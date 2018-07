Test: Radial Engineering Pro-D8, D.I. Box

Built Like A Tank!

Wenn es um kleine Helferlein gerade im Bereich von D.I.-Boxen geht, fällt immer wieder der Name Radial Engineering, die zum Teil mit sehr ausgefuchsten Detaillösungen auch ungewöhnliche Pegel in ein einwandfreies symmetrisches Signal umwandeln. Mit dem Radial Engineering Pro-D8 hat das kanadische Unternehmen, das seine Produkte auch in Kanada fertigen lässt, eine passive, achtkanalige D.I.-Box am Start, die mit einer 1 HE primär für den Rack-Betrieb ausgelegt wurde.

Das Konzept der Radial Engineering Pro-D8

Wer braucht 8 D.I.-Boxen? Nun, der Kollege am Bass ist zumeist mit einer D.I.-Box gut bedient, wer also liefert live oder im Studio 8 unsymmetrische Signale, die symmetriert werden wollen? Neben verschiedenen Zuspielern wie z. B. Backing-Tracks von Harddisk-Playern sind es insbesondere Keyboarder, die vom Konzept der Radial Engineering Pro-D8 profitieren.

Auch wenn der überwiegende Teil der Tastenfraktion mittlerweile mit einem Masterkeyboard und der App Mainstage auf dem MacBook zu den Shows aufläuft, gibt es immer mal wieder die Old-School-Abteilung, die es sich nicht nehmen lässt, das eine oder andere Vintage-Hardware-Original gerne auch in Stereo an den Start zu bringen. An der Radial Engineering Pro-D8 lassen sich demnach bis zu 4 Stereo-Signalquellen anschließen und nach Wandlung ohne Klangverluste quer durch die Halle schicken.