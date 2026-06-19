Die neue Zentrale für Audio, MIDI und CV

Reliq Instruments ist ein Boutique-Hersteller aus Griechenland. Das erste Produkt mit Namen Reliq ist eine Kombination aus einem Matrixmixer, der analoge Audiosignale sowie MIDI, USB, CV- und Gate-Signale routen und automatisieren kann – samt einem tiefgehenden Hardware-Sequencer mit einem zusätzlichen DAW-Controller Modus.

Kurz & knapp Was ist es? Reliq Instruments Reliq ist ein Boutique-Sequencer und Steuerzentrum für Audio-, MIDI-, USB- sowie CV- und Gate-Signale mit integrierter Audiomatrix und erweitertem Hardware-Workflow. Konzept: Kombination aus 16×16-Audiomatrix, Sequencer und Controller für Studio- und Live-Setups.

Kombination aus 16×16-Audiomatrix, Sequencer und Controller für Studio- und Live-Setups. Bedienung: Steuerung über große Pad-Matrix, Display und Encoder mit Snapshot- und Routing-Funktionen.

Steuerung über große Pad-Matrix, Display und Encoder mit Snapshot- und Routing-Funktionen. Sequencer: Sehr tiefgehendes System mit Clips, Tracks, Modulation, Generative-Tools und DAW-Integration.

Sehr tiefgehendes System mit Clips, Tracks, Modulation, Generative-Tools und DAW-Integration. Fazit: Extrem vielseitig und zentral einsetzbar, hoher Preis durch Funktionsumfang gerechtfertigt, Kritik am wackeligen Joystick/Encoder.

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Wie bei Kleinserien üblich, wird Reliq Instruments Reliq in Batches hergestellt. Hat man Interesse am Gerät, trägt man sich unverbindlich in eine Warteliste ein. Ab Zahlungseingang bei Reliq ist man dann fix im nächsten Batch dabei. Dann heißt es Geduld haben. In meinem Fall sind gute drei Monate bis zur Auslieferung vergangen, allerdings lagen da auch Weihnachten und der Jahreswechsel dazwischen. Umso größer war die Freude, als der Paketbote dann endlich ein Paket mit beachtlicher Größe anlieferte.

Reliq: Erster Eindruck

Nach Entfernen des Überkartons kommt ein professionell bedruckter Karton ans Tageslicht. Auch nach dem Öffnen kommt Freude auf. Maßgeschneiderte Schaumstoffkörper, ein mit dem Logo bedrucktes Netzteil mit Adapter für aller Herren Länder und USB-Kabel, alles professionell verpackt und einem großen Hersteller in nichts nachstehend.

Einen guten ersten Eindruck hinterlassen auch der Reliq selbst und die zugehörige Breakoutbox. Der Reliq selbst ist mit seinen Abmessungen 400 x 400 x 56,5 mm ein massives Stück Hardware. Die Breakoutbox ist mit 170 x 136 x 38 mm dagegen sehr kompakt, bedenkt man, dass sie 82 Miniklinken-Patch-Punkte auf ihrer Oberfläche vereint.

Die Verarbeitung ist auf professionellem Niveau. Die 17 Drehregler über und neben dem massiven Display mit beachtlichen 1.920 x 512 Pixel Auflösung und 400 nits Helligkeit dürften allerdings leider nicht mit dem Gehäuse verschraubt sein. Sie sind zwar stabil, haben aber ein gewisses Spiel.

Wirklich filigran wirkt der Regler rechts neben dem Display. Dieser vereint Joystick und Drehregler in einer Funktion und ist entsprechend in alle Richtungen bewegbar. Ob und wie langlebig diese Konstruktion ist, lässt sich nicht beurteilen. Einen etwas wackeligen Eindruck hinterlässt sie allemal.

Die restlichen Bedienelemente des Reliq bestehen aus 303 (!) beleuchteten Tastern und Pads, die allesamt einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen.

