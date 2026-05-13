Günstiger Analogsynthesizer im Eurorack

Rides in the Storm SED-CSM ist eine umfangreich ausgestattete analoge Synthesizer-Stimme mit vielen Extras für das Eurorack. Überzeugt das Eurorack-Modul im Test?

Kurz & knapp Was ist es? Rides in the Storm SED-CSM Synthesizer-Stimme fürs Eurorack, ein umfangreich ausgestattetes Analog-Modul mit vielen Extras für subtraktive Synthese plus Wavefolding. Ausstattung: 2 VCOs, 2 LFOs, 2 ADSRs, Wavefolder, Mixer und 24 dB/Oct.-Lowpass liefern eine komplette Synthesizer-Voice im Rack.

2 VCOs, 2 LFOs, 2 ADSRs, Wavefolder, Mixer und 24 dB/Oct.-Lowpass liefern eine komplette Synthesizer-Voice im Rack. Klang: Insgesamt sehr analog, tendenziell leicht dreckig/oldschoolig, mit Kompetenz für rauere Sounds und erweitertem Spektrum durch Wavefolding.

Insgesamt sehr analog, tendenziell leicht dreckig/oldschoolig, mit Kompetenz für rauere Sounds und erweitertem Spektrum durch Wavefolding. Modulation: Viele CV-I/Os und interne Verschaltungen, Hüllkurven mit Loop sowie Manual-Trigger machen das Modul praxisnah und flexibel.

Viele CV-I/Os und interne Verschaltungen, Hüllkurven mit Loop sowie Manual-Trigger machen das Modul praxisnah und flexibel. Bedienung: Viele Funktionen auf engem Raum (teils unübersichtlich), dazu nur sehr knappes Handbuch, Wavefolder nur auf VCO2-Tri, kein unabhängiger VCA-Gain.

Viele Funktionen auf engem Raum (teils unübersichtlich), dazu nur sehr knappes Handbuch, Wavefolder nur auf VCO2-Tri, kein unabhängiger VCA-Gain. Fazit/Bewertung: Sehr viel Synthesizer für vergleichsweise wenig Geld, mit starken Features und guter Klangästhetik.

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Rides in the Storm SED-CSM Eurorack Synthesizer

Einführung

Rides in the Storm (manchmal abgekürzt RitS) ist eine Marke von Uwe Georg Giesler, die für gut durchdachte Konzepte ohne Wichtigtuerei und günstige Preis-Leistungs-Verhältnisse steht. Hier reiht sich auch das SED-CSM ein, ein Synthesizer-Modul, das mich auf Anhieb an Intellijels Atlantix erinnert. Doch Atlantix oder vergleichbare Module anderer Firmen sind meist deutlich teurer (siehe Abschnitt Konkurrenz/Vergleiche).

Äußeres

Mit 36 HP beansprucht Rides in the Storm SED-CSM nicht gerade wenig Platz. Dafür bekommt man aber auch einiges geboten, sodass sich das relativiert. Vieles erklärt sich von selbst, doch das Handbuch besteht nur aus einer einzelnen Seite, auf der 90 Buttons, Anschlüsse, Fader oder Regler aufgelistet sind. Wenn also Fragen offenbleiben, werden sie hier nicht unbedingt beantwortet. SED-CSM eignet sich dennoch gut als Einsteigermodul für Eurorack-Einsteiger, kann aber auch als semimodularer Synthesizer bezeichnet werden. Es gibt hier besonders viele Knöpfe und Regler zum Anfassen. Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck, aber das Handbuch mahnt zur Vorsicht, empfindliche Bauteile auf der Rückseite möglichst wenig zu berühren.

Aufbau und Features

Die Struktur von Rides in the Storm SED-CSM ist nicht leicht in eine Schublade zu packen. Grundsätzlich haben wir zwei bis drei analoge Oszillatoren, zwei Hüllkurven, Filter und Mixer mit reichlich CV-Ins (links oben und rechts unten), CV-Outs (rechts unten), Audio-Outs (rechts oben), Ext-In (mittig oben) sowie Extras und Besonderheiten. Dass es so viele Anschlüsse und Regler auf kleinem Raum gibt, ist einerseits erfreulich, geht andererseits aber auch manchmal auf Kosten der Übersichtlichkeit. Dass alles schwarz ist, macht es nicht unbedingt besser.

Hat man sich jedoch einmal an die Struktur gewöhnt, findet man sich gut zurecht und hat sehr viele Möglichkeiten. Man hat einen kompletten Synthesizer direkt bei der Hand und muss beispielsweise Hüllkurven und Mixer nicht erst verkabeln. Das Konzept lässt sich als klassisch subtraktiv klassifizieren, doch mit dem Wavefolder weht auch eine Prise West-Coast-Flair hinein.

