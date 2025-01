Test: PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd, E-Gitarre

Ein echtes Sahnestück aus Stevensville

Die PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd ist ein echtes Sammlerstück unter den E-Gitarren von PRS und ist exklusiv vom deutschen Vertrieb der Marke designed worden – wir haben den Test dieser preislichen High-End Gitarre gemacht.

Meine Damen und Herren, heute ist mal wieder Zeit für einen ganz besonderen Leckerbissen! Mit der PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd erreicht uns ein limitiertes Sondermodell aus der Wood-Library-Serie des amerikanischen Premiumherstellers für einen Test.

Beste Hölzer, Hardware und Pickups und nichts anderes für die zahlungskräftige Kundschaft lautet hier das Motto, zusammengestellt und designed von der PRS Germany Crew (dem deutschen Vertrieb von PRS-Gitarren) und obendrein noch streng limitiert. Eine Gitarre fürs Leben, ein Sammlerstück für die klimatisierte Vitrine oder beides? Machen wir den Test!

PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd – Facts & Features

Das Mutterhaus in Stevensville ließ dem deutschen Vertrieb freie Hand sowohl bei der Auswahl der Hölzer als auch beim Design jedes einzelnen Teils des Instruments, das auf der PRS Custom 24 basiert. Ein handselektierter Sumpfeschekorpus wurde zusammen mit einer wundervoll geflammten Ahorndecke verleimt und mit einem kobaltblauen Finish versehen.

Die schwungvollen Konturen der Decke unterstreichen den edlen Look weiter, sie tragen aber auch zweifellos einen großen Teil zum hohen Spielkomfort der PRS-Gitarren bei. Überflüssig zu erwähnen bzw. fast schon blasphemisch dürfte es anmuten, die Qualität der Lackierung zu beurteilen – selbstverständlich gibt es hier rein gar nichts zu meckern, eher zu bestaunen. Einen stimmigen Kontrast zum grünblauen Finish setzt das naturbelassene Ahornbinding an den Rändern der Decke.

Auf der Rückseite herrscht hingegen Dunkelheit, genauer gesagt wird der Korpus von dieser Seite lediglich von einem schwarzen Hochglanzlack bedeckt. Dennoch erfreulich zu sehen bzw. zu spüren, dass die Abdeckung des Elektronikfachs versenkt eingesetzt wurde. Da sollte also beim Einsatz am Gurt nichts haken und/oder bremsen.

Flamed Maple Roasted Neck der PRS E-Gitarre

So wenig sich dem Blick auf die Rückseite des Korpus bietet, um so mehr bekommt das Auge beim Anblick des eingeleimten Halses geboten. Verwendet wurde ein makelloses Stück Ahorn, wärmebehandelt und von einer hauchdünnen Satinschicht überzogen. Zusammen mit dem „Pattern Thin“ Halsprofil entsteht so ein Spielgefühl, dessen Komfort wohl kaum noch zu übertreffen ist. Ein Griffbrett aus Zirikote mit 24 penibel eingesetzten Bünden und den charakteristischen Bird-Inlays, hier in einer speziell linierten Form mit „Paua Center Inlays“, trägt ganz sicher dazu noch einen bedeutenden Teil bei.

Unser Blick wandert weiter in Richtung Kopfplatte und trifft dort auf die sechs offen arbeitenden PRS Phase III Locking Mechaniken, die mit ihren schwarzen Flügeln („Black PRS Peg Wings“) einen weiteren attraktiven Akzent setzen. Ich kann mich noch gut an die Einführung dieser offen liegenden Tuner und meine Bedenken dazu erinnern, laut Hersteller sind aber bis heute keine Reklamationen hinsichtlich der Stimmstabilität oder der Funktion insgesamt aufgetreten bzw. reklamiert worden.

Die sechs Klemmmechaniken entsprechen den Erwartungen an ein Instrument dieser Preisklasse vollkommen. Zu sagen, sie würden weich wie Butter laufen, wäre tatsächlich noch untertrieben, hinzu kommt eine extrem präzise Arbeitsweise, jeder Millimeter an Drehung sorgt für unmittelbare Bewegung auf der Anzeige des Stimmgerätes. Ganz schnell gelingt zudem der Wechsel der Saiten, die durch eine Schraube auf der Oberseite der Mechanik arretiert werden.

PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd – Hardware

Mit den Mechaniken sind wir auch schon bei der Hardware angekommen; hier hat sich die Crew von PRS Germany für ein schwarz verchromtes Set-up entschieden. Das umfasst neben den Tunern und den Abdeckungen der Pickups auch das verbaute PRS Vintage-Vibratosystem, das mit sechs Schrauben frei schwebend in die Decke eingesetzt wurde.

