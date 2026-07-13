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Test: Reason Studios Reason 14, Digital Audio Workstation

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Kleine Änderungen für schnellen Workflow

13. Juli 2026
reason studios reason 14 test

Test: Reason Studios Reason 14, Digital Audio Workstation

Mit Reason Studios Reason 14 kommt knapp zwei Jahre nach dem letzten großen Update eine neue Version der Digital Audio Workstation auf den Markt. Ob die Verbesserungen ein Upgrade wert sind und welche anderen Neuerungen es noch gibt, werden wir im folgenden Test erkunden.

Kurz & knapp

Was ist es? Reason Studios Reason 14 ist die aktuelle Version der Digital Audio Workstation Reason mit überarbeitetem Workflow, neuen Organisationsfunktionen und dem neuen RV9-Reverb.

  • Workflow: Das neue Track Panel und die spurbezogene Rack-Ansicht beschleunigen die Arbeit deutlich und verbessern die Übersicht.
  • Organisation: Spurordner mit bis zu drei Ebenen sorgen für übersichtlichere Arrangements auch bei größeren Projekten.
  • Sequencer: Loopbare MIDI-Clips, MIDI Note Chase und automatische Takterkennung erleichtern die tägliche Arbeit.
  • Effekte: Die neue RV9 Reverb Station bietet neben klassischen Hallräumen auch kreative Spektral- und Granular-Algorithmen.
  • Fazit: Viele kleine, aber praxisrelevante Verbesserungen machen Reason 14 zu einem gelungenen und empfehlenswerten Update.
Bewertung

Reason Studios Reason 14

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutAusgezeichnetNicht bewertet
Bewertung des Autors
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Inhaltsverzeichnis

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Installation von Reason Studios Reason 14

Reason Studios Reason 14 ist für Windows- (ab Version 10, 1607) und macOS-Betriebssysteme (ab macOS 11 (Intel und Apple Silicon)) erhältlich. Die Installation gestaltet sich einfach. Nach dem Kauf könnt ihr die Hauptinstallationsdatei herunterladen, die Reason Studios Reason 14 installiert, allerdings ohne die ganzen Extrainhalte, wie weitere Instrumente. Diese bekommt ihr über die ebenfalls installierte App Reason Companion, in der ihr auch ReFills (Soundbanks) und einen Get Started Guide findet.

Ihr bekommt zu jedem wichtigen Aspekt der Software eine eigene PDF-Anleitung in englischer Sprache, darüber hinaus gibt es einen kompletten Online-Helpdesk.

Jeder, der Reason 13 oder Reason Rack 13 seit dem 1. März 2026 gekauft hat, bekommt ein kostenloses Upgrade auf Reason 14 bzw. Reason Rack 14. Reason+ und Reason Rack-Abonnenten erhalten das Update automatisch.

Reason Studios Reason 14 – VST-Plug-in Scan

Erster Eindruck von Reason Studios Reason 14

Nach der Installation werde ich von der neuen Hauptansicht begrüßt, die mir zum ersten Mal richtig zusagt. Das sieht endlich nach einer waschechten DAW aus, mit viel Raum für das Arrangement und einer Seitenleiste, die sich immer auf den aktuell ausgewählten Track bezieht.

Das Track-Panel zeigt nicht nur die Signalketten, Presets, Level und Sends, es erlaubt auch Zugriff auf den Track-EQ, den jede Spur bietet.

Reason Studios Reason 14 - Startansicht

Reason Studios Reason 14 – Startansicht

Track-Panel von Reason Studios Reason 14

Das neue Track-Panel empfinde ich als die beste Neuerung von Reason Studios Reason 14, denn damit habt ihr jederzeit die Übersicht, was genau in eurem Track vorgeht, ohne dass ihr die Rack-Ansicht öffnen müsst. Alleine das erspart eine Menge Klickerei und verbessert damit den Arbeitsfluss.

Reason Studios Reason 14 – Track-Panel mit Browser

Ihr könnt hier eure Player, Instrumente, Insert-Effekte sowie Send-Level zum Master-Bus und dessen Effekte auf einen Blick sehen und verändern. Wollt ihr eine Komponente hinzufügen, öffnet sich die Browser-Ansicht links – ihr braucht also im Prinzip gar nicht mehr in euer Rack zu gehen, um es zu bestücken.

