Kleine Änderungen für schnellen Workflow

Mit Reason Studios Reason 14 kommt knapp zwei Jahre nach dem letzten großen Update eine neue Version der Digital Audio Workstation auf den Markt. Ob die Verbesserungen ein Upgrade wert sind und welche anderen Neuerungen es noch gibt, werden wir im folgenden Test erkunden.

Kurz & knapp Was ist es? Reason Studios Reason 14 ist die aktuelle Version der Digital Audio Workstation Reason mit überarbeitetem Workflow, neuen Organisationsfunktionen und dem neuen RV9-Reverb. Workflow: Das neue Track Panel und die spurbezogene Rack-Ansicht beschleunigen die Arbeit deutlich und verbessern die Übersicht.

Das neue Track Panel und die spurbezogene Rack-Ansicht beschleunigen die Arbeit deutlich und verbessern die Übersicht. Organisation: Spurordner mit bis zu drei Ebenen sorgen für übersichtlichere Arrangements auch bei größeren Projekten.

Spurordner mit bis zu drei Ebenen sorgen für übersichtlichere Arrangements auch bei größeren Projekten. Sequencer: Loopbare MIDI-Clips, MIDI Note Chase und automatische Takterkennung erleichtern die tägliche Arbeit.

Loopbare MIDI-Clips, MIDI Note Chase und automatische Takterkennung erleichtern die tägliche Arbeit. Effekte: Die neue RV9 Reverb Station bietet neben klassischen Hallräumen auch kreative Spektral- und Granular-Algorithmen.

Die neue RV9 Reverb Station bietet neben klassischen Hallräumen auch kreative Spektral- und Granular-Algorithmen. Fazit: Viele kleine, aber praxisrelevante Verbesserungen machen Reason 14 zu einem gelungenen und empfehlenswerten Update.

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Installation von Reason Studios Reason 14

Reason Studios Reason 14 ist für Windows- (ab Version 10, 1607) und macOS-Betriebssysteme (ab macOS 11 (Intel und Apple Silicon)) erhältlich. Die Installation gestaltet sich einfach. Nach dem Kauf könnt ihr die Hauptinstallationsdatei herunterladen, die Reason Studios Reason 14 installiert, allerdings ohne die ganzen Extrainhalte, wie weitere Instrumente. Diese bekommt ihr über die ebenfalls installierte App Reason Companion, in der ihr auch ReFills (Soundbanks) und einen Get Started Guide findet.

Ihr bekommt zu jedem wichtigen Aspekt der Software eine eigene PDF-Anleitung in englischer Sprache, darüber hinaus gibt es einen kompletten Online-Helpdesk.

Jeder, der Reason 13 oder Reason Rack 13 seit dem 1. März 2026 gekauft hat, bekommt ein kostenloses Upgrade auf Reason 14 bzw. Reason Rack 14. Reason+ und Reason Rack-Abonnenten erhalten das Update automatisch.

Erster Eindruck von Reason Studios Reason 14

Nach der Installation werde ich von der neuen Hauptansicht begrüßt, die mir zum ersten Mal richtig zusagt. Das sieht endlich nach einer waschechten DAW aus, mit viel Raum für das Arrangement und einer Seitenleiste, die sich immer auf den aktuell ausgewählten Track bezieht.

Das Track-Panel zeigt nicht nur die Signalketten, Presets, Level und Sends, es erlaubt auch Zugriff auf den Track-EQ, den jede Spur bietet.

Track-Panel von Reason Studios Reason 14

Das neue Track-Panel empfinde ich als die beste Neuerung von Reason Studios Reason 14, denn damit habt ihr jederzeit die Übersicht, was genau in eurem Track vorgeht, ohne dass ihr die Rack-Ansicht öffnen müsst. Alleine das erspart eine Menge Klickerei und verbessert damit den Arbeitsfluss.

Ihr könnt hier eure Player, Instrumente, Insert-Effekte sowie Send-Level zum Master-Bus und dessen Effekte auf einen Blick sehen und verändern. Wollt ihr eine Komponente hinzufügen, öffnet sich die Browser-Ansicht links – ihr braucht also im Prinzip gar nicht mehr in euer Rack zu gehen, um es zu bestücken.

