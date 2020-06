Test: RME ADI-2 Pro FS R, USB 2.0-Audiointerface

Dem Himmel so nah ...

Das RME ADI 2 Pro FS R ist die neuste Revision der ADI-Familie. Mit Sampling-Frequenzen bis 768 kHz (aka DSDx256) zielt das AD/DA-USB 2.0, 32 Bit Interface dabei zwar in erste Linie auf das HiFi-Publikum ab, doch auch das Studio-/Producer-Publikum soll sich angesprochen fühlen. Auch wurde dem Interface eine Fülle an Funktionen mitgegeben. Wie das Interface abschneidet, sehen wir uns im Test an.

Auspacken

Schon beim Kauf gilt es die Augen aufzumachen, denn es gibt sowohl den einen, reinen D/A-Wandler ADI-2 Pro DAC FS sowie als volles und teureres AD/DA-Interface eben das ADI-2 Pro FS R. In beiden arbeitet ein von RME angepasster Chip des Typs AKM AK4493. Von dieser Seite gibt es also schon mal keine Bedenken. RME hat bei den FS-Modellen einiges bei der Jitter-Unterdrückung und ihrer Steady-Clock Technologie gedreht, aber wie sich das neue Interface im Vergleich zu den Vorgängern ADI-2 FS, ADI-2 Pro und ADI2 DAC schlägt, konnte ich mangels Verfügbarkeit leider nicht nachprüfen.

In dem Karton befindet sich neben dem ADI-2 Pro FS R (Black Edition), das in dem Formfaktor einer halben 19“ Rack-Einheit ausgeführt ist, noch die dazugehörige Fernbedienung, eine Kabelpeitsche für AES- und S/PDIF-Ein- und Ausgänge und ein fettes zweisprachiges gedrucktes Handbuch – wenn auch die Schrift recht klein ist. Als Abhilfe gibt es das PDF zum Downloaden. Zuletzt ist noch das Netzteil enthalten, zu dem es später noch mehr zu sagen gibt.

Anschließen

Die zwei analogen symmetrischen Eingänge sind als arretierbare XLR-Kombobuchsen ausgeführt und am Gehäuse verschraubt. Die Eingangsempfindlichkeit lässt sich zwischen +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu jeweils bei 0 dBFS umschalten. Das wird vom Menü aus gesteuert und offensichtlich hat RME dafür verschiedene Schaltkreise implementiert, denn beim Umschalten hört man die Relais umspringen.

Der Rauschabstand wird bei +13/19/24 dBu mit 120 dB RMS (unbewertet), 124 dBA angegeben. Bei +4 dBu sind es je 1 dB weniger.

Je nach Sampling-Frequenz liegt das untere Ende des Frequenzumfangs bei

5 Hz (bei 44,1 kHz)

3 Hz (bei 96 kHz)

2 Hz (bei 192 kHz)

1 Hz (bei 768 kHz)

Das maximale obere Ende des Frequenzumfangs liegt bei 180 kHz. Die analogen Ausgänge liegen als symmetrische XLR- und zusätzlich als unsymmetrische Klinkenbuchsen vor. Die XLR-Ausgänge haben bei +13/+19 und +24 dBu einen maximalen Rauschabstand von 120 dB RMS (unbewertet), 124 dBA. Bei +4 dBu Referenzpegel sinken die Werte um je 4 dB.

Die Klinkenausgänge weisen bei +19 dBu einen maximalen Ausgangspegel von 120 dB RMS (unbewertet), 123 dBA auf. Beim niedrigsten Ausgangspegel von +4 dBu sind diese Werte je um 2 dB niedriger.

Die beiden Kopfhörerausgänge 1/2 und 3/4 an der Vorderseite sind identisch aufgebaut. Sie bieten bei +22 dBu einen maximalen Ausgangspegel von 120 dB RMS (unbewertet), 123 dBA. Im normalen Modus, der mit +7 dBu arbeitet, sind es je 2 dB weniger. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 1,5 Watt pro Kanal.

Die beiden Kopfhörerbuchsen können auch zu einem symmetrischen Kopfhörerausgang kombiniert werden. Hier liegt dann auch die maximale Ausgangslautstärke mit Hi-Power-Modus bei +28 dBu (19,5 V) und einem Rauschabstand von 123 dB RMS (unbewertet), 126 dBA.

