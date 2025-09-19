Starkes Update der Tracker-DAW

Renoise, wir müssen uns bei dir entschuldigen. Seit fast 25 Jahren gibt es dich und wir haben dich sträflich vernachlässigt. Immer standest du im Schatten der anderen DAWs. Einige Absätze in unserer großen DAW-Übersicht zur Version 3.3 vor drei Jahren und eine kurze Leserstory zur Version 3.4 – das war es von unserer Seite auch schon. Nun aber ist Renoise 3.5 erschienen, die wir uns einmal genauer anschauen wollen. Und dabei, da es Nachholbedarf gibt, sowohl einen Blick zurückwerfen, aber auch ein paar Basics dieser DAW der anderen Art erklären, denn nicht jeder dürfte mit Renoise vertraut sein. Um dann schließlich, mit diesem Wissen bewaffnet, das Update auf die Version 3.5 besser verstehen zu können.

Kurz & knapp

Renoise setzt auf einen ungewöhnlichen, aber effizienten Tracker-Ansatz, der Übersicht und Geschwindigkeit ermöglicht. Leistungsfähiger Sampler: Der integrierte Sampler ist extrem flexibel und deutlich mächtiger als bei vielen anderen DAWs.

Der integrierte Sampler ist extrem flexibel und deutlich mächtiger als bei vielen anderen DAWs. Neue Scripting Engine: Die experimentelle Phrase Scripting Engine erlaubt komplexe, generative Musikgestaltung per Lua-Code.

Die experimentelle Phrase Scripting Engine erlaubt komplexe, generative Musikgestaltung per Lua-Code. Ressourcenschonend & günstig: Trotz großer Funktionsvielfalt läuft Renoise auch auf schwacher Hardware und kostet nur 76 Euro.

Trotz großer Funktionsvielfalt läuft Renoise auch auf schwacher Hardware und kostet nur 76 Euro. Steile Lernkurve: Die Bedienung erfordert Einarbeitung, wird aber mit einer außergewöhnlichen und leistungsstarken DAW belohnt.

Renoise – die etwas andere DAW

Renoise hat seine Wurzeln in den alten Amiga-Trackern (siehe auch „Renoise-Historie“). Genau wie die verwendet es einen vertikalen Workflow: Noten und Effekte werden (auch) mit der Tastatur in vertikale, nach unten scrollende Tabellen eingegeben.

Schauen wir uns zum besseren Verständnis dieses grundsätzlichen Prinzips mal die Basics an: Jeder Taste auf der Computertastatur ist eine Note zugeordnet. Das „Q“ beispielsweise ist das C4, das „I“ ist C5, und auch eine Oktavumschaltung gibt es. Aber natürlich ist auch ein Einspielen mit einem MIDI-Keyboard möglich, in manchen Fällen sogar sinnvoller (Stichwort: Aftertouch). Beides geht Step-by-Step oder live.

Jede der „Columns“ eines Songs (Track-Spalten) besteht wiederum aus sechs unterschiedlichen Einzelspalten, die farblich gekennzeichnet sind:

Spalte 1 (weiß): Note mit Oktave plus Instrumentennummer (Beispiel: C-4 02)

Spalte 2 (gelb): Volume (00-80)

Spalte 3 (grün): Panning 00=links, 40=Center, 80=rechts

Spalte 4 (blau): Note-Delay (00-FF)

Spalte 5 (pink): Local FX (bezieht sich nur auf die Noten in dieser Spalte). Werden mehrere Effekte eingesetzt, gibt es entsprechend mehr „pinke“ Spalten.

Spalte 6 (orange): Master FX (bezieht sich auf den ganzen Track)

Sämtliche Werte (bis auf die Noten) werden als Hexadezimalwert eingegeben, wie früher in den Amiga-Trackern auch. Das spart Platz, da damit nur zwei Stellen benötigt werden (Beispiel: FF=256). Das klingt erst einmal kompliziert, aber daran hat man sich erfahrungsgemäß schnell gewöhnt. Vor allem, wenn man – wie ich – mit Amiga-Trackern aufgewachsen ist.

Hat man den neuen Workflow erst einmal verinnerlicht, geht das teilweise sogar schneller von der Hand als bei herkömmlichen DAWs. Zudem ist es auch übersichtlicher, wenn ich Effektbefehle, Panning oder Lautstärke direkt neben der Note sehe, statt erst eine Automationskurve zu öffnen.

