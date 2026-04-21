Moderne Tele-Sounds und aufladbare Pickups

Die Reverend Greg Koch Gristlemaster ist eine moderne T-Style-Gitarre mit aktiven Pickups, die Vintage-Optik mit modernem Sound und hoher Flexibilität verbindet.

Kurz & knapp Was ist es? Reverend Greg Koch Gristlemaster, moderne T-Style-Gitarre mit aktiven Fishman-Pickups und USB-Ladefunktion Klang: Sehr transparente, brillante Sounds mit moderner Ausrichtung

Sehr transparente, brillante Sounds mit moderner Ausrichtung Spielgefühl: Hervorragende Bespielbarkeit dank leichtem Korpus und angenehmem Halsprofil

Hervorragende Bespielbarkeit dank leichtem Korpus und angenehmem Halsprofil Features: Midboost, aktive Pickups und durchdachtes Hardware-Konzept

Midboost, aktive Pickups und durchdachtes Hardware-Konzept Kritik: Aufladung der Pickups über Mini-USB und fehlende Transportlösung

Aufladung der Pickups über Mini-USB und fehlende Transportlösung Fazit: Vielseitige Gitarre mit starkem Konzept und kleinen Schwächen im Detail

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Reverend Greg Koch Gristlemaster

Greg Koch sagt von sich selbst, er sei einer der bekanntesten unbekannten Gitarristen der Welt – so viel zu seinem ausgeprägten Humor. Mit 15 erfolgreichen Solo-Alben, 14 Lehrbüchern sowie als Markenbotschafter für Fender und Fishman ist er allerdings ziemlich präsent! Außerdem hat er unter seinem Namen mit diversen Herstellern Signature-Equipment auf den Markt gebracht, darunter die Gristle King Pedale, den „The Greg“ von Koch Amps (den wir hier für euch getestet haben) und eben mit der Reverend Greg Koch Gristlemaster sein Signature-Modell von Reverend Guitars.

Die ersten 5 Minuten – Lieferumfang & erster Eindruck

Zieht man die Gitarre aus dem Karton, fliegt sie erst einmal fast Richtung Decke, wenn man mit dem üblichen Gewicht einer Gitarre rechnet. Das Ding ist wirklich federleicht! Optisch macht sie einen sehr schönen Eindruck. Der Mittelgrat (die Erhebung in der Mitte des Korpus) mit dem dadurch verkleinerten Schlagbrett gibt ihr einen eigenen, wiedererkennbaren Look. Unser Testinstrument hat die Farbe Blucifer. Leider zeigen sich kleine, unsauber gearbeitete Stellen bei Finish und Binding. Der Hals sieht dafür wundervoll aus und fühlt sich auch genauso an.

Mit im Lieferumfang befinden sich neben einem Care Guide, der Bescheinigung der Qualitätskontrolle und Werkzeug für den Trussrod noch ein USB-Kabel. Was? Ja, denn die aktiven Tonabnehmer der Gristlemaster können aufgeladen werden. Eine Beschreibung der Pickups liegt leider nicht bei. Das wäre durchaus hilfreich gewesen. Da hilft nur die Recherche auf der Homepage.

Line Check

Die Gitarre schwingt und resoniert im nicht eingesteckten Zustand schon genauso, wie man sich das von einer Gitarre wünscht. Sie liefert einen luftigen akustischen Klang, der gut zum gekammerten Korpus passt. Ist die Gitarre einmal eingesteckt, bin ich ganz froh, dass ich nicht erst den Akku aufladen muss, sondern direkt drauflos spielen kann. Der erste klangliche Eindruck fällt durchaus positiv aus.

Durch die aktiven Tonabnehmer klingt sie erwartungsgemäß ziemlich spritzig und direkt. Dank des Push/Push-Knopfs, der einen Midboost auslöst, hat man an der Gitarre selbst schon massig Klangvielfalt. Als Overdrive verwende ich einen Xotic BB Preamp. Den Rest der verwendeten Signalkette erfahrt ihr am Schluss des Testberichtes.

Die Specs

Reverend Guitars baut gerne Instrumente im Vintage-Stil mit modernem Twist. Dabei erinnern die Gitarren oft an Designs aus den 50er- oder 60er-Jahren. Die Reverend Greg Koch Gristlemaster vereint ebenfalls diese beiden Attribute. Im Kern haben wir es mit einer relativ klassischen T-Style-Gitarre zu tun. Um die Gitarre praxistauglich für die heutige Zeit zu machen, ist sie aber zusätzlich mit einigen sinnvollen modernen Features ausgestattet.

Da wäre zum einen der etwas größere, gekammerte Korina-Korpus mit dem erwähnten Mittelgrat oder der flache Radius des geschraubten und gerösteten Ahornhalses. Dieser sagt mit hauseigenen Pin-Lock-Mechaniken verstimmten Klängen den Kampf an. Die Wilkinson-Brücke mit drei Messingreitern liefert hingegen wieder gewohntes Vintage-Tele-Feeling.

