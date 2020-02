Test: Radial Catapult und Catapult Mini Audio-Snake

In die Neuzeit katapultiert: Audio über Ethernet

Die größte Errungenschaft der Audiotechnik ist sicherlich der Transport und das Verteilen digitaler Audiosignale über ein Netzwerk. Im Zuge der digitalen Revolution in der Beschallungstechnik haben Netzwerkleitungen längst das schwere analoge Multicore abgelöst. Multicore-Verbindungen kommen meistens nur noch auf der analogen Seite auf der Bühne als Unterverteilungen zum Einsatz. Auch bei Festinstallationen fließen digitale Datenströme längst über Netzwerktechnik von einem Ort zum nächsten. Doch wäre es nicht schön, in beiden Fällen auch analoge Audiosignale mehrerer Kanäle per schlankem CAT-Kabel zu transportieren statt über ein entsprechend dickes Multicore-Kabel? Radial liefert uns mit dem Catapult und Catapult Mini zwei passende und äußerst vielseitige Lösungen.

Radial – Qualität aus Kanada

Längst hat sich herumgesprochen, dass Radial eine sichere Bank in Sachen Technik ist, wenn es um robuste und bühnentaugliche Verarbeitung und höchste Audioqualität geht. Vor allem Tools von Radial wie DI-Boxen, Splitter und Preamps sind auf den meisten großen wie kleinen Bühnen dieser Welt zuhause. Möchte man ein Signal möglichst unverfälscht übertragen oder verteilen, führt an Radial fast kein Weg vorbei. Auch die Radial Catapult Verteiler machen diesbezüglich keine Ausnahme.

Radial Catapult Mini

Wenn doch alles nur so einfach wäre wie bei diesen kleinen Kistchen. Das Radial Catapult Mini System besteht aus zwei Komponenten: einem Transmitter und einem Receiver. Im Prinzip handelt es sich hier um zwei Vierfach-XLR-Peitschen an einem Kästchen, das die Übersetzung von oder zu einem CAT5 oder CAT6 Kabel übernimmt. Die Transmitter-Version Radial Catapult Mini TX verfügt über vier weibliche XLR-Kabel. Die Kabellänge beträgt (ohne Stecker) satte 57 cm. Das sehr schwere und extrem stabile blaue Metallgehäuse verfügt auf der anderen Seite über einen verriegelbaren Ethercon/RJ 45-Anschluss für ein geschirmtes CAT5/6-Kabel. Beim Gegenstück, der Radial Catapult Mini RX, verhält sich entsprechend, nur dass die Peitsche hier mit männlichen XLR-Steckern ausgestattet ist.

Es gibt übrigens auch noch die Version Radial Catapult Mini TRS, die über vier TRS-Klinkenstecker verfügt. Besonders praktisch, wenn man Signale von Audiointerfaces oder anderen Rack-Geräten mit symmetrischen Klinkenausgängen über ein CAT-Kabel übertragen möchte. Auch für Keyboards mit symmetrischen Klinkenausgängen (wie zum Beispiel beim NORD Electro 5 oder 6) wäre das eine denkbare Lösung für die Bühne, um die einzelnen Klinkenkabel und DI-Boxen loszuwerden.

Das Radial Catapult Mini arbeitet vollkommen passiv und ist auf analoge Signale mit Mikrofon- oder Line-Pegel ausgelegt. Es benötigt deshalb keine Stromversorgung und Radial verspricht eine unverfälschte Signalübertragung. Für digitale AES/EBU oder DMX ist es nicht geeignet, da die hierfür benötigte Impedanz der Kabel von 110 Ohm nicht gegeben ist. Das Übertragen von Phantomspeisung über die CAT5-Leitung ist möglich, sofern ein geschirmtes CAT5/6-Kabel genutzt wird. Das sollte aber auf der Bühne ohnehin der Standard sein, vor allem dann, wenn man ein langes Kabel einsetzen möchte. Radial gibt die maximale Länge mit 100 m an. Setzt man hingegen, wie von Radial im gut gemachten Benutzerhandbuch vorgeschlagen, das Radial Catapult zu Übertragung von Signalen über eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur innerhalb von Gebäuden ein, sollte beachtet werden, dass hier gegebenenfalls keine geschirmten Kabel verlegt wurden und deshalb vielleicht die Phantomspeisung nicht übertragen werden kann. Auch ein Netzwerk-Switch darf nicht im Signalweg liegen. Hier unterscheidet sich die Übertragung analoger Signale über ein Netzwerkkabel dann doch grundlegend von digitalen Übertragungsstandards wie Dante oder AVB, die unter Umständen auch mit solchen Situationen klarkommen.