Anschlüsse

Die Anschlüsse des Reliq sind allesamt auf der Rückseite des Gerätes untergebracht. Hier befinden sich drei USB-C-Buchsen zur Verbindung des Breakout-Moduls zum Anschluss eines externen Controllers und zur Verbindung mit dem Rechner. Darüber hinaus findet man rückseitig einen MIDI-Ein- und drei MIDI-Ausgänge in Form von Miniklinkenbuchsen, wobei die drei Outputs Type A-Standard haben, der Input aber Type A und Type B Adapter akzeptiert.

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Die Buchsen der Breakoutbox erinnern ein wenig an die Buchsen auf dem Korg MS20 Mini. Sie sitzen fest, hier wackelt nichts, der Abstand der Buchsen zueinander ist allerdings sehr eng bemessen.

Bei Standard-Patch-Kabeln für Modularsysteme gibt es da keine Probleme, bei Audioadapterkabeln für die Audioverbindungen kann es schon knapp werden. Hier sollte man auf möglichst schlanke Stecker achten.

Verbunden mit dem Reliq wird die Breakoutbox lediglich über das beiliegendes USB-C-Kabel. Dieses ist mit 150 cm leider recht kurz. Reliq hat aber auf eine Support-Anfrage entsprechende USB-C-Kabel mit 3 m Länge empfohlen. Wer seine Breakoutbox weiter entfernt aufstellen will, kann das also problemlos tun.

Unschönes Detail hier: Bei Verwendung von dick ummantelten und entsprechend schweren USB-C-Kabeln hat sich das Kabel samt Buchse im Gerät nach unten geneigt. Ich habe die Stecker dann immer unmittelbar am Gehäuse mit Schaumstoffquadern gestützt.

Reliq – into the Matrix:

Reliq ist nicht nur ein Sequencer, sondern auch eine Steuerzentrale im Tonstudio oder im Live-Setup, die eine Modulationsquelle sowie Gate- und Trigger-Signale für Modularsysteme und analoge Synthesizer sowie eine 16 x 16 Audiomatrix samt Pegelsteuerung bietet.

Entsprechend sind die ersten beiden Menüpunkte und somit Funktionen des Reliq Matrix und Mixer, die über die Taster unter dem Display aufgerufen werden.

Die Verschaltung der 16 Audioeingänge und 16 Audioausgänge des Breakout-Moduls ist denkbar einfach. Sie erfolgt per Tastendruck über die 16 x 16 Padmatrix des Reliq Controllers. Die Eingänge sind den Spalten zugewiesen, die Ausgänge den Zeilen.

Ein Druck auf das entsprechende Pad setzt die Verbindung. Diese wird graphisch sehr übersichtlich im Display dargestellt. Alternativ können Verbindungen auch mittels Druck auf die Encoder über dem Display und auf die Taster unter dem Display hergestellt werden.

Routings können auf vier Bänken zu 16 Snapshots abgelegt werden und können auch durch den Sequencer sequenziert werden. Zur besseren Übersicht können Verbindungen auch zu Gruppen zusammengefasst werden, denen Farben zugewiesen werden können. Es lassen sich dann nur Gruppen gleicher Farben verbinden. Inputs, Outputs und Gruppen können zur besseren Übersicht auch Namen gegeben werden.

Die Pegel der Audioverbindungen lassen sich in der Mixer-Page grob über die Pads und fein über die Encoder einstellen – und zwar für den Eingangs- wie auch für den Ausgangspegel.

Die Einstellungen des Mixers werden mit den Routing-Snapshots abgespeichert und lassen sich – erraten – mit dem Sequencer automatisieren. Das Ganze ist sehr übersichtlich, da die Fader-Stellungen sowohl im Display als auch durch die beleuchteten Pads visualisiert werden. Gruppierte Kanäle werden gemeinsam im Verhältnis lauter oder leiser geregelt.