Dabei sucht ihr hier immer über die Presets der Geräte aus, die in Ordnern mit dem Namen der entsprechenden Rack-Devices untergebracht sind. Hier habt ihr auch eine Suchfunktion und die Option, eure Presets mit Tags zu versehen sowie die Möglichkeit, eine Favoritenliste anzulegen. Dabei werden User-Presets an einem eigenen Ort gespeichert und wenn ihr hier den Überblick behalten wollt, empfehle ich eine Anordnung in Unterordnern nach Rack-Effekt, genau wie die Factory-Presets das vormachen – leider könnt ihr hier aber keine Unterordner anlegen. Allerdings könnt ihr nach Typ sortieren, so dass ihr auch wisst, welches Preset zu welchem Rack-Gerät gehört.

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Die Verwendung des neuen Track-Panels zusammen mit dem Browser macht Reason Studios Reason 14 wirklich erheblich zugänglicher und die Arbeit flotter.

Reason 14: Rack-Ansicht per Track

Eine weitere Neuerung ist die spurbezogene Rack-Ansicht, die mit „Single Column“ bezeichnet ist. Dieses eigene Fenster zeigt euer Rack nur für diese Spur und wechselt den Inhalt, sobald ihr auf einen anderen Track klickt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch immer noch die alte Rack-Ansicht wählen, bei der ihr die Racks aller Spuren nebeneinander in einer großen Arbeitsfläche vor euch habt.

Genau das hat mich bei Reason aber immer gestört, denn es waren einfach immer zu viele Infos auf einmal. Die neue Variante gefällt mir da wesentlich besser.

Was allerdings nicht geht, ist zwei schwebende Rack-Fenster von zwei verschiedenen Spuren anzuzeigen – dafür ist dann wohl die alte Ansicht gedacht. Ich hätte es aber nur als konsequent empfunden, den Nutzern auch das zu ermöglichen.

Das bringt mich auch auf einen alten Beef, den ich mit Reason habe, nämlich dass ich immer nur in einer Instrumentenspur gleichzeitig aufnehmen kann. Das Spielen mit gelayerten Sounds ist somit nicht möglich, weil eben auch nur ein Instrument pro Instrumentenspur möglich ist. Das Scharfschalten mehrerer Audiospuren für eine Multitrack-Aufnahme ist aber möglich.

Allerdings gibt es immer noch keine Möglichkeit, Aliasnamen für die Audio-Hardware-Eingänge festzulegen, so dass ich es mit einer langen Liste „Audioeingang 1 bis X“ zu tun habe. Welcher Eingang nun ein Line-, Mic- oder ADAT-Eingang ist, muss ich schon im Kopf haben – bei Soundkarten mit 48 Eingängen eher mühselig.

Eine weitere kleine Erweiterung betrifft das Umsortieren im Rack: Brauchtet ihr bisher die Shift-Taste, um die Verkabelung bei einer Positionsänderung im Rack beizubehalten, ist das jetzt die Standardoption.

Reason Studios Reason 14: Rack-Mixer

Endlich hat man die Möglichkeit, den Mixer von Reason Studios Reason 14 als separates Fenster darzustellen, um so viel mehr gleichzeitig sehen zu können, wenn es an den Mixer geht.

Die Bedienelemente sind zwar so zahlreich, dass man auf einem Full-HD-Monitor zwar immer noch vertikal scrollen muss und die Optik ist, wie alles in Reason, ein wenig in den 2000ern hängengeblieben, allerdings bleiben die Kanal-Fader mit dem Pegelmeter immer sichtbar. Dabei ist es praktisch, dass ich das Mixer-Fenster auch verkleinern kann, so dass ich ausschließlich die Volume-Fader sehen kann.

Was sich leider nicht im Mixer widerspiegelt, ist die nun folgende Erweiterung der Track-Ordner – diese seht ihr nur in der Sequencer-Ansicht.

Übersichtlichere Arrangements in Reason 14

Kleine Änderungen können den Arbeitsfluss und die Handhabung einer DAW erheblich beeinflussen. Unter diese Kategorie fällt für mich die Einführung der Spurordner in Reason Studios Reason 14. Das kann man sehr schön bei den zwei mitgelieferten Demo-Songs sehen.