Dabei sucht ihr hier immer über die Presets der Geräte aus, die in Ordnern mit dem Namen der entsprechenden Rack-Devices untergebracht sind. Hier habt ihr auch eine Suchfunktion und die Option, eure Presets mit Tags zu versehen sowie die Möglichkeit, eine Favoritenliste anzulegen. Dabei werden User-Presets an einem eigenen Ort gespeichert und wenn ihr hier den Überblick behalten wollt, empfehle ich eine Anordnung in Unterordnern nach Rack-Effekt, genau wie die Factory-Presets das vormachen – leider könnt ihr hier aber keine Unterordner anlegen. Allerdings könnt ihr nach Typ sortieren, so dass ihr auch wisst, welches Preset zu welchem Rack-Gerät gehört.

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Reason Studios Reason 14 – USP (Unique Selling Point), die Rack-Verkabelung

Die Verwendung des neuen Track-Panels zusammen mit dem Browser macht Reason Studios Reason 14 wirklich erheblich zugänglicher und die Arbeit flotter.

Reason 14: Rack-Ansicht per Track

Eine weitere Neuerung ist die spurbezogene Rack-Ansicht, die mit „Single Column“ bezeichnet ist. Dieses eigene Fenster zeigt euer Rack nur für diese Spur und wechselt den Inhalt, sobald ihr auf einen anderen Track klickt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch immer noch die alte Rack-Ansicht wählen, bei der ihr die Racks aller Spuren nebeneinander in einer großen Arbeitsfläche vor euch habt.

Reason Studios Reason 14 - Racksnsicht eines einzelracks für eine Spur

Reason Studios Reason 14 – Rack-Ansicht eines Einzel-Racks für eine Spur

Genau das hat mich bei Reason aber immer gestört, denn es waren einfach immer zu viele Infos auf einmal. Die neue Variante gefällt mir da wesentlich besser.

Was allerdings nicht geht, ist zwei schwebende Rack-Fenster von zwei verschiedenen Spuren anzuzeigen – dafür ist dann wohl die alte Ansicht gedacht. Ich hätte es aber nur als konsequent empfunden, den Nutzern auch das zu ermöglichen.

Reason Studios Reason 14 - Masterrack

Reason Studios Reason 14 – Masterrack

Das bringt mich auch auf einen alten Beef, den ich mit Reason habe, nämlich dass ich immer nur in einer Instrumentenspur gleichzeitig aufnehmen kann. Das Spielen mit gelayerten Sounds ist somit nicht möglich, weil eben auch nur ein Instrument pro Instrumentenspur möglich ist. Das Scharfschalten mehrerer Audiospuren für eine Multitrack-Aufnahme ist aber möglich.

Allerdings gibt es immer noch keine Möglichkeit, Aliasnamen für die Audio-Hardware-Eingänge festzulegen, so dass ich es mit einer langen Liste „Audioeingang 1 bis X“ zu tun habe. Welcher Eingang nun ein Line-, Mic- oder ADAT-Eingang ist, muss ich schon im Kopf haben – bei Soundkarten mit 48 Eingängen eher mühselig.

Eine weitere kleine Erweiterung betrifft das Umsortieren im Rack: Brauchtet ihr bisher die Shift-Taste, um die Verkabelung bei einer Positionsänderung im Rack beizubehalten, ist das jetzt die Standardoption.

Reason Studios Reason 14: Rack-Mixer

Endlich hat man die Möglichkeit, den Mixer von Reason Studios Reason 14 als separates Fenster darzustellen, um so viel mehr gleichzeitig sehen zu können, wenn es an den Mixer geht.

Die Bedienelemente sind zwar so zahlreich, dass man auf einem Full-HD-Monitor zwar immer noch vertikal scrollen muss und die Optik ist, wie alles in Reason, ein wenig in den 2000ern hängengeblieben, allerdings bleiben die Kanal-Fader mit dem Pegelmeter immer sichtbar. Dabei ist es praktisch, dass ich das Mixer-Fenster auch verkleinern kann, so dass ich ausschließlich die Volume-Fader sehen kann.

