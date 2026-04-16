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Test: QSC CB10, Akkulautsprecher

Akku-Lautsprecher mit Profi-DNA

16. April 2026
Test: QSC CB10, Akkulautsprecher (Quelle: QSC)

Test: QSC CB10, Akkulautsprecher (Quelle: QSC)

Mit der QSC CB10 bringt QSC erstmals eine akkubetriebenen Lautsprecherbox auf den Markt und bleibt dabei seiner Linie treu: solide Mechanik, saubere Elektronik und ein Fokus auf den professionellen Einsatz statt auf eine Lifestyle-Box. Wir haben uns den 10″/1″-Lautsprecher im Detail angesehen und im Freifeld getestet.

Kurz & knapp

Worum geht es? QSC CB10, akkubetriebener 10″-PA-Lautsprecher für professionelle Anwendungen mit hohem Pegelanspruch.

  • Klang & Leistung: Hohe Pegelreserven, transparenter Sound und kräftiger 10″-Woofer.
  • Bedienung: Direkt zugängliche Regler am Gerät plus App-Anbindung mit sinnvollen Funktionen.
  • Ausstattung: Wechselakku, TWS, Presets und Hallprogramme für den Standalone-Betrieb.
  • Praxis: Robust gebaut, vielseitig einsetzbar von Sprachbeschallung bis Live-Monitor.
  • Einschränkungen: Kein Master-EQ, kein Kompressor, keine Phantompower.
Bewertung

QSC CB10

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QSC CB10
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798,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

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QSC und Akku – Warum erst jetzt?

QSC steht seit Jahrzehnten für zuverlässige Beschallungslösungen im professionellen Umfeld, von Touring-Systemen bis hin zu Installationslautsprechern. Dass es bis 2026 gedauert hat, bis ein Akku-Modell erscheint, überrascht zunächst.

Dabei lässt die Produktbezeichnung QSC CB10 bereits erkennen, dass sich das Erstlingswerk, basierend auf einem 10″-Lautsprechermodell, im Segment mit höherem Pegelbedarf einordnen möchte.

Meine Erwartung: QSC wollte offensichtlich keinen Kompromiss-Akkulautsprecher auf den Markt bringen. Anforderungen wie:

  • rauscharme Vorverstärker, Top-Sound bei überdurchschnittlichem Pegel,
  • durchdachte Bedienung am Gerät selbst, kombiniert mit einer App,
  • lange Akkulaufzeiten, schneller Akkuwechsel möglich,
  • und lange Lebensdauer & Garantie

lassen sich nur mit entsprechendem Entwicklungsaufwand umsetzen. Die QSC CB10 wirkt daher weniger wie ein „Trendprodukt“, sondern eher wie eine konsequente Erweiterung des bestehenden Portfolios.

Äußeres & Mechanik der QSC CB10

Die QSC CB10 ist typisch für QSC: unauffällig, robust, funktional. Das Kunststoffgehäuse mit integriertem Hochständerflansch ist sauber verarbeitet und sehr massiv. Ein gut ausbalancierter Tragegriff auf der Oberseite macht den Lautsprecher bei einem Gewicht von nur 12 kg gut transportabel.

Eine Kick-Back-Position (30°) ist ideal für Straßenmusiker. Eine zusätzliche echte Monitorschräge fehlt. Das schränkt den Einsatz als Bühnenmonitor in einer typischen Wedge-Position ein.

Technische Daten des Akkulautsprechers

Die Kombination aus 10″-Woofer und 1″-Kompressionstreiber erzeugt laut QSC-Datenblatt bei 440 W Peak-Leistung einen Spitzenschalldruck von 127 dB SPL bei einem Frequenzgang von 47 bis 20.000 Hz bei -10 dB. Das nominale Abstrahlverhalten liegt bei 90° × 90°.

Akkubetrieb

Der Lautsprecher arbeitet mit einem Lithium-Ionen-Wechselakku, der werkzeuglos tauschbar ist. Die Kapazität beträgt 4.400 mAh bei ca. 22 V. Das entspricht etwa 100 Wh. Damit ergibt sich bei normaler Nutzung eine Betriebsdauer von bis zu 12 Stunden. Vollständig aufgeladen ist der Akku in 4 Stunden.
Ein einstellbarer automatischer Standby-Modus schaltet die QSC CB10 in den Ruhemodus, wenn kein Signal anliegt und aktiviert sie wieder bei erneuter Signalzufuhr. Bei sehr langen Pausen kann sich die QSC CB10 auf Wunsch auch vollständig ausschalten.

