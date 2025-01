Test: Reloop Stand Hub Pro, Laptop-Stand mit USB-Hub

Stabil, portabel und voller Anschlüsse

Reloop Stand Hub Pro – unter diesem Namen soll es nun einen weiteren robusten und zuverlässigen Laptopständer geben. Dieser hat jedoch den Twist, dass in den Ständer selbst diverse Anschlüsse integriert wurden, die die Konnektivität an jedem Ort deutlich erhöhen sollen. Anfang November berichteten wir über die Ankündigung des Ständers und nun haben wir ein Modell zum Testen. Schauen wir uns also an, wie gut sich der Reloop Stand Hub Pro macht und für wen er geeignet ist.

Die Hardfacts zum Reloop Stand Hub Pro

Die Hardfacts sind natürlich im Vergleich zu anderen Geräten, die wir für euch testen, recht einfach und schnell abgehandelt. Es ist ein Laptopständer, so viel ist klar, also kommen wir zunächst zu den Anschlüssen des Reloop Stand Hub Pro.

Als 10 in 1 Lösung wird der Ständer beworben und dieses Versprechen wird natürlich auch gehalten. So haben wir auf der linken Seite einen USB-C Anschluss, an den ihr eure Stromquelle anschließen könnt. Bis zu 100W werden hier problemlos unterstützt. Dann gibt es gleich drei USB-C Anschlüsse, die ihr nach Belieben nutzen könnt. Über einen weiteren USB-C-Anschluss haben wir dann den sogenannten Host-Port“. Das hier anzuschließende USB-C Kabel muss dann je nach Nutzer mit dem Laptop oder Tablet verbunden werden. Sehr angenehm ist natürlich, dass neben den vorhandenen Anschlussmöglichkeiten euer Endgerät so auch mit Strom versorgt wird und ihr euch keine Sorgen um einen leeren Akku während der Vorstellung machen müsst.

Auf der letzten Seite befindet sich schließlich noch ein HDMI-Anschluss. Auch wenn man viel über USB-C machen kann, wird dieser Anschluss am Ende des Tages doch recht häufig genutzt. Daher ist es schön, diesen Anschluss zur Verfügung zu haben.

Schauen wir uns nun die rechte Seite des Reloop Stand Hub Pro an, so haben wir hier einen SD/TF Reader micro und spätestens beim HDMI-Anschluss, der den Kartenleser beinhaltet, wird klar, dass der Laptopständer nicht nur DJs, sondern Kreative aller Art im Fokus hat.

Weiter geht es mit zwei USB-A-Anschlüssen. Auch wenn dieser Anschluss mittlerweile in die Jahre gekommen ist, findet man ihn gerade im Musikbereich immer noch an vielen Geräten. Selbst die neuesten All-In-One DJ-Systeme oder aktuelle DJ-Mediaplayer setzen noch nicht auf USB-C, sondern immer noch auf USB-A. Da ist es schön, dass man diese Anschlüsse beim Reloop Stand Hub Pro hat und nicht noch einen Adapter dazwischen stecken muss, wenn man seinen USB-Stick oder weitere USB-Kabel für Midi-Controller oder andere Geräte nutzen möchte.

Zu guter Letzt haben wir noch einen Ethernet-Port und damit sollten eigentlich alle Anschlussarten abgedeckt sein.

Wie stabil ist der Laptopständer?

In unserer Zeit als DJ oder auf der Bühne haben wir immer wieder auf Laptop-Ständer zurückgegriffen.

Die durch den Ständer gewonnene Höhe hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es deutlich angenehmer, im Stehen auf einer höheren Tastatur zu tippen, als sich immer bücken zu müssen. Auch für den Nacken ergeben sich durch die Höhe bessere Blickwinkel und der wohl wichtigste Punkt ist, dass wenn mal ein Getränk in der Nähe des Setups umkippt, der Laptop mit all seinen Daten nichts davon abbekommt. Das wird wahrscheinlich oft vergessen, aber jede Sicherheit in dieser Hinsicht ist etwas wert.

Der Reloop Stand Hub Pro kann sowohl in der C- als auch in der Z-Position verwendet werden.

Mit den Abmessungen von 24 cm x 200 cm x 20,5 cm (B x T x H) im aufgebauten Zustand gewinnt man hier einiges an Höhe und durch die Konstruktion lässt sich die Höhe natürlich variabel einstellen. Früher hatten wir einen Laptopständer, bei dem wir die Höhe durch einrastende Stopper einstellen konnten, ebenso den Winkel der Auflagefläche. Ein anderer musste komplett auseinandergeschraubt werden, wenn man die Höhe oder den Winkel verändern wollte, und neben den vier Schrauben hatte man dann natürlich noch zwei Querstreben und zwei Seitenteile. So etwas war zwar zuverlässig und robust, aber nicht flexibel und für den Bühneneinsatz etwas zu unflexibel. Außerdem war man natürlich extrem aufgeschmissen, wenn in der dunklen DJ-Booth mal eine Schraube wegrollte.

Genau hier setzt der Reloop Stand Hub Pro an. Die Höhe und der Winkel der Auflagefläche lassen sich völlig frei einstellen. Das ist auch insofern ein Segen, als dass es auf DJ-Boards oft recht eng zugeht und ein starrer Laptopständer sicher nicht überall Platz findet.

So weit, so gut, doch nun müssen wir natürlich auch darauf achten, dass die Flexibilität nicht von mangelnder Stabilität überschattet wird und nein, wir dürfen an dieser Stelle direkt verraten, dass dies kein Problem darstellt.