Synthesizer-Konzept, Hüllkurven

Gegenüber typischen Eurorack-VCOs verhält sich der des Rides in the Storm SED-CSM Synthesizer-Moduls etwas anders – eben wie ein Synthesizer mit Komplettausstattung. Das hat Vor- und Nachteile, besonders einen Aspekt möchte ich dabei erwähnen: Man bekommt nicht ohne Weiteres einen Dauerton abgegriffen, stattdessen hört man nur, wenn die Hüllkurve ausgelöst wird. Die VCA-Sektion hat keinen Gain-Regler, der unabhängig aufgedreht werden kann, sondern nur die Möglichkeit, Rate, Intensity und Key Follow für einen Tremolo-Effekt einzustellen.

Immerhin: Beide Hüllkurvengeneratoren (Envelope-Generators, kurz: EGs) können mit einem Man/Gate-Button auch manuell ausgelöst werden, was von einer Leuchtanzeige begleitet wird. So kann man auch ohne angeschlossene externe Steuerung Sound aus SED-CSM herausbekommen. Praxistipp: Steht eine geloopte Hüllkurve 2 auf kurzen Attack- und Release-Zeiten sowie auf höheren Decay-Einstellungen und Sustain bei ca. 2-3 Uhr, ist der VCA in der Praxis dauerhaft aufgedreht.

Andererseits kann man sofort ein CV/Gate (aber kein MIDI-) Keyboard oder einen Controller anschließen und wie mit einem Synthesizer losspielen. Filter, VCA/Amp, zwei Hüllkurven und LFOs sind integriert.

Noch mehr zu den Hüllkurven: Hier wurden, inklusive des manuellen Triggers, einige „Goodies“ integriert, die ich schon am schmalen 4 HP „FEG“ Envelope-Generator Modul schätze. Beide können auch in einem Loop-Modus arbeiten und haben einen Button zum Umschalten zwischen Slow- und Fast-Mode. Was davon gerade aktiv ist, kann man hören oder erfühlen, visuell allerdings nur schwer erkennen. Im Fast-Mode und geloopt können die Hüllkurven sehr schnell werden, wie im Beispiel zu hören ist, wo am Ende aber auch LFO 2 moduliert.

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Klangerzeugung und Wavefolder, Klang, LFOs

Kommen wir zur Klangerzeugung: Der erste VCO verfügt über einen zusätzlichen Sub-Osc, für den fünf Oktavlagen schaltbar sind. Beide VCOs erlauben die Umschaltung zwischen PW, Saw und Tri.

PW entspricht dabei einer Rechteckschwingung mit variabler Pulsbreite, die in beiden Oszillatoren unter Coarse-Tune einstellbar ist.

Der Wavefolder verändert das Tri-Signal von VCO2 und „faltet“ das Signal bis zu 9x. Dabei hat man die Wahl, Wavefolding manuell einzustellen oder via Env 1 oder LFO 2 geschehen zu lassen. Gegenüber anderen Wavefoldern, z. B. im Larix Elektro Dual Undula, klingt die Modifikation via Wavefolder für mein Empfinden oft weniger extrem. Schade finde ich, dass der Wavefolder, der Klangnuancen einführt, die ich mag, nur auf VCO 2 Tri angewendet werden kann.

Auch ein etwas glasigerer Sound ist via Wavefolder möglich, nachfolgend zu hören bei einer Sequenz mit dem Rides in the Storm QSQ Sequencer. Ich bekomme im Verlauf Lust, das Filter zusammen mit der Filterhüllkurve zu nutzen, ohne dass ich dafür eine weitere Verkabelung anstrengen muss:

Ein Gravity-Button ermöglicht eine spezielle Schwingungsformkombination (SQUARE 3/4, SAW 1/2, SQUARE 1/4) für den Sub-Osc von VCO 1, was recht fett und dick klingt. Der Sub-Select-Switch schaltet alternativ die Sub-Schwingungsformen um. Coarse-Tune regelt bis zu +/-4 Oktaven. Auch für eine Glide-Option gibt es fünf Abstufungen. Sync (als On/Off-Schalter in VCO 2) und eine XOR-Ringmod-Option (via XOR-Ringmodulator und Y-Audio-In) gibt es ebenfalls. Das ist aber noch nicht alles, was die Klangerzeugung angeht:

Es gibt zwei LFOs, von denen einer (LFO 2) als dritter VCO genutzt werden kann, eine Key-Tracking-Option hat und mit Wave 3 auch über S&H verfügt. Dessen Schwingbereich liegt zwischen 120 s und 6,6 kHz. Hier ein Klangbeispiel mit S&H – zunächst zur Modulation von VCO 2, dann als eigenständige Klangerzeugung.

