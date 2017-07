Test: ProjectSAM Swing More, Sound-Library

Mit der Sound-Library ProjectSAM Swing More erweitert der Hersteller Project Sam seine auf Big Band Sounds spezialisierte Swing Reihe. Der zweite Teil der Library ist deutlich komplexer und bietet viele Einzelsounds und Gestaltungsmöglichkeiten. Schauen wir mal, ob sich die Erweiterung lohnt.

Als Einstieg in diesen Artikel empfehle ich unseren Test der Library ProjectSAM Swing, der erste Teil der Swing Reihe. Fokus dieser und auch der aktuellen Library sind Big Band Bläsersounds und die dazu passende Rhythmusgruppe, d.h. es geht hier vor allem um Saxofone, Trompeten, Posaunen, Akustikgitarren, Banjos etc. Hier ein erster Überblick über die Library:

Installation

Nach dem Kauf der Library erhält man einen Download-Link, den man am besten mit dem kostenlos zur Verfügung gestellten Download-Manager öffnet und herunterlädt. Auf der Festplatte nimmt ProjectSAM Swing More rund 40 GB Platz ein, alle Samples liegen in 24 Bit und 44,1 kHz vor. Zum Spielen der Library benötigt man den Kontakt Player ab Version 5.6. Hat man die Installation hinter sich gebracht und die Library per „Add Library“ Button in Kontakt hinzugefügt, geht es auch schon los.

Entgegen der erste Swing Library ist Swing More deutlich detaillierter. Teil 1 der Serie bietet entsprechend viele Ensemble Big Band Sounds in unterschiedlichen Artikulationen, mal Legato, mal Staccato etc. Am Soundcharakter, d.h. welcher Teil der Big Band soll denn jetzt gespielt werden? Mehr Saxofone, mehr Blechbläser und vor allem, welcher Teil der Big Band spiele welche Noten, konnten nur mit Hilfe einige Teil Ensembles wie Trombone Section, Trumpet Section realisiert werden. Richtig arrangieren, d.h. Posaune 1 spielt ein c, Posaune 2 ein e etc. ging leider nicht. Und genau da setzt Project Sam Swing More an, hier geht es wirklich um viele Einzelinstrumente, wozu neben den typischen Big Band Bestandteilen auch Streicher, eine Jazz-Gitarre, Mandoline, Percussion, Drums, Vibraphone und eine Ooh-Mmh Sängerin gehört.