Klangqualität in der Praxis

Ich habe das Radial Catapult Mini in unterschiedlichen Konfigurationen und mit geschirmten wie ungeschirmten CAT5-Kabeln unterschiedlicher Länge getestet. Ob nun mit einem kurzen CAT5-Kabel aus dem Computer-Zubehör oder dem 50 m langem geschirmten CAT5-Kabel auf der Rolle von KLOTZ, das ich sonst für die Übertragung zwischen Digitalpult und Stagebox einsetze, die Signalübertragung war stets einwandfrei und frei von jeglichen Störungen. Radial gibt einen linearen Frequenzgang von 7 Hz bis 20 kHz an. Dieser ließ sich mit einer Messung problemlos bestätigen. Übersprechen konnte ich nicht feststellen, solange die Signale, die übertragen werden, gleichen Pegel besitzen. Nur gemischte Nutzung mit Mikrofon- und Line-Signalen führen zu einem sehr leichten Übersprechen der Line-Signale auf die Mikrofonsignale, wenn der Pegelunterschied zwischen den Signalquellen sehr hoch ist, was aber zu erwarten war. Dies spielt aber nur dann eine Rolle, wenn Mikrofone verwendet werden, die einer extrem hohen Verstärkung bedürfen.

Die große Schwester: Radial Catapult TX4 / RX4

Manchmal sollen Signale nicht nur übertragen, sondern auch gesplittet werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn getrennte Mischpulte für FoH- und Monitor-Mix zuständig sind. Auch im Falle eines Live-Recordings oder einer Live-Übertragung im Radio oder Fernsehen müssen Signale auf mehrere Wege aufgeteilt werden.

In der Regel kommen für diesen Zweck passive wie aktive Splitter zum Einsatz. Für FoH- und Monitor-Anwendungen waren in analogen Zeiten oftmals Übertrager in die Stagebox integriert, die dann direkt einen zweiten Weg für jeden Eingang zur Verfügung gestellt haben. Oder es wurden Rack-Splitter verwendet, die dann das Signal auf zwei oder mehr Wege aufgeteilt haben. Gerade in diesem Fall kommt es zu einem Wust an XLR-Kabeln. Schon im kleinsten anzunehmenden Aufbau mit einem Split von einem Weg auf zwei Wege sind drei XLR-Kabel notwendig:

1. Vom Mikrofon oder der DI-Box zum Splitter

2. Vom Primärausgang des Splitters zur Stagebox des FoH-Pults

3. Vom Sekundärausgang des Splitters zum Monitorpult.

Kommt nun auch noch ein Recording-Split für einen Ü-Wagen hinzu, ist noch einmal ein weiteres Kabel notwendig. Im digitalen Zeitalter von Dante und Co. hat das glücklicherweise ein Ende, da digitale Signale einfach kopiert und dann verteilt werden können. Dennoch ist auch heute noch oft genug ein analoger Split notwendig oder gewünscht, zum Beispiel weil das alte analoge Band-Mischpult nun sein weiteres Dasein als Monitorpult fristen soll oder einfach nach wie vor aufgrund der höheren Betriebssicherheit auf analoge Verkabelung gesetzt wird. Auch für diese Fälle hält Radial mit der Radial Catapult-Serie eine passende Lösung bereit.

Der zunächst größte Unterschied zu den Radial Catapult Mini-Adaptern ist das Fehlen einer Kabelpeitsche. Stattdessen bekommt man ein im direkten Vergleich erheblich größeres Gehäuse mit eingangs- wie ausgangsseitig jeweils vier XLR-Buchsen und zwei RJ 45/Ethercon-Buchsen. Komplettiert wird das alles durch einen Groundlift-Schalter. Je nach Ausführung sind die XLR-Ein- und Ausgänge entweder weiblich und männlich (Transmitter) oder männlich und männlich (Receiver). Es gibt jeweils drei verschiedene Varianten der Radial Catapult Box: Die einfachste Ausführung heißt Radial Catapult TX4/RX4 und verfügt lediglich über einen direkt verdrahteten und nicht isolierten Thru-Ausgang, um die anliegenden Signale durchzuschleifen. Dieser steht entweder pro Kanal als XLR-Buchse oder als zusätzliche RJ 45/Ethercon-Buchse zur Verfügung. Die Versionen Radial Catapult TX4M/RX4M (Mikrofonpegel) und Radial Catapult TX4L/RX4L (Line-Pegel) besitzen hingegen durch einen Übertrager isolierte Ausgänge. So sind die Ausgangssignale tatsächlich komplett unabhängig voneinander und Brummen wird wirkungsvoll verhindert. Zum Test stand uns die Radial Catapult TX4M/RX4M Version zur Verfügung.

