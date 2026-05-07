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Test: Radial Engineering Power-1, Spannungsstabilisator

Sauberer Strom für professionelle Audioanwendungen

7. Mai 2026
Test: Radial Engineering Power-1, Spannungsstabilisator (Quelle: Radial Engineering)

Test: Radial Engineering Power-1, Spannungsstabilisator (Quelle: Radial Engineering)

Der Radial Engineering Power-1 ist ein 1-HE-Rack-Netzverteiler mit integriertem Überspannungsschutz und HF-Entstörfilter, konzipiert für den Studiobetrieb und den Live-Einsatz. Das Gerät richtet sich an Tontechniker, Studiobetreiber und PA-Verleiher, die ihre empfindliche Audioelektronik zuverlässig vor Problemen im Stromnetz schützen wollen.

Kurz & knapp

Worum geht es? Der Radial Engineering Power-1 ist ein 19-Zoll-Netzverteiler im 1-HE-Format mit Überspannungsschutz und HF-Filter für Studio- und Live-Racks.

  • Schutz: Der Radial Engineering Power-1 bietet wirksamen Überspannungsschutz und reduziert hochfrequente Störeinflüsse im Audiobetrieb.
  • Verarbeitung: Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, robust gebaut und für den dauerhaften Rack-Einsatz ausgelegt.
  • Ausstattung: 13 C13-Ausgänge und ein USB-C-Anschluss sorgen für viele Anschlussmöglichkeiten auf engem Raum.
  • Nachteil: Im europäischen Umfeld können die C13-Buchsen zusätzliche Kosten für passende Kabel verursachen.
  • Fazit: Ein technisch überzeugender Netzverteiler mit praxisnaher Ausstattung, dessen Buchsenkonzept nicht für jeden Einsatz ideal ist.
Bewertung

Radial Engineering Power-1

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Inhaltsverzeichnis

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Für wen lohnt sich der Radial Engineering Power-1?

Wer als erfahrener Rack-Bestücker bereits mit einem Furman oder einem ähnlichen Kandidaten liebäugelt, sollte den Radial Engineering Power-1 ernst nehmen. Vorher lohnt sich jedoch ein kurzer Blick auf das Kleingedruckte. Das Gerät liefert, was es verspricht: Soliden Überspannungsschutz, wirksame HF-Filterung und eine durchdachte Anschlussstruktur. Alles ist in Radial Engineerings bewährter Stahlkonstruktion untergebracht. Die Verarbeitung ist tadellos und das Konzept ist schlüssig.

Das primäre Kaufargument liegt für Studios und fest installierte Live-Racks auf der Hand: Wer teures Outboard-Gear, Mikrofon-Preamps oder digitale Stageboxen betreibt, sollte den Schutz vor Problemen im Stromnetz nicht dem Zufall überlassen. Für mobile Live-Tontechniker, die Woche für Woche mit wechselnden Stromquellen konfrontiert werden, ergibt der Radial Engineering Power-1 ebenfalls Sinn. Dabei gibt es allerdings einen gewichtigen Vorbehalt, auf den wir noch ausführlich eingehen werden. Kurz gesagt: Das Gerät ist gut. Sehr gut sogar. Aber der Weg dorthin kostet unter Umständen mehr, als der Listenpreis vermuten lässt.

Ein Teil der Ausgänge auf der Rückseite des Radial Engineering Power-1.

Ein Teil der Ausgänge auf der Rückseite des Radial Engineering Power-1.

Konzept und Hintergrund des Radial Engineering Power-1

Dass ausgerechnet Radial Engineering, bekannt für seine nahezu unverwüstlichen DI-Boxen und Signalprozessoren, nun auch im Bereich der Netzversorgung mitmischt, überrascht nicht wirklich. Die Kanadier haben sich über Jahrzehnte einen Ruf für robuste Verarbeitung und durchdachte Elektronik erarbeitet. Entsprechend war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen auch die Netzaufbereitung als Teil seines Produktportfolios definierte.

Der Radial Engineering Power-1 ist dabei das Einstiegsmodell der neuen „Power Series“, entwickelt unter Mitarbeit von Bill Whitlock, dem ehemaligen Chefingenieur von Jensen Transformers, einem ausgewiesenen Fachmann für Erdungsprobleme und AC-Power im Audiobereich.

