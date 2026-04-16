Solider DJ-Turntable mit Direktantrieb

Reloop RP-5000 MK4 – unter diesem Namen stellte der Hersteller im Rahmen der NAMM seinen neuen Turntable der oberen Mittelklasse vor, der mit einem High-Torque-Direktantrieb Scratching und Cueing ermöglichen soll. Wir haben ein Modell zum Testen erhalten und möchten prüfen, wie gut sich der DJ-Plattenspieler macht, für wen er sich eignet und was er alles kann. Also legen wir doch gleich los.

Kurz & knapp Was ist es? Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler mit Direktantrieb für Scratching und Cueing Antrieb & Performance: Direktantrieb mit 2,5 kg/cm Drehmoment sorgt für stabilen Lauf und präzises Auflegen.

Direktantrieb mit 2,5 kg/cm Drehmoment sorgt für stabilen Lauf und präzises Auflegen. Flexibilität: Pitch-Range bis +/-50 %, Reverse-Funktion und 33/45/78 RPM bieten große kreative Freiheit.

Pitch-Range bis +/-50 %, Reverse-Funktion und 33/45/78 RPM bieten große kreative Freiheit. Ausstattung: Abnehmbare Kabel, vibrationsdämpfende Füße und durchdachtes Design für den DJ-Einsatz.

Abnehmbare Kabel, vibrationsdämpfende Füße und durchdachtes Design für den DJ-Einsatz. Praxiseindruck: Zuverlässiger Gleichlauf, sauberes Cueing und solides Scratch-Verhalten im Test.

Bewertung Reloop RP-5000 MK4 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Der Reloop RP-5000 MK4 im Überblick

Mit dem Reloop RP-5000 MK4 gibt es einen weiteren Plattenspieler im Sortiment des Herstellers, der sich stilistisch an dem klassischen Look der weiteren Modelle hält.

So verfügt der Turntable über einen eingelassenen An/Aus-Schalter, um einem versehentlichen Ausschalten des Turntables vorzubeugen, eine einfahrbare Nadelbeleuchtung und einen Tonarm in S-Form-Ausführung. Dieser ist hier, wie auch die restliche Oberfläche und das Gehäuse, passend in Schwarz gehalten. Selbstverständlich verfügt das Modell auch über einen hydraulischen Lift, um auch ganz behutsam mit der eigenen Vinyl-Kollektion umgehen zu können und natürlich ist am Plattenspieler auch ein Anti-Skating-Regler verbaut.

Die Abmessungen entsprechen den gängigen Plattenspielermodellen, das Gewicht beträgt 8 kg.

Auf den zweiten Blick sehen wir dann, dass neben 33 RPM und 45 RPM auch 78 RPM als Abspielgeschwindigkeit ausgewählt werden kann und der Bereich des Pitch-Faders auf +/-8 %, +/- 16 % oder wahlweise sogar auf +/-50 % eingestellt werden kann. Natürlich hat der Pitch-Fader auch keine Mittenrasterung mehr. Jedoch signalisiert eine LED die 0 %-Stellung. Darüber hinaus verfügt der Plattenspieler über einen Pitch-Reset-Button.

Besonders am Reloop RP-5000 MK4 ist zudem, dass die Drehrichtung des Motors über den Reverse-Button umkehrbar ist und so Schallplatten per Knopfdruck rückwärts abgespielt werden können.

Ein Blick auf die technischen Daten gibt an, dass der quartzgesteuerte Plattenspieler jetzt über einen neu entwickelten bürstenlosen Motor mit Direktantrieb verfügt, der ein Drehmoment von 2,5 kg pro Zentimeter hat und dessen Startzeit bis zum Erreichen der gewünschten Abspielgeschwindigkeit bei unter einer Sekunde liegt.