Reason Studios Reason 14 - Schwebendes Mixer-Fenster

Reason Studios Reason 14 – schwebendes Mixer-Fenster

Was sich leider nicht im Mixer widerspiegelt, ist die nun folgende Erweiterung der Track-Ordner – diese seht ihr nur in der Sequencer-Ansicht.

Übersichtlichere Arrangements in Reason 14

Kleine Änderungen können den Arbeitsfluss und die Handhabung einer DAW erheblich beeinflussen. Unter diese Kategorie fällt für mich die Einführung der Spurordner in Reason Studios Reason 14. Das kann man sehr schön bei den zwei mitgelieferten Demo-Songs sehen.

Reason Studios Reason 14 - Arrangement in der Kompanktansicht

Reason Studios Reason 14 – Arrangement in der Kompaktansicht

Reason Studios Reason 14 - Arrangement mit aufgeklappten Ordnern

Reason Studios Reason 14 – Arrangement mit aufgeklappten Ordnern

Sind alle Ordner geschlossen, habt ihr eine gute Übersicht über das gesamte Arrangement. Wenn ihr dann ins Detail wollt, klappt ihr den Ordner auf und arbeitet z. B. nur an den Flächen und deren Automation. Aber eigentlich sollte ich besser „die Ordner“ sagen, denn ihr könnt insgesamt bis zu drei Ordnerebenen nutzen, um eure Tracks zu strukturieren.

Reason Studios Reason 14 – im Arrangement können bis zu drei Ordnerebenen genutzt werden

Weitere Änderungen im Sequencer

Bleiben wir beim Sequencer, der nun die Hauptrolle wie in anderen DAWs übernimmt. Praktisch ist die automatische Takterkennung von Audioclips, so dass diese sich ans Song-Tempo anpassen, auch wenn es keine Recycle-Loops sind. Die Vorgabe ist, dass der Loop 1, 2, 4, 8 oder 16 Takte lang sein muss.

Anstatt Kopien von euren MIDI-Clips anzulegen, könnt ihr diese nun einfach loopen, indem ihr sie an der rechten oberen Ecke anklickt, haltet und zieht. Damit erstellt ihr quasi Aliase, so dass Änderungen des Originals alle Kopien beeinflusst. Diese Loops können nun auch in der Zeit gestaucht oder gedehnt werden und es kann sogar bestimmt werden, wo der Startpunkt, also die „Eins“, liegt.

Reason Studios Reason 14 hat nun loopbare MIDI-Clips

Ihr könnt die Clips jederzeit in „echte“ Clips konvertieren, entweder alle Clips als Ganzes oder Clip-für-Clip. Auch diese Änderung hört sich nach nicht besonders viel an, bringt im Alltag aber einen gehörigen Geschwindigkeitsvorteil.

Was Reason Studios Reason 14 nun ebenfalls beherrscht, ist MIDI-Note-Chase. Das bedeutet, wenn ihr z. B. eine Drone-Note am Anfang habt, die sich durchs ganze Arrangement zieht, wird diese nun auch zu hören sein, wenn ihr das Arrangement von der Mitte aus abspielt. Der Sequencer „erinnert“ sich nun also daran, dass am Anfang eine Note stand und diese auch jetzt erklingen sollte.

Neuer Rack-Effekt: RV9 Reverb Station

Einen neuen Effekt gibt es in Reason 14, die RV9 Reverb Station. Und die hat es in sich, bietet sie doch deutlich mehr als ein einfaches Reverb.

Zunächst einmal haben wir es mit einem gut klingenden Reverb zu tun, der verschiedene Hall-Algorithmen beherrscht:

  • Cathedral,
  • Arena,
  • Hall und
  • Room.

Reason Studios Reason 14 – RV-9 Reverb Multi Station ist ein vielseitiges Reverb mit vielen Funktionen

Dann gibt es allerdings noch weitere Algorithmen, die dazu auch eine andere Benutzeroberfläche in dem erweiterten GUI präsentieren. Dazu gehören

  • Spectral,
  • Granular,
  • Echoverb,
  • Plate und
  • Spring.

