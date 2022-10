Test: Richter Straps Vegan, vegane Gitarren- und Bassgurte

Die große Zukunft des Leatherette!

ANZEIGE

Ob in der Bekleidungs-, der Einrichtungs- oder in der Musikindustrie, tierisches Leder hat mittlerweile ein schweres Imageproblem. Wachgerüttelt durch investigative Videos über die grausamen Haltungs- und Schlachtungsmethoden der Tiere insbesondere in den Ländern Indien, Pakistan, Bangladesh und China wenden sich immer mehr Kunden vom tierischen Leder ab und halten Ausschau nach synthetischen Alternativen wie Kunstleder oder Leatherette. Dass es in diesem Bereich nunmehr auch Produkte im absoluten High-End-Bereich gibt, zeigen nicht nur die konsequent verwendeten Sitzbezüge aus veganem Leder aus dem Hause Tesla, die in Sachen Qualität und Benutzerfreundlichkeit durchgehend beste Bewertungen von den Kunden erhalten. Doch nicht nur Tesla hat die Zeichen der Zeit erkannt, sondern auch die im Baden-Württembergischem Allmersbach angesiedelten Firma Richter Straps, die ihr Portfolio an veganen Bass- und Gitarrengurten in den letzten Jahren konsequent aufgerüstet hat und nunmehr über eine Auswahl von stattlichen 42 Modelle verfügt, die sowohl als Standard- als auch als Signature-Gurte erhältlich sind. Als einen kleinen Auszug wurden uns freundlicherweise 4 verschiedene vegane Gurte zum Test zur Verfügung gestellt.

Those were the days my friend … die Zeit des Textilgurtes

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wollte man vor Dekaden einen Gurt ohne tierisches Leder erwerben, war guter Rat teuer. Selbst die bei dem Erwerb einer(s) Fender Gitarre/Bass beigefügten Textilgurte verfügten über Gurtende aus tierischem Leder, das sich vor allem dadurch auszeichneten, dass es auf den mitgelieferten Gurtpins schnell ausfranste und dem Instrument nur einen rudimentären Halt gaben. Security Locks im Stil von Schaller oder Loxx waren noch nicht erfunden, es blieb also nur die wenig ansehnliche Gaffa Tape Lösung oder aber man bot eine Bühnenshow wie Malcolm Young und Cliff Williams von AC/DC.

Zudem waren die verschiedenen Schichten der meisten Gurte schlecht vernäht, rutschten auf der Schulter herum wie nasses Eis auf nassem Eis und veränderten aufgrund der einfachen Schnallenkonstruktion ständig ihre Länge. Somit gab es seiner Zeit immer die Wertung Textil > „Billig“, Leder > „Hochwertig“. Es gab schlicht und ergreifend keine Alternativen und die Hersteller überschlugen sich mit breiten, männlichen Gurten, gerne auch mit Brandzeichen oder Nieten. Das Internet war fern, die Informationsmöglichkeiten marginal bis nicht vorhanden.

Moderne vegane Gurte hingegen müssen sich im Gegenzug aber auch gleich mehreren Herausforderungen gegenüber dem tierischen Leder stellen. Ganz vorne steht der Vergleich der Haltbarkeit, auf den Plätzen folgen Haptik, Optik und für die olfaktorischen Nerds unter den Musikern, der Geruch! Eins vorneweg, wer diesen Test bis zum Ende liest, wird definitiv kein Argument mehr für einen Gurt aus tierischem Leder haben, so viel ist sicher.

Eine Sache noch vorne weg, neben dem zu verarbeitenden Material ist die Breite des Gurtes ein sehr entscheidendes Thema und wird von jedem Musiker anders präferiert. Bekanntermaßen bieten sehr breite Gurte ein bequemeres Spielgefühl, da sie das Gewicht des Instruments auf eine größere Auflagefläche auf der Schulter verteilen und somit weniger Druck pro Quadratzentimeter erzeugen. Außerdem bieten sie eine breite Fläche für persönliche oder modische Aufdrucke, um den optischen Wert des Künstlers zu steigern. Im Gegenzug verdecken diese Gurte aber auch sehr viel vom persönlichen Outfit, so dass einige Künstler bewusst sehr schmale Gurte nehmen, um die Kleidung besser zur Geltung kommen zu lassen. Erwartungsgemäß kann man hier nicht von „besser“ oder „schlechter“ sprechen, aber jeder Künstler sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, welche Punkte er anderen vorziehen möchte.

Im Übrigen, alle Richter Gurte werden in Deutschland handgefertigt und unterstützen damit den regionalen Arbeitsmarkt. Fangen wir also mit der Auswahl an.

