Konsolensound im Rechner

Rave Generation Sonic Sweep 2 will den Sound analoger Mischpult-Konsolen der 90er-Jahre in den Rechner bringen. Weil hier von einem Mackie 8-Bus die Rede ist, das ich selbst noch im Studio stehen habe, hat mich das Produkt besonders interessiert.

Kurz & knapp Was ist es? Rave Generation Sonic Sweep 2, Effekt-Plug-in, das den Klang analoger Mischpult-Konsolen der 90er-Jahre, insbesondere des Mackie 8-Bus, in die DAW überträgt. Konzept: Emulation eines klassischen Konsolen-Workflows mit kanalübergreifender EQ- und Sättigungsstruktur.

Emulation eines klassischen Konsolen-Workflows mit kanalübergreifender EQ- und Sättigungsstruktur. Funktionen: Parametrische und shelving-basierte EQs, Low-Cut, Gain x2, Console-Age, Noise sowie Parallel- und Daisy-Routing.

Parametrische und shelving-basierte EQs, Low-Cut, Gain x2, Console-Age, Noise sowie Parallel- und Daisy-Routing. Arbeitsweise: Mehrere EQ-Sektionen lassen sich stapeln und verändern so Frequenzbearbeitung und Verzerrungsverhalten.

Mehrere EQ-Sektionen lassen sich stapeln und verändern so Frequenzbearbeitung und Verzerrungsverhalten. Klangbild: Anlehnung an den Mackie-Charakter, mit flexiblerer und stärker digital kontrollierbarer Bearbeitung.

Bewertung Rave Generation Sonic Sweep 2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Einleitung

Von der Firma Rave Generation haben wir im Effektbereich bereits die Emulation der Sherman Filter Bank getestet. Die holländische Firma ist die Audio-Software-Plattform von DJ Re-Style, der musikalisch in härteren Dance-Gefilden zu Hause ist.

Sonic Sweep 2 folgt einem Vorgänger mit vergleichbarem Ansatz, der hier aber noch nicht getestet wurde. Das neue Plug-in sieht im Vergleich zumindest optisch gravierend anders aus und sammelt mit fotorealistischer Darstellung von Potis einer Mixerkonsole Schönheitspunkte, die sehr stark an ein älteres Mackie-Mischpult erinnern, ohne deren Aufbau exakt zu kopieren.

Mackie 8-Bus und deren Bedeutung in den 90ern

In der Werbung von Rave Generation wird auf das Mackie 8-Bus Pult („Classic 90s Console“, „Classic 8-Bus Console“) angespielt, daher hier zunächst einige Informationen dazu. Dieses Pult war in den 90ern nicht zuletzt bei Jungle- sowie Drum & Bass-Produzenten Standard und läutete die Home-Studio Ära gewissermaßen ein.

Ich habe selbst 1996 eine solche Konsole gebraucht gekauft, die immer noch in meinem Studio steht, sich allerdings nicht mehr im Topzustand befindet. Sowohl beim Aufnahme-Routing als auch beim Recording von Drum-Abmischungen aus Einzelausgängen (z. B. aus Elektron-Geräten) leistet es mir mitunter aber immer noch gute Dienste.

Warum waren diese Mixer so erfolgreich? Betrachten wir es aus der Perspektive von damals. In Abwesenheit von digitalen Konsolen oder erschwinglichen Software-Mixern stellten die 16-, 24- oder 32-kanaligen Varianten der Mackie 8-Bus Mischpulte nicht nur die notwendigen Eingänge bereit, um zahlreiches MIDI-Equipment anzuschließen, sondern lieferten auch pro Kanal die im Vergleich mit damaligen Konkurrenzprodukten wohl die beste brauchbare Equalizer-Ausstattung, um professionelle Mixe zu realisieren.

Die 8-Bus-Modelle boten acht Subgruppen mit optionalen Inserts und besaßen fünf EQ-Bänder in 2x einfacher, 2x semiparametrischer und zumindest in einem Fall auch vollparametrischer Ausstattung. Die einfachen EQs regelten bei 80 Hz (Low-Shelving) und 12 kHz (Hi-Shelving). Zusätzlich gab es einen Low-Cut bei 75 Hz.

Da jeder Kanal direkt neben den Eingängen mit Direct-Outs ausgestattet war, ließen sich mehrere Kanäle leicht zu einem EQ mit opulenter Ausstattung kombinieren.

Bei den Mixern handelte es sich um eine Mischung aus einer sogenannten Split- und einer Inline-Konsole: Recording- und Tape/Return-Kanäle konnten im selben Kanal bedient werden, doch gab es auch eigene Regler und Routing-Busse. Mit anderen Worten: Jeder Kanal besaß neben Instrumenten- und Mic-Eingang einen zusätzlichen Eingang für Signale, die von der (aufnehmenden) Bandmaschine zurückkommen.

