Test: Reloop RMX-30 BT, 3-Kanal DJ-Mixer

Drei Kanäle zum günstigen Preis

Reloop RMX-30 BT – unter diesem Namen gibt es jetzt einen neuen 3-Kanal DJ-Mixer mit Bluetooth-Funktionalität. Wir haben ein Gerät zum Testen bekommen und wollen den Mixer natürlich für euch unter die Lupe nehmen. Für wen ist ein 3-Kanal DJ-Mixer geeignet und wo findet die Bluetooth-Funktion ihre Anwendung? Fragen, die wir euch heute beantworten wollen. Deshalb geht es gleich los.

ANZEIGE

Der Reloop RMX-30 BT im Überblick

Die RMX-Serie von Reloop umfasst alle gängigen Typen von DJ-Mixern. Egal ob zwei, drei oder vier Kanäle, mit oder ohne Effekte oder sogar als Battlemixer. Nun haben wir mit dem Reloop RMX-30 BT einen neuen 3-Kanal DJ-Mixer und ja, die Anzahl scheint und ist recht unkonventionell. Aber wir schauen uns natürlich an, wofür das gut sein könnte.

Mit Abmessungen von 25,5 x 30,6 x 10,6 cm (B x T x H) und einem Gewicht von 2,59 kg ist der Reloop RMX-30 BT schlicht und klassisch gehalten.

Ein schwarzes und robust wirkendes Metallgehäuse bietet auf der Oberseite drei identische Kanalzüge. Hier finden wir neben dem Gain-Poti einen 3-Band-EQ mit Mittenrasterung, einen Cue-Button mit entsprechender LED, die anzeigt, ob Cue auf dem jeweiligen Kanal aktiv ist und einen 4,5 cm langen Volume-Fader. Ganz oben befindet sich ein Schalter zur Auswahl der Eingangsquelle. Eine LED-Anzeige zur Visualisierung der Lautstärke gibt es bei den einzelnen Kanälen nicht, dafür aber auf der rechten Seite in der Mastersektion. Hier kann man den Pegel über eine sechsteilige LED von -18 dB bis +8 dB ablesen. Darüber signalisiert eine weitere LED, ob der Mixer eingeschaltet ist. Abgerundet wird das Ganze natürlich durch das Poti für das Master-Out-Volume.

Eher unkonventionell ist die Kopfhörer-Sektion gehalten. Denn beim Reloop RMX-30 BT haben wir auf der linken Seite das Poti für das Mischverhältnis zwischen Cue und Master und auf der rechten Seite dann das Poti für die Einstellung der Kopfhörerlautstärke. Das sieht zwar im Gesamtbild symmetrischer aus, aber uns gefällt die klassische Anordnung, bei der diese beiden Potis nebeneinander liegen, etwas besser.

Auf der linken Seite des Reloop RMX-30 BT befindet sich die Mikrofonsektion. Hier haben wir ein Poti für die Signallautstärke und einen 2-Band-EQ, der genau wie die Kanal-EQs das Signal um bis zu 24 dB absenken oder um bis zu 15 dB anheben kann.

Ganz oben links gibt es dann noch den Bluetooth-Button, der blau leuchtet und einen Zahn darstellt, und natürlich steht beim Reloop RMX-30 BT das BT für Bluetooth.

Das Bluetooth-Signal kann dann je nach Wunsch über den Schalter auf den Kanälen 1 und 2 auf einer der beiden Spuren wiedergegeben werden. Natürlich verfügt der Reloop RMX-30 BT auch über einen Crossfader. Dieser lässt sich bei Bedarf sogar austauschen. Dieser belegt die Kanäle 1 und 3 und kann nicht verstellt werden.

Die Anschlüsse des 3-Kanal DJ-Mixers

Auf der Vorderseite befinden sich zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen für das Mikrofon und den Kopfhöreranschluss. Die Rückseite ist diesbezüglich deutlich üppiger bestückt.

ANZEIGE

Zwar hat uns die Oberseite des Reloop RMX-30 BT bereits verraten, dass wir hier keinen separaten Booth-Out haben, aber dafür können wir das Master-Out-Signal sowohl über Cinch als auch XLR ausgeben. Hinzu kommt über Cinch die Möglichkeit, Sets über einen dedizierten Record-Out aufzunehmen. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist unserer Meinung nach, dass wir für die Kanäle 1 und 3 jeweils eine Erdungsschraube zum Anschluss von Plattenspielern haben.

Gut, das ist bei vielen DJ-Mixern mittlerweile Standard, aber wir freuen uns trotzdem jedes Mal darüber, denn es kann schon nervig sein, bei einem halb aufgebauten Mischpult im Dunkeln an den beiden Erdungskabeln herumzuschrauben. Neben den entsprechenden Phono-Kanälen für Kanal 1 und 3 haben wir dann natürlich auch noch Line-Kanäle und für Kanal 2 gibt es dann zwei Paar Line-Anschlüsse, alle via Cinch.

Ausgepackt ist der Reloop RMX-30 BT natürlich schnell und beim Blick auf den Lieferumfang haben wir neben dem DJ-Mixer an sich natürlich noch das passende Stromkabel, ein Cinch-Kabel und neben einer Bedienungsanleitung auch noch alternative Standfüße für das Gerät.