Sequencer de luxe:

Der Sequencer des Reliq kann auf 16 Spuren maximal 32-Step-Patterns an MIDI-, USB- und CV/Gate- Ausgänge senden. Ein einzelner Step kann bis zu acht Stimmen enthalten und jede Stimme in diesem Step beinhaltet Informationen über Tonhöhe, Anschlagsdynamik, Dauer, Wahrscheinlichkeit, Microtiming, Ratchet und MIDI-CC.

Eine Sequenz kann aus mehreren sogenannten „Sheets“ bestehen, die jeweils bis zu 32 Steps beinhalten. Die Sheets werden in Clips zusammengefasst. Ein Clip mit zum Beispiel zwei Sequenzen zu 32 Steps ist dann 64 Steps lang. Darüber hinaus beinhaltet der Clip die generellen Einstellungen, das Arrangement der Sheets innerhalb des Tracks und die Einstellungen für jedes Sheet, Step und jede Stimme.

Über Sequencer-Effekte können Stimmen, Steps und Sheet-Parameter beeinflusst werden. Über eigene LFOs und Envelopes lassen sich dazu Voice- oder Step-Parameter modulieren, all das in Echtzeit.

Die oberste Hierarchieebene des Sequencers ist der Track. In diesem werden Clips samt zugehörigen LFOs und Envelopes zusammengefasst. Ein Track kann bis zu 32.764 Steps in 1.024 Sheets beinhalten, ebenso 128 Envelopes und 128 LFOs.

Im Track sind auch die Informationen über Input (MIDI, USB oder USB-Host) und Output (3x TRS MIDI, USB oder CV über die Breakout Box) hinterlegt, wie auch Infos über Track Type (Step- oder Euclydian Sequencer), die Länge der Sequenz, die Abspielrichtung, die Abspielgeschwindigkeit sowie Pitch Offset, Velocity Offset, probability Offset, Swing und Rotation. Über einen eigenen Matrix Sequencer-Track können dann auch noch die Routings der Breakoutbox automatisiert werden.

Kurzes Durchatmen. Die Möglichkeiten des Sequencers sind zunächst regelrecht erschlagend. Dank des großen Displays, der riesigen Pad-Matrix und einer durchdachten Bedienlogik hat man aber schnell Erfolgserlebnisse. Erste Sequenzen sind schnell gebaut und der Wunsch, in die Tiefe zu gehen, folgt schnell.

Intuitives Arbeiten und experimentieren

Das Erstellen und Editieren der Sequenzen ist auf mehrere Arten möglich.

Die Noten können zum einen als reine Events platziert und dann bei langem Druck auf das Pad editiert werden. Über die Drehregler oberhalb des Displays können dann Pitch, Velocity, Länge, Probability, Ratchet usw. eingestellt werden.

Alternativ kann man über längeren Druck auf die Encoder die Matrix als Editor verwenden und Notenwerte und -Längen, Anschlagsdynamik und all die anderen Parameter auf den Pads „malen“, etwa wie es im Synthstrom Deluge möglich ist. Das Ganze natürlich aufnehm- und automatisierbar.

Als Eingänge können MIDI-In über Miniklinkenadapter oder an den USB-Host Port angesteckte Controller genutzt werden. Der Reliq quantisiert auf Wunsch automatisch, dank der hohen internen Auflösung wird aber auch unquantisiert eingespieltes Material authentisch wiedergegeben.

Im Note Mode kann auch über die Matrix des Reliq selbst eingespielt werden. Aktivierbare Skalen und Grundtöne helfen dabei, immer den richtigen Ton zu treffen. Seit Firmware 1.6 kann man den Reliq auch mit externen MIDI-Files füttern und so bereits Produziertes für den Live-Auftritt verwenden.

Wird ein neuer Track angelegt, kann man diesem einen Track-Typus zuweisen. Unterschieden wird zwischen Free, Melody, Chords und Drum-Mode. Man kann auch vorgefertigte Profile für Hardware-Instrumente wählen und so ohne zusätzlichen Programmieraufwand über MIDI CC-Parameter automatisieren. Jeder Track des Reliq verfügt nämlich über acht Automationsspuren.

