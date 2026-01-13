Fenderartiges für das Pedalboard!

Der Quilter Superblock US ist ein in China gefertigter, vollwertiger Gitarrenverstärker im Pedalboard-Format, der drei legendäre Fender-Amps der 50er- und 60er-Jahre mittels analoger Transistortechnologie emuliert. Mit 25 W Class-D-Endstufe, integriertem Hall und Speaker-Simulation richtet sich das Gerät an Gitarristen, die auf Gewicht und aufwändigen Transport verzichten wollen, ohne auf amerikanische Vintage-Sounds zu verzichten.

ANZEIGE

Kurz & knapp Was ist es? Quilter Superblock US, Gitarrenverstärker im Pedalformat, emuliert drei Fender-Klassiker rein analog mit 25 W Leistung. Vintage-Sounds: Emuliert 57 Tweed, 61 Blonde und 65 Blackface mit erstaunlicher Dynamik und Authentizität.

Emuliert 57 Tweed, 61 Blonde und 65 Blackface mit erstaunlicher Dynamik und Authentizität. Kompaktes Format: Extrem leicht und Pedalboard-freundlich – ideal für Proberaum, Club und Heimstudio.

Extrem leicht und Pedalboard-freundlich – ideal für Proberaum, Club und Heimstudio. Analoge Technik: Kein digitales Modeling, sondern clevere Transistorschaltungen mit durchdachten Features.

Kein digitales Modeling, sondern clevere Transistorschaltungen mit durchdachten Features. Ehrliches Fazit: Keine exakte Fender-Kopie, aber ein flexibles, praxistaugliches Werkzeug mit Charakter.

Affiliate Links Quilter Superblock US Kundenbewertung: (94) 299,00€

Vorgezogenes Fazit

Patrick Quilter und seine Ingenieure haben tatsächlich etwas geschafft, was vor zehn Jahren noch undenkbar erschien: ein knapp über 600 g leichtes Transistorpedal, das klanglich an die goldene Ära von Fender erinnert, ohne dabei in die digitale Modeling-Falle zu tappen. Die drei Voicings – 57 Tweed, 61 Blonde und 65 Blackface – liefern eine solide Bandbreite von ordentlichen Cleansounds bis zu dynamischem Crunch, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass High-Gain-Territorium definitiv nicht zum Einsatzgebiet des Amps gehört.

Wer einen praxistauglichen Zweit-Amp für Proberaum und Club-Gig sucht oder sein Pedalboard zur Komplettlösung aufrüsten will, findet hier ein durchdachtes Werkzeug mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings sollte man keine Eins-zu-eins-Kopie der Originale erwarten – was in diesem Preissegment aber wohl auch niemand tun würde.

Das Konzept: weniger tragen, mehr spielen

Es ist wirklich beachtlich, wie sehr die Zahl der Pedalboard-Verstärker für E-Gitarre in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Was als reine Endstufenlösung für Pedalboard-Preamps angefangen hat, hat sich in der letzten Zeit immer mehr zu Komplettlösungen entwickelt, die je nach Ausstattung auch klanglich mit der klassischen Topteil-Variante mithalten können. Zu nennen ist hier als Beispiel die Hughes & Kettner Black-Spirit-Serie, die als Head, Combo und Flooramp klanglich auf der gleichen Qualitätsstufe agiert.

Was die Pedalboard-Amps aber primär in ihrer Funktion antreibt, ist einmal mehr das Einsparen von Gewicht und Abmessungen. Es ist natürlich auch mehr als nachvollziehbar, mit einem überschaubaren Pedalboard gegebenenfalls ein Cabinet vor Ort auf der Clubbühne oder im Proberaum nutzen zu können, ohne sich um Topteil oder Ähnliches kümmern zu müssen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Konzept sich an der Verwendung eines klassischen Fender-Amps der ersten Generation orientiert – sprich: Eine Kanalwahl ist, wie auch bei den Originalen, nicht möglich.

Vielmehr geht es darum, mittels Overdrive- oder Distortion-Pedalen bei Bedarf den entsprechenden Gain-Bereich zu erweitern. Anders ausgedrückt: Der Quilter Superblock US soll vor allem einen guten Clean- bzw. leichten Crunch-Sound erzeugen, der entsprechend angeblasen werden kann.