Die größte Abweichung zur klassischen Tele findet man wahrscheinlich bei den Pickups. Diese sind nämlich aktiv. Die Fishman Greg Koch Gristle-Tone Signature-Pickups liefern dadurch brummfreien Sound, schimmernde Höhen und eine Extraportion Transparenz. In der Control-Plate befindet sich zudem ein Push/Push-Schalter, der einen Midboost auslöst. Mit Strom werden die Fishman Greg Koch Gristle-Tone Signature-Pickups über einen USB-Anschluss an der Input-Buchse versorgt. Einmal leer, können sie so aufgeladen werden. Laut Hersteller soll die Akkulaufzeit 200 Betriebsstunden betragen (für das gesamte Pickup-Set).

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Die Herstellerangaben auf einen Blick

Korpus Korina Solidbody

Korina Solidbody Pickups Fishman Greg Koch Signature Gristle-Tone

Fishman Greg Koch Signature Gristle-Tone Bridge Wilkinson Classic 3-Saddle Bridge

Wilkinson Classic 3-Saddle Bridge Hals Roasted Maple

Roasted Maple Mensur 25 1/2″

25 1/2″ Halsprofil Medium Oval

Medium Oval Griffbrett Roasted Maple 10-14″ Radius

Roasted Maple 10-14″ Radius Bünde 22 – 0.110″W x 0.050″H

22 – 0.110″W x 0.050″H Trussrod Single Action – Headstock Access

Single Action – Headstock Access Mechaniken Reverend Pin-Lock

Reverend Pin-Lock Sattel 43 mm – Boneite

43 mm – Boneite Regler Volume, Tone, 3-Wege Schalter, Midrange Boost

Volume, Tone, 3-Wege Schalter, Midrange Boost Saiten 10-46

Die Reverend Greg Koch Gristlemaster in der Praxis

Schauen wir uns die Gitarre doch jetzt einmal in der Praxis an. Dass sie ein Fliegengewicht ist, haben wir schon festgestellt. Das Blucifer-Finish ist eine Mischung aus Daphne Blue und Seafoam Green. Ein kleiner optischer Einwand: Unter bestimmtem Lichteinfall ist die Maserung durch die lackierte Decke noch zu sehen. Da das aber etwas unregelmäßig auftritt, wirkt es für mich etwas gewöhnungsbedürftig und eher ungewollt. Abgesehen von dieser kleinen optischen Auffälligkeit ist die Verarbeitungsqualität jedoch sehr gut.

Ab Werk ist die Saitenlage am unteren Minimum. Wer also etwas kräftiger spielt, hört die Saiten schnell schnarren und könnte von einem frischen Setup profitieren. Der Hals fühlt sich insgesamt hervorragend an. Das Medium-Oval-Halsprofil schmiegt sich sehr gut an die Hand an, ohne zu dick oder zu dünn zu wirken. Die Finger gleiten problemlos darüber. Die Gitarre ist leicht kopflastig, was vermutlich am geringen Gewicht des Korpus liegt. Die Ergonomie bleibt aber im Rahmen.

Klanglich macht die Gristlemaster einiges her. Die Sounds klingen wie versprochen sehr transparent mit glasklaren Höhen. Vintage-Fans könnten die Höhen jedoch als etwas schrill empfinden und der Gitarre wenig Charakter unterstellen. Ich finde den Sound passend zum modernen Konzept der Gitarre. Dreht man das Volume-Poti zurück, klaren die Sounds ebenfalls schön auf.

Dass die Gitarre komplett frei von Nebengeräuschen ist, kann man allerdings nicht behaupten. Sie rauscht deutlich mehr als meine Les Paul. Bei aktiviertem Midboost brummt sie auch leicht. Das ist jedoch kein Vergleich zum normalen Single-Coil-Hum. Auch meine anderen Gitarren mit brummfreien Mechanismen halten dieses Versprechen nicht zu 100 %. Das geht somit in Ordnung. Der Midboost ist eine feine Sache, zumal er eher dezent eingreift. Etwas mehr Boost wäre allerdings auch nicht verkehrt gewesen.

Ein Wort muss ich noch zu den aufladbaren Tonabnehmern verlieren. Ich verstehe das Konzept von aktiven Pickups und die Vorteile davon. Dass man sich für diese Vorzüge von einer Stromquelle abhängig macht, ist ein fairer Kompromiss. Was mir jedoch einfällt, wenn ich diese Gitarre mit USB-Anschluss sehe, ist zum einen, warum hier ein Micro-USB- und kein USB-C-Anschluss verbaut wurde. Zum anderen frage ich mich, wie man damit umgehen soll, wenn während eines Gigs der Akku leer wird. Bei Tonabnehmern, die mit 9-V-Blöcken laufen, kann man wenigstens schnell reagieren.

Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.

Klangbeispiele

Für die Klangbeispiele spiele ich meinen bewährten Morgan PR12 durch eine Ox Box von Universal Audio, aus der auch der verwendete Plate Reverb kommt. Als Effekte vor dem Amp kommen ein cmatmods Brownie sowie ein Xotic BB Preamp sowie etwas Tremolo und Delay aus dem Strymon Mobius und Timeline zum Einsatz.

Signalkette:

Reverend Greg Koch Gristlemaster → Morgan PR12 → UA Ox Box → RME Fireface 802 → Logic Pro X