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QSC CB10-Battery
QSC CB10-Battery Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
129,00€ Thomann

Positiv: Eine 3-stellige Akkuanzeige, ergänzt durch Power- und Limiter-LED, ist übersichtlich und praxisgerecht.

Bedieneinheiten & DSP

Die Bedienung folgt dem QSC-Prinzip: Wenig Schnickschnack, schnell verständlich.

QSC CB10: Anschluss- und Bedienfeld

QSC CB10: Anschluss- und Bedienfeld

  • versenkte Taster & flache Potis, gut gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt
  • zwei per Taster umschaltbare Mikro-/Line-Kanäle mit direkt anwählbaren Presets
  • für die App-Steuerung muss an Kanal 1 und 2 die Stellung „Custom“ aktiviert werden
  • Ducker-Funktion: Kanal 1 steuert Kanal 2 sowie Line/PT-Out
  • 100 Hz Low-Cut zur Ergänzung mit einem Subwoofer
  • Bluetooth TWS zur Erweiterung mit bis zu vier zusätzlichen QSC CB10

Steuerung und Zusatzfunktionen durch die QSC Speaker Control App

Die kostenlos herunterladbare QSC Speaker Control App (iOS und Android) überzeugt mit stabiler Verbindung und Fernsteuerung per QR-Code. Außerdem können hier zahlreiche Sound-Presets für die beiden ersten Kanäle aktiviert werden, zusätzlich zu einer 3-bandigen Klangregelung.

In der App sind ebenfalls einstellbar:

  • 3-stufiger Hall (Small / Medium / Large), nicht editierbar, Qualität praxisgerecht
  • System-Delay bis 200 ms (circa 70 m)
  • XLR-Out, per App konfigurierbar
  • Fußschalter-Funktion, ebenfalls per App konfigurierbar

Einige Screenshots der App sind hier zu sehen:

App zur QSC CB10

App zur QSC CB10

Praxistest, Sound & Messung des QSC CB10

Am Anfang aller Tests lege ich großen Wert auf den ersten Eindruck, den man bekommt, wenn man das Gerät einschaltet, anschließend mit verschiedenen Signalen speist und das Gehörte auf sich wirken lässt. Zusätzlich beschäftige ich mich mit der Bedienung. Ist alles leicht verständlich? Erreicht man die Bedienelemente gut? Lässt sich das Gerät einfach und praxistauglich bedienen?

Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als in stressigen Situationen, etwa bei Mikrofon-Feedback oder ähnlichem, in einem ansonsten komfortablen Einknopf-Menü oder einer sehr umfangreichen App die wirklich relevanten Parameter nur umständlich zu erreichen oder in der Hektik nicht einmal zu wissen, wo man suchen muss.

Was die Grundlagen betrifft, hat QSC hier alles richtig gemacht. Allein die ausreichende Anzahl direkt bedienbarer Schalter und Regler am Gerät nebst optischer Indikation ermöglicht jederzeit einen sofortigen Eingriff. Die „Luxuseinstellungen“ oder weiterführenden Konfigurationen finden sich dann in der App.

QSC CB10: Sound

Nach dem Einschalten dauert es kurz, bis der DSP „betriebsbereit“ meldet. Die Elektronik arbeitet im Ruhezustand nahezu rauschfrei und sehr sauber. Während ich bis vor einem Jahr noch häufig Test-Speaker in der Hand hatte, die man als echte Rauschgeneratoren hätte einsetzen können, scheint sich beim Thema „saubere Elektronik“ einiges zu verändern, denn bei den letzten Testkandidaten hatte ich in Sachen „Störgeräuschfreiheit“ wenig zu bemängeln. Das ist erfreulich.

Die Soundverprobung läuft bei mir unterschiedlich ab, aber ein Mikrofoncheck und Musikelemente sind immer dabei. Gemessen wird in aller Regel ebenfalls, meist mit dem NTI XL2. Damit lassen sich schnell und ausreichend genau der Amplituden-Frequenzgang und der Maximalpegel ermitteln.

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Wenn es detaillierter werden soll, etwa bei Phasenverläufen, Klirrspektren, Ein- und Ausschwingverhalten oder grafischen Darstellungen von Klangregelungen oder dem Abstrahlverhalten, nutze ich mein 35 Jahre altes ATB-Messsystem oder die frei herunterladbare Software REW. Für Live-Einsätze ist auf meinem Laptop Smaart installiert.