Vorder- und Rückseite des Radial Engineering Power-1. (Quelle: Radial Engineering)

Vorder- und Rückseite des Radial Engineering Power-1 (Quelle: Radial Engineering)

Verarbeitung und Design

Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech, die Frontplatte trägt die charakteristische Radial-Optik. Wie gewohnt ist alles sachlich und übersichtlich beschriftet. Mit Maßen von 483 x 162 x 38 mm und einem Gewicht von 2,58 kg fügt sich der Radial Engineering Power-1 problemlos in jedes Standard-19-Zoll-Rack ein. Die Verarbeitungsqualität liegt auf dem gewohnt hohen Niveau des Herstellers. Das Gerät ist solide verschraubt. Es gibt keine auffälligen Spaltmaße und keine wackelnden Elemente.

Ein kleines Detail fällt allerdings auf: Auf der Unterseite des Gehäuses findet sich der Schriftzug „Made in China“. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die überwiegende Mehrheit der Radial-Produkte bislang im heimischen Kanada gefertigt wurde. Ein Qualitätsproblem stellt das im vorliegenden Fall nicht dar. Die Ausführung ist über jeden Zweifel erhaben. Dennoch hinterlässt es bei eingefleischten Radial-Fans möglicherweise ein leichtes Stirnrunzeln.

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Radial Engineering Power-1: Ausstattung und Anschlüsse

Die Anschlussstruktur des Radial Engineering Power-1 ist auf den ersten Blick erfreulich üppig. Insgesamt 13 Ausgänge verteilen sich auf Vorder- und Rückseite, ergänzt durch einen USB-C-Ladeanschluss an der Front. Drei Ausgänge sind an der Vorderseite positioniert und bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Spannung. Das ist ein sinnvolles Detail für Laptops, temporäre Zuspielgeräte oder externe Netzteile, die schnellen Zugriff erfordern. Die verbleibenden zehn Ausgänge befinden sich auf der Rückseite des Gerätes und werden über den beleuchteten, extrem massiven und gegen Fehlbedienung gesicherten Hauptschalter geschaltet. Selten habe ich ein so lautes Umschaltklacken gehört.

Der rücksetzbare 10-A-Leistungsschalter sitzt ebenfalls auf der Rückseite. Im theoretischen Fehlerfall kann das allerdings zum Problem werden. Wer sein Rack eng bestückt hat, erreicht den Schutzschalter unter Umständen nicht ohne Weiteres. Das ist kein Ausschlusskriterium, aber ein Aspekt, den man bei der Rack-Planung berücksichtigen sollte.

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Der USB-C-Ladeanschluss an der Front ist ein kleines, aber nützliches Zugeständnis an den Studioalltag. Smartphones oder Tablets lassen sich dort unkompliziert laden, ohne dass ein separates Netzteil im Weg liegt. Gerade für FoH-Techniker, die iOS-Apps für Messungen oder zur Systemsteuerung nutzen, ist das eine Funktion, die man schnell schätzen lernt.

Die Rückseite des Radial Engineering Power-1 in der Ansicht.

Die Rückseite des Radial Engineering Power-1 in der Ansicht

Das Herzstück: Überspannungsschutz und HF-Filterung

Der technische Kern des Radial Engineering Power-1 basiert auf einem hochwertigen MOV (Metalloxid-Varistor) aus US-amerikanischer Fertigung. Im Gegensatz zu günstigeren Mitbewerbern, die mitunter unterdimensionierte Bauelemente verbauen, setzt Radial Engineering auf ein thermisch überlegenes Bauteil mit entsprechend langer Lebensdauer. Die verwendete Shunt-Mode-Technologie arbeitet ohne Ableitung von Störsignalen auf den Erdleiter. Das ist ein Punkt, der das Systemrauschen nachweislich reduziert und insbesondere im Studioumfeld mit hoch verstärkenden Mikrofon-Preamps relevant ist.

Das integrierte HF-Interferenzfilter sperrt hochfrequente Störsignale sowie AM-Rundfunkstörungen aus der Versorgungsleitung aus. Im Praxisbetrieb zeigt sich dieser Effekt als spürbare Reduktion von Einstreuungen. Nicht als vollständige Elimination, aber als deutlich wahrnehmbarer Rückgang des Grundrauschens in kritischen Signalketten. Eine LED-Anzeige an der Front signalisiert permanent den aktiven Zustand des Überspannungsschutzes. Erlischt sie, ist der MOV verbraucht und das Gerät muss ersetzt werden. Simpel, eindeutig und praxistauglich.

