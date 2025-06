Test: Resonator-Gitarre – Harley Benton ResoElectric

Günstige Resonator-Gitarre mit Tonabnehmer

Die Harley Benton Custom Line Resonator-Gitarre verfügt über die klassische Optik und Akustik sowie einen Tonabnehmer für vielseitige Einsätze.

Kurz & knapp Vielseitigkeit : Die Resonator-Gitarre ist sowohl akustisch als auch mit Tonabnehmer gut einsetzbar.

: Die Resonator-Gitarre ist sowohl akustisch als auch mit Tonabnehmer gut einsetzbar. Optik : Das verchromte Stahlgehäuse sorgt für einen auffälligen, glänzenden Look.

: Das verchromte Stahlgehäuse sorgt für einen auffälligen, glänzenden Look. Verarbeitung : Sauber verarbeitet, allerdings könnte die Endkontrolle bei der Einstellung noch verbessert werden.

: Sauber verarbeitet, allerdings könnte die Endkontrolle bei der Einstellung noch verbessert werden. Sound : Bietet den typischen Resonator-Sound, ist aber akustisch etwas schmaler im Bass.

: Bietet den typischen Resonator-Sound, ist aber akustisch etwas schmaler im Bass. Preis-Leistung: Günstiges Einsteigerinstrument mit Potenzial für individuelle Upgrades und Bühnengebrauch.

Die Thomann Hausmarke Harley Benton bietet bekanntermaßen eine riesige Produktpalette, u. a. auch Kopien renommierter Gitarrenmodelle zum Taschengeldkurs. Mittlerweile gibt es kein Genre mehr, welches nicht vom „günstigen Riesen“ bedient wird. So erweitert man sein Instrumentenportfolio mittlerweile auch mit eher ausgefallenen Instrumenten, wie beispielsweise eine Resonator Gitarre mit Tonabnehmer. Diese ließe sich hervorragend auf der Bühne einsetzen, da sie mit einem Tonabnehmer (Lipstick) und einem Volume- und Tone-Regler bestückt wurde.

Für etwa das gleiche Geld bekäme man z. B. auch die neulich von uns getestete Gold Tone Paul Beard Resonator, die rein akustisch gespielt beeindruckender klingt, aber leider nicht mit einem Tonabnehmer ausgestattet wurde. Auch einige weitere Hersteller bieten mittlerweile günstige Resonatorinstrumente an. Werfen wir nun aber einen genaueren Blick auf die günstige Harley Benton Custom Line Resonator-Gitarre, eine „National-Kopie“.

Harley Benton Resonator-Gitarre – Facts & Features

Entpackt man den Karton, zieht man sich vorher besser eine Sonnenbrille auf, denn unsere Testkandidatin spiegelt das Licht aufgrund ihres verchromten Stahlkorpus, blitzt und glänzt heftig. Ein passender Koffer (bzw. Gigbag) ist nicht Teil des Lieferumfangs, die Gitarre kommt in einem schlichten Karton. Mitgeliefert werden ein Klinkenkabel und natürlich der Inbusschlüssel für die Halsspannung (inkl. Anleitung). Gerade bei Resonator-Instrumenten wird je nach Stimmung (Standard, Open-G, Open D) etc. mit teilweise sehr unterschiedlichen Saitenstärken gearbeitet, so kann es natürlich sein, dass man die Halsspannung einmal anpassen müsste.

Der Korpus der Custom Line CLR-ResoElectric

Das Instrument besitzt einen Korpus aus Stahlblech (verchromt) und eine Mensur von 628 mm (entsprechend vielen Instrumenten von Gibson). Im Korpus wurde, wie bei Resonator-Modellen üblich, ein Single Cone (Durchmesser 24 cm) verbaut. Der sogenannte „Biscuit-Steg“ aus Ahorn und Ebenholz wird von einer vergoldeten Abdeckung verdeckt. Diese böte dem mit Fingerpicks arbeitenden Gitarristen eine angenehme Handballenauflage.