Wie bei fast allen modernen Plattenspielern sind sämtliche Kabel abnehmbar. Wer also mal einen Kabelbruch beklagen muss, kann diese einfach und schnell auswechseln und muss hierbei nicht etwa herumlöten. Zudem sind die Anschlüsse von der Positionierung her etwas eingelassen, sodass auch im Battle-Mode, also wenn der Plattenspieler vertikal ausgerichtet ist, keinerlei Probleme mit den Kabeln entstehen, da man diese einfacher führen kann.

Zudem sind die im Lieferumfang enthaltenen Kabel für Strom und Audio um 90° abgewinkelt, was die Kabelführung erleichtert. Durch die Ausrichtung des Stromkabels, bei dem das Kabel nicht zu einer Seite, sondern nach oben geführt wird, habt ihr zudem keine Probleme, weitere Geräte an eine Steckdosenleiste anzuschließen, wenn es mal etwas eng werden sollte.

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Laut Hersteller wurde beim Reloop RP-5000 MK4 zwar auf dem Vorgängermodell aufgebaut, jedoch neben dem Motor auch das Chassis überarbeitet, sodass daraus eine bessere Dämpfung entstehen soll, die durch die ebenfalls neuen, vibrationsreduzierenden Füße noch weiter unterstützt wird.

Der DJ-Plattenspieler in der Praxis

Nach dem Auspacken müssen wir natürlich zuerst einmal dafür sorgen, dass der Plattenspieler tatsächlich in der Waage steht. Dadurch stellt ihr sicher, dass ihr eure Nadel und Schallplatten so gut wie möglich schont und beugt dem Springen der Nadel vor. Dafür eignet sich eine sogenannte Libelle. Eine kreisrunde Wasserwaage, die euch visualisiert, wie der Plattenspieler ausgerichtet werden muss. Die Ausrichtung nehmt ihr über das Rein- oder Rausdrehen der Füße vom Turntable vor.

Im Lieferumfang des Reloop RP-5000 MK4 haben wir neben dem Plattenspieler abseits der genannten Kabel noch eine Slipmat, ein Slip-Sheet und das Gegengewicht für den Tonarm. Ein Tonabnehmer liegt dem Plattenspieler nicht bei. Auch einen Adapter für 7 Zoll Schallplatten wird nicht mitgeliefert. Dabei könnte dieser am Reloop RP-5000 MK4 in einer extra Aussparung Platz finden.

Über den SME-Anschluss, also den Bajonettverschluss am Tonarm, können wir unser Ortofon-System einfach montieren. Anschließend muss der Tonarm korrekt eingestellt werden. Zuerst bringen wir den Tonabnehmer an und schrauben das Gegengewicht am hinteren Ende des Tonarms auf. Dann justieren wir das Gegengewicht so, dass der Tonarm frei schwebt und sich in einer neutralen Balance befindet, also weder nach oben noch nach unten kippt.

In dieser Position drehen wir die Skala am Gegengewicht auf „0“, ohne das Gewicht selbst zu verstellen. Danach stellen wir das empfohlene Auflagegewicht für den Tonabnehmer ein, indem wir das Gegengewicht entsprechend nach vorne drehen.

Zum Schluss passen wir noch das Antiskating an, idealerweise auf denselben Wert wie die Auflagekraft. Das korrekte Auflagegewicht kann schnell herausgefunden werden, indem man auf der Hersteller-Website nachschaut.

Wer ein Ersatzsystem dabei hat, kann dieses im Übrigen am Reloop RP-5000 MK4 an einem Steckplatz anbringen.

Der hydraulische Lift für den Tonarm funktioniert problemlos und setzt unseren Tonabnehmer sanft auf unsere Schallplatte. Play gedrückt und schon beginnt der Hörgenuss. Wir synchronisieren einen zweiten Track, der in diesem Fall über unseren CDJ abgespielt wird und lassen beide Songs laufen. Im Test überzeugt der RP-5000 MK4 mit einem sehr gleichmäßigen Lauf, wodurch auch längere Übergänge problemlos synchron bleiben.