Key Page Modes

Wie schon erwähnt, kann man mit dem Reliq selbst live Sequenzen, Chords und Drums einspielen, ohne externe Controller bemühen zu müssen. Das passiert über die Key-Page. Diese verfügt über mehrere Modi.

Im Key-Mode wird die Matrix in zwei Bereiche aufgeteilt. Über die obere Hälfte können Noten, wie bei einem traditionellen Keyboard, eingespielt werden. Weiß beleuchtete Pads stellen dabei immer den Grundton der eingestellten Tonart dar. Nicht beleuchtete Pads sind nicht Teil der eingestellten Skala, können aber gespielt werden.

Über den unteren Teil kann die Anschlagsdynamik in voller MIDI 1.0 Auflösung eingestellt werden, da entsprechend viele Pads vorhanden sind.

Im Melody-Modus werden die 128 Pads der oberen Hälfte isomorphisch angeordnet, unten wie gehabt die Velocity.

Im Chord-Mode können dem Grundton der eingestellten Tonart entsprechend in scale oder chromatisch Akkorde in allen möglichen Varianten generiert werden. Die Möglichkeiten entsprechen denen etwa eines Isla Instruments Chordbots, nur modulierbar und sequenzierbar. Auch Umkehrungen, Rotation, Spread, Drops uvm. sind möglich.

Auch sehr ausgefuchst ist der Drum Mode, in dem den 16 möglichen Drum-Instrumenten je 16 Pads zugeordnet werden. Jedes Pad besitzt eine zugewiesene Notennummer und einen zugewiesenen MIDI-Kanal. Diesen 16 Pads pro Instrument können dann für die X- und die Y-Achse Velocity und Repeat zugeordnet werden – das ermöglicht sehr lebendige Drum-Performances.

LFOs und Hüllkurven:

Jedem Track im Reliq ist ein LFO und eine Hüllkurve zugeordnet. Diese können einen Track-Parameter intern modulieren oder aber auch einem CV-Output zugewiesen werden.

Für die LFOs steht eine umfangreiche Auswahl an Schwingungsformen zur Auswahl, die auch interpoliert werden können. Sie können in verschiedenen Raten zur Clock synchronisiert werden bzw. auch frei laufen. Werden Hüllkurven und LFOs z. B. demselben Audioausgangspegel des Matrix-Moduls zugeordnet, werden die beiden Signale summiert und steuern den Pegel gemeinsam.

LFOs werden Slots zugeordnet, quasi Snapshots von LFO-Einstellungen. Diese können live geschaltet werden, es können aber auch Abfolgen von Slots – oder besser gesagt Modulationsketten – definiert werden. Also z. B. kein Wechsel, voriger Slot, nächster Slot, Sprung zum ersten oder letzten Slot, Random Slot, wie lange wird der Slot vor dem Wechsel geloopt usw. All das ist auch beim Einsatz von Hüllkurven möglich.

Track Generators und Clips

Auch eine generative Erstellung von Sequenzen und Rhythmusfiguren sind mit dem Reliq möglich. Melodien oder Akkordfolgen können einem Root Track und dessen Tonarten und Grundtönen folgen. Reliq erstellt in den entsprechend eingestellten Notenwerten und Parametern Melodien oder Akkordfolgen, auf Wunsch auch pro Durchlauf des Loops jeweils eine neue Variante. Das kann man so für stete Bewegung im Hintergrund laufen lassen oder aber auch den letzten Durchlauf als neue Melodie für diesen Track festlegen. Da mehrere der 16 Tracks des Reliq als Root Track fungieren können und diese ja auch unterschiedlich lang sein dürfen, lässt sich erahnen, was da alles möglich ist.

Für Drum-Tracks ist ein Euklidischer Generator an Bord, der Rhythmus-Patterns generiert. All das ebenso mit umfangreichen Möglichkeiten, die hier nicht alle im Detail beschrieben werden können.