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Im Stil der Namensgebung moderner Behringer-Mischpulte hätte die 32-Kanal-Version heute wohl auch 7608 oder ähnlich heißen können, weil es zusätzlich auch noch sechs Stereo-Aux-Returns gab. Außerdem bot der Monitoring-Bereich jede Menge Komfort mit mehreren Output-Sektionen, denen sich Submixe zuordnen ließen.

Jedenfalls führte all das etwa 1997 dazu, dass ein Behringer-Klon der 24er-Konsole mit dem gleichen Aufbau erschien (Behringer MX 8000).

Die Mackie-Pulte hatten dabei aber auch einen charakteristischen eigenen Sound, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Übersteuerung und Verzerrung. In kaum einem 90er-Jahre-Studio britischer Jungle- und Drum & Bass-Produzenten fehlte daher ein Mackie-Pult, die Klangeigenschaften wurden Teil der neuen Genres.

Das galt und gilt auch für kleinere Modelle, angefangen mit dem kleinen 1202 Mixer. Diese wurden spätestens dann Kult, als Künstler wie Daft Punk ihre ersten Hits darauf produzierten und in Interviews darüber sprachen. Diese waren ebenfalls mit einfachen Hi- und Low-Shelf-EQs bei 80 Hz und 12 kHz bestückt. Größere Modelle wie das 1604 führten dann schrittweise mehr EQ-Bänder und Subgruppen ein, wobei die 8-Bus-Pulte über die Top-EQ-Ausstattung verfügten.

Rave Generation Sonic Sweep 2

Die Software Rave Generation Sonic Sweep 2 ist über den Ravegeneration.io-Shop erhältlich. Via files.re-style.nl/ gelangt man dann sowohl an die Seriennummer (nach Eingabe eines Activation-Codes) als auch an Downloads für Updates (nach Eingabe der Seriennummer).

Sonic Sweep 2 zeigt pro Kanal zunächst zwei vollparametrische Bänder und zwei einfache EQs plus Low-Cut. Dass hier drei Kanäle abgebildet sind, bedeutet letztlich nicht (wie am Mischpult) drei Eingänge, sondern dass drei Bearbeitungssektionen zu einer kombiniert werden können. Man hat in einer Instanz also quasi sechs vollparametrische Bänder. Zudem lässt sich mit dem „Parallel vs Daisy“-Regler stufenlos zwischen paralleler oder hintereinander angeordneter Bearbeitung durch die drei Kanäle umschalten. Einen Mix-Regler gibt’s obendrauf, um extreme Verzerrungen nur dezent hinzumischen zu können.

Die beiden einfachen EQs als Basis liegen wie bei den Mackies bei 80 Hz und 12 kHz. Sie klingen ähnlich und liefern das typische, gleichmäßige EQing für warme Bässe oder präsente Höhen. Wichtig ist, hier zu verstehen, dass es sich um Shelving-EQs handelt, die im Bassbereich also auch unter den angegebenen 80 Hz und im Höhenbereich über den 12 kHz eingreifen.

Wenn man sie im Plug-in Rave Generation Sonic Sweep 2 nun beide in dreifacher Ausfertigung vorliegen hat, bedeutet dies einerseits, dass man Anhebungen und Absenkungen über die 12 dB hinaus (bis zu 36 dB) vornehmen kann. Zum anderen EQ’t man an unterschiedlichen Stellen im Signalfluss, was, je nach vorheriger Bearbeitung, leicht unterschiedlich klingen kann. Der Gain x2-Regler links wirkt nicht auf die beiden einfachen EQs, nur auf die (voll-) parametrischen Bänder.

Das untere der parametrischen Bänder besitzt einen Regelbereich von 45 Hz bis 3 kHz und erlaubt eine optionale Verdoppelung sowohl der Gain-Regelung als auch der eingestellten Frequenz.

Die Center-Frequenz des oberen Bandes ist zwischen 500 Hz und 18 kHz wählbar. Beide vollparametrischen Bänder liefern Bandbreiten von 3 bis 1/12 Oktave.

Der Low-Cut liegt laut Handbuch am Anfang des Signalflusses eines Kanals und ist auf 75 Hz voreingestellt, doch auf Wunsch lässt sich die Frequenz im Plug-in ändern. Die Flankensteilheit wird mit 18 dB/Okt. angegeben.

Der EQ Flip-Schalter positioniert EQs vor oder hinter Clipping.