Damit man sich bei solch drastischen Lautstärken nicht das Gehör ruiniert, hat RME diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zum einen gibt es da Warnhinweise im LCD des Interfaces und zum anderen bleibt die Lautstärke auf -15 dB eingestellt, bis sie manuell tiefergeregelt wurde. Erst dann lässt sich die Lautstärke höher als -15 dB einstellen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind Kurzschluss- und Überlastungsschutz, Gleichspannungserkennung, Stromausfallschutz und interner Selbsttest.

An digitalen Schnittstellen gibt es je einen Aus- und Eingang für AES und S/PDIF Koax, die als Kabelpeitsche ausgeführt sind. Der optische S/PDIF kann auch auf ein SMUX-fähiges ADAT-Format umgeschaltet werden. Allerdings werden im ADAT-Modus bis 96 Hz immer nur die ersten zwei Kanäle gesendet und empfangen. Bei SMUX4 mit 192 kHz gibt es ohnehin nur noch zwei Kanäle. 192 kHz ist dann auch die Obergrenze für alle digitalen Audioschnittstellen. Höher geht es nur mit den analogen Ein-/Ausgängen und USB.

Die USB 2.0 Schnittstelle ist klassenkompatibel und benötigt für MacOS keine Treiber. Die Installation unter Windows belegt im Handbuch mehrere Seiten und enthält viele wissenswerte Informationen zum 768 kHz- und DSD-Betrieb. Auch unter Windows ist das ADI-2 Pro FS R Multi-Channel-, Multi-Client- und Multi-Interface-fähig.

Letzteres bedeutet, dass das ADI-2 Pro FS R parallel mit bis zu drei RME MADIface-Geräten betrieben werden kann, sei es ein MADIface XT, MADIface USB, MADIface Pro, Fireface UFX+ oder ein weiteres ADI-2.

Das ADI-2 Pro FS R lässt sich auch an iOS-Geräten betreiben, wobei das iTouch keine weitere Stromzufuhr über USB-Hub oder Charge-Port des Lightning-USB3-Adapters benötigt. Den Abschluss bildet der 9 bis 15 Volt DC-Eingang.

Bedienung

Am ADI-2 Pro FS R lassen sich grundlegend alle Einstellungen über die Taster am Gerät oder alternativ mit der beigelegten Fernbedienung vornehmen. Es gibt vier Display-Seiten „VOL“ (Lautstärke) „I/O“ (Ein- und Ausgänge), „EQ“ und „Setup“. Auf diesen Seiten werden durch Drücken und Drehen der beiden Encoder rechts am Gerät die Menüpunkte durchfahren und geändert. Das ist ganz gut gelöst und nach kurzer Eingewöhnung findet mach sich zurecht.

Eine Bedienung über RME TotalMix gibt es derzeit nicht, da das ADI-2 Pro FS R nur einen USB-klassenkompatiblen Modus besitzt.

Ganz besonders praktisch ist die exakte Lautstärkeanzeige aller Ein- und Ausgänge im Display.

Der wichtigste Unterpunkt ist das Einstellen des Verwendungsmodus.

So wird im Basic-Modus die grundlegende Funktion des ADI-2 Pro FS R eingestellt. Es gibt die Einstellungen Auto, AD/DA, USB/Preamp, Dig Thru (reines Digital-Interface) und DAC. Bei Auto erkennt das ADI-2 Pro FS R automatisch ein Eingangssignal und schaltet auf dessen Eingang um.

Doch hier gibt es einen Stolperstein zu beachten: Einige Einstellungen wie z. B. der Wechsel vom USB-Zweikanal-Betrieb (2×2) zum USB-Mehrkanalbetrieb (6×8) kann nur vollzogen werden, wenn kein USB-Kabel am ADI-2 Pro FS R angeschlossen ist. Auch die Signalquelle lässt sich im USB-Modus nicht gesondert auswählen, da ohnehin alle Signale mit der USB-Schnittstelle verbunden sind und es daher keinen Sinn ergibt.

Werden nur die digitalen Audioschnittstellen benutzt, geht das natürlich. Außerdem ist der 6×8-USB-Betrieb nur bis 192 kHz im PCM-Modus möglich.

Reihenfolge der Kanäle im USB-Betrieb:

I/O — Aufnahme —— Playback

1/2 — Analog 1/2 ——— Analog 1/2

3/4 — AES —————- Analog 3/4 (Standardzuweisung Phones 3/4)

5/6 — SPDIF (ADAT) — AES

7/8 ————————- SPDIF (ADAT)

Die restlichen Einstellmöglichkeiten bieten eine Fülle von Optionen. Neben mehreren digitalen Filtern für PCM- und DSD-Betrieb, Option für den M/S-Betrieb, Phaseninvertierung, Crossfeed-Einstellungen für die Kopfhörer lassen sich auch Referenzlautstärken festlegen. Im Nicht-USB-Betrieb (im HiFi-Umfeld) gibt es einen direkten Zugriff auf eine +/-6 dB Höhen- und Bassanpassung und als Sampleraten-Konverter kann das ADI-2 Pro FS R auch dienen.

Außerdem bietet das ADI-2 Pro FS R einen 5-bandigen parametrischen EQ im PCM-Betrieb, der mit Einschränkungen bis 768 kHz funktioniert. So werden bei steigernder Samplerate z. B. die Anzahl der EQ-fähigen Kanäle eingeschränkt wie auch die Kontrollen für Bass, Treble und Crossfeed deaktiviert oder diese sind nur alternativ verfügbar, da auch der an sich flinke verbaute FPGA-Chip seine Grenzen hat.

Der duale EQ-Modus ist eine weitere Spezialität des ADI-2 Pro FS R, denn er erlaubt am Gerät eine separate Einstellung für den linken und rechten Ausgang, um z. B. Ungleichheiten beim Hörempfinden zwischen beiden Ohren auszugleichen, was mindestens mal sehr löblich ist.

Im DSD-Modus gibt es außer der Lautstärke keine weiteren Kontrollen, da die DSD-Ausgabe nicht digital bearbeitet werden kann und deswegen vom DAC-Chip übernommen werden muss, anstatt vom FPGA.

Die Lautstärkekontrolle im ADI-2 Pro FS R ist im übrigen ausschließlich digital, da es bei einer 32-Bit-Ausgabe nur Vorteile gegenüber einer analogen Lautstärkekontrolle gibt (Infos dazu im Test zum SPL Volume 2).

Latenzen

(nach Ableton 10.1.9)

48k @32 Bit

64 Samples Ein: 1.33 ms / Aus: 3.35 ms / Loop: 4.89 ms

128 Sample: Ein: 2.67 ms / Aus 4.96 ms / Loop: 7.35 ms

256 Samples: Ein: 5.33 ms / Aus: 7.35 ms / Loop 12.7 ms

96k @32 Bit

64 Samples: Ein: 3.92 / Aus: 2.68 ms / Loop: 6.59 ms

128 Samples Ein: 4.58 ms / Aus: 3.34 ms / Loop: 7.93 ms

256 Samples Ein: 5.92/ Aus: 4.68 / Loop: 10.6

192k @32 Bit

64 Samples Ein: 3.58 ms / Aus: 2.34 ms / Loop: 5.92 ms

128 Samples Ein: 3.92 ms / Aus: 2.67 ms / Loop: 6.59 ms

256 Samples Ein: 4.48 ms / Aus: 3.34 ms / Loop: ms 7.92

Die Latenzen verhalten sich über sämtliche Samplerates eher inkonsistent, ganz besonders bei 96 kHz, was wohl an der FPGA-Bearbeitung liegt. Insgesamt gehört das ADI-2 Pro FS R aber zu den schnelleren USB-Interfaces.

Frequenzen

Bei einer Referenz-Lautstärke von +19 dBu sind die Eingänge im Loop bis 0 dBFS übersteuerungsfest. Bei 24 dBu Referenz-Lautstärke setzt die Übersteuerung bei -5 dBFS (Ausgangslautstärke) ein, verhält sich also exakt proportional zur +19 dBu Referenzlautstärke. Allerdings sind die Einstreuungen des mitgelieferten Netzteils bei 50 Hz schon bedenklich.

Die Phasenlinearität weicht zwar deutlich von 0 Grad ab, ist aber zumindest für beide Kanäle exakt gleich.

Auch die Hammerstein-Messung zeigt üppige harmonische Verzerrungen in den Höhen und ich denke mal, das hat mit der räumlichen Klangdarstellung des ADI-2 Pro FS R zu tun.

Klang

Seltsamerweise ist es immer etwas schwieriger, über den Klang von HighEnd-Interfaces zu schreiben als über das Low-End, denn dort lassen sich die Unzulänglichkeiten viel deutlicher beobachten, was jetzt keine Neuigkeit sein sollte. Doch beides in einem Gerät zu finden, ist schon selten.

Strom = Klang

Der Klang des ADI-2 Pro FS R teilt sich nämlich in zwei Kategorien auf. Einmal mit dem beigelegten Netzteil und einmal mit einer ordentlichen Stromversorgung. In diesem Fall das Black Lightning HiFi Akku-Netzteil von Red Wine Audio, der Hausmarke von HiFi-Legende Mark Levinson. Der Akku geht derzeit für ca. 1.200,- USD über den Tisch und ich hatte gerade die Möglichkeit es auszuprobieren. Der Black Lightning liefert 12,8 V Gleichstrom und hat genug Stromreserven, um „ein Auto anzulassen“. Er besteht aus zwei Industrie-Akkuzellen, von denen immer eine geladen wird, während die andere in Betrieb ist. Die Zellen kosten alleine schon mehrere hundert US-Dollar pro Stück. Die Stromverträglichkeit des ADI-2 Pro FS R liegt großzügig zwischen 9 und 15 Volt.

Der klangliche Unterschied zwischen diesen beiden Positionen könnte dann auch kaum größer sein. Mit dem „Standardwandpickel“ war zwar alles an Detailreichtum da, was von einem Interface dieser Preisklasse erwartet werden kann, aber der Klang ließ einen einfach kalt. Es fielen Worte wie „seelenlos“ und „schwurbelig“ (in etwa: eine fehlende Klangstabilität) und ich hatte immer das Gefühl, vor einer zwar großen Phantombühne zu stehen, aber ohne jede Körperlichkeit darin. Man könnte auch sagen, die Phantommitte war sehr zugenommen und die Seitensignale überpräsent. Eigentlich die genaue Gegenposition zum Crane Song Solaris, dessen Phantommitte mit der Anziehungskraft eines schwarzen Lochs kaum ein Raumgefühl aufkommen lässt.

Mit dem Black Lightning jedoch war das alles nicht mehr da und der Klang wurde stabil, emotional und „imposant“. Endlich fand sich zu dem großen Raum nun auch die entsprechende Körperlichkeit und „Seele“ ein. Seine Phantombühne ist wohl das markanteste und beeindruckendste Klangmerkmal des ADI-2 Pro FS R. Vergleiche zum Dangerous Music Convert-2 sind durchaus machbar, aber der Convert-2 macht das mit mehr mit Eleganz als Imposanz, was meinem Hörempfinden deutlich entgegenkommt.

Ohne den Akku wäre ich bereit gewesen, dem ADI-2 Pro FS R ein klangliches „befriedigend“ zu geben, da bin ich für 1.800,- Euro Besseres gewohnt. Mit dem Akku jedoch wird das Interface zur echten Konkurrenz, doppelt sogar, da es sich ja hier um einen AD/DA-Wandler handelt im Gegensatz zu den DACs, die meistens diese Rubrik bevölkern.

Was ich beim Mytek Brooklyn oder dem Antelope Amari mangels passender Netzteile nur vermuten konnte, wurde nun beim RME ADI-2 Pro FS R BEWIESEN!

Im Handbuch besingt RME explizit die Qualität des mitgelieferten Netzteils, aber das halte ich, diplomatisch ausgedrückt, für recht übertrieben. Ich für meinen Teil ordne das Netzteil eher in die Kategorie „dient nur zur Funktionsüberprüfung“ ein, was fairerweise gesagt auf 99 % aller beigelegten Netzteile zutrifft. Die einzigen, die hier bisher punkten konnten, waren Universal Audio.

Es müssen ja nicht gleich 1.200,- USD sein. Bei einem Test mit einem deutlich preiswerteren und auch etwas stromschwächeren Blei-Gel-Akku-Netzteil waren beim ADI-2 Pro FS R zwar ein paar Abstriche hörbar, aber die waren dann doch sehr marginal im Vergleich zum Black Lightning und immer noch um Welten besser als mit dem beigelegten Netzteil.

Im Handbuch steht dazu noch „… oder in anderen Worten: die Wahl der Stromversorgung ist unkritisch.“ Dem kann ich nach den gemachten Erfahrungen in keiner Weise beipflichten. Immerhin weist das Handbuch explizit auf die Verwendung von Akkus hin.

Wer mit dem ADI-2 Pro FS R liebäugelt, steht sich selbst gegenüber in der PFLICHT, eine hochwertige Stromversorgung gleich mit einzuplanen – ansonsten ist das rausgeworfenes Geld!

So beziehen sich die nachfolgenden Klangbetrachtungen ausschließlich auf die Verwendung des ADI-2 Pro FS R mit Akku:

Die erwähnte Imposanz des Klanges ist für mich auch auf eine leichte Betonung im mittleren Bass zurückzuführen, dort wo der Hauptanteil des Wumms und meist auch des gefühlten Grooves stattfindet und dem Klang den Körper verleiht.

In den Höhen und Hallfahnen reiht sich das ADI-2 Pro FS R in die Reihe der Interface ein, die es nicht „übertreiben“, also kein Universal Audio, Antelope Amari oder Crane Song Solaris und erreicht somit eine natürliche 4 von 7 auf der Schellen-Intro-Skala von „Making of Cyborg“ vom Ghost in the Shell-Animee-Soundtrack. Beim Gesang werden die Höhen der Gesangstimmen klar und ohne jedes Zischeln wiedergegeben. Auch die Konsonantenreihe beim R-Test im selben Stück (siehe Test Mytek Brooklyn DAC+) wird sehr korrekt wiedergegeben, d. h. das ADI-2 Pro FS R verfügt über eine sehr exakte Transientenwiedergabe und kann sich auch hier in die Oberliga spielen.

Ebenso ist das Auflösungsvermögen und die Tiefenstaffelung bei dem überproduzierten Stück „We’re In This Together“ von Nine Inch Nails sowohl durchgehend musikalisch, aber auch kontrolliert. Das bedeutet, es ist verzeihend in dem Sinne, dass dem musikalischen Gesamtgeschehen ein Zusammenhalt gegeben wird und einen nicht mit einer Anzahl von Einzelspuren und Analyse dasitzen lässt, wie beim Antelope Amari oder dem SPL Director.

Dennoch ist auch die Analyse gewahrt und das ADI-2 Pro FS R verschleiert nichts, sondern liefert, wie die meisten High-End-Interfaces einen Spagat, der beides zur Genüge liefern kann. Das ADI-2 Pro FS R spielt ansonsten präferenzlos auf, egal was man ihm vorsetzt, aber manchmal empfinde ich die Raumdarstellung und dessen Imposanz doch zu viel des Guten. Es ist, als ob einem das Interface immer die vergoldete Version des zugespielten Materials ausgibt. So erschlägt es einen immer ein bisschen und man erlebt viel zu oft diesen „Wow“-Effekt. Wirklich neutral ist das aber nicht und meiner Ansicht nach, auch nicht die bessere Ausgangsbasis fürs Mixen und Mastern im Vergleich zu einer neutraleren Darstellung. Sehr gut: ja – Referenz: nein.

Inwieweit dieser ästhetische Aspekt auch ein qualitativer ist, lasse ich dahingestellt, denn „falsch“ ist es auf keinen Fall, was der ADI-2 Pro FS R macht. Und da es auch im Hinblick auf ein HiFi-Publikum entwickelt wurde, ist die Entscheidung für diese Klangästhetik durchaus nachvollziehbar.

Mit dem Beifangnetzteil bleibt es aber deutlich hinter der genannten Konkurrenz in dieser Preisklasse zurück und selbst das Babyface Pro FS – Test folgt in Kürze – kann „direkt aus dem Karton“ im musikalischen Gesamtbild mehr überzeugen als das ADI-2 Pro FS R!

Kopfhörer

Die beiden Kopfhörerausgänge können mit der Qualität der Hauptausgänge absolut mithalten. Aber wie gesagt: die Warnhinweise für den Hi-Power-Modus und die Referenzlautstärke beachten, sonst ist gleich ein Termin beim Ohrenarzt fällig.