Ein Instrument in Renoise 3.5 kann ein oder mehrere Samples, Plug-ins (VST, AU) oder MIDI-Dateien enthalten. Der integrierte Sampler ist das Herzstück von Renoise und extrem leistungsfähig. Hier werden im (neuen) Phrase-Editor musikalische Phrasen angelegt, Samples in Keyzones verteilt und im Wellen-Editor bearbeitet (auch mit Slicing) oder Effektketten gebaut.

Die „Modulation“ im Sampler entsteht durch das Einfügen von Devices in eine interaktive Kette, die eine Hüllkurve bildet, die wiederum die Bereiche Lautstärke, Panning und Tonhöhe (plus Cutoff/Resonance) eines Samples polyphon modulieren. Dabei können mehrere Modulationsgeräte (wie LFO, Velocity-Tracker oder Hüllkurve) seit der Version 3.0 kombiniert werden, was zu recht komplexen Klangverläufen führen kann. Da muss man sich dann erst einmal gründlich einarbeiten, aber das lohnt sich. Der Sampler von Renoise ist nicht mit den Samplern anderer DAWs vergleichbar, da flexibler und leistungsfähiger.

Apropos Leistung: Renoise ist trotz seiner Tiefe auf Effizienz getrimmt und sehr ressourcenschonend. So lassen sich zum Beispiel Plug-ins mit dem „Plugin-Grabber“ in Samples verwandeln, die dann weiterverarbeitet werden können. Auch Audio-Clips samt Effektketten können in neue Samples gerendert werden. Damit gibt es auch auf älteren oder schwächeren Systemen kaum Probleme.

Was hat Renoise, was andere DAWs auch haben? Nun, zum Beispiel einen Spectrum Analyzer, Parameter Automation, Multi-Channel I/O, einen Mixer, Send/ Group- und Master-Tracks, 26 mitgelieferte Effekte und Plug-in-Support.

Renoise kann auch MIDI

Mit einem Keyboard oder Controller lassen sich Noten direkt in den Tracker einspielen. Praktisch jeder Parameter kann über einen MIDI-Controller gesteuert werden. Ebenso können MIDI-Daten an externe Klangerzeuger gesendet werden. MIDI-Out-CC-Befehle können ab Renoise 3.5 direkt in die Effektspalten der Patterns geschrieben werden. Bei all dem kann Renoise sowohl als Master als auch als Slave für die MIDI-Clock-Synchronisation eingesetzt werden. Trotz Tracker-Image ist das alles doch recht zeitgemäß und konkurrenzfähig.

Renoise 3.5: Systemanforderungen und Kosten

Renoise 3.5 läuft ab Windows 10 (64 Bit), ab macOS 11.0 und unter Linux (x84_64 (ab glibc 2.31) und arm64 (ab glibc 2.28). Dabei ist Renoise immer für einen gesamten Versionszyklus kostenlos. Wer also für die 2.5 bezahlt hat, bekommt die 3.5 noch kostenlos. Heißt in diesem Fall: 15 Jahre kostenlose Updates! Renoise kostet aktuell schlanke 76,- Euro, eine Demoversion kann hier heruntergeladen werden.

Renoise ist nicht als Plug-in, sondern „nur“ als eigenständige Software einsetzbar. Es gibt aber auch eine Plug-in-Version namens Redux, eine abgespeckte Version von Renoise. Das ist in der neuesten Version 1.4, die gleichzeitig mit Renoise 3.5 erschienen ist, auch im VST3-Format erhältlich.

Die Renoise-Historie

Der damals 25-jährige Berliner Eduard Müller (aka „taktik“) und der 28-jährige Kroate Zvonko Tesic (aka „Phazze“) begannen Ende 2000 mit der Entwicklung von Renoise, weil es „keinen vernünftigen Tracker zum Arbeiten gab“, wie die beiden in einem Interview im August 2002 erklärten.

Cubase war da bereits bei der Version 5 angekommen, Logic bei 4.7. Müller und Tesic kamen aus der Amiga-Tracker-Szene (Tesic hatte zuvor auch schon ein Amiga-Game namens „Spherical Worlds“ entwickelt), und waren der Überzeugung, dass „man mit Cubase keine schnelle Melodie erstellen kann.“ Müller: „Ich möchte Cubase nicht verwenden, ich hasse Pianorollen.“ Und Tesic ging da noch weiter: “Ich hasse die Cubase-Oberfläche.“ Also musste ein PC-Programm im Stil von Protracker oder Fasttracker her (von denen es bereits auch teilweise fehlerhafte PC-Versionen gab), aber eben besser.