So einfach wie der DJ-Mixer aufgebaut ist, so einfach ist auch der Anschluss, wobei man sagen muss, dass das Metallgehäuse einen soliden Eindruck macht, aber man darf bei einem Mischpult dieser Klasse natürlich nicht zu viel Luxus erwarten. Die Potiknöpfe bestehen aus Kunststoff und sind nicht gummiert, das Poti selbst ist dafür aber gut eingepasst und hat einen vernünftigen Widerstand beim Drehen.

Der Crossfader ist recht leichtgängig, aber natürlich nicht auf dem Niveau von Magvel oder anderen bekannten Geräten und auch die Lautstärke-Fader laufen sauber. Was die Verarbeitung angeht, können wir dem Gerät nichts vorwerfen.

Also legen wir erst einmal eine Runde auf. Der erste Eindruck bestätigt sich. Alles läuft wie gewohnt, wobei uns auffällt, dass wir wirklich selten mit einem klassischen Equalizer spielen und diesen meist im Isolator-Modus haben. Übergänge sind damit aber kein Problem, aber ja, hier vermissen wir hin und wieder ein Filter, mit dem wir den ganzen Mix noch etwas smoother gestalten könnten. Die Bänder liegen bei 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz. Bei 100 Hz ist uns das Band für die Bässe deutlich zu hoch eingestellt und das merkt man auch beim Auflegen. Wenn man hier die Bässe rausdrehen will, merkt man, wie viel Körper die Songs direkt verlieren.

Wir haben in der Vergangenheit schon öfter über Hybrid-Sets berichtet und dank des dritten Kanals haben wir hier kurzerhand eine Drum-Machine angeschlossen. Zwar könnte man den Roland TR8S auch über MIDI synchronisieren, aber fast alle Hersteller verzichten mittlerweile auf MIDI-Buchsen an ihren DJ-Mixern, egal in welcher Preisklasse. Insofern ist es sehr angenehm, dass wir den Takt dann recht einfach an der Drum-Machine selbst synchronisieren können. So schnell hat man dann drei Kanäle im Einsatz. Aber dann kommen wir zur Bluetooth-Funktion.

Wie eingangs erwähnt, funktioniert das Pairing unkompliziert und wir sind in unserem Test auch mit dem verbundenen Smartphone über den Flur und ins gegenüberliegende Zimmer gegangen, ohne Probleme oder Audioausfälle, selbst bei geschlossenen Türen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, zeigt aber unserer Meinung nach, dass beide Endgeräte eine stabile Verbindung miteinander haben.

Als äußerst hilfreich empfanden wir es, dass wir durch die Schalter auf Kanal 1 und 2 immer die Wahl hatten, auf welchem Kanal das Bluetooth-Signal eingebunden werden sollte. Während es mit etwas Übung möglich ist, zu einem Song, der über Bluetooth läuft, den nächsten Song nach Gehör zu beatmatchen, ist es umgekehrt etwas schwieriger. Nicht von der Umsetzung her, sondern dadurch, dass man das aktive Signal zu sehr manipulieren müsste, um es auf den nächsten Song vorzubereiten. Aber es ist natürlich möglich.

Der Reloop RMX-30 BT wird mit einem zusätzlichen Paar Standfüßen ausgeliefert, die auf die Unterseite geklebt werden können. Die vom Hersteller montierten Füße heben den Mixer aber genau auf die Höhe unserer CDJs, so dass wir es dabei belassen haben.

Der Platz unter dem DJ-Mixer dient als Schutz vor Flüssigkeiten, die durch ungeschickte Bewegungen in die Elektronik gelangen könnten.

Die Zielgruppe des Reloop RMX-30 BT

Kommen wir nun zur Zielgruppe des Reloop RMX-30 BT. Hier können wir ganz klar sagen, dass sich der DJ-Mixer an Einsteiger richtet, die ein passendes Gerät für ihr Setup zu Hause suchen. Durch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten lassen sich sowohl Mediaplayer als auch Plattenspieler problemlos in das Setup integrieren und durch den Record-Out können die ersten Mixversuche auch festgehalten werden. Schön finden wir, dass der Mixer durch den XLR-Ausgang auch problemlos zu den ersten Gigs mitgenommen und auch an ein etwas größeres Setup angeschlossen werden kann.

Die Bluetooth-Funktionalität ist dementsprechend auch ein nettes Feature, um zu Hause schnell Musik auf den Boxen abspielen zu können, ohne Kabel oder Adapter zu benötigen. Das Einsatzgebiet des Reloop RMX-30 BT könnte aber auch ein Restaurant oder eine Bar sein, wo man zwischen den fest angeschlossenen Quellen auch mal ein Mikrofon nutzen möchte oder der Einfachheit halber Signale per Bluetooth einbinden möchte.

Der Preis vom neuen Bluetooth 3-Kanal DJ-Mixer

Kommen wir zum Schluss natürlich noch zum Preis des DJ-Mixers. Der Reloop RMX-30 BT ist zu einen Preis von 229,- Euro erhältlich. Das ist in unseren Augen ein fairer Preis. Natürlich sprechen wir hier von einem recht einfachen DJ-Mixer, aber dafür bekommt man auch drei Kanäle und sogar einen Record-Out.

Wer sich sicher ist, dass er mit zweien auskommt, kein Bluetooth benötigt, aber zumindest ein paar Basiseffekte haben möchte, kann sich natürlich auch den Reloop RMX-22i anschauen. Dieser ist zwar etwas teurer, bietet aber einen fairen Preis für ein gutes Leistungsspektrum. Den Testbericht haben wir euch hier verlinkt.