Also eins nach dem anderen:

Zuerst lasse ich Musik aller möglichen Genres aus meinen Playlists über längere Zeit beim Arbeiten in mittlerer und geringer Lautstärke laufen. Danach folgen gezielte Tests mit Klassik, Rock, Stimme und unkomprimierten Einzeltracks meiner Konzerte. Der Vorteil besteht darin, dass ich so die klangliche Homogenität, die realistische Darstellung und das Dynamikverhalten des Lautsprechers gut beurteilen kann. Das entspricht einer Arbeitsweise wie im Studio.

Die QSC CB10 von hinten. (Quelle: QSC)

Die QSC CB10 von hinten (Quelle: QSC)

In diesem Arbeitsschritt teste ich auch den Mikrofon-, Line- und Instrumenteneingang. Dieser bietet eine ausreichend hohe Verstärkung auch für dynamische Mikrofone mit geringer Empfindlichkeit. In allen Disziplinen liefert die QSC CB10 überzeugend ab. Guter Tiefgang, neutrale Mitten und ein seidiger Hochtonbereich mit Wiedererkennungswert hinterlassen bei mir einen sehr guten Eindruck.

Der Bluetooth-Sound der QSC CB10 ist ebenfalls auf gutem Niveau. TWS zur Kopplung mehrerer Systeme im Stereo-Betrieb ist ebenfalls integriert.

Und noch etwas kann die QSC CB10: Sie ist sehr laut und klingt dabei immer noch gut. Der 10″-Woofer macht sich deutlich bemerkbar. Hier ist die QSC CB10 spürbar kräftiger als viele 8″-Akku-Systeme.

Was ich mir gewünscht hätte, gerade weil die QSC CB10 sehr laut werden kann, wäre zumindest ein gut ausgestatteter Master-EQ oder alternativ ein Feedback-Killer, um bei hohen Lautstärken flexibler zu sein.

Je nach Einsatz lassen sich mit den am Gerät vorhandenen Presets auch ohne die App bereits gute Ergebnisse erzielen, die mit der App weiter verfeinert werden können. Der Mehrwert für Musiker und Duos, die die QSC CB10 im Standalone-Modus nutzen möchten, ergibt sich durch die drei Hallprogramme, die in der App aktiviert werden können. Die Qualität ist gut, auch wenn die Parameter nicht editierbar sind.

Messungen des QSC CB10

Hier gibt es wenig zu vermelden. Der Lautsprecher bietet eine grundsolide Leistung, auch das Abstrahlverhalten liegt im universell nutzbaren Bereich von 90 × 90°. Das heißt, dass man auf mittlere Entfernung eine gute Abdeckung erhält. Für eine echte Nahbereichsbeschallung einer Zuhörergruppe im Halbkreis ist die Dispersion allerdings etwas zu eng. Die Randbereiche würden nicht erreicht.

Eine kleine Auswahl der Presets kann hier betrachtet werden. Diese wurden bei einer Outdoor-Messung mit dem NTI XL2 erstellt.

Drei Messungen von Presets der QSC CB10.

Drei Messungen von Presets der QSC CB10.

Zielgruppe & Einsatzbereiche

Die QSC CB10 richtet sich an professionelle Anwender, nicht an typische Party-Speaker-Käufer, ist preislich jedoch auch für semiprofessionelle Anwendungen interessant.

Geeignete Anwendungen:

  • Sprachbeschallung (Events, Präsentationen, Vereine)
  • Musiker und Duos
  • Singer/Songwriter & Straßenmusiker
  • Einzelmusiker als Personal-Monitor
  • kleine Partys (mittlere Partys mit Subwoofer-Unterstützung)
  • Mobile DJs (Hintergrund & moderate Pegel) oder Zusatzlautsprecher für Nebenräume (mit einstellbarem Distanz-Delay)
  • Verleih / Dry Hire
  • kleine Nebenflächen, Delay- oder Fill-Anwendungen

Mit der optionalen regendichten Hülle ist die QSC CB10 auch für Outdoor-Jobs interessant.

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QSC CB10-CVR
QSC CB10-CVR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
99,00€ Thomann
Die QSC CB10 mit regendichter Hülle. (Quelle: QSC)

Die QSC CB10 mit regendichter Hülle (Quelle: QSC)

Trotz allem ist noch Luft nach oben

Trotz vieler Stärken gibt es Einschränkungen, die ich hier erwähne, die jedoch nicht als Punktabzug in der Endbewertung auftauchen.

