Signalmanagement für Gitarristen

Der Radial Engineering JD7 Signalverteiler überzeugt als professionelle DI-Box und als Splitter mit herausragender Klangtreue, galvanischer Trennung und absoluter Betriebssicherheit. Er ermöglicht den verlustfreien Betrieb mehrerer Verstärker gleichzeitig und ist dank seiner robusten Bauweise sowohl im Studio als auch im Live-Einsatz ein verlässliches Werkzeug für höchste Ansprüche.

Kurz & knapp Was ist es? Radial Engineering JD7, Signalverteiler und DI-Box, professionelle Signalverteilung für große Bühnen-Gitarren-Setups, Backline-Services und Studios. Klangtreue & Zuverlässigkeit: Extrem transparente Signalweitergabe mit galvanischer Trennung und minimalem Rauschen.

Extrem transparente Signalweitergabe mit galvanischer Trennung und minimalem Rauschen. Vielseitigkeit: Sieben Ausgänge, symmetrischer DI-Out und flexible Routing-Optionen für Studio und Bühne.

Sieben Ausgänge, symmetrischer DI-Out und flexible Routing-Optionen für Studio und Bühne. Bedienung: Einfache Handhabung, robuste Verarbeitung und praxisnahe Features wie Drag Control und Ground-Lift.

Einfache Handhabung, robuste Verarbeitung und praxisnahe Features wie Drag Control und Ground-Lift. Praxisbewertung: Überzeugt im Studio- und Live-Einsatz, eliminiert Brummschleifen und liefert stabile Pegel.

Überzeugt im Studio- und Live-Einsatz, eliminiert Brummschleifen und liefert stabile Pegel. Fazit: Klare Kaufempfehlung für Profis, hohe Investition zahlt sich durch Langlebigkeit und Klangneutralität aus.

Radial Engineering JD7

Überblick

Radial Engineering JD7 ist ein professionelles Signalverteil- und Management-System, das speziell für Gitarristen, Studioanwender und Live-Techniker entwickelt wurde, die mehrere Verstärker gleichzeitig ansteuern oder ein sauberes, verlustfreies Signal-Routing benötigen. Es handelt sich um ein aktives, auf einem Rack basierendes Gerät, das in vielen professionellen Studios und auf großen Tourneen als Referenzlösung für Verteilung von Gitarrensignalen gilt. Viele Musiker und Techniker werden den Radial Engineering JD7 Signalverteiler kennen, denn es ist ein absoluter Klassiker. Besonders im Stage-Bereich sieht man den JD7 in vielen Backline-Racks von Gitarristen.

Technische Daten

Der Radial Engineering JD7 ist ein aktives 19″-Gerät mit einer Höheneinheit und wiegt rund 3,6 kg. Es wird vollständig in Kanada gefertigt und folgt der typischen, robusten Bauweise, für die Radial Engineering bekannt ist. Das Gerät verfügt über ein stabiles Stahlgehäuse, das elektromagnetische Einstreuungen minimiert und für den Tour-Betrieb ausgelegt ist.

Das Herzstück des Radial Engineering JD7 bilden sieben galvanisch getrennte Ausgänge, von denen einige über hochwertige Jensen Übertrager isoliert sind. Der erste Ausgang ist ein direkter Feed, der das Signal unverändert an den ersten Verstärker weitergibt oder für ein Tuner-Signal genutzt werden kann. Die Eingangssektion besteht aus einem frontseitigen Instrumenteneingang mit einem zusätzlichen rückseitigen Eingang, der beispielsweise von einem Pedalboard oder einer DI-Box gespeist werden kann.

Dann auf der Rückseite zwei Effect-Loops, die mit Kanal 5 und 6 verbunden sind. Das JD7 verfügt über einen Class-A-Dämpfer und einen diskret aufgebauten Pufferverstärker, der das eingehende Signal stabilisiert, bevor es an die einzelnen Ausgänge verteilt wird. Der Frequenzgang reicht laut Hersteller von 10 Hz bis 40 kHz (±0,2 dB), was eine absolut lineare Signalübertragung gewährleistet. Der Klirrfaktor (THD) liegt bei unter 0,005 %, das Eigenrauschen ist extrem niedrig.

Zur Vermeidung von Brummschleifen verfügt jeder der isolierten Ausgänge über Ground-Lift-Schalter und zusätzlich über einen Phasenschalter (180°). Der Radial Engineering JD7 bietet eine „Drag Control“-Funktion – ein Poti, das die elektrische Last eines Gitarrentonabnehmer simuliert und so das Spielgefühl und den Klang eines direkt in den Verstärker geführten Instruments nachbildet. Diese Funktion ist besonders relevant, wenn ein aktiver Puffer im Signalweg liegt, der die Interaktion zwischen Tonabnehmer und Verstärkereingang beeinflusst.

