden die Fader durch Select-Tasten zur Auswahl und weiteren Bearbeitung des jeweiligen Kanals.

Touchdisplay und Bedienelemente

Das integrierte Farbdisplay übernimmt die Rolle der zentralen Schaltstelle. Hier werden einzelne Kanalparameter, Effekte und Systemeinstellungen bearbeitet. Die Darstellung ist sehr übersichtlich und die Menüs sind logisch aufgebaut. Dank der Kombination aus einem zentralen Drehregler und voreingestellten Shortcut-Tasten, beispielsweise für den Hall-Effekt oder die Audioausgänge, bleibt die Bedienung nachvollziehbar.

Ansicht des Kompressors in einem Kanalzug.

Ansicht des Kompressors in einem Kanalzug.

Flexible Anschlüsse

Fast alle Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Geräts. Für Mikrofone und Line-Signale stehen vier Multipin-Buchsen zur Verfügung. Zwei dieser Kanäle bieten zusätzlich hochohmige Eingänge, die sich besonders gut für E-Gitarren und E-Bässe eignen. Zwei Stereo-Line-Kanäle mit je zwei 6,35-mm-Klinkenbuchsen sind hingegen optimal für Keyboards oder E-Drums im Stereoformat geeignet. Auf der Ausgangsseite finden sich zwei symmetrische XLR-Ausgänge für die Summe, zwei Aux-Ausgänge im 6,35-mm-Klinkenformat für Monitore und zwei Kopfhörerausgänge im 3,5-mm-Klinkenformat.

Anschlüsse des PROEL DIGIPAD 8.

Eingangs-Anschlüsse des PROEL DIGIPAD 8

Technische Details zum PROEL DIGIPAD 8

Digitale Signalverarbeitung

Das PROEL DIGIPAD 8 arbeitet vollständig digital. Jeder Eingangskanal verfügt über einen Equalizer mit vier durchstimmbaren Bändern sowie ein Low- und Highcut-Filter. Außerdem stehen ein Kompressor und ein Gate bereit. Dadurch lassen sich typische Mixing-Aufgaben wie Pegelkontrolle, Klangformung und das Reduzieren von Nebengeräuschen direkt im Mischpult erledigen, ohne auf externe Geräte angewiesen zu sein.

Effektsektion und Bearbeitung der Ausgänge

Für räumliche Effekte steht ein interner Reverb zur Verfügung, der sich in Raumgröße und Intensität einstellen lässt. Anschließend kann er über die „REV SEND“-Taste den einzelnen Input-Kanälen hinzugemischt werden. Auch die Ausgänge sind nicht auf die reine Lautstärkeregelung beschränkt. Sowohl die Main-Summe als auch die beiden Aux-Wege verfügen über einen Equalizer und einen Limiter.

Audioausgänge auf der Oberseite des PROEL DIGIPAD 8.

Audioausgänge auf der Oberseite des PROEL DIGIPAD 8

Szenenspeicherung

Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts des PROEL DIGIPAD 8 ist die Szenenverwaltung, denn alle relevanten Einstellungen lassen sich in einer der zehn umbenennbaren Szenen speichern und jederzeit wieder aufrufen. Gerade bei wechselnden Anwendungen oder wiederkehrenden Konfigurationen spart das enorm viel Zeit.

Das PROEL DIGIPAD 8 kommt mit zehn speicherbaren und benennbaren Szenen.

Das PROEL DIGIPAD 8 kommt mit zehn speicherbaren und benennbaren Szenen

USB-Audio, Bluetooth und Fernsteuerung

Über den USB-C-Anschluss kann das PROEL DIGIPAD 8 als Audiointerface genutzt werden. Es erlaubt sowohl die Wiedergabe von Audiosignalen vom Rechner als auch die Aufnahme der Stereo-Summe. Bluetooth ermöglicht das kabellose Zuspielen von Musik, was im Alltag oft praktischer als ein zusätzliches Kabel ist. Zusätzlich lässt sich das Mischpult per WLAN entweder über ein bestehendes Netzwerk oder über den internen Hotspot fernsteuern. Dafür stehen kostenlose Apps für verschiedene Betriebssysteme zur Verfügung.

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Eine Soundeingabe und -ausgabe ist über den USB-C-Anschluss auf der Rückseite des PROEL DIGIPAD 8 möglich.

