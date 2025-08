One Guitar does it all!

Die PRS Fiore ist das edle Signature-Instrument von Mark Lettieri, der sich u. a. als Gitarrist von Snarky Puppy einen Namen gemacht hat.

Kurz & knapp Was ist es? Eine moderne, vielseitige Signature-E-Gitarre von Mark Lettieri, die klassische Strat-Elemente mit durchdachten Innovationen und großem Klangspektrum vereint. Flexible Klangvielfalt : Die Kombination aus HSS-Pickups und Push/Pull-Funktionen bietet eine beeindruckende Bandbreite an Sounds.

: Die Kombination aus HSS-Pickups und Push/Pull-Funktionen bietet eine beeindruckende Bandbreite an Sounds. Hervorragende Verarbeitung : Die Gitarre überzeugt mit makelloser Bauqualität, edlem Satin-Finish und angenehmer Haptik.

: Die Gitarre überzeugt mit makelloser Bauqualität, edlem Satin-Finish und angenehmer Haptik. Spielgefühl & Ergonomie : Perfekte Balance, komfortables Halsprofil und butterweiches Handling sorgen für Spielfreude ab dem ersten Ton.

: Perfekte Balance, komfortables Halsprofil und butterweiches Handling sorgen für Spielfreude ab dem ersten Ton. Live-taugliches Design : Locking-Mechaniken und robustes Gigbag überzeugen.

: Locking-Mechaniken und robustes Gigbag überzeugen. Preislich ambitioniert: High-End-Qualität hat ihren Preis, aber für anspruchsvolle Gitarristen ist sie jeden Cent wert.

Die ersten 5 Minuten

Wenn man Mark Lettieri und die Bands, bei denen er mitwirkt, kennt (Snarky Puppy, The Fearless Flyery, Cory Wong uvm.),ist die Vorfreude natürlich nochmal größer, wenn seine PRS Signature Gitarre zu einem nach Hause unterwegs ist. Aber für mich als Tester, der das Instrument danach leider wieder abgeben muss, ist auch eine Portion Respekt vorhanden, dass dieses High-End-Instrument, ein moderner Take des klassischen Strat Typs, die eigenen heiß geliebten Custom Strats im Studio in den Schatten stellen könnte.

Ich bin erst mal etwas beunruhigt, da ich ein Gigbag und kein pompöses Hardcase aus dem Karton ziehe – bei über 3K kein Koffer? Sehr schade … aber das Gesamtpaket aus Gitarre und Gigbag ist so leicht, dass ich es fast mit dem kleinen Finger hochheben kann. Holt man die Gitarre dann endlich mal raus, kommen einem fast die Tränen. SEHR stylishes Teil!

Lieferumfang & der erste Eindruck

Man kann gar nicht wegschauen, wenn man die PRS Fiore einmal gesehen hat! Aber checken wir erst einmal, was denn so alles dabei ist. Wie eben schon erwähnt kommt die Gitarre leider nicht im Hardcase, sondern „nur“ im Gigbag. Die Anführungszeichen deshalb, weil die Tasche selbst direkt einen wirklich sehr guten Eindruck macht und definitiv sinnvoll ist. Dass ich für ein Premium-Instrument allerdings nochmal dickes Geld für ordentlichen Schutz ausgeben soll, will sich mir einfach nicht erschließen. In der vorderen Tasche des Gigbags finden wir dann das Zubehör: Tremolo-Arm, Werkzeug zum Einstellen von Brücke und Trussrod, ein kleines Handbuch und natürlich gaaaanz wichtig: einen Sticker!

Die Haptik der Gitarre ist erste Sahne! Der fast schneeweiße Hals ist perfekt verarbeitet, im Satin Finish sieht man die Maserung nicht nur, man kann sie fühlen. Die Potis sind leichtgängig und haben trotzdem einen gewissen Widerstand, der Pickup-Wahlschalter benötigt beherztes Zugreifen, hier verstellt man schon mal nichts aus Versehen.

Line Check

Nun gut, spielen wir die hübsche Lady doch mal trocken an. Da kann ich direkt schon mal sagen: WOW! Der Hals fühlt sich an, als würde ich schon 20 Jahre darauf spielen. Das Halsprofil erinnert mich an ein schmales C – nicht zu dick und trotzdem füllig. Gepaart mit dem Satin-Finish und der perfekten Bundenden ein absoluter Traum. Die Gitarre resoniert sehr schön und klingt akustisch schon sehr luftig. Was mir aber direkt auffällt, ist, dass die Federn des Vintage-Tremolos deutlich nachklingen. Wen das stört, der könnte sich beim Trick seines Bandkollegen Cory Wong bedienen und diese mit einer Schlaufe versehen. Ein Gadget, das der Cory Wong Signature Strat sogar beiliegt.

Auch an den Amp angeschlossen, geht bei der PRS Fiore Satin Lilac komplett die Sonne auf! Wer mit dieser Gitarre keinen Spaß hat, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Höchste Zeit, um tiefer in die Materie einzutauchen. Los geht’s.

PRS Fiore Satin Lilac – Facts & Features

Es ist unschwer zu erkennen, dass die PRS Fiore deutlich an klassische S-Type-Gitarren angelehnt ist. Der geschraubte Hals, das Vintage-Tremolo, die Pickup-Kombination aus zwei Single-Coils und einem Bridge-Humbucker mit 5-fach-Wahlschalter sowie die Mensur mit 25,5″ sprechen ganz klar die Sprache „Strat“. Daneben haben wir aber die modernen Features, welche die Gitarre vom Rest abheben und mit einer Menge Flexibilität ausstatten. Da wären zum einen die dynamische Halsdicke, die an den oberen Bünden zunimmt, der durchgängige 10″ Griffbrettradius oder die Locking-Mechaniken im Vintage-Look.

