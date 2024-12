Test: Retrokits RK-008 MIDI Sequencer nach Alesis MMT-8

Retrokits RK-008 8-Spur MIDI Sequenzer

Der Retrokits RK-008 Real Time Multitrack MIDI Recorder ist ein kleiner, handlicher 8-Spur MIDI Sequenzer, inspiriert vom legendären Alesis MMT-8. Deshalb stellen wir euch in diesem Test nicht nur den Retrokits RK-008 vor, sondern auch sein berühmtes Vorbild, den Alesis MMT-8 Sequencer von 1987.

Ein Blick auf das Original, den Alesis MMT-8

Der Alesis MMT-8 ist ein 8-Spur MIDI Sequenzer, der Ende der 1980er Jahre das Licht der Welt erblickte. Das Gerät besticht durch eine einfache und direkte Bedienung. Insbesondere die Möglichkeit, die acht Spuren schnell durch dedizierte Tasten ein- und ausschalten zu können, machte den MMT-8 zu einem gern gesehenen Begleiter bei Liveacts, insbesondere in der Technoszene.

Ich hatte wunderbare Stunden mit diesem Sequenzer und tatsächlich hat er mich während unserer gemeinsamen Hoch-Zeit nie im Stich gelassen.

Der Alesis MMT-8 erschien 1987 und überzeugte vor allem durch seine einfache Bedienung und wurde daher vor allem in Elektronik-Produktionen sehr geschätzt. Hier mal die wichtigsten Features;

Spuren: 8 (individuell aktivier- und stummschaltbar)

Speicher: Bis zu 100 Patterns und 100 Songs

Sequenzauflösung: 96 PPQ (Pulses Per Quarter Note)

Anschlussmöglichkeiten: MIDI In, Out, Thru

Speichermedium: Interner Speicher mit Batterie-Backup, Datensicherung via MIDI SysEx

Polyphonie: Bis zu 60.000 Noten-Ereignisse

Bedienung: Direkte Steuerung über dedizierte Tasten für Play, Record, Track-Mute und Edit

Maße: 280 mm x 160 mm x 45 mm

Und hier ein Blick auf die Anschlüsse des Alesis MMT-8

Der Alesis MMT-8 war aber auch ideal für Live-Performances und lies sich unkompliziert in bestehende Midi-Set-Ups integrieren. Dank seine aufklappbaren Panels hatte man auch die Bedienungsanweisung immer parat. Und optisch lehnte sich die MMT-8 an den Drumcomputer Alesis HR-16 an, der seinerzeit ein echter Verkaufsschlager war.

Was bietet der Retrokits RK-008 mehr?

Die Möglichkeiten des Retrokits RK-008 gehen nun aber noch über die des Vorbildes hinaus.

Die groben Eckdaten sind:

Aufnahme von MIDI Daten auf acht dedizierte Spuren

diverse Bearbeitungsmöglichkeiten, wie Quantisierung, Filter, Effekte

zwei MIDI Eingänge

zwei MIDI-Ausgänge

Gerät kann zu analoger Clock synchronisiert werden

Die Metamorphose der Flunder- das Vorbild des Retrokits RK-008

Äußeres und Lieferumfang RK-008

In einem kleinen bedruckten Karton wird er geliefert, der Retrokits RK-008 Multitrack Realtime MIDI Recorder.

Schon beim Auspacken fällt auf wie unglaublich klein der RK-008 ist – tatsächlich so groß wie ein Taschenrechner der frühen 80er Jahre. Und auch das Design verspricht…es ist … ein Taschenrechner. Trotz seiner geringen Größe werden dem RK-008 bei Bedarf noch zwei süße Holzseitenteilchen spendiert– ich mag es, aber der Preis ist etwas happig.

Alternativ sind aber auch zwei Seitenteile aus Plastik möglich.

Die Tasten bieten einen guten Druckpunkt, geben bei Druck zudem ein angenehmes Klicken von sich und fühlen sich wertig an. Der angeschrägte obere Teil des RK008 beherbergt ein ebenfalls mit Retrocharme daher kommendes Display, sowie einen kleinen Lautsprecher für das Metronom – ganz wie beim Vorbild MMT-8.

Der Vorteil eines eingebauten Metronoms ist enorm bei einem reinen MIDI-Gerät. Beim Einspielen von Noten erspart es, eine Drummaschine mitlaufen zu lassen oder einen Klangerzeuger als Klickgenerator abzustellen, nur um das Songtempo präsent zu haben.

