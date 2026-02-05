Kompakter Lautsprecher für kleine Veranstaltung mit guter Sprachverständlichkeit

Der Proel V8Pro ist ein kompakter, aktiver Lautsprecher für kleinere Veranstaltungen sowie für vorrangige Sprachbeschallungen oder Hintergrundmusik – und das zu einem sehr günstigen Preis! Wir haben ihn getestet und genauer unter die Lupe genommen.

Kurz & knapp Was ist es? Proel V8Pro, aktiver 2-Wege-Lautsprecher, kompakt, mobil und mit DSP-Presets für vielseitige Anwendungen

Leichtes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff, Stativflansch und Flugpunkten für flexible Montagemöglichkeiten. DSP mit Presets: Fünf Klangprofile (Music, Live, DJ, Monitor, Speech) zur schnellen Anpassung an verschiedene Anwendungen.

Fünf Klangprofile (Music, Live, DJ, Monitor, Speech) zur schnellen Anpassung an verschiedene Anwendungen. Für Sprache optimiert: Besonders geeignet für Sprachbeschallung, allerdings schlechte Klangqualität bei Musikbeschallung.

Besonders geeignet für Sprachbeschallung, allerdings schlechte Klangqualität bei Musikbeschallung. Einsteigerfreundlich: Einfache Bedienung, USB-Funkempfänger-Anschluss und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für kleine Events.

Überblick über den Proel V8Pro

Proel ist ein italienisches Unternehmen, das professionelle Audio-, Licht- und Videosysteme sowie Zubehör für den Veranstaltungs- und Musikbereich entwickelt und vertreibt. Der Proel V8Pro präsentiert sich als kompakter, aktiver Lautsprecher, dessen äußere Gestaltung unmittelbar auf Mobilität und Vielseitigkeit ausgelegt ist. Die Front des Lautsprechers wird von einer schwarzen Metallschutzgitterfläche geschützt. Das Kunststoffgehäuse umschließt diese Frontfläche und setzt sich über die Seiten und die Rückwand fort. Die Gehäuseoberfläche ist mattschwarz gehalten. Auf der Oberseite des Lautsprechers ist ein einzelner, ergonomisch geformter Tragegriff integriert, der in das Kunststoffgehäuse eingespritzt ist und den Transport des Lautsprechers erleichtert.

Auf der Unterseite befindet sich ein 36-mm-Stativflansch, über den sich der Lautsprecher auf ein Lautsprecherstativ setzen lässt und so in verschiedenen Aufstellungsvarianten genutzt werden kann. Neben dem Stativflansch verfügt das Gehäuse über vier M10-Flugpunkte, die eine fliegende Montage an Traversensystemen oder ähnlichen Strukturen ermöglichen. Diese Flugpunkte sind symmetrisch an den Ecken der Ober- und Unterseite angeordnet, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.

Das Gehäusedesign des Proel V8Pro zeigt zudem eine abgeschrägte Frontkante, die eine Positionierung des Lautsprechers als Bühnenmonitor im Wedge-Betrieb erlaubt. Diese abgeschrägte Form ist funktional gestaltet und ohne optische Hervorhebung direkt in die Gehäusekontur integriert. Die Abmessungen des Lautsprechers betragen in der Breite etwa 280 mm, in der Höhe etwa 422 mm und in der Tiefe etwa 263 mm, wodurch er trotz seiner aktiven Elektronik und Ausstattung ein relativ kompaktes und transportfreundliches Format aufweist. Das Gewicht des Geräts liegt bei rund 7,1 kg, was ihm im Vergleich zu größeren aktiven Systemen eine erhöhte Mobilität verleiht.

Anschlüsse und Bedienung

An der Rückwand des Lautsprechers sind die Anschluss- und Bedienelemente platziert. Zentral angeordnet ist ein kombinierter MIC/LINE-Eingang in Form einer XLR/Klinke-Combo-Buchse, die sowohl Mikrofon- als auch Line-Signale verarbeiten kann. Neben diesem Eingang befindet sich ein XLR-Ausgang, der als Thru-Anschluss fungiert und das anliegende Signal unverändert an nachgeschaltete Geräte weitergibt. Direkt daneben sind Drehregler und Taster zur Steuerung der Eingangsempfindlichkeit und der DSP-Presets positioniert. Die Bedienelemente sind klar beschriftet und gruppiert, um eine intuitive Interaktion zu ermöglichen, auch wenn der Lautsprecher über keine grafische Anzeige verfügt. Zusätzlich zur konventionellen Verkabelung ist ein USB-Anschluss vorgesehen, der kabellose Verbindungen zu kompatiblen Mikrofonfunksystemen ermöglicht.

Die DSP-Sektion des V8Pro ist fest im Lautsprecher integriert und verarbeitet das ankommende Audiosignal in einem digitalen Signalprozessor, bevor es an die Verstärkerstufen weitergeleitet wird. Die DSP-Steuerung bietet mehrere vordefinierte Presets, die auf unterschiedliche Beschallungsszenarien ausgelegt sind: Music, Live, DJ, Monitor und Speech. Diese Presets sind über einen entsprechenden Taster auswählbar und verändern Parameter wie Frequenzgang und Pegelverhalten, um den Lautsprecher an bestimmte Anwendungen anzupassen.

Auf technischer Ebene ist der Proel V8Pro als aktives 2-Wege-System konzipiert. Das akustische Spektrum wird dabei von zwei unterschiedlichen Schallwandlern abgedeckt: Einem Tieftöner und einem Hochtöner. Der Tieftöner besitzt eine Membran mit einem Durchmesser von 8 Zoll und eine Schwingspule von 1,5 Zoll, die für die Bass- und unteren Mittenfrequenzen zuständig ist. Ergänzend dazu ist ein 1-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber verbaut, der für die Wiedergabe der höheren Frequenzanteile verantwortlich ist. Der Kompressionstreiber ist auf eine hornartige Struktur montiert, die einen horizontalen Abstrahlwinkel von 90 Grad und einen vertikalen Abstrahlwinkel von 60 Grad erzeugt. Diese Abstrahlcharakteristik beeinflusst das Abstrahlverhalten des Lautsprechers und definiert, wie der Schall in den Raum projiziert wird.

Die integrierte Verstärkersektion arbeitet mit einer Class-D-Verstärkertechnologie und einer Schaltnetzteil-(SMPS-)Versorgung. Diese Technologien ermöglichen es, in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse eine Gesamtspitzenleistung von bis zu 600 W bereitzustellen. Die effektive Nennleistung des Systems wird mit etwa 300 W RMS angegeben, was die kontinuierlich verfügbare Leistung beschreibt, die an die Lautsprecherchassis geliefert werden kann. Der maximale Schalldruckpegel, der in 1 m Abstand gemessen werden kann, wird mit 122 dB angegeben. Dieser Wert beschreibt die lauteste akustische Emission, die der Lautsprecher reproduzieren kann, bevor Verzerrungen oder Limiter greifen. Der Frequenzgang des Systems erstreckt sich über einen Bereich von ungefähr 60 Hz bis 20.000 Hz.

Die Anschlussmöglichkeiten am Gerät sind klar strukturiert angeordnet. Der kombinierte Eingang ermöglicht sowohl den Einsatz von XLR-Mikrofonen als auch 6,3-mm-Klinken-Line-Signalen, wodurch unterschiedliche Signalquellen direkt angeschlossen werden können. Der zusätzliche Line-Ausgang erlaubt die Weitergabe des Signals an weitere Lautsprecher oder Audiogeräte, was insbesondere in größeren Setups oder bei der Kaskadierung mehrerer V8Pro-Lautsprecher von Bedeutung ist.

Praxis: Der Proel V8Pro im Test

Der Proel V8Pro wird gut verpackt geliefert und ist sofort einsatzbereit. Ich habe ihn auf ein Stativ gesetzt und zunächst Musik über den aktiven Lautsprecher abgespielt. Dabei fiel mir kein großer hörbarer Unterschied zwischen den Presets Music, Live und Monitor auf. Beim Speech-Preset war eindeutig ein geringerer Bassanteil und ein deutlich klarerer Höhenanteil zu hören. Beim DJ-Preset hingegen war der Bassanteil deutlich erhöht, bei gleichzeitig klaren Höhenanteilen. Meine spätere Messung des Frequenzspektrums bestätigte diesen Eindruck. Hier zum Vergleich: In Orange der Lautsprecher im DJ-Preset und in Lila im Speech-Preset.

Der erste Eindruck ist, dass der aktive Lautsprecher im Bassbereich schnell an seine Grenzen kommt. Bei einem Sprachtest mit Mikrofon konnte er mich hingegen im Speech-Preset überzeugen. Die Sprachverständlichkeit war gut und die Stimme war angenehm zu verstehen. Auch bei höherer Lautstärke blieb die Sprachverständlichkeit erhalten und ich konnte keine Verzerrungen feststellen.

