Professionelle Bluetooth-Anbindung ohne Umwege

Bluetooth ist aus dem alltäglichen Audiobereich kaum noch wegzudenken. Trotzdem wird es schnell kompliziert, sobald ein Smartphone oder Laptop in eine professionelle Beschallungsanlage eingebunden werden soll. Genau hier kommt der Radial Engineering BT-Pro V2 zum Einsatz und verspricht eine einfache, zugleich zuverlässige Lösung. Ob das in der Praxis gut funktioniert, zeigt dieser Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Radial Engineering BT-Pro V2, kompakter Bluetooth-Empfänger für die Integration mobiler Zuspieler in professionelle Audioanlagen Einsatz: Kabellose Zuspielung von Smartphones, Tablets und Laptops in PA, Studio und Installation

Kabellose Zuspielung von Smartphones, Tablets und Laptops in PA, Studio und Installation Stärken: Stabile Verbindung, einfache Inbetriebnahme, flexible Stromversorgung

Stabile Verbindung, einfache Inbetriebnahme, flexible Stromversorgung Ausstattung: Symmetrische XLR-Ausgänge, Kopfhörerausgang, Pegelregler, Ground-Lift

Symmetrische XLR-Ausgänge, Kopfhörerausgang, Pegelregler, Ground-Lift Praxis: Zuverlässig im Test, auch bei vielen Funkquellen ohne Auffälligkeiten

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Blick auf den Radial Engineering BT-Pro V2

Konzept

Der Radial Engineering BT-Pro V2 schlägt die Brücke zwischen mobilen Zuspielern wie Smartphones, Tablets oder Laptops und professioneller Audiotechnik. Die per Bluetooth empfangenen Audiosignale werden als symmetrisches Analogsignal über XLR an das Mischpult und die PA weitergeleitet. Mit diesem kompakten Gerät lassen sich Musik oder andere Zuspieler auf saubere und professionelle Weise schnell in eine bestehende Anlage einbinden.

Anschlüsse und Bedienung

Was die Anschlüsse angeht, ist der Radial Engineering BT-Pro V2 angenehm übersichtlich gehalten: Auf der einen Querseite gibt es zwei symmetrische XLR-Ausgänge für den linken und rechten Kanal. Hinzu kommt auf der anderen Seite des Geräts ein 3,5-mm-Kopfhörerausgang, über den sich das Signal direkt kontrollieren lässt. Das ist vor allem bei der Fehlersuche oder beim Vorhören hilfreich.

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über USB-C oder über die 48-V-Phantomspeisung per XLR-Ausgänge. Dadurch lässt sich der Radial Engineering BT-Pro V2 sowohl an einem Laptop oder USB-Netzteil als auch direkt über das Mischpult betreiben. Beide Varianten lassen sich sogar parallel nutzen. Das sorgt in der Praxis für zusätzliche Sicherheit.

Bei den Bedienelementen bleibt das Gerät ebenfalls angenehm geradlinig: Ein Level-Regler steuert die Lautstärke für den XLR- und den Kopfhörerausgang. Direkt daneben befinden sich ein Mono-Schalter zur Summierung des Stereosignals, ein Pairing-Taster für die Bluetooth-Verbindung, ein versenkter Reset-Knopf und ein Ground-Lift-Schalter gegen mögliche Brummschleifen. Außerdem informiert eine Status-LED über den Betriebszustand und den Pairing-Status.

Bluetooth-Verbindung

Der Radial Engineering BT-Pro V2 arbeitet mit Bluetooth 5.0 und ist damit mit den gängigen mobilen Geräten problemlos nutzbar. Die Reichweite liegt laut Hersteller bei etwa 30 m bei freier Sicht. Natürlich hängt das im Alltag auch von Wänden, Personen im Raum und anderen Funkquellen ab. Für typische Anwendungen in Veranstaltungsräumen, im Studio oder in Installationen ist das jedoch ein praxisgerechter Wert. Gefunkt wird im üblichen 2,4-GHz-Bereich.

Stromversorgung und Alltagstauglichkeit

Besonders praktisch ist die bereits erwähnte flexible Stromversorgung. USB-C ist bequem und heute ohnehin allgegenwärtig. Im professionellen Umfeld ist die Versorgung per Phantomspeisung über die XLR-Ausgänge jedoch oft noch interessanter, weil dadurch kein zusätzliches Netzteil und keine freie Steckdose benötigt werden. Dass sich beide Varianten gleichzeitig nutzen lassen, erhöht die Ausfallsicherheit und zeigt, dass der Radial Engineering BT-Pro V2 nicht nur für den Schreibtisch, sondern auch für den praktischen Einsatz gedacht ist.

Verarbeitung

Wie von Radial Engineering gewohnt, wirkt auch der Radial Engineering BT-Pro V2 sehr robust. Das Metallgehäuse macht auf mich einen sehr soliden Eindruck und dürfte auch im raueren Bühnenalltag keine Probleme machen. Besonders praktisch ist das überstehende Gehäuse, das die Anschlüsse, Taster und Regler auf den Querseiten schützt. Außerdem gibt es Kunststoffelemente am Gehäuse, damit das Bluetooth-Signal nicht unnötig abgeschirmt wird. Mit seinen Abmessungen von 84 x 127 x 51 mm und einem Gewicht von knapp 500 g ist das Gerät kompakt genug für den mobilen Einsatz.