  • kein zusätzlicher präziser Master-EQ (bei hohen Pegeln oder Feedback ungünstig)
  • kein einstellbarer Kompressor (Nachteile bei Sprache und wechselnden Sprechern)
  • keine 48 V Phantompower (mancher Sänger nutzt gern ein Kondensatormikrofon)
  • kein zusätzlicher USB- oder 12-V-Ausgang zur Versorgung von Funkempfängern oder Mobiltelefonen
  • keine echte Monitorschräge, nur Kick-Back-Position

Der Zusatzaufwand für all diese Funktionen wäre in der Fertigung nicht besonders hoch. Ich frage mich oft, warum ein Unternehmen sich auf der einen Seite viel Mühe bei der Entwicklung gibt und auf der anderen Seite vermeintliche Kleinigkeiten weglässt, die den Anwendernutzen deutlich steigern könnten.

QSC CB10 live auf der Bühne und am Mischpult

Ich habe die QSC CB10 natürlich auch zu Veranstaltungen mitgenommen. Einmal zu einem Konzert mit der bekannten Indie-Singer/Songwriterin Wallis Bird, ein anderes Mal als Pre-Listen-Monitor für mich selbst am Mischpult. Beides war sehr überzeugend.

QSC CB10 live on Stage mit Wallis Bird and SPARC

QSC CB10 live on Stage mit Wallis Bird & SPARC

Alternativen zur QSC CB10

HK Audio Premium PR:O Move 8

Universeller Klassiker, der gerne in Live-Situationen genutzt wird. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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HK Audio Premium PR:O Move 8
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599,00€ Thomann

Bose S1 Pro+

Kompakte, breitere Abstrahlung, dafür aber weniger Pegel und Bass. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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Bose S1 Pro Plus
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(187)
679,00€ Thomann

JBL EON ONE Compact

Sehr mobil, aber deutlich geringere Bass- und Pegelreserven. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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JBL Eon One Compact
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555,00€ Thomann

Electro-Voice EVERSE 8

Breitere Abstrahlung, moderner DSP, mehr Möglichkeiten, aber etwas weniger Schalldruck. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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EV Everse 12
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1.089,00€ Thomann

Electro Voice EVERSE 12

Echte PA-Power auch im Grundton dank 12″-Basislautsprecher. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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EV Everse 8
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759,00€ Thomann

LD Systems Maui 5 Go 100

Säulensystem, daher bessere Raumverteilung, aber weniger Punch. HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht.

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LD Systems Maui 5 Go 100 B
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749,00€ Thomann

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Fazit

Die QSC CB10 ist kein Lifestyle-Bluetooth-Speaker, sondern ein echtes Arbeitsgerät mit Akku. Sie überzeugt durch hohe Pegelreserven bei transparentem Klang. Freude kommt auf bei der praxistauglichen, durchdachten Bedienung direkt am Gerät. Hier zeigt sich, dass ein paar zusätzliche Regler und Schalter das Arbeiten gegenüber verschachtelten Menüstrukturen deutlich erleichtern. Nicht unerwähnt bleiben sollte die sechs Jahre lange Garantie bei Registrierung. Wer professionelle Zuverlässigkeit, gute Sprachverständlichkeit und einen kräftigen 10″-Sound sucht, bekommt hier einen der aktuell leistungsstärksten Akku-Lautsprecher seiner Klasse mit bewusst gesetzten, aber nicht immer nachvollziehbaren Einschränkungen.

Plus

  • sehr hoher Maximalpegel für einen 10"-Akku-Lautsprecher
  • transparenter Sound, guter Tiefgang und angenehme Höhen
  • direkte Regler und Schalter am Gerät für sofortigen Zugriff
  • werkzeuglos wechselbarer Akku
  • lange Laufzeit (bis circa 12 Stunden) und schnelle Ladung (circa 4 Stunden)
  • App-Steuerung mit Presets, 3-Band-EQ, Hallprogrammen uvm.
  • auch als Delay-Lautsprecher nutzbar
  • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Preis

  • 798,- Euro
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Kundenbewertung:
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Über den Autor
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Jörg Kirsch StageAID RED

CEO bei StageAID.de--
Jörg Kirsch studierte ab 1981 Elektrotechnik in Kaiserslautern. An der Universität leitete er zwei Jahre lang das Kulturreferat und startete parallel dazu seine Firma für Veranstaltungstechnik mit eigener Ingenieur- und Entwicklungsabteilung. Auf sein Konto gehen weit mehr als 10.000 persönlich betreute Veranstaltungen, unter anderem die Realisation eines Bon-Jovi Konzertes zusammen mit Jet-West. Als gefragter Partner für Eventberatung ist er für mehrere Firmen ...

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