Mit dem RK-008 geliefert werden

eine kleine gefaltete Kurz-Anleitung in englischer Sprache

ein USB C Kabel, um das Gerät über die seitliche USB Buchse mit Strom zu versorgen

zwei Adapterkabel von TRS-MIDI auf 5-Pol DIN Kabel. Im Gegensatz zum verbreiteten Adapterformat Klinke auf DIN-Buchse, geht es hier direkt von Stecker auf Stecker.

Ein Netzteil ist leider nicht dabei, was ich angesichts des nicht geringen Preises doch schade finde. Auch der bei Bedarf im Gerät installierbare Akku ist nicht Teil des Lieferumfangs.

Auf der Unterseite bietet das Gerät eine kleine Klappe zum Einbau eines Akkus, der sich dann bei Versorgung via USB auflädt. Ein optional, anwenderseitig wechselbarer Akku statt ein fest eingebauter – das ist wirklich toll. Der hier einzubauende Akku ist ein 3,7 V Handy-Akku, wie ihn z.B. Nokia-Tastenhandys verwenden. Ich hatte einen solchem glücklicherweise noch im Haus. Ohne den Akku ist das RK008 extrem leicht, mit eingesetztem Akku liegt es etwas schwerer und sicherer auf dem Tisch.

Das Lösen der Klappe verlangt einen extrem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher (ich würde immer noch lieber Schraubenzieher sagen…), um ein sehr kleines Schräubchen zu bewegen. Die Klappe ist aus Plastik und wirkt nicht sonderlich robust. Der Akku hingegen sitzt nach dem Einsetzen äußerst fest.

Ein kleiner Schiebeschalter ebenfalls auf der Unterseite schaltet zwischen Netz-und Akkubetrieb um, bzw. dient bei abgezogenem USB Kabel als Ausschalter. Alternativ gibt es auch einen Standby-Modus.

Der Akkubetrieb mag erst einmal unnötig erscheinen, da der RK-008 ja selbst keine Klänge erzeugen kann. In der Testphase habe ich das Gerät aber oft schnell im Studio bewegen können und musste dabei dann nur an die MIDI-Verkabelung denken; das war schon praktisch.

Die Anschlüsse des Retrokits RK-008 Sequencers

An Anschlüssen biete der Retrokits RK008:

zwei MIDI In (TRS Type A)

zwei MIDI Out (TRS Type A)

einmal Sync Out (kleine Klinke)

USB C (zur Stromversorgung, Firmwareupdates und Backups)

Der RK-008 könnte bei seiner Größe unmöglich „echte“ klassische MIDI-Buchsen beherbergen, wenn man also den Weg der geringen Größe geht, muss man hier in den sauren Apfel des TRS MIDI Formats gehen. Das TRS-MIDI Format mit seinen zwei „Standards“… Der RK-008 ist ein Type-A MIDI Gerät; soll ein Type-B Gerät angeschlossen werden, muss also fröhlich mit Adaptern hin und her konvertiert werden. Und das geht mit den mitgelieferten Stecker-auf-Stecker-Adaptern leider nicht.

Der z.B. von Elektron beim Cycles beschrittene Weg scheint mir da wesentlich praxisnaher: dort lässt sich im Gerät die Polarität der Buchse zwischen Type-A und Type-B umschalten. So etwas hätte ich mir hier auch gewünscht–nun ja. Dafür haben Retrokits einen kleinen Adapterstecker im Programm, der dem Problem der zwei TRS-MIDI-Standards begegnet: ein DIN-5 Stecker , der einen TRS Eingang für MIDI-A und einen anderen für MIDI-B bereitstellt.

Features und Bedienung des Retrokits RK-008

Das Konzept des Retrokits RK-008 ist recht schnell erklärt. Auf acht Spuren können MIDI-Daten aufgenommen werden.

Die aufgenommenen Daten (Noten oder MIDI CCs), können dann für jede Spur getrennt in gewissen Grenzen manipuliert werden. Möglich sind hier z.B. Transposition, Quantisierung und Swing. Es lassen sich aber auch bestimmte Daten ausfiltern. Die Bearbeitung erfolgt erst einmal non-destruktiv. Wenn das Ergebnis gefällt, lässt es sich auch permanent auf Spuren anwenden.

Besonders ist, dass die Spuren durchaus auch Daten mehrerer MIDI-Kanäle beherbergen können. Ein Beispiel: Bass auf MIDI Kanal 1 und und Piano auf Kanal 2 in einer Spur? Kein Problem! So wären dann z.B. noch sieben Spuren frei, um die Drums getrennt voneinander an- und abschalten zu können.