Radial Engineering BT-Pro V2 in der Praxis

Erste Eindrücke zuhause

Im ersten Schritt des Praxistests musste der Radial Engineering BT-Pro V2 bei mir zu Hause zeigen, wie unkompliziert er sich verhält. Gerade bei Bluetooth-Geräten ist das ein wichtiger Punkt, denn niemand möchte sich erst lange mit der Verbindung oder der Bedienung beschäftigen. Entsprechend spannend war vor allem die Frage, wie schnell der Radial Engineering BT-Pro V2 einsatzbereit ist. Dabei fiel der erste Eindruck sehr positiv aus: Das Gerät wurde direkt von meinem Smartphone erkannt und in den Bluetooth-Einstellungen angezeigt.

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Besonders praktisch ist, dass zum Verbinden ein Passwort abgefragt wird, das auf dem Smartphone eingegeben werden muss. So lässt sich verhindern, dass andere ungefragt die Musikwiedergabe steuern können. Die Kopplung funktionierte nach Eingabe des vierstelligen Codes ohne Umwege, die Verbindung stand schnell und auch im weiteren Verlauf arbeitete das Gerät ohne Aussetzer oder andere Auffälligkeiten.

Klanglicher Eindruck im Praxistest

Auch klanglich machte das Gerät bei mir zu Hause einen überzeugenden Eindruck, denn das Signal kam sauber und ohne auffällige Nebengeräusche an. Natürlich bleibt Bluetooth immer ein Kompromiss gegenüber einer direkten Kabelverbindung, aber innerhalb dieser Grenzen habe ich keinen Anlass zur Kritik. Hilfreich ist auch der regelbare Pegel, der den Umgang mit unterschiedlichen Eingängen erleichtert und Pegelsprünge verhindert.

Praxiseinsatz bei einer Veranstaltung

Wirklich interessant wurde es dann im Einsatz bei einer Veranstaltung mit knapp 70 Personen, denn gerade in so einem Umfeld zeigt sich, ob ein Bluetooth-Empfänger auch unter realen Bedingungen bestehen kann. Viele Menschen im Raum bedeuten meist auch viele Smartphones, zusätzliche Funkverbindungen von Mikrofonen oder In-Ear-Geräten und damit potenziell mehr Störquellen. Auch hier verhielt sich der Radial Engineering BT-Pro V2 jedoch absolut unauffällig. Die Verbindung blieb innerhalb der angegebenen Reichweite von 30 m durchgehend stabil und es gab keine Probleme.

Anwendungsszenarien: Radial Engineering BT-Pro V2

Einsatz bei Installationen

Auch für feste Installationen ist der Radial Engineering BT-Pro V2 sehr interessant. Denkbar sind hier etwa Bars, Restaurants oder Fitnessstudios, also überall dort, wo Musik unkompliziert von mobilen Geräten zugespielt werden soll. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass sich das Gerät dauerhaft in ein bestehendes Audiosystem integrieren lässt. Es steht dann jederzeit als drahtloser Zuspielweg bereit. Durch die symmetrischen Ausgänge passt der Radial Engineering BT-Pro V2 dabei deutlich besser in professionelle Installationen als einfache Bluetooth-Adapter aus dem Consumer-Bereich.

Nutzung im Tonstudio

Auch im Tonstudio kann der Radial Engineering BT-Pro V2 ein sinnvolles Werkzeug sein. Er eignet sich beispielsweise, um Referenz-Tracks direkt und unkompliziert abzuspielen oder um schnell Material von externen Geräten auf die Lautsprecher zu bringen.

Einsatz im Proberaum

Im Proberaum ist der Radial Engineering BT-Pro V2 ebenfalls eine sinnvolle Option. Ideen, Playbacks oder Referenzen lassen sich schnell abspielen, ohne dass erst nach passenden Adaptern oder Kabeln gesucht werden muss. Gerade in Situationen, in denen es schnell gehen soll und niemand lange umbauen möchte, ist das ein großer Vorteil.

Alternativen zum Radial Engineering BT-Pro V2

Klark Teknik DW 20BR

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Der Klark Teknik DW 20BR ist ebenfalls ein kompakter Bluetooth-Empfänger, der sich vor allem für einfachere Beschallungsaufgaben eignet. Er bietet symmetrische XLR-Ausgänge und lässt sich damit grundsätzlich auch in professionelle Umgebungen integrieren. Im Vergleich zum Radial Engineering BT-Pro V2 ist wegen der großen, nicht abnehmbaren Antenne jedoch etwas Vorsicht geboten.

Sirus DI USB/BT

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Der Sirus DI USB/BT kombiniert Bluetooth-Empfang mit einer DI-Box-Funktion und geht damit konzeptionell in eine ähnliche Richtung wie der Radial Engineering BT-Pro V2. Außerdem bietet er eine USB-Schnittstelle für die Audioübertragung, was ihn etwas vielseitiger macht, wenn unterschiedliche Zuspielwege gefragt sind.

Hier geht es zum AMAZONA-Testbdericht des Sirus DI USB/BT.