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Test: Reason Studios Reason Rack Plug-in 13, Software/Plug-in

Reason Rack - jetzt auch separat erhältlich!

13. März 2026
reason studios reason rack 13 plugin test

Reason Studios Reason Rack Plug-in 13, Software/Plug-in

Nach der Übernahme durch LANDR ist das offiziell auf den Namen Reason Studios Reason Rack Plug-in 13 nun als eigenständiges Plug-in erhältlich. Was kann die Auskopplung aus der Reason DAW? Wie lässt es sich einsetzen und lohnt sich auch eine Anschaffung für Nicht-Reason-User?

Kurz & knapp

Was ist es? Reason Studios Reason Rack Plug-in 13, virtuelles Instrumenten- und Effekt-Rack, das die Devices der Reason-DAW als eigenständiges Plug-in in anderen DAWs nutzbar macht.

  • Umfang: 20 Instrumente, 32 Effekte, 9 Utilities, 4 MIDI-Player-FX sowie 11.000 Patches und 14 GB Sounds in der Basisversion.
  • Einsatz: Als Instrument- oder Effekt-Plug-in (AAX Native, AU, VST3) flexibel in jede gängige DAW integrierbar.
  • Stärken: Klangstarkes, modular kombinierbares Rack mit großer Sound-Library und kreativen Modulationsmöglichkeiten.
  • Schwächen: Einschränkungen bei MIDI-Routing, Sample-Verwaltung und fehlendes Speichern kompletter Rack-Setups.
  • Fazit: Preislich attraktive Alternative zur Vollversion mit enormem Klangpotenzial, trotz konzeptioneller Lücken bei Profi-Workflows.
Bewertung

Reason Studios Reason Rack 13

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Inhaltsverzeichnis

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Reason Studios: Einleitung

Reason ist eine zur Jahrtausendwende erschienene Software, die zu den ersten gehörte, die komplettes Produzieren „in the box“ möglich machten. Mischpult, Sampler, verschiedene Synthesizer, EQs, Kompressoren, Reverbs, Delays, Limiter, Arpeggiatoren, Sequencer – alles war von Anfang an dabei und leicht erlernbar, weil Bedienung und Verkabelung auf der Basis fotorealistischer Hardware-Nachbildungen angelehnt war. Audio- und CV/Gate-Verbindungen konnten durch Anfassen und Stecken virtueller Kabel hergestellt werden. Das alles gilt weiterhin und macht das Produkt auch heute noch attraktiv.

Reason Rack 13 FX Dev

Reason Rack 13 Geräteansicht für FX

Ich habe 2001/2002 in vielen Städten Reason-Workshops im Rahmen meiner „You decide“-Tour gegeben und 2003 ein erstes Buch über Reason geschrieben, dem zwei weitere folgten. Die erwartete ganz große Revolution der Musikproduktion hin zu den Laptops geschah aber eher mit anderen DAWs.

Reason hat aus meiner Sicht Fehler in der Produktpolitik gemacht und sich unter Wert verkauft, hat aber heute trotzdem immer noch eine treue Fangemeinde. Vielleicht steht die DAW nach der Fusion von Reason Studios mit der recht modern ausgerichteten Firma LANDR nun vor einem großen Revival – hoffentlich.

Ich entdecke bei mir selbst immer wieder Lust auf Reason. Die schönen Gerätedesigns, die an Hardware orientierte Bedienung und die coolen Sounds machen Spaß – aber manchmal fehl(t)en auch wichtige Kleinigkeiten.

Testberichte zu den Vollversion von Reason 13 und 13.1 findet ihr hier und hier.

Reason heute

Inzwischen sind unzählige neue Instrumente, Effekte und MIDI-Tools hinzugekommen – vom Akkordtool bis zu Physical-Modeling und Granularsynthese ist alles dabei. Viele Synthesizer, Effekte und MIDI-Player sorgen für „Aaahs“ und „Ooohs“.