Das System arbeitet wunderbar weich und reagiert sehr sensibel auf jede kleinste Bewegung mit dem Hebel. Der wird wie üblich in der gewünschten Höhe eingesteckt und verschwindet nach Nutzung auch ganz schnell wieder aus dem Aktionsradius der rechten Hand. Jedoch sollte man die Bezeichnung „Vintage Vibrato“ schon im Hinterkopf haben, wenn man zu Dive-Bombs oder rüden Up-Bendings ansetzt.

Dafür ist dieses System einfach nicht gemacht, wohl aber für geschmackvollen Einsatz etwa beim Spielen von Akkord-Voicings oder zur Unterstützung bei Bendings und/oder Fingervibratos. Derart eingesetzt dürften Stimmprobleme vermutlich nur sehr selten auftreten.

Pickups und Schaltung

Selbstredend, dass auch bei den Tonabnehmern nur auf das Beste zurückgegriffen wurde. Über die 85/15 Tonabnehmer habe ich mich in vielen Artikeln schon positiv geäußert und ein solches Paar findet sich auch bei der PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd in der Decke. Neben ihrer Funktion als reine Doppelspuler können die Pickups auch als Single Coils eingesetzt werden, was das Klangspektrum natürlich noch einmal bedeutend erweitert.

Das Umschalten geschieht über das Anheben des Tone-Potis, das zusammen mit dem Volume-Regler und dem versenkt eingesetzten Dreiwegeschalter die elektrische Schaltung bildet. Die Qualität der verwendeten Bauteile kann man ebenfalls nur als das Beste vom Besten bezeichnen; insbesondere das extrem leichtgängige und ultralinear arbeitende Volume-Poti bietet eine perfekte Basis für eine dynamische Interaktion mit dem Verstärker und lässt auch Fade-Ins oder -Outs gelingen.

Der PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd Praxis-Check

Der Klang und die Bespielbarkeit stehen der Optik und der Verarbeitung des Instruments in nichts nach. Bereits trocken angespielt entfaltet sich ein ausgeglichenes Frequenzspektrum mit einem etwas überbetonten Mittenbereich, einer spritzigen Dynamik und dem für die PRS Custom 24 gewohnt bärenstarken Sustain.

Der auf der Vorder- und Rückseite reichlich mit Konturen versehene Korpus saugt sich regelrecht an den Körper an, hinzu kommt ein ausgewogen tariertes Gewicht, sodass die Custom 24 Wood Library CB Ltd sowohl mit Gurt über der Schulter als auch auf dem Schoß auf der Couch höchst komfortabel zu bespielen ist.

Der bärenstarke Grundklang wird von den beiden 85/15 Pickups nahezu verlustfrei übernommen und – wie gewohnt bei diesen Tonabnehmern – um eine Prise von süßem Vintage-Flair ergänzt. Die Dynamik ist bestechend, in allen Positionen des Volume-Reglers und über alle Saiten hinweg reagiert das Instrument unmittelbar und ohne Verzögerung auf jeden Anschlag, und sei er auch noch so dezent.

Das Klangangebot ist dank der Coli-Split-Schaltung enorm groß und erstreckt sich von voluminösen Sounds des Neck-Humbuckers im Paula-Stil über dynamisch spielbare Crunch-Sounds mit Single Coil Split und jeder Menge Facetten bis hin zu den sauberen Lead- und Riff-Sounds, die der 85/15 in der Stegposition zu erzeugen vermag. Dabei halten sich unerwünschte Nebengeräusche in sehr engen Grenzen.

An dieser Stelle Kritik anzuführen, wäre das klassische „Jammern auf hohem Niveau“. Ja, auf einem sehr hohen, denn mit dieser Klangvielfalt lässt sich das eine oder andere 50-Hertz-Brummen bei aktiviertem Coil-Splitting durchaus verschmerzen. Ohnehin besitzt die PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd so wie ihre Schwestern aus der Custom-Baureihe ihre Stärken im Blues- und Rockbereich – und dort sind extreme High-Gain-Sounds ja eher die Ausnahme.

PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd – Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die PRS Custom 24 Wood Library CB Ltd zusammen mit einem Orange Micro Dark Gitarren-Top mit angeschlossener 1×12″ Celestion Vintage 30 Box verwendet. Abgenommen wurde das Signal mit einem AKG C3000 Mikrofon in Logic Audio ohne weitere Effekte.