Anmerkung der Redaktion: Insbesondere Gitarren mit Single-Coil-Tonabnehmern und passiver Schaltung wie eine Fender Stratocaster oder Telecaster verändern ihren Klang, wenn die Impedanzanpassung zwischen Gitarre und Verstärker nicht stimmt, weil sich dann die für diese Tonabnehmer typische Resonanzfrequenz verschiebt. Mit dem Drag-Control-Regler lässt sich diesem Verhalten entgegenwirken.

Neben den sieben Ausgängen bietet das JD7 einen symmetrischen DI-Ausgang auf XLR-Basis, der das Signal für Aufnahmezwecke oder ein FOH-Mischpult zur Verfügung stellt.

Die Spannungsversorgung erfolgt über das integrierte Netzteil (100–240 V AC), ausgestattet mit Netzschalter und Sicherung ausgestattet.

Praxis: Der Radial Engineering JD7 im Test

Aufbau und Verarbeitung

Schon beim Auspacken fällt die gute Verarbeitung des Radial Engineering JD7 auf. Das Gehäuse besteht aus dickwandigem Stahlblech, die Frontplatte ist sauber verarbeitet, alle Buchsen sitzen fest und wirken industriefest dimensioniert. Die Potentiometer und Schalter sind präzise, mit klaren Rastpunkten und ohne Spiel. Die Verarbeitung vermittelt einen professionellen Eindruck, der auch im harten Tour-Alltag bestehen dürfte. Das Gerät lässt sich problemlos in Standard-Racks integrieren und arbeitet lüfterlos – ein Vorteil im Studio, wo Störgeräusche unerwünscht sind.

Bedienung und Funktionsweise

Die Bedienung ist einfach und durchdacht. Nach dem Anschließen der Gitarre oder eines Pedalboards wird das Signal intern gepuffert und verteilt. Die „Drag Control“ auf der Front erlaubt die Anpassung der Eingangsimpedanz, um die Reaktion des Instruments zu optimieren. Damit lässt sich beispielsweise der Klangunterschied zwischen direktem Anschluss und gepuffertem Signal kompensieren.

Jeder Ausgang kann über einen Ground-Lift-Schalter galvanisch von der Masse getrennt werden, was in komplexen Setups enorm hilfreich ist, um Brummschleifen zu vermeiden. Darüber hinaus lassen sich mit dem Phasenschalter Verstärker untereinander phasengleich schalten, wenn sie in Kombination betrieben werden. Das ist besonders im Studio wichtig, wenn mehrere Amps simultan aufgenommen werden. Die LED-Anzeige auf der Frontseite zeigt den Signalstatus und die Betriebsbereitschaft an.

Hier sind einige Anwendungsbeispiele für die Verwendung und Verkabelung des JD7:

Klangqualität

Klanglich zählt der Radial Engineering JD7 zu den transparentesten und neutralsten Signalverteilern am Markt. Im Test bleibt das Originalsignal vollständig erhalten, selbst bei aktiver Verteilung auf mehrere Verstärker. Die Messung bestätigt einen sauberen gleichmäßigen Phasenverlauf und einen gleichmäßigen Frequenzverlauf.

Ich habe das Gerät an mehrere Gitarrenverstärker angeschlossen, um einen eigenen Eindruck vom Klang des JD7 zu bekommen. Die Verkabelung war durch die klare Beschriftung schnell erledigt. Ich habe zwei Amps angeschlossen und das Gitarrensignal direkt in den JD7 eingespeist. Ich konnte keine Klangunterschiede mit Radial Engineering JD7 und ohne JD7 bei den Amps feststellen.

Im Studioeinsatz überzeugt mich das JD7 auch als DI-Box: Der symmetrische Ausgang liefert ein sehr sauberes und neutrales Signal, das sich hervorragend für Re-Amping oder direkte Aufnahmen eignet. Der Klang bleibt stabil, unabhängig von der Kabellänge oder der Anzahl der angeschlossenen Geräte.

Ich habe das Gerät bereits sehr oft im Live-Einsatz verwendet bzw. habe Musiker betreut, die damit gearbeitet haben. Bisher konnte ich nur gute Erfahrungen mit dem Radial Engineering JD7 machen. Nach meiner Erfahrung ist Radial Engineering ein extrem guter Anbieter für professionelle Tour- und Studiolösungen.

Besonders im Live-Bereich beweisen sich die meisten Produkte als langlebig und tauglich für den Road-Einsatz. Nicht anders stellt es sich beim Radial Engineering JD7 Signalverteiler dar, der für mich seinen Platz auf den Bühnen verdient. Für Live-Techniker ist er eine zuverlässige Lösung, um Brummschleifen zu eliminieren und stabile Pegel an mehrere Empfänger zu senden. Dafür zahlt man aber auch einen ordentlichen und doch gerechtfertigten Preis.

Alternativen

Alternativen gibt es in dieser Kombination für mehrere Amps plus DI plus Re-Amping nur von Radial Engineering selbst oder als getrennte Produkte für kleinere Setups.