Der Lieferumfang des Reloop Stand Hub Pros

Denn im Lieferumfang des Reloop Stand Hub Pros befindet sich ein Sechskantschlüssel, mit dem ihr hier die beiden Gelenke festziehen könnt. Ist das geschehen, bewegt sich hier nichts mehr, egal welchen Winkel man am Ende wählt. Natürlich dürft ihr den Sechskantschlüssel nicht verlieren. Aber wenn wir schon beim Lieferumfang des Reloop Stand Hub Pros sind, können wir auch erwähnen, dass dem Gerät eine passende Transporttasche beiliegt, in der auch der Inbusschlüssel verstaut werden kann. Die Gelenke sind schnell gelöst und der Ständer lässt sich schön flach zusammenklappen. Die Höhe, die vorher 20,5 cm betrug, beträgt dann nur noch 4,5 cm. Im Lieferumfang ist noch ein kurzes USB-C Kabel enthalten, mit dem man sein Tablet oder Notebook perfekt an den Hostport anschließen kann, ohne dass es gleich im Kabelsalat wegen Überlänge endet.

Der Laptopständer in der Praxis

Ausgepackt und aufgebaut ist der Reloop Stand Hub Pro natürlich schnell und in der C-Position drapieren wir unseren Rechner darauf. Sitzt, hat Platz und trägt das Gewicht. Laut Hersteller kann der Ständer bis zu vier Kilogramm tragen. Das Eigengewicht liegt im Übrigen bei 850 Gramm.

Mit dem mitgelieferten USB-C Kabel verbinden wir unseren Rechner mit dem Stand und schließen unser Netzteil über USB-C an. Danach testen wir kurz den HDMI-Anschluss, auch hier gibt es keine Probleme. Alles wird direkt erkannt und unser Bildschirm wird nun auf unserem Fernseher gespiegelt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass man mit der Halterung aus dem Hause Reloop einen 4K Bildschirm mit 30 Hz anschließen kann, der natürlich auch abwärtskompatibel ist.

Schnell noch die microSD-Karte aus der Kamera ausgelesen und auch hier gibt es nichts zu bemängeln. 1048Mb/s wird hier als Übertragungsgeschwindigkeit angegeben und ja, die paar Clips sind schnell auf den Rechner geladen. Noch schneller geht es mit unserer über USB-C angeschlossenen SSD und wir sind erstaunt, wie schnell wir uns an die Anschlüsse des Reloop Stand Hub Pro gewöhnen. Über USB-A schließen wir unsere Drum-Machine an und nehmen in Ableton ein paar Drum-Tracks auf. Schließlich stecken wir noch ein LAN-Kabel in den Ethernet-Port und in unseren Router. Der soll eine Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s haben. So eine schnelle Leitung haben wir aber nicht. Alles funktioniert problemlos.

Nach der Nutzung mit unserem Computer stellen wir den Reloop Stand Hub Pro in die Z-Position und legen unser Tablet darauf. Auch das funktioniert perfekt. Wenn wir dann daran denken, dass wir für euch auch Geräte wie den Reloop Mixtour Pro testen durften, der mit einem Tablet genutzt werden kann, sehen wir hier durchaus die Synergie und haben ein kompaktes Setup, das uns dennoch einen recht hohen Komfort bietet. Den kompletten Testbericht zum Reloop Mixtour Pro findet ihr übrigens hier.

Natürlich hat der Ständer auf der Unterseite und auf der Auflagefläche eine Gummibeschichtung, damit nichts verrutschen kann und uns gefällt das Design im Space Grey Stil. Erwähnenswert ist noch, dass der Ständer eine Bodenplatte hat und um 360 Grad drehbar ist. So kann man den Ständer auch in engen DJ-Booths unterbringen. Da wir in unserem Test aber direkt vor dem Laptop stehen, findet dies keine direkte Anwendung.

Die Zielgruppe des Reloop Stand Hub Pros

Durch die Vielzahl an Anschlüssen ist die Zielgruppe natürlich dementsprechend breit gestreut. Jeder, der mit einem DVS auflegt, wird mit einem solchen Laptopständer durchweg gute Erfahrungen machen. Wenn wir uns erinnern, dass wir mit Traktor Pro aufgelegt haben und neben der Soundkarte noch eine X1 und eine F1 im Setup hatten, war ein USB-Hub und ein Laptopständer ein absolutes Muss bei jedem Gig. Dass jetzt alles etwas besser zusammengefasst in einem Gerät angeboten wird, mit dem wir sogar unseren Rechner aufladen können, ist in diesem Zusammenhang schon ein gewisser Luxus.

Durch Anschlüsse wie Ethernet, HDMI und natürlich Kartenleser kann der Reloop Stand Hub Pro aber auch von anderen Kreativen genutzt werden; ob im Foto- oder Filmbereich, mit den Anschlüssen lassen sich auch hervorragend Festplatten anschließen und Daten blitzschnell von einem Medium auf das andere kopieren.

Der Preis des Laptopständers

Am Ende zählt natürlich wie so oft der Preis und der ist mit 169,- Euro wirklich eine Ansage. Gut, hier wird ein vielseitiger Hub mit einem flexiblen und dennoch sehr soliden Laptopständer kombiniert und die Qualität kann uns durchweg überzeugen. Trotzdem hinterlässt der Preis einen bitteren Nachgeschmack.