Der Radial Engineering Power-1 von vorne. (Quelle: Radial Engineering)

Der Radial Engineering Power-1 von vorne (Quelle: Radial Engineering)

Das Problem mit den Buchsen – oder warum ein gutes Produkt zur Kostenfalle werden kann

Kommen wir nun zum Hauptproblem des ansonsten in nahezu jeder Hinsicht überzeugenden Gerätes. Meines Erachtens könnte es einen nicht unerheblichen Teil der potenziellen Nutzer abschrecken. Gemeint sind die C13-Kaltgerätebuchsen, die zumindest im europäischen Raum vergleichsweise selten verwendet werden. Im Prinzip bieten diese Buchsen vor allem Vorteile, insbesondere beim Platzbedarf. Mithilfe dieser Buchsen gelingt es Radial, den Platzbedarf des Radial Engineering Power-1 auf nur 1 HE zu begrenzen. Zudem stehen problemlos 13 Stromanschlüsse sowie etwas zusätzlicher Platz zur Verfügung.

Das Problem ist allerdings, dass vermutlich kaum jemand, abgesehen von spezialisierten Verleihern, passende Kabel besitzt oder sie im Live-Betrieb mitführt. Abgesehen von einigen älteren Apple-Rechnern wurde nach meiner Erfahrung kaum ein Produkt mit einem solchen zusätzlichen Kabel ausgeliefert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man diese Netzkabel für eine entsprechende Verkabelung separat erwerben muss. Bei einem angenommenen Verkaufspreis von etwa 5,- Euro pro Kabel summiert sich das auf knapp 65,- Euro. Das entspricht immerhin einem Aufschlag von rund 25 % auf den Ladenpreis des Radial Engineering Power-1.

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Dazu kommt das leidige Problem der „Brettwanzen“, etwa im Rack-Betrieb. Nahezu alle Funkstrecken und viele Produkte, die weltweit verkauft werden, arbeiten mit entsprechenden externen Netzteilen. Ärgerlich genug, dass diese zum Teil riesigen Netzteile bis zu drei Schukosteckplätze blockieren. Sie zusätzlich noch an ein C13-Kabel anzuschließen, ist umso ärgerlicher. Schukostecker und Brettwanzen sind der Hauptgrund, weshalb viele Rack-Mehrfachsteckdosen mit mindestens 2 HE arbeiten. Selbst dann ist aufgrund der ungünstigen Anordnung der Stecker in Verbindung mit der Größe der Netzteile oft nur gefühlt die Hälfte der Anschlüsse nutzbar. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn es hier einmal eine weltweite Einigung nach dem Vorbild von USB-C gäbe. Das wird allerdings wohl nie der Fall sein.

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Praxisbetrieb des Radial Engineering Power-1

Wer den Radial Engineering Power-1 einmal verbaut und korrekt verkabelt hat, wird seine Ruhe haben. Die Installation ist denkbar unkompliziert, der laufende Betrieb angenehm unauffällig. Es gibt keine Lüfter, kein Transformatorensummen und keine eigenwilligen Betriebsgeräusche. Die Schutzfunktion arbeitet im Hintergrund. Genau so soll es sein.

Besonders Studioumgebungen mit empfindlichen Röhren-Preamps, hochwertigen Wandlern oder Vintage-Synthesizern profitieren von der sauberen Stromversorgung. Auch PA-Verleiher, die ihr Equipment unter wechselnden und mitunter fragwürdigen Netzbedingungen betreiben, erhalten mit dem Radial Engineering Power-1 eine solide Schutzinstanz. Das beruhigende Wissen, dass kritische Elektronik nicht dem nächsten Spannungsstoß ungeschützt ausgeliefert ist, lässt sich kaum in Euro beziffern.

Der Radial Engineering Power-1 in der Ansicht.

Der Radial Engineering Power-1 in der Ansicht.