Spuren können auch zusammengeführt werden, so dass eine neue Spur frei wird. Auch das Aufteilen von Daten einer Spur auf mehrere andere ist möglich, so dass im obigen Beispiel Bass und Piano dann jeweils wieder eine eigene Spur hätten.

So lassen sich flexible Live taugliche Playbacks erstellen.

Grundsätzlich ist der RK-008 eher geeignet, MIDI Noten live einzuspielen und dann zu bearbeiten. Step-Edit ist zwar möglich, hat mir persönlich an dem Gerät aber nicht wirklich Freude bereitet. Auch das nachträgliche Bearbeiten einzelner Noten-Ausreisser in einer sehr dichten Spur ist nicht gerade ein Kinderspiel. Also besser ein Keyboard anschliessen oder die MIDI-Daten von einer Drummaschine in den RK-008 aufnehmen. Der RK-008 kann aber auch MIDI Files importieren, also können auch bequem Stücke in der DAW vorgebastelt und dann in den RK-008 übertragen werden.

Performance Features für den Live-Einsatz

Der Retrokits RK-008 kann ein Performance Monster sein, und spätestens hier überflügelt es sein Vorbild.

Da wären z.B. folgende Möglichkeiten:

Tracks können einfach Solo geschaltet werden

Mutes können auch synchronisiert stattfinden –also z.B. erst zum nächsten Takt.

Einzelne Tracks können unabhängig vom laufenden Sequenzer einmalig abgefeuert werden

Echtzeitquantisierungen pro Track oder für den ganzen Part, die sich schnell wieder reaktivieren oder verändern lassen

Swing pro Track oder für den ganzen Part

Veränderungen der Velocity, z.B. das Setzen aller Noten auf Vetocity-Wert 127

Hinzu kommen clevere Funktionen wie:

explode Track: Daten eines Tracks werden hierbei auf freie andere Tracks aufgeteilt.

Wird ein Track in der Länge verändert, stehen drei Optionen zur Auswahl: 1.Es werden existierende MIDI Daten automatisch kopiert oder gelöscht. 2.Es werden entweder am Anfang oder am Ende leere Takte hinzugefügt oder gelöscht 3. Die existierenden Noten werden auf die neue Länge verteilt, also z.B. eine eintaktiger 16tel Groove zu einem zweitaktigen 8tel Groove oder umgekehrt.

Timeshift: alle Noten eines Tracks lassen sich z.B. ein 8tel verschieben

unterschiedliche Tracklängen, wodurch Polyrhythmen möglich werden

pro Track aktivierbare Tonleitern (Tonleiter aber nur pro Part wählbar)

Diverse MIDI-Daten Filter

Alle Echtzeitveränderungen lassen sich auch via MERGE schnell und bequem permanent machen.

MIDI Effekte

Ganz frisch dabei sind drei MIDI Effekte: ARPEGGIATOR, POLYMUX und CHORDS.

Die Funktion eines Arpeggiators sollte klar sein: ein gehaltener Akkord wird in Einzeltönen abgespielt . CHORDS erzeugt aus einzelnen Noten Akkorde. Und POLYMUX teilt Akkorde auf einzelne Töne verschiedener MIDI Kanäle auf. Wozu das gut sein soll? Ein gedrückter dreistimmiger Akkord kann so von drei monophonen Synthesizern gespielt werden.

Toll ist, dass sich die Effekte auch hintereinander schalten lassen. Also wird z.B. eine einstimmige Melodie durch CHORDS zu Akkorden, die dann durch den nachgeschalteten Arpeggiator in ein Arpeggio verwandelt werden.

Die Einstellungen gelten für alle 100 PARTS eines Projektes. Da ist der der Hunger nach mehr groß -leider lassen sich die Effekte nicht via Merge fest in den PART bouncen. Aber ein Kabel zwischen MIDI Ein-und Ausgang ermöglicht es, einfach das Ergebnis in eine freie Spur aufzunehmen. Anschließend sind die Effekte dann wieder frei für weitere Späße.

Der Retrokits RK-008 Sequencer in der Praxis

Die Bedienung des Retrokits RK-008 erfordert etwas Einarbeitung. Ich als alter MMT-8 Hase kam aber schnell zurecht. Der Ziffernblock beherbergt jeweils eine über die ALT-Taste erreichbaren Kategorie, z.B. LENGTH (Part-Länge) auf der 1 und QUANT (Quantisierung) auf der 6. Innerhalb dieser Kategorien lässt sich dann wiederum mit den Zifferntasten arbeiten. Also z.B. eine Quantisierung wählen oder die Part-Länge als Zahl eingeben.