Eine Audioeingabe und -ausgabe ist über den USB-C-Anschluss auf der Rückseite des PROEL DIGIPAD 8 möglich

Das PROEL DIGIPAD 8 in der Praxis

Erste Inbetriebnahme

Das Starten des Mischpults lief im Praxistest sehr schnell. Nach wenigen Sekunden war alles einsatzbereit und das Display zeigt eine übersichtliche Startseite an, die sofort einen guten Überblick über die Input-Kanäle liefert.

E-Piano im Stereobetrieb

Als Erstes habe ich mein Nord Stage mit zwei 6,35-mm-Klinkensteckern an den Stereo-Eingang 7/8 angeschlossen. Der Gain ließ sich mit ausreichend Headroom einstellen. Auch der Equalizer war schnell angepasst. Sowohl die Bedienung über das Touchdisplay als auch die Kombination aus Touchdisplay und Drehregler funktionierten dabei intuitiv.

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Auswahl der einzelnen Bestandteile des Kanalzugs beim PROEL DIGIPAD 8.

Auswahl der einzelnen Bestandteile des Kanalzugs beim PROEL DIGIPAD 8

Gesangsmikrofon

Für den Gesang habe ich ein dynamisches Mikrofon an den ersten XLR-Eingang angeschlossen. Auch hier war der Gain schnell eingestellt. Hilfreich war hierbei vor allem die farbliche Pegelanzeige im Kanal.

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Im nächsten Schritt ging es in die Equalizer-Sektion. Dort konnte ich zügig eine klassische Bearbeitung für ein Gesangsmikrofon einstellen: Lowcut, untere Mitten absenken, obere Mitten leicht anheben. Zum Schluss habe ich den Kompressor aktiviert. Dank der visuellen Darstellung der Komprimierung lässt er sich meiner Meinung nach insgesamt gut bedienen.

Ansicht des Equalizers in einem Eingangskanal des PROEL DIGIPAD 8.

Ansicht des Equalizers in einem Eingangskanal des PROEL DIGIPAD 8

Monitormix und Reverb-Einsatz

Für den Monitormix habe ich den ersten Aux-Ausgang genutzt. Dank der „AUX SEND“-Taste ließen sich das E-Piano und der Gesang schnell auf den Monitor senden. Ähnlich verhält es sich mit dem internen Reverb. Er ist ab Werk aktiviert, die Kanäle müssen nur noch per Send auf den Effekt-Bus geschickt werden. Der Reverb ist klanglich eher neutral gehalten. Dadurch eignet er sich aber sehr gut für dezenten Hall auf Stimmen oder für akustische Instrumente, die klanglich mehr Raum einnehmen sollen.

Reverb-Einstellung beim PROEL DIGIPAD 8.

Reverb-Einstellung beim PROEL DIGIPAD 8

App-Steuerung

Obwohl alle Einstellungen direkt am Pult vorgenommen werden können, habe ich zum Schluss die Steuerung über die herstellereigene App ausprobiert. Sie lässt sich entweder über das interne WLAN oder über ein bestehendes Netzwerk verbinden. Die App ist übersichtlich aufgebaut und intuitiv steuerbar. Auch die Echtzeitübertragung der in der App vorgenommenen Anpassungen auf das Mischpult, beispielsweise von Fader-Positionen oder Equalizer-Einstellungen, funktioniert einwandfrei. Wer beim Mischen mobil bleiben möchte, erhält mit der App-Steuerung eine sinnvolle Ergänzung.

Ansicht der App-Steuerung des PROEL DIGIPAD 8.

Ansicht der App-Steuerung des PROEL DIGIPAD 8

Gesamteindruck im praktischen Einsatz

Im Praxistest zeigt sich das PROEL DIGIPAD 8 als ein durchdachtes Werkzeug mit vielen Details, das sich gut für kleine Konfigurationen eignet. Die Kombination aus Touchdisplay, zentralem Drehregler und Motorfadern funktioniert erstaunlich gut. Ein großer Pluspunkt ist, dass man sich nicht von Menüs überfordert fühlt. Besonders für Musiker, die ihr eigenes Monitoring kontrollieren möchten oder ein kompaktes Digitalpult suchen, ist das PROEL DIGIPAD 8 interessant.