Format: 19 Zoll, 1 HE
Ausgänge: 13 x IEC 60320 C13, davon 3 an der Front und 10 auf der Rückseite
Schutz: MOV-Überspannungsschutz aus US-Fertigung, HF-Interferenzfilter
Eingang: 220 bis 240 V / IEC C14 auf der Rückseite
Leistungsschalter: 10 A, rücksetzbar
USB-C-Ladeanschluss: an der Front
Abmessungen: 483 x 162 x 38 mm | Gewicht: 2,58 kg

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Fazit

Der Radial Engineering Power-1 ist kein revolutionäres Produkt, er muss es aber auch nicht sein. Er ist ein solides, schlüssig konzipiertes Werkzeug für alle, die ihren Audioketten eine zuverlässige Stromversorgungsbasis gönnen wollen. Die Verarbeitung entspricht dem hohen Radial-Standard, die Schutzfunktionen sind technisch durchdacht und praxiserprobt. Für 159,- Euro erhält man ein 1-HE-Gerät, das mehr kann als ein simpler Steckerleistenersatz, auch wenn der „Made in China“-Stempel für Radial-Verhältnisse etwas ungewohnt erscheint.

Das Hauptproblem bleibt die Wahl der Buchsen. Wer im europäischen Live-Betrieb unterwegs ist und nicht bereits über einen Satz C13-Kabel verfügt, sollte den tatsächlichen Investitionsbedarf entsprechend einkalkulieren. Der reine Listenpreis bildet lediglich den Einstieg. Wer darüber hinaus mit Geräten arbeitet, die externe Netzteile auf Schukosteckerbasis mitbringen, wird schnell an die Grenzen des Konzepts stoßen.

In der Gesamtbetrachtung überwiegen jedoch die Vorteile deutlich. Wer ein ordentlich aufgeräumtes, funktionssicheres Rack betreibt und seine Elektronik konsequent schützen möchte, findet im Radial Engineering Power-1 einen überzeugenden Kandidaten, vorausgesetzt, er ist bereit, das Kabelmaterial nachzukaufen.

Plus

  • gute Verarbeitung
  • tolles Konzept
  • Komponenten
  • nur 1 HE groß

Minus

  • C13-Konzeption

Preis

  • 159,- Euro
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Über den Autor
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Axel Ritt RED

Axel Ritt studierte Musik + Architektur und arbeitet(e) seit nunmehr 40 Jahren als professioneller Musiker und Tonmeister für die Bands JÄST, GRAVE DIGGER, HELLRYDER, DOMAIN und MONSTERGROOVE.

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Forum
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  1. Profilbild
    chardt AHU

    Also die C13-/C14-Buchsen kenne ich u.a. aus dem Rechenzentrum, wo sie an den unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) durchaus gängig sind. Entsprechend gibt es da viel Zubehör, für die „Brettwanzen“ z.B. sowas:
    https://www.amazon.de/Zoll-Steckdosenleiste-Aluminium-8-Fach-USV-Anlagen/dp/B07MJ26TBB?th=1
    (Früher hatte fast jeder PC IEC-Eingang und -Ausgang, um den Monitor mitzuversorgen, daher habe ich diverse entsprechende Kabel.)

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @chardt hab eine 12er Strom Leiste von Thomann, die hat zusätzlich 2 der weiblichen IEC Anschlüsse. also mit einem verlängerungskabel könnte ich die Buchse nutzen.
      leider sind die Kabel so teuer, da würde eine 3er Leiste dafür bekommen.
      das macht es leider uninteressant

      • Profilbild
        Viertelnote AHU

        @Numitron du meinst t-racks 16s series martin?
        hab ich 2 mal in rack montage. sonst ich plane steckerleiste FI safe
        mit schalter. dosen leitung btw. sind bald neu so ich denke in 2Wo ich
        liege unter krabbeltisch🙂

  2. Profilbild
    Filterpad AHU

    Wenn man den Hauptschalter betätigt, fließt dann der Strom auf einmal in die Ausgänge oder in Reihe? Denke dies wäre noch ein nicht ganz unwichtiges Kriterium.

    • Profilbild
      CDRowell AHU

      @Filterpad Wenn das Radial Engineering Power-1 in Reige geschaltet wäre, würde das sicherlich explizit kommuniziert werden. 🫣

      Technisch nachvollziehbar, weil der Sicherungsschalter am Anfang der Kette, den gesamten Stromfluss zu allen (parallel geschalteten) Dosen unterbrechen kann, falls die Last zu groß wird.😱

      Wenn ich jetzt falsch liege, bin ich am Arm!🤣👍

  4. Profilbild
    m-ex AHU

    Man muss der Lösung von Radial Engineering aber zu Gute halten, dass die Produkte von Furmann in der Regel über die gleichen Anschlußbuchsen verfügen.

    6. Mehr anzeigen
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