Neben der reinen Größe, der fehlenden Peitsche und der integrierten Splitter sind die Unterschiede zur Mini-Variante aber noch tiefgreifender: Die TX4/RX4-Variante der Radial Catapult kann nämlich nicht nur analoge Signale übertragen, sondern auch digitale Signale wie AES/EBU oder DMX. Natürlich muss man in so einem Fall höllisch aufpassen, diese nicht versehentlich mit analogen Signalen zu mischen oder ein digitales Signal auf einen analogen Mischpulteingang zu legen. Dennoch ist eine solche Verwendung von Radial ausdrücklich vorgesehen.

Wie nicht anders zu erwarten, entspricht die Klangqualität der Güte der kleineren Geschwister. Das gilt nicht nur für direkt verbundene Signale zwischen Eingang und Ausgang, sondern auch für die Signale, die über den Übertrager geführt werden. Die Messungen des Frequenzgangs zeigen, dass die Ergebnisse absolut deckungsgleich und somit identisch sind. So soll es sein.

Radial Catapult TX4 und Mini: Gemischtes Doppel

Man kann es sich schon fast denken: Alle Adapter und Boxen der Radial Catapult-Serie lassen sich beliebig miteinander kombinieren. So lassen sich auch ausgefallene oder große Konfigurationen bilden. Es spricht nichts dagegen, auf der Bühnenseite die größeren Radial Catapult TX4 Boxen zu verwenden, während auf der Mischpultseite die Mini-Version mit Peitsche zum Einsatz kommt. Oder wie wäre es mit einem Dreifach-Split? Dazu werden eine Radial Catapult TX4M und eine Radial Catapult RX4M benötigt. Während das direkte Signal von der Bühne per CAT5-Kabel zum FoH-Pult läuft, geht ein Split über deren XLR-Ausgänge zum Monitorpult am Bühnenrand. Von der Radial Catapult RX4M am FoH-Platz geht es dann einmal zum FoH-Pult und über die Split-Ausgänge zum Recording-Pult. Immer noch zu viele XLR-Kabel? Dann nutzen wir einfach anstelle der XLR-Ausgänge die beiden trafoisolierten Ethercon-Ausgäng und verlegen zum Monitor- und Recording-Pult einfach auch CAT5-Kabel. Dort geht es dann über Radial Catapult Minis wieder zurück auf XLR. Einfacher, sauberer und leichter kann eine Verkabelung nicht sein!

Nicht ganz billig

Dass hochwertige Technik ihren Preis hat, ist sicherlich bekannt. Produkte von Radial sind niemals billig, aber hinsichtlich ihrer Qualität günstig. Sie sind nahezu unverwüstlich und die Investition hat sich bei häufigem Einsatz schnell wieder amortisiert. Profis werden angesichts der Preise wohl kaum mit der Wimper zucken, Hobbymusiker oder -Tontechniker vermutlich aber schon. Bereits die kleinen Catapult Minis sind mit 110,- Euro Ladenpreis pro Stück nicht ganz so billig. Allerdings darf man beim Aufrechnen nicht vergessen, dass hochwertige Mikrofonkabel bei entsprechender Länge auch sehr viel Geld kosten. Von einem analogen Multicore ganz zu schweigen. Ein doppelt geschirmtes CAT5-Kabel mit Ethercon-Steckern von Neutrik und einer Länge von 50 m auf Rolle ist im Online-Handel bereits ab 210,- Euro zu finden. Für Verkabelungen auf der Bühne sind aber wesentlich kürzere Kabel angesagt, die preislich meistens sogar unterhalb etwas längerer Mikrofonkabel liegen, so dass am Ende der resultierende Gesamtpreis bei Nutzung des Radial Catapult-Systems nicht so viel höher ausfällt. Unterm Strich wird man aber mit einer sehr viel sauberen Bühnenverkabelung belohnt, weniger Stolperfallen und weniger Transportgewicht.

Alternativen

Während die Radial Catapult TX4-Varianten alternativlos sind, gibt es zu den Radial Catapult Mini Peitschen günstigere Lösungen. Sie hören auf den Namen the sssnake Cat Snake und kommen ebenfalls in verschiedenen Ausführungen daher. Die Thomann-Eigenmarke hat darüber hinaus sogar einen Vorteil: Laut Thomann sind die kleinen Boxen auch für DMX- oder AES/EBU-Signale nutzbar, da die Kabel die vorgeschriebenen 110 Ohm Impedanz besitzen. Der Preis? 19,90 Euro das Stück. Ob diese auch über die gleichen erstklassigen Audiowerte verfügen und so gut verarbeitet sind wie die Produkte von Radial, müsste ein weiterer Test zeigen.