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Anwendungsbeispiele für das PROEL DIGIPAD 8

Kompaktes Mischpult für kleine Bands

Für kleine Bands, Duos oder auch Solo-Künstler ist das PROEL DIGIPAD 8 eine passende Lösung. Hiermit lassen sich Gesang, ein oder zwei Instrumente und ein Stereo-Playback problemlos verwalten. Die motorisierten Fader und die Szenenspeicherung erleichtern den Wechsel zwischen Songs oder unterschiedlichen Konfigurationen. Ist ein FoH-Tontechniker dabei, kann er über die App vom Publikum aus mischen. Das Mischpult selbst steht bei der Band und ermöglicht kurze Kabelwege.

Zentrale Schaltstelle für Keyboarder

Keyboarder, die mehrere Klangquellen gleichzeitig nutzen, profitieren besonders vom PROEL DIGIPAD 8. Sämtliche Hardware wie Keyboards und Synthesizer, aber auch Software-Instrumente vom Laptop sowie zusätzliche Zuspieler lassen sich hier unkompliziert bündeln und vorab mischen. Der fertige Stereomix kann anschließend an das FoH weitergegeben werden. Gleichzeitig behält der Keyboarder die volle Kontrolle über die Lautstärken seiner einzelnen Instrumente und die grundlegende Klangbearbeitung. Auch ein eigener Monitormix lässt sich bequem über die Aux-Ausgänge erstellen.

Schulen und Bildungseinrichtungen

Auch für Schulen ist das Pult wegen seiner übersichtlichen Bedienung und des kompakten Aufbaus interessant. Szenen können für unterschiedliche Anwendungen wie Aula-Veranstaltungen, Bandproben oder Präsentationen gespeichert werden. Lehrkräfte müssen sich nicht jedes Mal neu in die Technik einarbeiten, sondern können einfach die passende Szene aufrufen. Die Möglichkeit, das Pult auch per Tablet zu steuern und Musik per Bluetooth einzuspielen, erhöht die Flexibilität zusätzlich.

Alternativen zum PROEL DIGIPAD 8

Behringer Flow 8

Das Behringer Flow 8 ist ebenfalls ein kompakter Digitalmixer, das im Vergleich zum PROEL DIGIPAD 8 jedoch auf motorisierte Fader und ein integriertes Display verzichtet. Dafür punktet es mit einer sehr einfachen Bedienung und einem attraktiven Preis. Besonders für Solo-Musiker, kleine Bands oder einfache Streaming-Anwendungen ist das Pult eine interessante Option.

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Behringer Flow 8
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169,00€ Thomann

Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht des Behringer Flow 8.

Soundcraft Ui12

Das Soundcraft Ui12 ist eine Stagebox, die als reiner WLAN-Mischer ausgeführt ist. Es bietet mehr Eingänge als das PROEL DIGIPAD 8, verzichtet wegen seiner komplett browserbasierten Steuerung jedoch vollständig auf physische Fader. Aufgrund seines Formats eignet es sich gut für feste Installationen und Proberäume.

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Soundcraft Ui12
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329,00€ Thomann

Hier geht es zum ersten Teil des AMAZONA-Workshops zum Soundcraft Ui12.

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Fazit

Das PROEL DIGIPAD 8 erweist sich im Test als durchdachtes und vielseitiges Digitalmischpult im sehr kompakten Format. Die Kombination aus Touchdisplay, motorisierten Fadern und App-Steuerung ermöglicht eine flexible Bedienung direkt am Gerät oder aus der Distanz. Klanglich bietet es mit Equalizern, Dynamikbearbeitung und internem Reverb eine praxisgerechte Ausstattung für typische Live-Anwendungen. Besonders bei kleinen Bands, Duos oder im Solo-Einsatz spielt das Pult seine Stärken aus. Auch Schulen können von der Szenenspeicherung und den kompakten Abmessungen profitieren. Insgesamt bietet das PROEL DIGIPAD 8 viele Funktionen auf engem Raum und ist eine interessante Lösung für überschaubare Anwendungen.

Plus

  • kompaktes und robustes Metallgehäuse
  • acht motorisierte Fader
  • Touchdisplay mit Direktzugriff
  • Szenenspeicherung mit zehn Speicherplätzen
  • Kanalbearbeitung mit EQ, Kompressor und Gate
  • interner Reverb mit Send-Zuweisung
  • WLAN- und App-Fernsteuerung

Preis

  • 349,- Euro
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Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

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  1. Profilbild
    Dizzy

    Vielen Dank für den schönen Überblick!
    An sich ist das PROEL DIGIPAD 8 wirklich eine interessante Alternative zum Behringer Flow 8. Vor allem die Menüführung am Gerät selbst ist auf den ersten Blick sehr übersichtlich und gut strukturiert gestaltet.

