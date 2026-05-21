Saubere Stereo-Signalübertragung über 100 Meter

Manchmal sind es genau die unscheinbaren Probleme, die im Bühnenalltag am meisten Zeit kosten. Etwa dann, wenn ein Instrumentensignal über eine größere Distanz sauber übertragen werden soll, ohne dass der Klang darunter leidet. Das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX möchte dafür eine einfache, aber durchdachte Lösung sein. Ob das Konzept in der Praxis wirklich überzeugen kann, zeigt dieser Test.

Kurz & knapp Was ist es? Radial Engineering SGI Stereo TX/RX, Stereo-Übertragungssystem für Instrumentensignale über Netzwerkkabel zur verlustarmen Signalübertragung über große Distanzen. Praxis: Überträgt zwei Signale stabil und ohne hörbare Verluste auch über große Entfernungen.

Überträgt zwei Signale stabil und ohne hörbare Verluste auch über große Entfernungen. Verarbeitung: Robuste Stahlgehäuse und hochwertige Komponenten für den Einsatz auf Bühne und im Studio.

Robuste Stahlgehäuse und hochwertige Komponenten für den Einsatz auf Bühne und im Studio. Anwendung: Ideal für Stereo-Rigs, lange Kabelwege und flexible Signalführung.

Ideal für Stereo-Rigs, lange Kabelwege und flexible Signalführung. Technik: Analoge Signalübertragung mit Jensen-Transformatoren zur Minimierung von Störungen.

Analoge Signalübertragung mit Jensen-Transformatoren zur Minimierung von Störungen. Fazit: Zuverlässige Lösung für saubere Signalübertragung bei komplexeren Verkabelungen.

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Blick auf den Radial Engineering SGI Stereo TX/RX

Lieferumfang und Grundkonzept

Beim Radial Engineering SGI Stereo TX/RX hat man es mit einem zweiteiligen System zu tun, das aus einer Sendeeinheit und einer Empfangseinheit besteht. Zum Lieferumfang gehören beide Einheiten sowie das passende Netzteil für den Sender. Ein Netzwerkkabel muss man selbst beisteuern. Genau das ist jedoch Teil des Konzepts, denn das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX nutzt ein ganz normales Cat-Kabel, um zwei Instrumentensignale gleichzeitig über größere Distanzen zu übertragen. Das macht das System vor allem für Stereo-Anwendungen interessant, aber auch für Einsatzbereiche, in denen Instrumentensignale nicht direkt am Zielgerät anliegen.

Verarbeitung, Bauweise und Maße

Schon beim Auspacken macht das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX einen sehr soliden Eindruck. Die Gehäuse bestehen aus Stahl, wirken extrem robust und bringen genau die Stabilität mit, die man sich für den Bühnenalltag oder den regelmäßigen Transport wünscht. Auch alle Buchsen sitzen fest im Gehäuse. Jede Einheit misst 127 x 84 x 46 mm, und das Gesamtgewicht des Sets liegt bei etwas mehr als 1 kg. Damit lassen sich beide Einheiten ohne großen Aufwand unterbringen, sei es auf einem Pedalboard, im Proberaum oder in einer festen Verkabelung.

Anschlüsse der Sendeeinheit

Die Sendeeinheit übernimmt die Aufgabe, das anliegende Signal auf den Weg zu bringen. Dafür stehen zwei 6,3 mm Klinkeneingänge bereit, die als linker und rechter Kanal eines Stereosignals genutzt werden können. Zusätzlich gibt es pro Kanal einen Thru-Ausgang, ebenfalls in Form einer 6,3 mm Klinkenbuchse. Darüber lässt sich das Signal parallel weitergeben, etwa an einen Verstärker vor Ort oder an ein weiteres Gerät.

Die Verbindung zur Empfangseinheit läuft nicht über XLR, sondern über eine verriegelbare etherCON-RJ45-Buchse, die deutlich sinnvoller ist als eine einfache Netzwerkbuchse ohne zusätzliche Sicherung. Die Sendeeinheit arbeitet aktiv und lässt sich mit 9 bis 18 V betreiben. Das passende Netzteil liegt dem Lieferumfang bei.

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Anschlüsse und Funktionen der Empfangseinheit

Die Empfangseinheit ist etwas schlichter aufgebaut. Sie nimmt das übertragene Signal über eine etherCON-RJ45-Buchse entgegen und gibt es wieder über zwei 6,3 mm Klinkenausgänge aus. Dazu kommen Ground-Lift-Schalter für beide Kanäle sowie ein Schalter zur Umkehrung der Phase am linken Ausgang. Ein Pluspunkt ist, dass die Empfangseinheit ohne eigene Stromversorgung auskommt.

Technisches Konzept

Technisch bleibt das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX komplett im analogen Bereich. Es findet also keine digitale Wandlung statt. Das System ist für die symmetrische Übertragung von zwei Instrumentensignalen über Entfernungen von bis zu 100 m ausgelegt. Der Vorteil des Systems liegt auf der Hand: Größere Strecken lassen sich deutlich unkomplizierter überbrücken als mit langen Klinkenkabeln, ohne dass man sich sofort über Höhenverluste oder Einstreuungen ärgern muss. Im Inneren arbeiten Jensen Übertrager, die nicht nur für eine saubere Signalübertragung sorgen, sondern auch helfen, Störgeräusche und Brummschleifen in den Griff zu bekommen.

