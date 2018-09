Test: Reloop Turn 2, Hi-Fi-Plattenspieler

Immerhin bietet dieser Plattenspieler im Gegensatz zu so manchen anderen in der Szene etwas verächtlich als „Brettspieler“ bezeichneten Geräte eine Tourenumschaltmöglichkeit per Knopfdruck, das mühsame Umfummeln des Antriebsriemens fällt also weg. Und das verbaute Ortofon OM-System kann durch einen simplen Nadelwechsel ordentlich bis markant aufgewertet werden – so bietet die 40er-Nadel einen superscharfen Gyger-Nadelschliff, der wirklich jedes Details aus der Plattenrille herausholt. Ob der verbaute Tonarm mit einer solchen Nadel klarkommt, ist eine andere Frage.

Gleichwohl sehe ich in diesem Gerät primär ein schickes Design-Stück für Leute, die alle ein bis zwei Monate vielleicht mal eine Platte hören möchten. Wer höhere Ambitionen hat, aber nicht mehr Geld ausgeben möchte/kann, ist etwa mit einem guterhaltenen alten SABA PSP350 für einen Hunderter und beispielsweise einem neuen Audio Technica VM95ML-Tonabnehmersystem (ganzer Diamant, Microline-Schliff) für rund 180.- besser bedient.