Clips und Songs

Clips halten den aktuellen Status einer Sequencer-Spur fest, quasi wie ein Snapshot. Dabei können die Clips variable Längen aufweisen, theoretisch 1.024 Sheets zu 32 Steps. In jedem Fall lang genug für alle Fälle. Diese 1.024 Sheets sind dann aber auch die maximale Anzahl für alle Clips im Projekt. Maximal 64 Clips zu 512 Steps sind auch abstrakt, zeigen aber, das selbst komplexeste Kompositionen in der Theorie umsetzbar sind.

Die Clips werden in der Sequencer Page erzeugt und abgespeichert. Baut man die Sequenz um und generiert weitere Clips, kann man diese Varianten der Sequenz dann in der Clip Page manuell triggern oder mit denselben Follow-up-Regeln wie bei den Slots für LFOs und Hüllkurven versehen.

Clips sind Bestandteil des Projektes und in diesem abgelegt, es können aber auch Clips aus anderen Projekten hinzugeladen oder aus importierten MIDI-Dateien Clips generiert werden. Ebenso lassen sich seit Version 1.6 auch einzelne Clips im Standard MIDI-Format exportieren.

Möchte man hingegen eine lineare, klassische Song-Struktur aus den Clips generieren, ist auch das möglich – und zwar in einer eigenen Song Page.

DAW Einbindung des Reliq

Möchte man seine DAW in den Workflow mit dem Reliq einbinden, ist auch das möglich.

Generell kann der Reliq ja MIDI über USB an den Rechner schicken und auch empfangen, und zwar auf 16 MIDI-Kanälen. Der Reliq ist class compliant und taucht nach Anstöpseln des USB-Kabels am Rechner auch als Reliq in den MIDI-Geräten auf. Somit können alle 16 Spuren des Reliq bei entsprechendem Routing VST-Instrumente oder andere über MIDI mit dem Rechner verbundene Klangerzeuger ansteuern. Alleine das ist schon einmal sehr cool.

Für Besitzer von Ableton ab Version 12 oder Bitwig ab Version 5.2 unter Windows 10 und macOS 15 aufwärts ist die Integration aber noch weit tiefergehend. Über die DAW Page des Reliq kann man Clips starten, hat eine Mixer-Ansicht mit Volume, Pan und Sends und eine Master View. Weiter kann man über die Transporttasten des Reliq die DAW steuern und mit dem Joystick des Reliq im Projekt navigieren. Je nach Art der Synchronisierung startet die DAW sogar aus jeder Page des Reliq.

Zusammenfassung

Bei Beginn der Beschäftigung mit dem Reliq habe ich einen Sequencer mit sehr tiefgehenden Möglichkeiten und toller Benutzeroberfläche kennengelernt. Je mehr ich mich mit dem Reliq und seinen Möglichkeiten beschäftigt habe, desto zentraler ist seine Rolle bei mir im Setup geworden. Er ist Sequencer, Drum-Sequencer , Arpeggiator, Generator, Modulator, Ideengeber, automatisierbarer Audiorouter und dank des großen Displays und der 16×16 Pad-Matrix gut und schnell bedienbar.

Ich programmiere über ihn parallel alle meine Drumcomputer und Percussion-Soundmodule und steuere über den Umweg der DAW bei Bedarf sogar meine Hardware-Synthesizer an. Ebenso habe ich über seine Audiomatrix einige meiner Effektgeräte automatisiert und moduliere dank seiner CV-Ausgänge die LFOs und Hüllkurven einige Parameter meiner Analog-Synthesizer. Meinen Isla Chordbot hatte ich schon verkauft, mein Irjule Theoryboard habe ich seit Verwendung des Reliq nicht mehr benutzt. Meine anderen Sequencer sind eingemottet.

Betrachtet man die Summe der Möglichkeiten und die Qualität des Gesamtpakets, relativiert das den auf den ersten Blick doch hohen Preis. Der Reliq ist sein Geld Wert, keine Frage.

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