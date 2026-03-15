Unauffälliger Problemlöser zwischen Modeler und FOH

Der Radial Engineering Highline Stereo ist ein zweikanaliger passiver Line-Isolator, der speziell dafür gedacht ist, Gitarren-Modeler oder Stereo-Effektketten sauber an ein Mischpult oder Interface anzuschließen.

Kurz & knapp Was ist es? Radial Engineering Highline Stereo, passiver Stereo-Line-Isolator für Gitarren-Modeler und Stereo-Effektketten zur störungsfreien Verbindung mit Mischpult oder Audio-Interface. Brummfrei: Trennt Masseschleifen zuverlässig und beseitigt Ground-Loop-Störungen in komplexen Gitarren-Setups.

Trennt Masseschleifen zuverlässig und beseitigt Ground-Loop-Störungen in komplexen Gitarren-Setups. Transparent: Jensen Übertrager übertragen das Signal ohne hörbare Klangverluste oder Pegelveränderungen.

Jensen Übertrager übertragen das Signal ohne hörbare Klangverluste oder Pegelveränderungen. Flexibel: Stereo-Inputs, Thru-Ausgänge und summierbare Outputs ermöglichen verschiedene Routing-Szenarien für Bühne und Studio.

Stereo-Inputs, Thru-Ausgänge und summierbare Outputs ermöglichen verschiedene Routing-Szenarien für Bühne und Studio. Passiv: Arbeitet ohne Stromversorgung und lässt sich einfach in den Signalweg integrieren.

Arbeitet ohne Stromversorgung und lässt sich einfach in den Signalweg integrieren. Roadtauglich: Massives Metallgehäuse und solide Buchsen machen den Isolator zu einem zuverlässigen Werkzeug für Live- und Studioeinsätze.

Bewertung Radial Engineering Highline Stereo Line Isolator Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Affiliate Links Radial Engineering Highline Stereo Kundenbewertung: (1) 329,00€

ANZEIGE

Radial Engineering Highline Stereo

Gitarristen leben heute in einer komfortablen Zeit. Amp-Modeler wie Helix, Kemper oder Quad Cortex liefern fertige Sounds direkt an die PA – ohne Mikrofon, ohne lauten Amp auf der Bühne. Doch genau dort beginnt oft ein Problem, das viele erst kennenlernen, wenn es live brummt: Ground-Loops und unerwünschte Störgeräusche. Genau hier setzt der Radial Engineering Highline Stereo an. Ein passiver Stereo-Line-Isolator, der sich speziell an moderne Gitarren-Setups richtet.

Ich habe mir das kleine Kästchen aus Kanada genauer angesehen. Aus der Perspektive eines Gitarristen, der regelmäßig mit Modelern arbeitet und weiß, wie nervig ein plötzliches Brummen auf der Bühne und im Studio sein kann.

Warum Gitarristen überhaupt Line-Isolatoren brauchen

Bevor wir über das Gerät sprechen, lohnt sich ein kurzer Blick auf das Problem. In komplexen Audio-Setups, also etwa wenn Gitarren-Modeler, Audiointerfaces, Mischpulte und Stage-Racks miteinander verbunden sind, entstehen schnell sogenannte Ground-Loops. Diese entstehen, wenn mehrere Geräte unterschiedliche Erdpotenziale haben und über Kabel zusätzliche Strompfade bilden. Das Resultat: das bekannte 50-Hz-Brummen oder hochfrequentes Surren.

Ein Line-Isolator löst dieses Problem elegant: Über einen Audioübertrager wird das Signal induktiv übertragen, ohne dass eine direkte elektrische Verbindung zwischen Ein- und Ausgang besteht. Dadurch bleibt das Audiosignal erhalten, während störende Ausgleichsströme unterbrochen werden.

Im Gegensatz zu einer DI-Box verändert ein Line-Isolator normalerweise weder Impedanz noch Pegel, das Signal bleibt auf Line-Level und wird lediglich galvanisch getrennt. Genau für diese Aufgabe wurde der Highline Stereo entwickelt.

Konzept und Ausstattung

Der Radial Engineering Highline Stereo Line Isolator arbeitet vollständig passiv, benötigt also keinerlei Stromversorgung. Einmal verkabelt, erledigt er seine Arbeit unsichtbar (und im Idealfall auch unhörbar) im Signalweg. Die Anschlüsse sind praxisgerecht ausgelegt:

2× 6,3-mm-Inputs (L/R)

2× 6,3-mm-Thru-Outputs

2× XLR‑Ausgänge (symmetrisch)

Ground-Lift-Schalter

Damit lässt sich das Gerät problemlos zwischen Modeler/Board und FOH platzieren. Als besonders praktisches Feature erweisen sich die Thru-Ausgänge, die es ermöglichen, parallel einen Bühnenmonitor, einen Amp oder ein weiteres Interface zu speisen.