Sind alle Ordner geschlossen, habt ihr eine gute Übersicht über das gesamte Arrangement. Wenn ihr dann ins Detail wollt, klappt ihr den Ordner auf und arbeitet z. B. nur an den Flächen und deren Automation. Aber eigentlich sollte ich besser „die Ordner“ sagen, denn ihr könnt insgesamt bis zu drei Ordnerebenen nutzen, um eure Tracks zu strukturieren.

Weitere Änderungen im Sequencer

Bleiben wir beim Sequencer, der nun die Hauptrolle wie in anderen DAWs übernimmt. Praktisch ist die automatische Takterkennung von Audioclips, so dass diese sich ans Song-Tempo anpassen, auch wenn es keine Recycle-Loops sind. Die Vorgabe ist, dass der Loop 1, 2, 4, 8 oder 16 Takte lang sein muss.

Anstatt Kopien von euren MIDI-Clips anzulegen, könnt ihr diese nun einfach loopen, indem ihr sie an der rechten oberen Ecke anklickt, haltet und zieht. Damit erstellt ihr quasi Aliase, so dass Änderungen des Originals alle Kopien beeinflusst. Diese Loops können nun auch in der Zeit gestaucht oder gedehnt werden und es kann sogar bestimmt werden, wo der Startpunkt, also die „Eins“, liegt.

Ihr könnt die Clips jederzeit in „echte“ Clips konvertieren, entweder alle Clips als Ganzes oder Clip-für-Clip. Auch diese Änderung hört sich nach nicht besonders viel an, bringt im Alltag aber einen gehörigen Geschwindigkeitsvorteil.

Was Reason Studios Reason 14 nun ebenfalls beherrscht, ist MIDI-Note-Chase. Das bedeutet, wenn ihr z. B. eine Drone-Note am Anfang habt, die sich durchs ganze Arrangement zieht, wird diese nun auch zu hören sein, wenn ihr das Arrangement von der Mitte aus abspielt. Der Sequencer „erinnert“ sich nun also daran, dass am Anfang eine Note stand und diese auch jetzt erklingen sollte.

Neuer Rack-Effekt: RV9 Reverb Station

Einen neuen Effekt gibt es in Reason 14, die RV9 Reverb Station. Und die hat es in sich, bietet sie doch deutlich mehr als ein einfaches Reverb.

Zunächst einmal haben wir es mit einem gut klingenden Reverb zu tun, der verschiedene Hall-Algorithmen beherrscht:

Cathedral,

Arena,

Hall und

Room.

Dann gibt es allerdings noch weitere Algorithmen, die dazu auch eine andere Benutzeroberfläche in dem erweiterten GUI präsentieren. Dazu gehören

Spectral,

Granular,

Echoverb,

Plate und

Spring.

Besonders hervorheben möchte ich hier die Spektral- und Grain-Engines, denn mit diesen bekommt ihr recht ungewöhnliche Raumeffekte hin.

Wie alle Algorithmen (außer dem Granular-Algorithmus, bei dem ihr ja quasi manuelle Kontrolle über den Freeze-Effekt habt) beherrscht die Spektral-Engine eine Freeze-Funktion, mit der Besonderheit, dass ihr vier Presets habt, mit denen ihr über eine Klaviatur bestimmte Notenfrequenzen im Nachhall (und damit auch im Freeze) hervorheben könnt. Stellt euch das wie einen Shimmer-Effekt vor, dem ihr Akkorde beibringen könnt.

Im Beispiel habe ich die Freeze-Funktion automatisiert sowie das Umschalten der Tonal Resonance (Akkord) Presets. Ihr könnt das natürlich auch ohne Freeze nutzen, dann ist der Effekt subtiler.

Die Granular-Engine zerteilt euer Signal in mehrere Stücke, die kürzer oder länger sein können (mit Fades) und die ihr auch in der Tonhöhe modulieren könnt. Auch hier ergeben sich interessante Klänge, die mehr als die Kombination eines Delays und eines Reverbs sind.

Auch hier habe ich eine Automation der verschiedenen Parameter für das Klangbeispiel genutzt.