Insgesamt ist der Proel V8Pro wirklich einfach zu bedienen – auch ohne viel Vorkenntnisse – und schnell einsatzbereit. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, verschiedene Funkmikrofone der Firma Proel direkt per USB-Stick anzuschließen.

Der aktive Lautsprecher eignet sich meiner Meinung nach sehr gut für kleinere Veranstaltungen oder Feste, bei denen es vorrangig um Sprachbeschallung geht. Er ist auch für Hintergrundmusik geeignet, jedoch nicht für Musikwiedergabe bei höherer Lautstärke. Der Proel V8Pro ist für Laien und Einsteiger gut geeignet und bietet durch seine Presets etwas Flexibilität. Wer jedoch aktive Lautsprecher für Musikbeschallung oder größere Veranstaltungen sucht, sollte sich für andere Modelle – gegebenenfalls mit (Mono-) Subwoofer – entscheiden.

Wer die aktiven Lautsprecher von Proel mit passenden Subwoofern kombinieren möchte, ist mit der S-Serie von Proel gut beraten. Dort bietet Proel aktive Bässe in verschiedenen Formaten an. Besonders die kleinen, praktischen 10-Zoll-Bässe lassen sich gut mit dem Proel V8Pro kombinieren.

Alternativen zum Proel V8Pro

Proel V10Pro, V12Pro und V15Pro

Die V-Serie von Proel ist auch in größeren Ausführungen als 10-, 12- und 15-Zoll-Version erhältlich. Wir werden natürlich bald einige davon testen. Wer sich schon jetzt nach größeren Alternativen umsehen möchte, ist herzlich willkommen. Die Lautsprecher unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe, die grundlegenden Funktionen sind bei allen Modellen der V-Serie gleich.

dB Technologies B‑Hype 8

Der dB Technologies B‑Hype 8 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher in einem kompakten Gehäuse mit einem 8″-Tieftöner und einem 1″-Hochtontreiber, der von einer integrierten digitalen Class-D-Endstufe mit bis zu 260 W Spitzenleistung angetrieben wird und einen maximalen Schalldruckpegel von etwa 120 dB erzeugen kann. Das System verfügt über einen internen DSP mit auswählbaren Presets, einen kombinierten XLR/Klinke-Eingang sowie einen symmetrischen XLR-Ausgang für die Signalweitergabe und ist für vielseitige Beschallungsanwendungen konzipiert. Wer eine höhere Klangqualität sucht, ist hier genau richtig.

Alto TX410

Der Alto TX410 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit einem 10-Zoll-Tieftöner und einem 1-Zoll-Titan-Hochtontreiber, der von einer integrierten Class-D-Endstufe mit bis zu 350 W Spitzenleistung betrieben wird und einen Frequenzbereich von etwa 75 Hz bis 20 kHz abdeckt. Das System verfügt über einen eingebauten 2-Kanal-Mixer mit XLR/TRS-Kombibuchse und Bluetooth-Streaming inklusive True-Wireless-Stereo-Funktion, einen XLR-Mix-Ausgang sowie ein robustes Gehäuse mit Tragegriff und Stativflansch für flexible Einsatzmöglichkeiten.

QSC K 8.2

Der QSC K8.2 ist ein hochwertiger aktiver Lautsprecher aus einer höheren Preisklasse. Dafür erhält man jedoch mehr Einstellungsmöglichkeiten, eine deutlich bessere Klangqualität sowie eine hochwertige Verarbeitung. Der QSC K8.2 ist ein aktiver 2-Wege-Full-Range-Lautsprecher mit einem 8″-Tieftöner und einem 1,4″-Titan-Kompressionstreiber, der von einer integrierten Class-D-Endstufe mit bis zu 2000 W Spitzenleistung angetrieben wird. Er deckt einen Frequenzbereich von etwa 55 Hz bis 20 kHz ab und bietet eine Abstrahlcharakteristik von 105°. Das System verfügt über einen internen DSP mit Presets, ein Multifunktions-LCD-Display für Einstellungen wie EQ, Crossover und Delay sowie über multiple Ein- und Ausgänge (kombinierte XLR/TRS, Aux-In und XLR-Ausgänge) für flexible Beschallungsanwendungen.