ANZEIGE

Im Inneren arbeiten hochwertige Jensen Übertrager, die in der professionellen Audiowelt einen hervorragenden Ruf genießen. Sie sorgen dafür, dass das Audiosignal möglichst unverfälscht übertragen wird – ein entscheidender Punkt, denn günstige Isolatoren können durchaus hörbare Klangverluste verursachen.

Sowohl die Thru- als auch die XLR-Ausgänge sind per Knopfdruck summierbar, so dass bei Bedarf auch jeweils ein Mono-Signal ausgegeben werden kann. Mögliche Szenarien wären hier, ein Mono-Signal auf einen Amp oder Monitor zu schicken, während das FOH ein Stereo-Signal erhält, oder, im umgekehrten Fall, spielt der Gitarrist auf der Bühne Stereo, die Kanäle am FOH sind aber alle vom Drummer belegt. Soll’s geben.

Verarbeitung

Wer schon einmal ein Radial-Produkt in der Hand hatte, weiß ungefähr, was ihn erwartet: ein massives Metallgehäuse, das eher an Studiotechnik als an Gitarrenzubehör erinnert. Auch der Radial Engineering Highline Stereo bildet hier keine Ausnahme. Das Gehäuse ist kompakt (ca. 12,7 × 8,4 × 4,5 cm), pulverbeschichtet und fühlt sich absolut roadtauglich an.

Die Buchsen sitzen fest im Gehäuse, nichts wackelt und der Ground-Lift-Schalter ist so versenkt, dass man ihn nicht versehentlich auf der Bühne verstellt. Das Ding wirkt wie ein Werkzeug, nicht wie ein Gadget.

Praxistest im Gitarren-Rig

Ich habe den Highline Stereo in zwei typischen Szenarien getestet:

Kemper → Mischpult (Stereo)

Pedalboard (Stereo) → Audiointerface

Im ersten Setup hängt der Kemper zunächst direkt an meinem Mackie ProFX12v3+-Pult. Mein Vorteil in diesem Fall ist jetzt, dass mein Haus im Altbau, in dem sich mein Studio befindet, noch klassisch geerdet ist. Sobald ich zwei unterschiedliche Stromkreise innerhalb des Hauses verwende, ist kein Durchkommen mehr für irgendwelche Signale, der gemeine Brumm ist stärker.

Mit dem Radial Engineering Highline Stereo war das Geräusch augenblicklich Geschichte. Und das ohne wahrnehmbaren Pegelverlust. Einfach nur himmlische Ruhe. Der Klang bleibt erstaunlich transparent. Bei manchen günstigen Isolatoren wirkt das Signal etwas „zugedeckt“ oder verliert Bass. Hier konnte ich selbst mit guten Monitoren keinen nennenswerten Unterschied feststellen.

Auch der Ground-Lift sollte genauso gut funktionieren. Wenn eine Masseschleife vorhanden ist, reicht hier oft ein kurzer Klick auf den entsprechenden Button und das Problem ist erledigt. Der Kemper hat zwar seinen eigenen Ground-Lift, nicht aber mein Pedalboard. Also auch hier alle Eventualitäten abgedeckt.

Mögliche Setup-Szenarien

Um zu demonstrieren, in welchen Umgebungen sich der Radial Engineering Highline Stereo Line Isolator wohlfühlt, hier drei typische Setups, in denen das Gerät gute Dienste leisten kann:

Für wen lohnt sich das?

Der Radial Engineering Highline Stereo Line Isolator ist kein Gerät, das man unbedingt in jedem Setup braucht. Aber in bestimmten Situationen wird er zum echten Gigretter. Hobby-Gitarristen mit Stereo-Modelern oder komplexen Pedalboards können davon ebenso profitieren, wie Profis mit aufwändigen Live-Setups mit Stage-Racks und langen Kabelwegen. Auch Studios mit mehreren Stromkreisen werden die Vorzüge eines Line Isolators kennen.

Gerade im Alltag im Studio oder auf Tour kann ein solcher Isolator den Unterschied zwischen stressfreiem Soundcheck und einer langen Fehlersuche machen.

Der Radial Engineering Highline Stereo ist ein typisches Beispiel für ein Produkt, das man erst dann wirklich schätzt, wenn man es gerade mal nicht dabei hat. Er macht keine spektakulären Dinge, aber genau das ist seine Stärke. Statt Klang zu färben oder Signale zu verändern, sorgt er schlicht dafür, dass das Audiosignal sauber bleibt und störendes Brummen verschwindet.