Für die Gain-Einstellung gibt es bei Rave Generation Sonic Sweep 2 sowohl einen Trim-Regler als auch pro Kanal eine Input-Gain-Regelung mit bis zu +40 dB. Lassen sich also 120 dB und mehr hinzufügen? In der Praxis lassen sich schöne Verzerrungen realisieren, doch passiert dabei, wie bei anderen digitalen Software-Produkten auch, klanglich naturgemäß ab einem gewissen Punkt dann irgendwann nicht mehr viel. Interessanter ist es, die Nuancen dazwischen zu betrachten.

Klingt Rave Generation Sonic Sweep 2 authentisch?

Um einen echten Konsolensound zu liefern, spricht das Handbuch von einem authentischen NJM 4560 OpAmp-Modeling. Eine Console-Age-Option soll unsymmetrische Verzerrungen liefern.

Insgesamt kann zwischen drei Qualitätstufen Eco, Normal und High gewählt werden, die sich wohl auf das Plug-in als Ganzes beziehen, auch wenn es so aussieht, als sei die Einstellung dem Low-Cut zugeordnet.

Der Klang von Rave Generation Sonic Sweep 2 erinnert mich tatsächlich an mein Mackie Pult. Es macht Spaß, hier Signale zu verzerren. In meiner Wahrnehmung war das Pult damals aber eigentlich weniger für Verzerrung als für seinen Klang geschätzt, doch natürlich wusste ich die leichten Einfärbungen zu schätzen, die man auch mit Rave Generation Sonic Sweep 2 durchaus gut und auch extrem realisieren kann.

Input-Bereich links

Linksseitig finden wir Regler für Trim, Console-Noise und Console-Age, an denen ich in den folgenden Beispielen drehe:

Bei der Nutzung von Console-Age verschiebt sich anscheinend die Phase, was an der Darstellung der Aufnahme zu sehen ist, hier wird es nicht etwa rechts leiser.

High Mid EQ

Hier ein Beispiel für den High-Mid-EQ, der vollparametrisch ist. Zunächst zeige ich bei Mittelstellung des Frequenzreglers bei 3 kHz und der Bandbreite die Wirkung der maximalen Gain-Verstärkung und Absenkung, die am Plug-in mit +/-15 dB angegeben wird.

Anschließend verändere ich die Bandbreite und mache diese zunächst schmal und führe dann bei voll aufgedrehtem Gain-Regler einen Sweep durch den Frequenzbereich durch, der hier von 500 Hz bis 16 kHz reicht. Das Gleiche mache ich dann nochmal bei voll aufgedrehter Bandbreite, die gemäß Reglerbeschriftung zwischen 3 und 1/12 Oktave einstellbar ist.

Im nächsten Beispiel zum Rave Generation Sonic Sweep 2 verdopple ich den Gain via Gain-x-2-Button

Mackie-Beispiel-Pendant 1

Hier ein vergleichbares Beispiel des Mackie-Pults. Damit mache ich nun ungefähr dasselbe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Sound aus einem Behringer Xenyx QX2442 in das Mackie geht und via Elektron Analog Heat in möglichst neutraler Stellung aufgenommen wird.

Hier ist das obere vollparametrische Band in Aktion, zunächst mit Q und Frequenz in Mittelstellung und Gain-Anhebung und Absenkung, danach mit maximaler Gain-Anhebung und Frequenz-Sweep bei geringster und später größter Bandbreite. Ich drehe mit zwei Händen an den Reglern beider Kanäle, es stellt sich also zusätzlich ein Stereo-Effekt ein.

Weitere Klangbeispiele

Hier einige weitere Klangbeispiele, die entsprechend beschriftet sind. Im Lo-Mid-Bereich sind die Vergleiche weniger gut möglich, aber ich möchte trotzdem einen Eindruck vermitteln. Beim Mackie ist hier keine Bandbreite wählbar, bei Rave Generation Sonic Sweep 2 dagegen schon.

Nun zu den Hi- und Low-Shelving-EQs bei 12 kHz und 80 Hz. Das Plug-in habe ich diesmal über einen internen Bus in der DAW, später auch noch über dieselbe Signalkette wie zuvor über das Mackie aufgenommen, so sind die Ergebnisse der Klangbeispiele natürlich deutlich näher beieinander.

Natürlich wirken die Mackie-Beispiele besser, wenn nicht die Limitierung des Wandlers im Spiel ist, daher habe ich die Lautstärke zwischendurch herunter gepegelt, wenn ich nur am Plug-in z. B. die Bässe aufgedreht habe.

Die Mackie EQs wirken meist kräftiger, doch habe ich beim Plug-in die Chance, Gain x2 zu aktivieren oder gleich mehrere Instanzen in einem Plug-in selbst zu nutzen.

Hier noch ein begleitendes Video: