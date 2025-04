Tausendsassa von RME - jetzt auch mit DANTE

Der RME 12MIC-D ist zum einen ein 12-kanaliger High-End-Mikrofonvorverstärker und gleichzeitig ein extrem flexibler Router für eine ganze Anzahl an digitalen Audiostreams. Das gleiche Gerät, ohne das D im Namen, hatten wir hier auf AMAZONA.de schon vor einiger Zeit getestet. Den dazugehörigen Testbericht meines Kollegen Raphael Tschernuth findet ihr hier. Beide Geräte sind baulich und klanglich völlig identisch. Neu hinzugekommen ist lediglich das D im Namen, das auf die Möglichkeit hindeutet, den RME 12MIC nun auch mit Hilfe des DANTE-Protokolls an die Studio- oder Live-Umgebung anzuschließen.

Übersicht: Was bietet der RME 12MIC-D?

Allen Lesern, die zum ersten Mal von diesem Gerät hören, empfehle ich dringend, den oben erwähnten ursprünglichen Testbericht des RME 12Mic vorab zu lesen. Ich werde hier nicht auf alle Details und Möglichkeiten eingehen. Stattdessen schaue ich mir die Vor- und Nachteile der einzelnen Schnittstellen an. Außerdem gebe ich meinen allgemeinen Eindruck zur Klangqualität und Bedienfreundlichkeit des Gerätes wieder. Das Ganze ist also mehr eine Ergänzung als ein Ersatz des ursprünglichen Testberichts.

Erst wenn man das Gerät über die Weboberfläche bedienen möchte, fällt einem auf, dass ein neuer Reiter hinzugekommen ist, mit dem jetzt, wie schon erwähnt, DANTE-Signale empfangen und gesendet werden können. Diese werden genau wie AVB-Signale über die rückwärtigen Netzwerkbuchsen angebunden.

Audionetzwerkformate: DANTE, MADI und AVB

Vereinfacht gesagt, ist DANTE gegenüber MADI das neuere Protokoll. Und man kann davon ausgehen, dass es dieses nach und nach ersetzen wird. Vorteile von DANTE sind unter anderem, dass hier mit einfachen Netzwerkkabeln gearbeitet wird, die bekanntermaßen ja erschwinglich sind. MADI hingegen setzt auf Koaxial-Kabel. Optional kann der RME 12MIC-D auch die optische Variante von MADI liefern, dafür sind aber zusätzliche Stecker notwendig. AVB wiederum ist ein offener Standard, der ebenfalls über Netzwerkkabel funktioniert. Im Gegensatz zu DANTE kostet AVB keine Lizenzgebühren und ist deshalb günstiger. Allerdings hat AVB wiederum den Nachteil, dass spezielle Switches gebraucht werden, um mehrere Geräte in einem Netzwerk miteinander zu verbinden. Wie man sieht, hat jede Schnittstelle so seine Vor- und Nachteile.

Den RME 12MIC-D kann man sich hier gut als Zentrale vorstellen, der Signale von verschiedenen Netzwerken bekommt und diese auch entsprechend weiterleiten kann. Ganz nebenbei ist er eben aber auch ein hervorragend klingender 12-facher Mikrofonvorverstärker. Selbstverständlich kann man sich dann überlegen, über welches der oben genannten digitalen Protokolle man diese Mikrofonsignale ausgeben möchte, je nachdem, welche Anschlüsse im eigenen Tonstudio vorhanden sind.

Praxis: Wie kann man den RME 12MIC-D nutzen?

Ganz ehrlich, ich war zunächst etwas überfordert. Naiv, dachte ich, ich müsste lediglich den RME 12MIC-D mit dem RME MADIface XT II per MADI-Kabel verbinden. Aber weit gefehlt. Zunächst muss man nämlich über die erwähnte Web-Remote-Applikation das Gerät erst einmal konfigurieren. Wenn man das allerdings weiß, ist es relativ einfach. Oben wird eine Quelle gewählt, dann lassen sich virtuelle Strippen zum gewünschten Ausgang im unteren Bereich ziehen. Alternative gibt es auch Presets mit konfigurierten Set-ups für unterschiedliche Anwendungsbeispiele.

Nachdem das geklappt hatte und in den Settings des MADIface XT auch eine erfolgreiche Synchronisation angezeigt wurde, lagen die Signale in RMEs TotalMix Software an und ich konnte damit aufnehmen.

Möchte man Funktionen wie Gain oder Phantomspeisung des RME 12MIC-D fernsteuern und nicht am Gerät eingeben, gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es von RME eine kleine Software namens RME Connector, mit deren Hilfe sich das bewerkstelligen lässt. Zum anderen, und das fand ich die elegantere Lösung, lässt sich der 12MIC auch per MIDI in TotalMix integrieren.

Noch eine Kleinigkeit: Ändert man die Samplerate in der DAW, z. B. von 44,1 auf 48 kHz, so zeigt der RME12MIC-D an, dass er den Sync verloren hat. Hier muss dann entweder direkt am Gerät (die Clock-Sektion blinkt in diesem Fall rot) oder über die Weboberfläche händisch nachjustiert werden. Keine große Sache, aber am Anfang hat mich auch das verwirrt.

Wie klingt der RME 12MIC-D?

Klanglich gibt es an unserem Testkandidaten nach wie vor nichts auszusetzen. Da kann ich mich ohne Abstriche dem Urteil meines werten Kollegen Raphael Tschernuth anschließen. Die Vorverstärker klingen super sauber und transparent. Man bekommt das auf die Festplatte, was das Mikrofon einfängt. Es ist genügend Gain vorhanden, selbst für ausgangsschwache Bändchenmikrofone. Damit ist der RME 12MIC-D prädestiniert für hochwertige Klassik- oder Jazz-Aufnahmen.