Richter Straps Vegan, vegane Gitarren- und Bassgurte

1.) Rubber Duck II Black

Wer aufgrund der Namensgebung einen Gurt aus Gummi erwartet, sieht sich getäuscht. Vielmehr besteht der 5 cm breite Gurt aus insgesamt 3 Elementen, Da wären zum einen der vordere Teil, der inklusive der Aufhängelöcher fast 2/3 der Gurtlänge ausmacht, ein Mittelstück, das eine stufenlose Längeneinstellung ermöglicht und ein Endstück, das wie auch das Vorderteil am Mittelstück vernietet wurde und den hinteren Gurtpin aufnimmt. Die Endstücke und Schulterteilaußenseite werden aus robustem, festen und verwindungsfreiem ummantelten Gurtband hergestellt. Der Gurte an sich besteht aus „Oekotex 100“, einem zertifizierten Polypropylen Gurtband (PP) aus deutscher Herstellung. Dies ist zum einen sehr leicht, nimmt kaum Wasser auf und beinhaltet keine Weichmacher. Dieses Material wir unter anderem für militärische Zwecke eingesetzt (Gürtel, Trageriemen etc.). Besonders zu bemerken ist, dass Polypropylen mehrmals komplett recyclebar ist und am Ende seiner Lebenszeit rückstandslos zu Wasser und CO2 verbrennt.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kommen wir nun zu dem Material, auf das Richter Straps sein Hauptaugenmerk bei den veganen Gurten legt und das man, soviel sei bereits verraten, schlichtweg mit dem Adjektiv „sensationell“ belegen muss. Richter nennt das Material „Leatherette“ und laut Aussage der Firmenleitung hat man eine Menge Zeit und Geld in die Erstellung dieses Materials, das auch in der Möbelindustrie verwendet wird, investiert. Das Ergebnis kann sich in der Tat mehr als sehen lassen, aber gehen wir die oben aufgeführten Punkte einmal der Reihe nach durch:

a.) Haltbarkeit: Alle neuralgischen Punkte sind mit einer umlaufenden Naht gesichert und somit gegen Ausreissen gesichert. Ich konnte selbst mit einem Schraubendreher bei massiver Kraftanstrengung keinen Riss in den Aufhängelöchern erzeugen, was mir bei Gurten aus tierischem Leder hingegen schon gelungen ist.

b.) Optik: Wer noch Kunstleder der ersten Generation kennt, hatte zumeist keine Probleme, dieses von tierischem Leder zu unterscheiden. Die Maserung war nahezu immer gleichmäßig und hatte einen Hauch von Künstlichkeit. Dies ist bei den Leatherette-Gurten von Richter nicht mehr der Fall. Selbst mit einer Lupe ist die Maserung von tierischem Leder beim besten Willen nicht mehr zu unterscheiden.

c.) Haptik: Die Gurte sind extrem leicht. Laut meiner Küchenwaage liegen selbst die großen Gurte unterhalb von 200 g, so dass man das Gewicht faktisch nicht spürt. Bei den Kaltschaumgurten gibt es eine leicht erhöhte Steifheit, die aber zu keiner Beeinträchtigung im Spielkomfort führt.

d.) Geruch: Die eigentliche Sensation von Leatherette! Beim Auspacken der Gurte war ich mir sicher, dass mir Richter aus Versehen die falschen Gurte geschickt hätte. Was der normale Konsument als typischen Ledergeruch definiert, strömte aus den Kunststoffhüllen und erfüllte den Raum. Auch das direkte Riechen am Gurt bestärkte mich in der Überzeugung, „das muss tierisches Leder sein“. Von wegen! Eine E-Mail mit dem Inhaber Lars Richter brachte Klarheit in die Situation. Was der Konsument als „Ledergeruch“ definiert, ist eine Zurichtung des Materials, die mit Pigmenten und PU-Anteilen versehen ist. Damit verdeckt man Naturmerkmale der Tierhaut und kann unschönes Leder „schminken“. Das ist dann ein Finish, das viele heute mit dem Geruch für Leder in Verbindung bringen. Leatherette ist damit auch vom Geruch nicht mehr von verarbeitetem tierischen Leder zu unterscheiden.

Hier noch einmal die Eigenarten der unterschiedlichen Gurttypen:

2.) Backline Black Gitarrengurt: Breite: 8 cm, Länge verstellbar: 92 – 144 cm, Polsterung aus speziellem Kaltschaum. Gurt mit einer mittleren Breite und einem extrem geringen Gewicht von gerade einmal 160 g.

3.) Springbreak I Leatherette White: Breite: 7 cm, Länge verstellbar: 98 – 158 cm, Oberfläche 100 % Polyurethan, Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Wem die Farbe Schwarz zu „langweilig“ ist oder aber ein weißes Instrument spielt.

4.) Springbreak III Leatherette Black : Breite: 11 cm, Länge verstellbar: 98 – 158 cm, Polsterung aus speziellem Kaltschaum. Ein sehr breiter Gurt, der auch das Gewicht von Instrumenten in der 5 kg Klasse gleichmäßig auf der Schulter verteilt.

Um es auf den Punkt zu bringen, eine Qualität, wie sie bei den veganen Gurten von Richter Straps geboten wird, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. So sehr man sich auch bemüht, man findet einfach keinen einzigen Kritikpunkt an den Produkten, im Gegenzug jedoch eine ganze Ansammlung von innovativen Umsetzungen, welche die Diskrepanz zu tierischem Leder auf null herunterfährt. Egal ob Verarbeitung, Qualität, Konzept, Umsetzung und Philosophie, alles befindet sich auf höchstem Niveau und wird zudem in Deutschland gefertigt.