ANZEIGE

Die Technik: Analoges Röhren-Modeling ohne Röhren

Hinter Quilter Labs steht Patrick Howe Quilter, der sich nach jahrzehntelanger Karriere als Gründer und Ingenieur bei QSC Audio Products 2011 zurückzog und gemeinsam mit den ehemaligen QSC-Kollegen Christopher Parks und Robert Becker eine neue Firma gründete. Das erklärte Ziel: Röhrentechnologie durch intelligente Transistorschaltungen ersetzen – ohne den Umweg über digitales Modeling zu gehen. Besonders die Endstufe sollte ähnlich wie eine Röhrenendstufe mit dem angeschlossenen Speaker eine ansprechende Kooperation eingehen.

Die eingebaute 25 W Class-D-Endstufe des Superblock US soll die Power eines vergleichbaren Röhrenverstärkern liefern und kann – im Gegensatz zum Röhrenboliden – auch ohne angeschlossene Box betrieben werden. Class-D-Endstufen sind übrigens keine digitalen Verstärker, ihr Funktionsprinzip basiert analog auf Pulsbreitenmodulation. Quilter hat nach eigenen Angaben eine patentierte Implementierung entwickelt, um die Interaktion von Röhrenendstufen mit Speakern zu imitieren. Für den Heimbetrieb reicht auch ein 9 V Netzteil – dann leistet die Endstufe allerdings nur 1 W. Für Wohnzimmer-Sessions aber immer noch völlig ausreichend.

Bedienung: Mehr Flexibilität als das Original

Der Signalfluss verläuft wie bei vielen Pedalen – aufgrund der Kabelführung bei Rechtshändergitarren – von rechts nach links. Die sieben Potis mit cremefarbenen Knöpfen repräsentieren einen vollwertigen Kanalzug: Master Volume, Reverb, dreigliedrige Klangregelung (Treble, Mid, Bass), Limiter und Gain. Die 3-Band-Klangregelung greift dabei deutlich beherzter zu als bei den originalen Vintage-Amps, was die klanglichen Möglichkeiten erheblich erweitert.

Drei Miniatur-Kippschalter übernehmen jeweils zentrale Funktionen. Der Voice-Schalter wählt zwischen den drei Amp-Emulationen 57 Tweed, 61 Blonde und 65 Blackface. Der Cab-Sim-Schalter bietet zwei integrierte Lautsprechersimulationen: „Norm“ bildet einen 12-Zoll-Speaker nach, „BRT“ einen helleren 10-Zöller – oder ein Full-Range-Signal für externe IRs. Der dritte Schalter regelt das Power-Management mit Off-, Standby- und On-Position.

Auf der Rückseite befinden sich die Buchsen für Input, seriellen Effektweg, Kopfhörerausgang im 6,3-mm-Format, XLR-Line-Out mit Cab-Simulation sowie die beiden Netzteilanschlüsse für 9–12 und 24 V. Der Lautsprecherausgang sitzt an der linken Seite und akzeptiert Boxen von 4 bis 16 Ohm. Aufgrund dieser Anordnung setzt man den Quilter Superblock US am besten oben links auf das Pedalboard, um alle Anschlüsse möglichst effizient zu nutzen.

Klang: Vintage-Charakter mit Eigenheiten

Die Transistortechnologie hat klanglich in den letzten Jahrzehnten in der Tat erstaunliche Fortschritte gemacht – zumindest, wenn man die Forschung ernsthaft betreibt. Quilter überrascht mit verblüffend authentisch klingenden und dynamisch reagierenden Verstärkermodellen, deren Charakter zweifellos an die Fender-Ära der 50er- und 60er-Jahre erinnert. Das Ansprechverhalten beim Drehen an den Potis verhält sich ähnlich wie bei den Originalen, wobei der 3-Band-EQ allerdings deutlich mehr Zugriff bietet.

