Test: Reloop Mixon 4, DJ Controller

Stephan Spieker ist seit nunmehr 15 Jahren leidenschaftlicher DJ und Musikproduzent in der elektronischen Musik-Szene und machte zunächst, unter anderem, als Teil des DJ und Produzenten-Teams "the teachers" renommierte Clubs und Discotheken in ganz Deutschland unsicher und durfte Erfolge in diversen Dance-Charts feiern. Nun widmet er sich, back to the roots, unter dem neuen Pseudonym "flauschig", vor allem House und Deep Klängen.