Besonders hervorheben möchte ich hier die Spektral- und Grain-Engines, denn mit diesen bekommt ihr recht ungewöhnliche Raumeffekte hin.

Wie alle Algorithmen (außer dem Granular-Algorithmus, bei dem ihr ja quasi manuelle Kontrolle über den Freeze-Effekt habt) beherrscht die Spektral-Engine eine Freeze-Funktion, mit der Besonderheit, dass ihr vier Presets habt, mit denen ihr über eine Klaviatur bestimmte Notenfrequenzen im Nachhall (und damit auch im Freeze) hervorheben könnt. Stellt euch das wie einen Shimmer-Effekt vor, dem ihr Akkorde beibringen könnt.

Reason Studios Reason 14 – RV-9 Reverb Multi Station Spectral Engine

Im Beispiel habe ich die Freeze-Funktion automatisiert sowie das Umschalten der Tonal Resonance (Akkord) Presets. Ihr könnt das natürlich auch ohne Freeze nutzen, dann ist der Effekt subtiler.

Die Granular-Engine zerteilt euer Signal in mehrere Stücke, die kürzer oder länger sein können (mit Fades) und die ihr auch in der Tonhöhe modulieren könnt. Auch hier ergeben sich interessante Klänge, die mehr als die Kombination eines Delays und eines Reverbs sind.

Reason Studios Reason 14 – RV-9 Reverb Multi Station Granular Engine

Auch hier habe ich eine Automation der verschiedenen Parameter für das Klangbeispiel genutzt.

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Klangbeispiele
Fazit

Spätestens als Reason Studios mit der Integration von externen Plug-ins sein Nischensystem öffnete (Reason Studios Reason 14 beherrscht übrigens auch auf macOS nur VST-Plug-ins), musste es sich wohl oder übel dem Vergleich mit anderen DAWs stellen. Update 14 ist da ein wichtiger Schritt, aber es fehlen auch hier noch ein paar Dinge.

Da wäre z. B. die fehlende Unterstützung von MIDI-MPE, aber noch wichtiger das Fehlen einer Möglichkeit in Surround-Formaten zu mischen oder mehrspurige Audiodateien zu nutzen sowie MIDI auf mehreren Spuren gleichzeitig aufnehmen zu können. Außerdem könnt ihr eure Songs lediglich als MP3, AIF oder WAV exportieren, wobei ihr maximal 24 Bit bei den verlustfreien Formaten zur Verfügung habt. 32 Bit FP oder gar 64 Bit FP Formate kann Reason 14 zwar lesen, aber nicht ausgeben.

Alles in allem habe ich bei Reason Studios Reason 14 nun viel weniger das Gefühl, dass ich um die DAW „herum“ arbeiten muss, um zu Ergebnissen zu kommen, was ich als äußerst positiv bewerte. Dabei gibt es immer noch genug Optionen, den herkömmlichen Workflow, der eben auch seine Berechtigung und Anhänger hat, beizubehalten.

Das Update 14 scheint kein großes zu sein, für mich zählen aber besonders die kleinen Verbesserungen. Die neue RV9 Reverb Station wartet mit einigen guten Klängen auf und so ist Reason Studios Reason 14 für mich letztlich ein gelungenes Update.

Plus

  • Racks jetzt in einzelnen Fenstern pro Spur
  • viele kleine Änderungen verbessern den Workflow erheblich

Minus

  • keine MPE Unterstützung
  • keine Surround/Mehrkanal Unterstützung
  • kein Export von Floating-Point-Formaten

Preis

  • Reason Studios Reason 14: 279,- Euro
  • Reason Studios Reason 14 Upgrade: 85,- Euro
  • Reason Studios Reason Rack 14: 170,- Euro
  • Reason Studios Reason Rack 14 Upgrade: 77,- Euro
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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    chris

    „Endlich hat man die Möglichkeit, den Mixer von Reason Studios Reason 14 als separates Fenster darzustellen, um so viel mehr gleichzeitig sehen zu können, wenn es an den Mixer geht.“

    woah. fast schon ein wunder.

    höffentlich bringen sie den rest auch noch in ordnung, dann wäre reason wirklich (wieder) intressant.

    2. Mehr anzeigen
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