Außerdem bekommt man ein PRS eigenes modernes 6-Saddle Tremolo und extrem vielseitig schaltbare Pickups dank zweier Push/Pull-Potis an den beiden Tone-Controls. Auch die Tonhölzer sind nicht nur Standard. Der Hals besteht zwar aus Ahorn, der Korpus allerdings aus Sumpfesche. Neben der uns vorliegenden Farbe Lilac gibt es die PRS Fiore auch noch in anderen Nitro-Satin-Finishes.

Auf einen Blick

Korpus: Sumpfesche

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

Birds Griffbretteinlagen

Halsprofil: Fiore – Halsdicke am 1. Bund: 21 mm / am 12. Bund: 25 mm

Griffbrettradius: 254 mm (10″)

Mensur: 648 mm (25,5″)

Sattelbreite: 42,1 mm (1,656″)

Knochensattel

22 Bünde

Tonabnehmer: 1 Fiore Humbucker (Steg) und 2 Fiore Single-Coils (Hals und Mitte)

1 Volume-Regler

2 Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion

5-Wege-Schalter

2-Punkt-Tremolo

Vintage-Style Locking-Mechaniken

Nickel-Hardware

Farbe: Lilac

inkl. Gigbag

Herstellungsland: USA

PRS Fiore – der Praxistest

Dass die Gitarre einen sehr guten Eindruck macht, haben wir ja bereits festgestellt. Im tieferen Praxistest muss sie sich aber noch beweisen. Es geht aber direkt weiter mit den positiven Eigenschaften. Die Gitarre wirkt sehr kompakt und bietet daher ein super Spielgefühl am Körper. Sowohl mit Gurt als auch auf dem Schoß sitzend ist sie perfekt ausbalanciert. Auch das Tremolo liefert mit nur minimalen Bewegungen sehr feinfühlige Modulationen.

So, nun aber mal ran an den Amp! Oder besser gesagt, an den Modeler – denn die PRS Fiore wandert bei uns heute direkt in ein Fractal FM9. Von dort geht es über ein RME Fireface 802 in den Rechner. Aufgenommen wird in Ableton Live 12, die Soundsamples sind alle unbearbeitet. Zum Einsatz kommt im FM9 ein Fender Twin Reverb, mit leichter Studio-Ambience für etwas Räumlichkeit.

Clean Check

Fangen wir mit dem obligatorischen Clean Check an, um ein Gefühl fürs Instrument zu bekommen. Ich spiele durch alle Pickup-Positionen, jedoch ohne die Push/Pull-Funkionen zu aktivieren. Wie ich es erwartet habe, klingt die Fiore sehr spritzig und im Vergleich zu meiner Haar S-Style schlanker in den Mitten und dafür heller. Perfekt für moderne Gitarrensounds. Die fünf Pickup-Kombinationen klingen allesamt sehr ausgewogen. Mir persönlich gefällt die Mittelstellung (Position 3) ausgesprochen gut! Der Humbucker fügt sich gleichermaßen super ein im Vergleich zu den Single-Coils. Sehr schön! Gerade für funkige Klänge ist man hier bestens ausgestattet!

Hier kommen die Positionen 2 und 4 natürlich besonders schön rüber! Genau die richtige Portion Fülle und nicht zu spitz. Danach widme ich mich noch den beiden Push/Pull-Varianten. Die Kombinationen sind in Position 1 gleich wie in Position 5, in Position 2 entsprechen sie denen von Position 4. Hier wird einem bewusst, wie viele Soundoptionen diese Gitarre parat hat! Und alle klingen ausgesprochen gut, und vor allem: Passen zueinander! Wer braucht da schon mehrere Gitarren auf einem Gig?

Drive-Check

Kommen wir nun zu den Drive-Sounds. Hierfür bleibe ich erst mal beim Twin Reverb im FM9 und mache etwas, was man in der freien Wildbahn mit einem echten Twin wohl nie ohne Hörsturz erleben kann. Ich drehe das Volume-Poti auf, bis der Amp beginnt zu zerren. Gerade im Breakup-Bereich zeigt die Gitarre nochmal aufs Neue ihre Vielseitigkeit und wie gut die Pickups aufeinander abgestimmt sind! Als nächstes drehen wir den Amp wieder etwas zurück und schalten einen Jan Ray vor.

Auch im vintage-orientierten Overdrive-Bereich klingt die Gitarre immer gut – yeah! Zieht man auf dem Bridge-Humbucker das zweite Push/Pull-Poti, bekommt man den Humbucker parallel geschaltet, was im dritten Beispiel zu hören ist. Der Unterschied ist nicht dramatisch, aber der Sound wird in den unteren Mitten etwas schlanker und dadurch durchsetzungsfähiger. Zu guter Letzt checken wir noch einen Lead-Sound. Dafür wählen wir einen Bogner Shiva und pusten ihn mit dem BB Preamp zusätzlich an. Im Beispiel spiele ich durch allerlei Pickup-Kombinationen und selbst bei diesen hohen Gain-Stufen bleibt die Gitarre stets transparent und matscht kaum! One Guitar does it all at it’s best!