Ein bisschen ist dabei allerdings auch die Einfachheit verloren gegangen. Wer braucht einen Dr. OctoRex Loop Player für acht Loops gleichzeitig – auf Kosten des kultigsten Geräts (dem intuitiv bedienbaren Loop-Player Dr.Rex) überhaupt? Denn Devices bzw. Geräte lassen sich schon lange in „Combinator Devices“ zusammenfassen.

Reason Rack Plug-in 13

Reason Rack war zunächst eine Zusatzoption der DAW, um Reason-Instrumente ohne die DAW-Funktionen in anderen DAWs als Plug-in nutzen zu können. Einzeln konnte es jedoch bisher nicht erworben werden. Nach der Übernahme durch LANDR hat sich das geändert, so dass das Plug-in nun auch unabhängig von der DAW gekauft werden kann.

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Reason Rack lässt sich als Instrument oder als Effekt Plug-in laden – in den Formaten AAX native, AU und VST 3.

Das Instrument begrüßt mich mit acht direkt angezeigten Optionen wie dem Algoritm FM-Synth, dem Grain Sample Manipulator, dem Objekt Modeling Synth, Kong Drum Designer, Dr. Octo Rex Loop-Player, Redrum Drum-Computer, Europa Shape Shifting Synthesizer, Mimic Creative Sampler, und dem Thor Polysonic Synthesizer. Das ist freilich nur eine kleine Vorauswahl.

Reason Rack 13

Reason Rack 13 als Instrument

Reason Rack als Effekt Plug-in legt mir hingegen die Devices ECF-42 Filter, Pulveriser Demolition, Quartet Chorus Ensemble, Ripley Space Delay, RV 7000mk2 Reverb, Sidechain Tool, Sweeper Modulation Effekt, Synchronuous Effekt Modulator und The Echo nahe.

Reason Rack 13

Reason Rack 13 als Effekt-Plug-in

In der linken Spalte kann man in beiden Modi alternativ eine Browser- bzw. Device-Ansicht öffnen, um passende Sounds zu laden oder alle verfügbaren Geräte und Patches anzeigen zu lassen.

Reason Rack 13 Browse

Reason Rack 13 mit Browser

Reason Rack 13 Inst Devices

Reason Rack 13 Geräteansicht für Instrumente

Egal, ob man das Rack als Instrument oder Effekt nutzt, man kann letztlich alle Geräte laden. Schließlich kann ein Instrument ja auch eine rhythmische Modulationsquelle für einen Effekt sein, Gates triggern usw. Reason verfügt dabei über eine riesige, über Jahrzehnte gewachsene Sound-Library. Grundsätzlich hat man im Reason Rack alles an Sounds, was man auch in der Vollversion vorfindet. Reason 13 bietet:

  • 20 Instrumente
  • 32 Effekte
  • 9 Utilities
  • 4 MIDI Player FX
  • 11.000 Patches
  • 14 GB Loops und Sounds

Das Abonnement Reason+ bietet vor allem deutlich mehr Instrumente (34 statt 20), MIDI Player FX (11 statt 4) und 27 GB an Loops und Sounds. Hier könnt ihr die Ausstattungen der verschiedenen Versionen genau vergleichen.

Ich habe ein Reason+ Abo laufen und bei mir deutlich mehr Devices installiert, als die Grundversion bietet, Bilder können also irreführend sein. Man kann aber auch einzelne Rack-Plug-ins dauerhaft kaufen, auch von Drittherstellern.

Ein Nachteil von Reason ist die Autorisation, die nie ganz dauerhaft ist, sondern stets nach einer kürzeren oder längeren Weile (1-3 Monate) eine Online-Aktualisierung erfordert.

Reason Rack: Vergleich zur Vollversion

Unverständlich ist, warum dem Reason Rack das Advanced MIDI Setup Gerät der Vollversion fehlt, um kanalbezogenes MIDI-Routing vorzunehmen. Mit diesem habe ich einst Reason als Klangerzeuger benutzt, den ich von einem zweiten Rechner angesteuert und via MIDI synchronisiert habe.