LFO 1 bewirkt vorkonfiguriert einen Tremolo-Effekt mit einstellbarer Intensität.

Mit welchem Ziel LFO 1 Pulsbreitenmodulation betreibt, ist via Switch „Shape Select“ wählbar. Auch LFO 2 ist ein mögliches Ziel.

Mixer und Filter, weitere Klangbeispiele

Das Rides in the Storm SED-CSM Eurorack-Modul ist mit einer großzügigen Mixer-Sektion ausgestattet. Hier kommen die Komponenten VCO 1, Sub, VCO 2, Ringmod, Noise, LFO 2/Ext und Main zusammen. Der Main-Fader dreht alles gemeinsam rauf und runter. Man kann den Sound hier also aus einigen Bestandteilen zusammenmischen. Dabei gibt es jedoch nur einen Gate-Eingang, aber eigenständige Pitch- bzw. V/Oct.-Eingänge für beide Oszillatoren und LFO 2.

Das 24 dB/Oct.-Lowpass-Filter verfügt über einen Drive-Button, der aber nicht besonders viel bewirkt. Mit aktiviertem Drive kommt etwas „Grit“ hinzu. Mit Drive und hohen Resonanzen pfeift es etwas weniger als ohne Drive. Auch bei hochgedrehter Resonanz verliert ein gefilterter Sound kaum Energie. Im Handbuch steht, dass Filter parallel oder seriell geschaltet werden können (per Jumper). Frontseitig gibt es hierfür keinen Hinweis.

Hier lässt sich beispielsweise auch ein externes Signal über den Ext-Input hinzumischen, das alternativ zum LFO 2 im Osc-Mode via LFO 2/Ext-Fader im Mix regelbar ist. Ist hier etwas in den Ext-In eingesteckt, liegt das Signal eines ansonsten hörbar schwingenden LFO 2 nicht mehr an diesem Eingang bzw. Fader an.

Im folgenden Beispiel ziehe ich verschiedene Fader am Rides in the Storm SED-CSM Synthesizer-Modul nacheinander hoch.

Das nächste Beispiel lässt den Ringmod-Fader bei zusätzlicher Modulation von VCO 1 mit LFO 2 hören.

Weitere Praxisaspekte

Im nächsten Beispiel mische ich alle sechs Fader zusammen und steuere mit dem Main-Fader die Gesamtlautstärke. Dabei bekomme ich allerdings etwas Schwierigkeiten, den aus dem LFO 2 kommenden Sound präzise zu stimmen, denn im Gegensatz zu den VCOs gibt es keinen Finetune-Regler. Ich stimme dann stattdessen die beiden VCOs und freue mich über die detaillierteren Möglichkeiten hierzu.

Rides in the Storm SED-CSM glänzt besonders durch analoges Feeling und in puncto Modulationsmöglichkeiten. Vieles ist bereits intern verknüpft, zudem findet man jede Menge passende CV- und Audio-I/Os, um via Self-Patching andere Konfigurationen zu ermöglichen. Es macht Spaß, mehrere analoge Klangquellen im Mixer zusammenzumischen.

Konkurrenz/Alternativen

Rides in the Storm SED-CSM erinnert mich äußerlich an Intellijel Atlantix, den ich hier getestet habe. Atlantix ist ebenfalls eine vollständige Synthesizer-Stimme mit etwas anderer Ausstattung. In Atlantix muss die Wahl zwischen LFO- und VCO-Funktion für den zweiten Oszillator getroffen werden, während SED-CSM zwei LFOs zusätzlich zu seinen zwei VCOs hat. Das fühlt sich für mich (beim SED-CSM) besser an.

Man hat in Atlantix keinen Wavefolder, dafür aber eine Art Phaser-Filter, S&H/T&H, FM und besser zugängliche Regelmöglichkeiten. Die konzeptionellen Schwerpunkte und das Bediengefühl unterscheiden sich recht deutlich. Womit man sich wohler fühlt, ist sicher auch Geschmackssache. Klanglich wirkt Atlantix präzise und vielschichtig, Rides in the Storm SED-CSM hingegen auf den ersten Eindruck analog und dezent oldschoolig, mit besonderer Kompetenz bei heftigen und rauen Klängen.

Videos

Hier noch einige Sounds-only-Videos zum Rides in the Strom SED-CSM Eurorack-Synthesizer:

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