Was die ersten Tage mit dem Gerät erschwert, ist die orangefarbene Schrift auf den Zifferntasten. Diese lässt sich in etwas dunkleren Lichtverhältnissen schwer lesen. Bei mir gingen aber viele Positionen ins Muskelgedächtnis über und jetzt geht es fix. Das Display ist zwar nicht sehr groß, aber sehr gut lesbar und ausreichend für die Bearbeitung von eingespielten Noten und der meisten Funktionen.

Midi & Sync: Das Retrokits RK-008 im Verbund

Die zwei MIDI Eingänge des RK-008 ermöglichen den Anschluss zwei gleichzeitig nutzbarer Quellen, welche dann zusammengemischt werden. Also z.B. eine MPC, die dann z.B. Clock-Signale an den RK-008 sendet, und ein Keyboard zur Eingabe von Noten. Die acht Spuren lassen sich beiden MIDI Ausgängen frei zuweisen. Auch beide Ausgänge gleichzeitig sind als Ziel möglich.

Der Retrokits RK-008 lässt sich via SYNC Anschluß mit analogem Equipment synchronisieren. Der Sync-Out lässt sich sehr flexibel konfigurieren:

Im Korg Volca Format stehen viertel, achtel und 16-tel Pulse bereit. Dieser Modus war für mich auch das Mittel der Wahl, um analoge Sequenzer im Gleichtakt mitlaufen zu lassen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur auf die Eins eines jeden Taktes einen Puls zu senden (Bar) oder aber auch eine statische Spannung auszugeben.

Allen obigen Modi ist gemein, dass nur ein Signal ausgegeben wird, wenn der Sequenzer läuft.

Zu guter Letzt können auch DIN Sync Geräte angesteuert werden, sowohl alte Roland-Kisten mit 24ppq, als auch KORG Geräte mit 48ppq. Zudem gibt es noch die für mich ungewöhnlichen Formate DIN 12 und DIN 4. Mit DIN12 z.B. läuft ein altes Roland-Gerät dann im halben Tempo mit. DIN 4 sind einfach 16-tel Pulse.

Da das DIN SYNC Format eine weitere Leitung zur Übermittlung des Zustands START/STOP benötigt (die Clocksignale gehen auch bei nicht laufendem Sequenzer raus), muss beim RK-008 eine der beiden MIDI Buchsen zu diesem Zweck geopfert werden.

Diese gibt in jeglichem DIN Sync-Modus dann statt MIDI Daten nur eine Spannung bei gestartetem Sequenzer aus. Und es ist zudem natürlich das Basteln eines entsprechenden Adapters von zwei kleinen Klinken auf einen 3-poligen, bzw. 5-poligen DIN-Stecker nötig. Bei einem 5-poligen Stecker bleiben dann zwei Pins unbelegt.

Die Sync-Buchse kann auch dem Empfang von Sync-Signale dienen, wenn ein Stereokabel verwendet wird. Eingangssignale müssen dann am Ring des Steckers anliegen. Die Spitze (Tip) dient dem Senden.

Retrokits hat seit Erscheinen des RK008 kontinuierlich Updates nachgeliefert. In diesen wurden kleine Mängel des ersten Betriebssystem behoben und das Gerät so zu einem zuverlässigen Begleiter machen.

Es wurden aber auch Features nachgereicht, die die Möglichkeiten des RK-008 weit über die des MMT-8 stellen. Zuletzt die tollen MIDI Effekte. Hier getestet wurde die Version 2.35.

Das Updaten des Gerätes erfolgt via Web-MIDI, in meinem Fall via Google Chrome.

Es hat in meinem Fall beim ersten Mal ein bißchen gedauert, bis Chrome den RK008 erkannt hat. Der Trick war, dass der RK008 nicht angeschlossen sein durfte. Dann setzte ein Klick auf „Need Driver“ auch tatsächlich einen Download in Gang, wo der Klick vorher nur ins Leere führte.

Nach diesen Startschwierigkeiten kamen RK-008 und Chrome aber problemlos miteinander klar.

Mit Hilfe des Webtools sind nicht nur Updates möglich, sondern auch ein Backup des Speicherinhalts. So kann Song für Song hoch-oder runtergeladen werden. Alternativ können auch MIDI-Files hin-und hergeschoben werden. Praktisch im Verbund mit anderen MIDI-Sequenzern.

Retrokits RK-008 vs Alesis MMT-8

Wie macht er sich denn im Vergleich zum MMT-8?