Der Radial Engineering SGI Stereo TX/RX in der Praxis

Erste Eindrücke

Im ersten Schritt kam das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX bei mir zu Hause zum Einsatz. Ziel war es, ein Stereo-Signal vom E-Piano über ein 50 m langes Netzwerkkabel quer durch die Wohnung und wieder zurück zu schicken und dabei zu prüfen, ob sich klanglich oder beim Spielgefühl etwas verändert. Der Aufbau war dafür schnell erledigt.

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Im direkten Vergleich zu einer kurzen, klassischen Instrumentenverbindung fiel vor allem auf, dass sich das Signal völlig unauffällig verhält. Es gab keinen hörbaren Höhenverlust, kein zusätzliches Rauschen und auch das Spielgefühl blieb so, wie man es erwartet. Auch die Trennung beider Mono-Signale blieb stabil, was besonders bei Effekten wie Reverb oder Delay wichtig ist.

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Einsatz bei einer Veranstaltung

Richtig spannend wurde es dann im Live-Einsatz. Hier habe ich das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX genutzt, um das Stereo-Signal eines weiteren E-Pianos über eine größere Distanz zu einer DI-Box zu schicken. Die Entfernung war deutlich länger als das, was man normalerweise mit einem einzelnen Instrumentenkabel sinnvoll überbrücken würde. Auch hier verlief der Aufbau vor Ort problemlos. Im Betrieb arbeitete das System völlig unauffällig. Das Signal kam stabil und ohne Nebengeräusche an der DI-Box an. Es gab weder Brummen noch andere Störungen. Auch die Pegelverhältnisse waren so, wie man sie erwartet und ein Nachregeln war nicht notwendig.

In beiden Testsituationen hat das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX genau das geliefert, was es soll. Unterm Strich bleibt der Eindruck eines sehr zuverlässigen Werkzeugs, das auf ganzer Linie überzeugt.

Anwendungsszenarien für den Radial Engineering SGI Stereo TX/RX

Gitarrenverstärker abseits der Bühne

Ein klassisches Einsatzgebiet für das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX ist die Verbindung zwischen Gitarre oder Pedalboard und einem Verstärker, der nicht direkt in Reichweite steht. Gerade auf größeren Bühnen ist es oft sinnvoll, Amps außerhalb des direkten Spielbereichs zu platzieren. Das reduziert die Lautstärke auf der Bühne und erleichtert die Kontrolle im Gesamtmix. Mit dem Radial Engineering SGI Stereo TX/RX lässt sich diese Distanz problemlos überbrücken, ohne dass man sich mit langen und anfälligen Instrumentenkabeln herumschlagen muss.

Stereo-Rigs und Effektketten

Wer mit Stereo-Effekten arbeitet, kennt das Problem: Zwei Signale müssen parallel sauber übertragen werden, oft über mehrere Meter hinweg. Auch hier spielt das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX seine Stärken aus, denn ob Delay, Reverb oder Modulationseffekte, die räumliche Abbildung bleibt meinem Praxistest zufolge erhalten und kommt unverändert am Ziel an. Besonders in Kombination mit zwei Verstärkern oder in einem Stereo-Recording-Umfeld ergibt sich daraus eine sehr solide Lösung.

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Trennung von Spiel- und Aufnahmeraum im Studio

Auch im Studio kann das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX sinnvoll eingesetzt werden. Eine typische Situation ist etwa die räumliche Trennung zwischen dem Musiker und seinem Verstärker. Während der Spieler im Regieraum sitzt, steht der Amp im Aufnahmeraum, um störende Nebengeräusche zu vermeiden. Anstatt lange Kabel zu verlegen oder mit Kompromissen zu arbeiten, übernimmt das Radial Engineering SGI Stereo TX/RX die Signalübertragung. Über die Thru-Ausgänge an der Sendeeinheit kann das Signal zudem schon vor dem Verstärker als Backup abgegriffen werden, etwa für nachträgliches Reamping.

Alternativen zum Radial Engineering SGI Stereo TX/RX

Radial Engineering SGI TX/RX

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Eine naheliegende Alternative ist das kleinere System Radial Engineering SGI. Technisch arbeitet es nach dem gleichen Prinzip, ist jedoch für ein einzelnes Signal ausgelegt. Wer kein Stereo benötigt, bekommt hier eine schlankere und günstigere Lösung, die sich vor allem für klassische Gitarrenanwendungen eignet.

Palmer PLI 05

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Der Palmer PLI 05 verfolgt zwar einen anderen Ansatz, kann aber in bestimmten Situationen eine gute Alternative sein. Hierbei handelt es sich um eine passive Isolationsbox, die vor allem zur Vermeidung von Brummschleifen und zur Signaltrennung eingesetzt wird. Je nach Anwendung lässt sie sich auch bei längeren Kabelstrecken sinnvoll einbinden.