Die erste stabile Version von Renoise war dann im Frühjahr 2002 verfügbar. Nachfolgend die größeren (runden und halbrunden) Releases, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie sich Renoise in den 25 Jahren entwickelt hat.

Version 1.5 wurde im März 2005 abgeschlossen. Unter anderem mit diesen Neuerungen:

Mac OSX-Version

Mehr Rendering-Optionen

Schnellere Audio-Engine

Neue Effekte (MixerEQ und mpReverb)

Unterstützung von multitimbralen VST-Instrumenten

Verbesserungen im Pattern-Sequencer und -editor

Die finale Version 2.0 erschien im Januar 2009. Mit Neuerungen wie diesen:

Unterstützung von Netbooks

Unterstützung von „fraction BPMs“ wie 112,45

Neue native DSP-Effekte: RingMod, Scream Filter

Latenzkompensation bei der Aufnahme

Channel – und polyphoner Aftertouch

Notenquantisierung und Echtzeitquantisierung bei der Aufnahme

Mac AU-Unterstützung

Plug-in Delay-Kompensation

Knapp ein Jahr später gab es bereits Version 2.5 (März 2010), unter anderem mit folgenden neuen Features:

Plug-in-Grabber (Rendern von Plug-in-Instrumenten in Renoise-Instrumente und Samples)

Signal Follower, um Parameter anderer Tracks sidechainen zu können

Verbessertes MIDI-Mapping

Neue interne Effekte

Pattern Matrix

Seit der Version 2.8 ist Renoise (auch) als 64 Bit-Version verfügbar. Die bis dato größten Neuerungen gab es aber in der Version 3.0, die im April 2014 erschien. Dazu gehörten unter anderem:

Komplett überarbeiteter Instrumenten-Editor mit modularen Sets (Kombination mehrerer Modulationsgeräte) statt simpler Hüllkurven

Neue DSP-Module (Doofer (sprich: Dufer, hat nichts mit doof zu tun), Convolver)

Instrumenten-Automation und Makros

Harmonische Skalen

Echtzeit-Quantisierung beim Einspielen

Seit dem Release der Version 3.0 gab es noch zahlreiche Zwischenversionen, mit einigen wichtigen Neuerungen.

Renoise 3.1 (Januar 2016) – Unterstützung für VST- und AU-MIDI-Generatoren

(Januar 2016) – Unterstützung für VST- und AU-MIDI-Generatoren Renoise 3.2 (August 2019) – Native Time-Stretching im Sample-Editor

(August 2019) – Native Time-Stretching im Sample-Editor Renoise 3.3 (Januar 2021) – VST3-Unterstützung

(Januar 2021) – VST3-Unterstützung Renoise 3.4 (März 2022) – Ableton Link, WASAPI-Audio (Windows)

Viele der alten Versionen gibt es heute noch als Download im Renoise-Archiv.

Die offiziellen Renoise-Demosongs für die einzelnen Versionen gibt es gesammelt in der Soundcloud.

Ein guter Einstieg in Renoise sind diese beiden YouTube-Videos:

Neue Funktionen in Renoise 3.5

Renoise 3.5 ist am 25. Juli 2025 erschienen. Zum Zeitpunkt des Tests (August 2025) ist die Version 3.52 aktuell, wobei die Versionen 3.51 und 3.52 lediglich kleinere Bugfixes beinhalten. Ihr seht aber: Renoise wird ständig verbessert.

Werfen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen der Version 3.5.

Phrase Scripting Engine

Mit der Version 2.6 wurde die Renoise Scripting API mit der Skriptsprache Lua eingeführt, um interne Abläufe von Renoise zu automatisieren. Renoise 3.5 hat nun ein neues, noch experimentelles Echtzeit-Phrase-Scripting-System bekommen, das die programmgesteuerte Erstellung oder Live-Codierung von Musikphrasen mit Lua ermöglicht, die Phrase Scripting Engine.