Zunächst einmal wäre da die Größe des Gerätes. Der RK008 passt locker mehr als sechs Mal auf die Fläche des MMT-8.

Der Retrokits RK-008 ist kein MMT8. Der Workflow ist aufgrund der geringeren Tastenanzahl anders, eher Menü-orientierter. So ist doch eine gewisse Einarbeitungen vonnöten, auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt.

Dafür räumt der RK008 mit einigen Unzulänglichkeiten des MMT-8 auf, z.B. beim Track-Muting:

Wurde beim MMT-8 eine Spur etwas zu spät aktiviert, stolperte die Bass Drum verspätet in den Beat, da musste man schon aufpassen. Beim RK-008 setzt durch Queued Mute eine Spur auf Wunsch erst quantisiert zur nächsten 16tel oder auch 4tel ein. Es lässt sich sogar die Part Länge als Einsatzpunkt wählen- also einfach schon in der Mitte des Taktes Mute deaktivieren und entspannt auf den Einsatz des Instrumentes bei Beginn der nächsten Loop-Runde warten – sehr schön!

Der RK-008 bietet zudem non-destruktive, also wieder deaktivierbare Echtzeitquantisierung. Beim MMT-8 war diese immer gleich destruktiv. Es gibt mehr Anschlüsse und die Speicherkapazität eines MMT-8 gibt es im RK-008 16 mal.

Der Workflow ist beim MMT-8 aufgrund der dedizierten Tasten ein wenig schneller. Praktisch, wenn man beide Geräte hat, da der RK008 in der Lage ist, Daten des MMT-8 zu laden.

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem MMT-8 ist, dass sehr viele Funktionen des RK-008 auch bei laufendem Sequenzer durchführbar sind.

Echt nervig finde ich, dass der RK008 beim Ausschalten die eingespielten Pattern vergisst, wenn nicht zuvor gespeichert wird.

Sicher- auch andere Geräte forcieren einen aktiven Speichervorgang; evtl. bin ich hier aufgrund der vielen Ähnlichkeiten des RK008 zum MMT-8 auch nur in zu hoher Erwartung. Zu geprägt durch den MMT-8, den man einfach ausschalten kann und beim Einschalten ist dann alles wieder da…

Evtl. lässt sich ja ein (wahlweise aktivierbarer) Autosave Mode noch nachreichen?

Identisch mit dem MMT-8 scheint die Größe des aktuell aktiven Speichers, die der RK-008 für ein einzelnes Projekt zur Verfügung stellt. So können vom MMT-8 in den RK-008 übertragene Projekte sofort weiter bearbeitet werden. Diese Kompatibilität wirkt sich aber auch nachteilig aus:

z.B. bei der Aufnahme von MPE Sessions mit seinen vielen Daten ist der Speicher eines Projektes schnell voll.

Bei sehr hohem Datenaufkommen, also z.B. der Verwendung vieler Pitchbend-Befehle oder MPE, lässt einen der RK-008 mit schonungsloser Ehrlichkeit lässt schonmal an seiner mit einem „Processing“-Textfeld nebst Balken angezeigten Überforderung teilhaben.

Ich würde mir, wenn technisch möglich, einen Classic Mode mit geringer, aber kompatibler Speichergröße und einen weiteren Modus, bei dem der gesamte Speicher des RK-008 für ein einzelnes Projekt verwendet werden kann, wünschen.

Der Retrokits RK-008 am Markt

Der Preis für den RK-008 ist auf den ersten Blick recht happig. Man bekommt zwar einiges für das Geld, aber es tummelt sich einiges an MIDI-Sequenzern am Markt.

Bezüglich des Funktionsumfangs, gemessen an der Größe, ist das Gerät allerdings meines Erachtens ungeschlagen. Und der RK-008 punktet genau dann am meisten, wenn geringer Platz und Gewicht eine Rolle spielen. Also z.B. wenn einfach ein kleiner MIDI-Zuspieler im Livesetup benötigt wird.

Das Gerät ist auch die perfekte Ergänzung zu Grooveboxen mit bezüglich der Echtzeitaufnahme von MIDI-Noten eingeschränkten MIDI Sequenzern (wie etwa den ELEKTRON Geräten). Aufgrund der Größe lässt sich der RK-008 prima Seite an Seite mit z.B. einem Octatrack, oder einer MONOMACHINE verwenden und dann auch einfach mal über 16 Takte improvisiert ein Solo aufnehmen, ohne dass man sich um eine geringere Notenauflösung bei längeren Tracklängen Gedanken machen muss.