Griffig und gut abgerichtet: Der Hals

Der Hals der Harley Benton Resonator-Gitarre wurde aus Mahagoni gefertigt und mit einem aufgeleimten Griffbrett aus Wenge versehen. Das Griffbrett meines Testinstruments war extrem trocken und „durstig“, etwas Griffbrettöl schaffte hier schnelle Abhilfe. Die Halsrückseite wurde klar (hochglänzend) lackiert. Ein „Kleben“ beim Lagenwechsel ist nicht festzustellen.

Der Hals ist perfekt verarbeitet und fühlt sich sehr angenehm an, die 19 Bünde sitzen optimal in den Bundschlitzen, wurden sauber abgerichtet und poliert. Wie bei Instrumenten aus der Bluegrass-Abteilung sitzen die Griffbretteinlagen teilweise an anderen Positionen, als man es von einer „gewöhnlichen Gitarre“ kennt. Die Sattelbreite beträgt 42 mm.

Freundlicherweise wurde auch eine Anleitung zur Einstellung der Halsspannung mitgeliefert, es ist ja durchaus wahrscheinlich, dass man auch mal eine offene Stimmung mit dickeren Saiten ausprobieren wollte, was möglicherweise eine Anpassung der Halsspannung erforderte.

Wer es einmal mit dem Slide-Spiel versuchen wollte, dem empfehle ich, ohne viel Aufwand zu betreiben, eine sogenannte Extension Nut (hier eine Alternative von Göldo). Diese wird einfach auf den Sattel gelegt. Damit wird die Saitenlage erhöht und gestattet somit das Spiel mit einem Steelbar bzw. Slide, ohne an den Bünden hängenzubleiben. Durch Abnehmen der Extension Nut kann die Gitarre dann ggf. schnell wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden.

Hardware & Elektrik

Die sechs DLX DieCast Mechaniken besitzen die typischen großen Flügel, wurden also „stilecht“ ausgewählt. Erfreulicherweise besitzt die Gitarre einen eingebauten Tonabnehmer, einen goldfarbenen Resonator Lipstick Singlecoil, sodass sie auch auf der Bühne gut einzusetzen wäre. Die Volume- und Tone-Regler wurden mit vergoldeten Metall-Knöpfen bestückt, in die ein runder „Deckel“ aus Perlmutt eingelegt wurde, was stylish aussieht und der Gitarre ein edles Flair verleiht.

Die Resonator-Gitarre in der Praxis: Das Handling

Die Gitarre kommt ausgewogen auf den Knien zu liegen und spielt sich angenehm leicht. Der Hals liegt sehr angenehm in der Greifhand. Der Hals meines Testinstruments war vollständig gerade „voreingestellt“, sodass die hohe E-Saite in den ersten vier Bünden schnarrte. Nach moderatem Entspannen des Halses mithilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels war das Problem zwar schnell beseitigt, man wünscht sich jedoch, ein spielbereites Instrument zu erhalten, ohne nochmals einen Fachmann konsultieren zu müssen. Hier sollte in der Endkontrolle aufmerksamer geschaut werden.

Der Sound

Das Instrument ist etwas schmaler als eine gewöhnliches Resonator-Modell und liefert naturgemäß akustisch gespielt etwas weniger Bass. Wir hören zuerst die Aufnahme mit einem Røde NT-5 Kondensatormikrofon (in MOTU M4, Mac Studio und Logic). Die Gitarre ist in Standardstimmung mit Kapo am vierten Bund. Mit einem EQ ließe sich der etwas schmale Bass ggf. schnell anheben, um den Klang untenrum etwas „anzufetten“:

Da unser Testmodell mit einem Tonabnehmer ausgestattet ist, ist es natürlich interessant zu wissen, wie die Aufnahme mit Pickup klingt. Letzterer sitzt relativ nahe am Hals, wodurch er einen warmen Klang „abgreift“. Die Abnahme mittels Pickup lässt die „metallene Natur“ dieser Resonator-Gitarre etwas weniger deutlich rüberkommen, sie ist aber wahrzunehmen. In Logic wurde der Aufnahme lediglich etwas Hall hinzugemischt, das begünstigt einen authentischen Sound:

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Harley Benton Custom Line CLR-ResoElectric Resonator-Gitarre – Røde NT5 für Mikrofonabnahme bzw. Peavey Classic 20 MH – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Sennheiser e 609 – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.