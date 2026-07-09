Praktischer Lautsprecher für Sprachbeschallungen

Der Proel V10PRO ist ein funktionaler Lautsprecher für kleinere Veranstaltungen. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, Signale in den mobilen Lautsprecher einzuspeisen. Besonders praktisch sind dabei die eigenen Funkmikrofonsysteme von Proel, die sich leicht integrieren lassen. Wie sich der Lautsprecher in unserem Test schlägt, erfahrt ihr hier.

Kurz & knapp Was ist es? Proel V10PRO, aktiver 10″-PA-Lautsprecher für mobile Sprach- und kleine Beschallungsanwendungen. Einsatz: Ideal für Sprachbeschallungen, kleine Events und mobile Anwendungen.

Ideal für Sprachbeschallungen, kleine Events und mobile Anwendungen. Bedienung: Sehr einfach zu handhaben und schnell einsatzbereit.

Sehr einfach zu handhaben und schnell einsatzbereit. Features: USB-Anschluss für Proel-Funksysteme und mehrere Presets.

USB-Anschluss für Proel-Funksysteme und mehrere Presets. Klang: Für Sprache gut geeignet, bei Musik mit hörbaren Einschränkungen.

Für Sprache gut geeignet, bei Musik mit hörbaren Einschränkungen. Preis-Leistung: Gutes Verhältnis für Einsteiger und einfache Anwendungen.

Bewertung Proel V10PRO Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Überblick über den Proel V10PRO

Der italienische Hersteller Proel entwickelt laut eigenen Angaben langlebige und damit nachhaltige Veranstaltungstechnik in den Segmenten Ton, Video, Licht und Bühnentechnik. Im Fokus steht dabei einerseits, dass die Produkte zu attraktiven Preisen angeboten werden können. Andererseits stehen eine einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt von Proel.

Mit der Proel V-Serie bietet der Hersteller aktive Lautsprecher von 8″ bis 15″, die sich durch eine einfache Bedienung auszeichnen. Sie richtet sich vor allem an Einsteiger und mobile Anwendungen und bietet solide Klangqualität für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Speziell richtet sich die Proel V-Serie an alle Anwendungen, bei denen es vor allem schnell gehen muss und bezahlbar bleiben soll.

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Der Proel V10PRO ist mit 10 kg und den Abmessungen 330 x 512 x 280 mm (B x H x T) leicht und transportfreundlich. Der Lautsprecher besitzt ein schwarzes Kunststoffgehäuse mit einem Tragegriff. Durch seine Form kann er selbstständig stehen, aber auch als Monitor im 45°-Winkel auf dem Boden verwendet werden. Außerdem besitzt er einen 36-mm-Stativflansch sowie M10-Flugpunkte.

Der Lautsprecher besitzt einen 10″-Tieftöner mit 2″-Schwingspule und 1″-Neodym-Kompressionstreiber. Die Leistung beträgt 300 W/RMS und 600 W/Peak. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlussmöglichkeiten. Es kann zwischen schaltbaren Mic/Line-Eingängen mit einer XLR/Klinke-Kombibuchse gewählt werden. Über eine USB-Schnittstelle können zudem die Wireless-Produkte von Proel, wie der U24B und U24H, angeschlossen werden. Außerdem gibt es einen Link-XLR-Ausgang sowie den Anschluss für das Kaltgerätekabel und einen On/Off-Schalter.

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Der Frequenzbereich des Proel V10PRO liegt zwischen 60 und 20.000 Hz bei einem Maximalpegel von 124 dB. Der Abstrahlwinkel beträgt 90° x 60° (H × V). Es kann lediglich der Eingangspegel sowie eines von fünf Presets (Music, Live, DJ, Monitor, Speech) gewählt werden.

Erster Eindruck und Aufbau

Der Proel V10PRO kommt gut verpackt bei mir an. Beim ersten Handgriff fällt mir sofort das geringe Gewicht auf. Der Tragegriff oben am Lautsprecher macht ihn handlich. Leider fällt mir auch sofort auf, dass der Lautsprecher lediglich ein Kunststoffgehäuse hat. Dieses wirkt auf mich grundsätzlich stabil, schützt den Lautsprecher jedoch nicht besonders stark. Hier ist je nach Häufigkeit der Benutzung mit Abnutzung und Kratzern zu rechnen. Der Lautsprecher ist schnell aufgebaut. Zum Test habe ich ihn auf ein Stativ gestellt und mir die verschiedenen Presets angeschaut.

Besonders praktisch finde ich die Möglichkeit, die Wireless-Produkte von Proel per USB direkt an den Proel V10PRO anzuschließen. Dies ist gerade für Sprachbeschallungen interessant, bei denen es schnell und einfach gehen soll. Wie der Klang des Proel V10PRO auf mich gewirkt hat, erfahrt ihr jetzt.

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Praxis: Der Proel V10PRO im Test

Der Proel V10PRO verfügt über verschiedene Presets (Music, Live, DJ, Monitor, Speech), die ich mir zunächst mit dem Messmikro angeschaut habe. Die Messung zeigt die Unterschiede der Presets, auch wenn hier die Raumeinflüsse die Messung stark beeinflussen.

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Zu sehen sind hier in Orange das Music-Preset, in Blau das DJ-Preset und in Gelb das Speech-Preset. Die Presets Music und DJ haben beide einen deutlich stärkeren Bassbereich im Vergleich zum Speech-Preset. Dafür sind die Mitten im Speech-Preset etwas angehoben, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern.