Dafür wurde auch Lua 5.1 durch LuaJIT ersetzt, um die diesbezügliche Leistung (und auch in Renoise Tools und Formula Device) zu verbessern. Was dann gleichzeitig auch der Community die Möglichkeit gibt, noch leistungsfähigere Tools und Erweiterungen für Renoise zu entwickeln. Gesammelt werden die unter anderem hier.

Die Skripte für die Phrasen werden in einer Art Programmiersprache erstellt und dann sogleich automatisch generiert und in einem zweiten Fenster übersetzt. Damit kann ich Melodien, Harmonien oder Rhythmen nach definierten Regeln (auch mit Zufallsfaktoren) erstellen, was auch/besonders für generative, sich ständig ändernde Musik ideal ist. Durch den Live-Aspekt lassen sich aber z. B. auch Drum-Patterns, basierend auf Controller-Eingaben, anpassen oder einen Basslauf passend zur Akkordfolge generieren. Die Möglichkeiten sind da schier unerschöpflich.

Das erstellte Skript lässt sich anschließend rendern und auf die Phrasenbearbeitung im Tracker-Stil übertragen. Diese Muster-Phrasen können gespeichert und live aufgerufen oder auch im Keymap-Modus über die Tastatur verteilt werden. Auch eine Steuerung der Phrasen über eine Live-Performance ist also möglich. Mit Hilfe von Makros lassen sich Phrasenänderungen während der Wiedergabe ebenfalls automatisieren. Wer sich (anfangs zu Recht) überfordert fühlt, lädt zu Beginn eines der Presets, spielt damit ein wenig herum und lernt daran. Das hört sich alles komplizierter an, als es ist. Etwas Einarbeitungszeit muss man aber schon einplanen.

Splitter Effect Device

Mit dem Splitter Effect Device kann in Renoise 3.5 ein Ton in zwei Subsignale mit jeweils eigenen Effektketten aufgeteilt werden. Die beiden Sub-Signale können entweder zwei identische Kopien sein, aber auch eine Mid/Side-Trennung und eine Trennung nach Frequenzen (High/Low) ist möglich. Dabei lassen sich die Frequenzparameter auch automatisieren. Der Splitter Device ist eigentlich ein erweiterter Doofer (Doofer ermöglichen die Bündelung komplexer Effektketten in einem einzigen Gerät und bieten über Makros einfachen Zugriff)

Erweiterter Ableton Link – Support in Renoise 3.5

Die Version 3.5 ermöglicht die Start/Stopp-Synchronisierung mit Ableton Link, nachdem der Ableton-Link-Support bereits in der letzten Renoise-Version eingebaut worden war. Das verbessert die Interoperabilität mit anderen Geräten und anderer Software. Weggefallen ist dafür allerdings der ReWire-Support. Das ist aber zu verschmerzen, da es ja kaum noch ReWire-kompatible DAWs gibt.

Phrase MIDI & Multi-Timbral Plug-ins

Bei Verwendung von Plug-ins oder MIDI können die Noten im Phrase-Editor an einen bestimmten MIDI-Kanal gesendet werden, was besonders bei multitimbralen Plug-ins von Bedeutung ist. MIDI-Out-CC-Befehle können ab der Renoise 3.5 direkt in die Effektspalten der Patterns geschrieben werden. Damit lässt sich auch die Programmierung von Cutoffs, Filterresonanzen und anderen Parametern direkt im Tracker vornehmen – ideal für Hybrid-Setups.

Und außerdem:

EQ-Effekte können jetzt auch nur auf die Mid- oder Side-Channels angewendet werden

Notepad für Effekte, um bei komplexen Effektketten später noch zu wissen, was man da eigentlich gemacht hat

Native Unterstützung für MTS-ESP- und Scala-Tuning, inklusive Speicherung in Songs/Instruments

Multi-CPU Performance Optimierungen

Neuer Factory-Inhalt (neue Instrumente, Samples, Doofer, Splitter und DSP-Effektvoreinstellungen)

Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Anpassbare Instrumentenliste mit Noten- und Sample-Wiedergabevorschau

Ausblendbarer Disk-Browser

Einstellbare Messgrößen, RMS- und Spitzenpegelanzeige im Mixer

MIDI-gesteuerte Makros (über CC#70/77)

Interessant für Redux-Nutzer, dessen Version 1.4 zusammen mit Renoise 3.5 erschienen war: Redux gibt es nun auch im VST3-Format und es hat eine MIDI-Out-Funktion zur Steuerung anderer Instrumente erhalten.