    Was mir zum „perfekten Kleinmischpult“ aber fehlt: Warum wurde darauf verzichtet, alle Ein- und Ausgänge über das integrierte Audiointerface zugänglich zu machen? Das würde den Anwendungsbereich massiv vergrößert – ggf. wird das ja noch als Firmware-Update nachgeliefert.

    Und ein zweiter Punkt, der mich wundert: Wenn das Gerät schon Motor-Fader besitzt, wieso gibt es keine Möglichkeit für Sends on Faders? Das könnte man mit den sechs Pads unten rechts wunderbar realisieren (für AUX2 bspw. einfach zweimal auf Aux drücken)…

    • Profilbild
      Gereon Gwosdek RED

      @Dizzy Je nach Anwendungsbereich wäre eine Multitrack-Funktion beim Audiointerface praktisch, da ist was dran. Ein separater Vergleichstest mit dem Flow 8 erscheint hier übrigens bald.

      • Profilbild
        Dizzy

        @Gereon Gwosdek Danke für den Hinweis! Ein Vergleichstest DIGIPAD 8 vs. Flow 8 klingt richtig gut, da bin ich schon sehr gespannt 🙂

  2. Profilbild
    Nvelope AHU

    Sehr guter und detaillierter Testbericht über dieses Novum auf dem digitalen Kleinmixer-Markt!
    Für mich als älterer Analog-Gewohnter mit Erfahrungen auch an 32-Kanal-Mischpulten sicher nicht mehr sehr interessant … aber für Jüngere mit Affinität zu Digitalgeräten ein recht gutes Gerät … ja, und eine Alternative zum Flow, den ich aber auch nur von Testberichten her kenne.
    Ich denke, ich werde solche Flows oder diese PROELs für meine Jungs als Weihnachtsgeschenk andenken, die würden sich als Bewohner überschaubar großer WG-Zimmer sehr über ein solch kompaktes aber auch für viele Anwendungen nützliches Mischpult sehr freuen.

    Wobei ich als Mischer allerdings immer wieder etwas Bauchgrimmen bekomme: Submixer (wie hier beschrieben für Keyboarder) direkt auf der Bühne, auf die (und insbesondere deren einzelne Quellen) man am zentralen Saalmixer dann keinen Zugriff mehr hat – und der entsprechende Musiker (auf welcher Basis denn, wenn er den gesamten Saalmix nicht aus einer zentralen Position abhören kann ?!?) SEINE Lautstärke- und Klangvorstellungen quasi (buchstäblich) in den Veranstaltungsraum abstrahlt ?
    Wie geht’s denn Anderen damit ?

    • Profilbild
      Gereon Gwosdek RED

      @Nvelope Bei sehr sehr kleinen Events kann es natürlich praktisch sein, seine Quellen vorab grob zu mischen, bzw. einfach zu summieren, wenn das Hauptpult am FoH klein ist und nicht genügend Eingänge vorhanden wären. Gerade für Hochzeits- oder Kneipenbands etc. kann das interessant sein. Ich dachte bei dem Beispiel nicht an mittelgroße bis große Konzerte, sondern nur an die ganz kleinen Sachen.

  3. Profilbild
    Ashatur AHU

    Bei allen Ehre an welchen Anwender wurde da gedacht? An den Proberaum und an kleine Bands?
    Man kann es per App steuern und Audio hinschicken aber aufnehmen nur die Stereosumme? Ausgangsbusse konnte ich auch nicht bis auf den Aux auch nicht erkennen.
    Klar könnte man diese dafür nutzen aber Hallo es ist ein Digitalpult da würde ich wenigstens die Eingänge gern simultan aufnehmen können. Das kann ich ja sogar mit meiner Presonus Klapperkiste.

  4. Profilbild
    bluebell AHU

    Interessantes Teil. Konntest Du testen, ob es beim Einschalten knackst oder ploppt, wenn Aktivboxen (ohne oder mit voll aufgedrehtem Lautstärkeregler) dranhängen? Wenn nicht, wäre es auch als superkomfortabler Monitorcontroller geeignet.

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