Im nächsten Schritt habe ich ein paar Tracks abgespielt und mir die verschiedenen Presets angehört. Das Klangbild des Lautsprechers ist nicht so definiert, wie man es von höherwertigen Lautsprechern kennt. Der Bassbereich kommt schnell an seine Grenzen. Besonders bei größerer Entfernung nimmt er schnell ab. Die Mitten und Höhen sind besonders bei Sprache deutlich und die Sprache ist verständlich. Bei lauterer Musik fand ich es ein wenig drückend. Hier hätte ich selbst im Equalizer gerne ein paar Filter gesetzt.

Bei Sprache jedoch konnte mich der Lautsprecher wirklich überzeugen. Auch der direkte Test mit einem angeschlossenen SE Electronics V7 war positiv. Die Sprache war auch auf Entfernung gut zu verstehen. Ich finde in Anbetracht des Preises und des Anwendungszwecks auch nicht schlimm, dass der Lautsprecher bei höherem Musikpegel an seine Grenzen kommt und das Klangbild nicht so differenziert ist wie bei einem höherwertigen Lautsprecher.

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Denn der Proel V10PRO ist für mich ein perfekter mobiler Lautsprecher für einfache Sprachbeschallungen. Er ist sehr einfach zu bedienen und schnell einsatzbereit. Hier kann er punkten und mich auch im Test überzeugen. Bands, DJs und Anwendern mit größeren Beschallungsvorhaben würde ich einen größeren Lautsprecher (12″- oder 15″-Topteil und 15″- oder 18″-Sub) und ein System mit ausgewogenem Klangbild empfehlen. Dabei ist es wichtig, dass die Lautsprecher auch bei hohem Pegel die Signale verzerrungsfrei übertragen können.

Der Bassbereich sollte genügend Punch und Druck haben und die Topteile sollten ein differenziertes Klangbild in den Mitten und Höhen bieten. Deshalb hier ein paar Anwendungsfälle speziell für den Proel V10PRO, bei denen er gut eingesetzt werden kann.

Anwendungsbeispiele für den Proel V10PRO

Sprachbeschallungen

Der Lautsprecher eignet sich durch die gute Sprachverständlichkeit für Sprachbeschallungen auf kleinen und mittleren Veranstaltungen. Die Möglichkeit, die Proel-Funksysteme direkt anzuschließen, macht den Lautsprecher schnell einsatzbereit und sehr einfach zu bedienen. Durch den XLR-Link-Out können beliebig viele Lautsprecher hintereinander geschaltet werden. Dies ermöglicht entsprechende Erweiterungen, um auch größere Beschallungsflächen abzudecken.

Hintergrundmusik oder Playbacks

Hintergrundmusik oder Playbacks können ebenfalls gut und einfach über den Lautsprecher abgespielt werden. Der Lautsprecher verfügt dafür über genügend Leistung und ein Klangbild, das Musik übertragen kann. Wer Bands oder DJ-Musik darüber laufen lassen will, dem würde ich eher zu einem etwas höherwertigen Fullrange-Lautsprecher raten. Hier kommen das Klangbild und die verzerrungsfreie Leistung schneller an ihre Grenzen.

Hochzeitssänger und Sängerinnen

Die Möglichkeit der integrierten Funksysteme und die Erweiterung durch den XLR-Link-Out machen den Lautsprecher auch für Hochzeitssänger interessant. Schnell aufgebaut und einfach bedienbar macht der Proel V10PRO hier einen guten Job. Dafür benötigt ihr nicht einmal einen festen Stromanschluss. Die Proel V-Serie gibt es mittlerweile auch als akkubetriebene Lautsprecher.

Hier geht es zum AMAZONA-Guide: Technik für Hochzeitssänger unter 800 €.

Hier eine kleine Übersicht:

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Hier gibt es passende Stative und Zubehör:

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Alternativen zum Proel V10PRO

Alto Professional TX410

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Der Alto Professional TX410 ist ein kompakter, aktiver 10″-PA-Lautsprecher mit rund 350 W Peak-Leistung, Bluetooth-Streaming und integriertem 2-Kanal-Mixer, der sich für kleine bis mittlere Veranstaltungen eignet. Er kombiniert eine leichte Bauweise mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. Dadurch kann er flexibel als Frontsystem oder Monitor eingesetzt werden.

Hier geht es zum AMAZONA-Test.

dB Technologies B-Hype 10

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Dieser 10″-Aktivlautsprecher kommt mit 260 W Peak-Leistung und bis zu 121 dB Schalldruck, weshalb er sich besonders für kleine Beschallungen, Monitoring und Sprachanwendungen eignet. Er kombiniert ein leichtes 9-kg-Gehäuse mit integriertem DSP und flexiblen Anschlüssen. Dabei bleibt er eher im moderaten Lautstärkebereich und ist kein High-Power-System für große Events.

Turbosound Milan M10

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Der Turbosound Milan M10 ist ebenfalls ein aktiver 10″-PA-Lautsprecher mit etwa 600 W Leistung, integriertem Klark-Teknik-DSP und zwei Eingangskanälen, der sich für portable Beschallung und Installationen eignet. Er bietet einen hohen Maximalpegel (ca. 126 dB), flexible EQ-Optionen und eine solide Klangqualität.

RCF ART 310 A MK IV

Affiliate Links RCF ART 310 A MK IV Kundenbewertung: (119) 359,00€

Der RCF ART 310 A MK IV ist ein hochwertiger 10″-Aktivlautsprecher mit 400 W RMS Leistung, bis zu 127 dB Schalldruck und FiRPHASE-DSP, der für einen sehr transparenten Klang ausgelegt ist. Er eignet sich sowohl für kleine FOH-Setups als auch als Monitor und bietet deutlich mehr Headroom und Klangqualität als typische Einsteigerboxen.