Dass der Sequencer fehlt, stört weniger, denn man arbeitet mit dem Rack ja in einer anderen DAW. Man hat aber noch genug Geräte in Reason, um z. B. Patterns zu programmieren, etwa in Redrum.

Reason Rack 13 Matrix & Redrum

Reason Rack 13 Matrix & Redrum

Modulationen können in gewissem Umfang auch von internen Sequencern wie Matrix erfolgen.

Reason Rack 13 Matr rück

Reason Rack 13 – hier moduliert Matrix via Note CV den Pitch von Kanal 3 aus Redrum

Die Vollversion des Reason Rack kann auch selbst VST-Plug-ins laden, die Rack-Version hingegen nur Rack-Extensions.

Der große SSL-Style Mixer fehlt dem Rack zwar auch, doch gibt es, wie in der Vollversion, ein Channel Dynamics, Compressor & Gate Plug-in sowie ein Master Bus Device im SSL-Stil. Dazu kann die Vollversion auch mehrere Racks nebeneinander anlegen.

Für mich unverständlich ist, dass ich Sample-basierte Presets nicht mit den Samples speichern kann.  Stattdessen muss man über den Umweg der Combinator-Devices gehen oder mit Hilfe des kostenlosen ReFill Packers Sounds in ReFills packen. Die Vollversion erlaubt es dagegen, Samples als Teil einer Reason Projektdatei (.rns) zu speichern. Mit Reason Rack genutzte Samples muss man außerhalb des Racks verwalten, das Rack kann keine .rns Files öffnen. Überhaupt fehlt die Option, das Rack als Ganzes zu speichern, es sei denn, man nutzt z. B. eine DAW wie Logic, um ein AU-Preset zu speichern. Generell kann natürlich auch eine andere DAW den Plug-in-Status des Reason Racks speichern und aufrufen.

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Fazit

Das Reason 13 Rack Plug-in ist eine günstige Alternative für alle, die noch keinen Zugriff auf die großartige Welt der Reason Software-Devices haben. Allerdings sind auch die Preise für Upgrades von Vorversionen oder der Vollversion gesunken und es gibt noch das Abo Reason+ mit noch mehr Tools als Alternative. Konzeptionell ist Reason Rack nahe an dem besten Plug-in, das man sich überhaupt vorstellen kann, ausgestattet mit fast allem und ultragenial, würden da nicht die professionellen Soundverwaltungsoptionen in Bezug auf verwendete Samples und MIDI Routing-Optionen fehlen. Das Bundle aus Instrumenten, Effekten und Sounds ist dennoch sicher sein Geld wert.

Plus

  • tolle Auswahl an Instrumenten, Effekten und MIDI-Playern
  • Echtzeit-Prelistening tempo- und taktsynchron für Drumloops in jeder DAW
  • Hardware-Feeling bei der Bedienung
  • riesige, über Jahrzehnte gewachsene Soundlibrary
  • schönes Design der Devices

Minus

  • Soundverwaltung gegenüber der Vollversion stark eingeschränkt, keine Speicheroption für Samples, Speicherung vor allem via DAW
  • Autorisation via Internet ohne dauerhafte Lizenz auf dem Rechner

Preis

  • 159,- Euro
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Über den Autor
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Heiner Kruse (TGM) RED

Ich liebe Sound und Musik, veröffentliche vor allem D&B/Jungle als The Green Man (TGM), betreibe das Label Basswerk, mache aber auch gern filmische oder langsamere Sachen.
In vielen neuen Geräten und Modulen finde ich Innovationsgeist, ähnlich wie damals bei Jungle, und das interessiert mich. Ich habe 19 Jahre Erfahrung als Dozent und Coach. Mein neuestes Buch über modulare Synthesizer ist im Frühjahr erschienen, wo ich, wie auch in vorherigen Büchern über Reason oder Logic ...

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    Jeanne RED

    Da ich mich schon ewig für Objekt interessiere (Physical Modeling ist eine meiner vielen Obsessionen), werde ich mir das wohl zulegen ;)

    2. Mehr anzeigen
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