Nach unserem ersten Übergang folgt die zweite Schallplatte und hier cuen wir das erste Mal richtig. Dabei merkt man das Drehmoment deutlich und wem dies nicht reichen sollte, kann immer noch das mitgelieferte Slip-Sheet unter die Slipmat legen.

Leichte Scratches probieren wir wie gewohnt vorsichtig und auch hier freuen wir uns, dass die Nadel verlässlich im Groove bleibt und nicht bei der kleinsten Berührung springt. Unsere Monitore stehen auf dem Tisch, auf dem auch der Plattenspieler aufgebaut ist, und anscheinend leisten die vibrationsdämpfenden Füße alle Arbeit, denn die Nadel sprang bei unserem Test kein einziges Mal.

Interessant finden wir beim Reloop RP-5000 MK4 die Reverse Funktion.

Soweit wir wissen, besitzen wir keine Schallplatten mit versteckten Botschaften, die sich erst auftun, wenn man das Vinyl rückwärts abspielt. Dennoch kann der ein oder andere das Feature bestimmt kreativ einsetzen.

Wir nutzen beispielsweise gerne beim Auflegen mit CDJs die Reverse-Funktion. Dabei können wir diese auch während eines Übergangs ohne Bedenken aktivieren und die Songs laufen synchron weiter. Der Plattenspieler benötigt für den Wechsel der Laufrichtung jedoch verständlicherweise einen Moment, sodass hier die Tracks nicht mehr synchron sind. Je nach Plattensammlung gibt es bestimmt interessante Titel, die auch rückwärts abgespielt einen Mix bereichern können. Hier kann man definitiv herumexperimentieren.

Was die Abspielgeschwindigkeiten angeht, so bietet der Plattenspieler die gesamte Bandbreite und durch das Betätigen von sowohl dem 33 RPM als auch dem 45 RPM Button gibt es auch die Möglichkeit, Schallplatten mit 78 RPM abzuspielen. Jedoch besitzen wir keine Vinyl, die diese Abspielgeschwindigkeit benötigt.

Wer abseits der Abspielgeschwindigkeit das Tempo anpassen möchte, der arbeitet selbstverständlich mit dem Pitch-Fader. Dieser ist standardmäßig auf eine Range von +/-8 % eingestellt, kann über einen Button jedoch auf +/-16 % angepasst werden. Wem das nicht reicht, kann den Button länger gedrückt halten und erhält dann eine Pitch-Range von +/-50 %, was durch ein Blinken einer LED im Button signalisiert wird. Da wir jedoch meist im gleichen Genre bleiben, reichte uns der Standardbereich von 8 % aus.

Zudem können wir berichten, dass der Plattenspieler nach 20 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus wechselt.

Die Zielgruppe des Turntables

Der Hersteller gibt selbst an, dass das Modell zur gehobenen Mittelklasse gehört. Nach unserem Test kann man das so bestätigen. Der Motor überzeugt mit einem soliden Drehmoment, sodass beim Auflegen nichts negativ auffällt, sondern problemlos Cueing und Scratching möglich ist und die Abspielgeschwindigkeit gleichmäßig gehalten wird.

Natürlich lässt sich hier auch einfach die hauseigene Plattensammlung genießen, doch zum reinen Hörgenuss gibt es ja auch einige andere Modelle. In unseren Augen bietet der Reloop RP-5000 MK4 mit seiner Verlässlichkeit alles, was man für das Auflegen mit Schallplatten benötigt.

Der Preis des Reloop RP-5000 MK4

Was die Kosten des Plattenspielers angeht, so ist er auch im oberen Mittelsegment eingepreist. Den Reloop RP-5000 MK4 erhält man für einen Preis von 459,- Euro. Dafür kriegt man ein wirklich solides Modell, mit dem man wirklich sehr gut auflegen kann.