Die drei Voicings unterscheiden sich primär durch die Definition des Mittenbereichs, wobei die Unterschiede subtiler ausfallen als bei klassischen Tweed-Amps. Das Gain-Spektrum reicht von glasklaren Cleansounds bis zu dynamischem Crunch – je nach Gitarre und Pickups. Für High-Gain-Sounds braucht es externe Pedale, wobei sich die Gain-Reserven bewusst an den Originalen orientieren. Insbesondere mit nachgeschalteten Boostern funktioniert das Konzept sehr gut, womit man eine große Auswahl hat, dem jeweiligen Sound einen persönlichen Touch zu geben.

Besondere Features: Limiter und Reverb

Der eingebaute Limiter ist ein ungewöhnliches Feature, das bei niedrigen Lautstärken für „herzhafte“ Sättigung des Signals sorgt und damit bei Bedarf einen zusätzlichen Dynamikschub liefert. Bei zu kräftigem Einsatz droht allerdings eine Totkompression, die nicht mehr als gewollte Kompressor-Pedal-Einstellung durchgeht. Der digitale Reverb ist das einzige nicht-analoge Element im Signalweg, präsentiert sich aber dennoch passend zum Vintage-Sound. Die Entwickler haben eine gelungene Balance zwischen Halltiefe und Dauer gefunden: Selbst bei wenig aufgedrehtem Poti ist der Hall deutlich wahrnehmbar, bei Vollausschlag ertrinkt das Signal nicht in undefiniertem Brei. Nach klassischem Federhall klingt er allerdings nur entfernt – für viele Ohren aber ohnehin angenehmer als die teilweise recht muffigen originalen Federhallspiralen.

Speaker-Simulationen: Für Homerecording und Not-Live-Lösung

Die beiden integrierten Cab-Simulationen stehen am XLR-Line-Out und Kopfhörerausgang zur Verfügung. „Norm“ simuliert einen überraschend warm klingenden 12-Zöller, „BRT“ bringt deutlich mehr Höhen und klingt manchen Ohren eine Spur zu hart. Wer lieber eigene Impulse-Responses verwenden möchte, stellt den Schalter auf FRFR. In diesem Fall liegt der komplette Frequenzgang unbearbeitet an. Die Simulationen funktionieren auch parallel zur angeschlossenen Box und können bei Bedarf als zusätzliches Werkzeug zur Klangformung dienen.

Praxiseinsatz: Vom Schlafzimmer bis zur Clubbühne

Mit 25 W Leistung hält der Quilter Superblock US bei Proben und kleineren Gigs problemlos mit. Die Lautstärkereserven sind unerwartet hoch – deutlich mehr, als man bei der Zahl 25 W erwartet. Es ist aber darauf zu achten, über welche Impedanz das angeschlossene Cabinet verfügt: Bei alten 16-Ohm‑Vintage‑Cabinets sackt die Leistung gerne einmal auf 12,5 W ab, während er bei 4 Ohm dann auch bereits 50 W liefert. Im 9-V-Modus mit nur 1 W reicht die Power für entspanntes Üben zu Hause – alle anderen Funktionen inklusive Kopfhörerausgang und Line-Out bleiben verfügbar. Der XLR-Ausgang ermöglicht direktes Einspeisen ins Mischpult oder Audiointerface, was den Superblock US auch fürs Heimtudio interessant macht.

Kritische Anmerkungen: Nicht ganz Original

So überzeugend das Gesamtpaket klingt, so deutlich werden dann doch erwartungsgemäß bei genauem Hinhören die Unterschiede zu den Originalen: Die Mitten agieren deutlich voller und wärmer als bei klassischen Fender-Cleansounds der mittleren bis späten 60er-Jahre, denen die klare Durchsetzungskraft fehlt. Auch das Overdrive-Breakup kommt etwas plumper daher – weniger fein dosiert als beim 65er Blackface. Der Cabinet-Sound wirkt teils leicht undefiniert, die charakteristischen Unterschiede zwischen Oxfords, Celestions, Jensens und JBLs werden erwartungsgemäß nicht wirklich abgebildet. Wer auf der Suche nach exakter Fender-Authentizität ist, sollte sich bewusst sein, dass der Superblock US eher eine zeitgemäße Interpretation als eine präzise Kopie liefert.