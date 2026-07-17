Moderne Drums im 2000er Look

Rob Papen Punch 2, ausgestattet mit neuen Presets und dem macOS Recycle Import, ist für uns Grund genug, uns das Plug-in für Windows- und Mac-Systeme, das irgendwo zwischen Drum-Sequencer, -Synthesizer und -Sample-Player einzuordnen ist, genauer anzuschauen.

Kurz & knapp Was ist es? Rob Papen Punch 2 ist ein Drum-Synthesizer-Plug-in mit integriertem Sequencer, Sample-Engine und umfangreichen Sounddesign-Funktionen für Windows und macOS. Drum-Engine: Kombination aus Drum-Synthese, Sample-Player und Slice-Funktion für vielseitige Drum-Sounds.

Kombination aus Drum-Synthese, Sample-Player und Slice-Funktion für vielseitige Drum-Sounds. Pattern-Sequencer: Ungewöhnliches Groove- und Break-Konzept mit acht unabhängig steuerbaren Pattern-Sequenzen.

Ungewöhnliches Groove- und Break-Konzept mit acht unabhängig steuerbaren Pattern-Sequenzen. Sounddesign: Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, 31 Effekte und flexible Routing-Optionen für kreative Beats.

Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, 31 Effekte und flexible Routing-Optionen für kreative Beats. Library: Große Auswahl an Kits, Presets und Drum-Sounds mit Schwerpunkt auf EDM und Techno.

Große Auswahl an Kits, Presets und Drum-Sounds mit Schwerpunkt auf EDM und Techno. Fazit: Leistungsstarkes Spezialwerkzeug für Drum-Programmierung mit einzigartigem Workflow, aber optisch etwas in die Jahre gekommen.

Bewertung Rob Papen Punch 2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Installation von Rob Papen Punch 2

Ihr könnt Rob Papen Punch 2 entweder einzeln oder im aktuellen eXporer11-Bundle erwerben. Dafür gibt es auch dankenswerterweise eine Einzelinstallation, denn ich finde es immer beinahe übergriffig, wenn ich genötigt werde, alle Plug-ins eines Herstellers zu installieren, wenn ich doch nur eines davon besitze.

Rob Papen Punch 2 gibt es für PC 64-Bit als VST3-, AAX- und VST-Plug-in ab Windows 7 oder höher (Hinweis: PC AAX benötigt ProTools 12 oder höher) und macOS (64-Bit als AU-, VST3-, AAX- und VST-Plug-in ab macOS-10.15 oder höher, Apple-Silicon wird unterstützt).

Der Kopierschutz ist ein hauseigenes Seriennummer-/Lizenzsystem mit Aktivierung während des ersten Starts des Produkts. Das Aktivierungssystem kann online oder offline genutzt werden. Die Software kann auf zwei Rechnern installiert werden und ist dazu mit dem Native Instruments NKS-System kompatibel.

Rob Papen Punch 2 Preset-Verwaltung

Die Preset-Verwaltung von Rob Papen Punch 2 ist unterteilt in die drei Manager

Kit

Drum

Pattern.

Im Kit-Manager könnt ihr einen Favoritenstern vergeben sowie nach Namen suchen. Dem Drum-Manager fehlen die Favoriten und im Pattern-Manager fehlen auch die Suchoptionen. Es können also keine Kategorien oder Schlagwörter vergeben werden, dafür aber Bänke in einer Ordnerstruktur für die Kits angelegt werden. Alles in allem ein wenig durchwachsen, aber wenn ihr etwas Ordnung haltet, ist diese Preset-Verwaltung ganz brauchbar.

Mitgeliefert werden Hunderte Kits, die alle Genres abdecken, der Techno- und EDM-Bereich überwiegt aber deutlich.

Oberfläche von Rob Papen Punch 2

Die Bedienoberfläche ist recht umfangreich und beinhaltet mit der Preset-Verwaltung zusammen neun Ansichten. Ihr könnt das GUI auf 100 %, 150 % und 200 % skalieren, wobei das Plug-in bei 150 % schon nicht mehr in der Höhe auf einen Full-HD-Bildschirm passt. Es handelt sich auch immer um neue Renderings, für die ihr das Plug-in neu starten müsst, eine stufenlose Skalierung ist nicht möglich.

Die Kopfzeile mit dem aktuellen Kit- und Bank-Namen sowie der Master-Lautstärke bleibt stets sichtbar. Hier findet ihr auch den Link zur lokal gespeicherten PDF-Anleitung, die mit über 100 Seiten recht umfangreich ausfällt.

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Ein Inhaltsverzeichnis gibt es leider nicht. Hier werden relativ nüchtern einfach alle Parameter erklärt, es ist also mehr ein Nachschlagewerk als eine Anleitung.

Ansichten

Main,

Adv,

Easy,

Pattern,

Mod,

FX,

Master,

Color und

Manager

heißen die verschiedenen Ansichten.

Ihr wechselt dabei über die Buttons am oberen Rand und ein Bleistift deutet immer auf einen Link zu einer anderen Edit-Ansicht hin. Diesen werdet ihr häufig auf dem GUI antreffen und obwohl es nicht besonders attraktiv aussieht, beschleunigt es den Umgang mit Rob Papen Punch 2, wenn ihr erst mal sicher wisst, wohin euch die Bleistift-Links führen.

Hier sind wir auch bereits bei meinem größten Kritikpunkt angelangt. Die ganze Optik von Punch 2 ist zwar lose an eine MPS angelehnt, aber sowohl das Farbschema als auch das Design aller Benutzerelemente sind eindeutig in den frühen 2000ern hängengeblieben.

Mit Raw Kick 2 macht Rob Papen vor, dass es auch anders geht. Mir persönlich sagen diese ganzen Schattierungsverläufe und winzigen Regler in Chromoptik überhaupt nicht zu. Vor allem beim Öffnen der FX-Page schrecke ich jedes Mal ein wenig vor der Knöpfe-Wüste zurück.

Vom Bedienungsstandpunkt aus sind einige Elemente auch nicht sofort als anklickbar zu erkennen, so z. B. die Effekte der Master-Sektion, bei denen ihr auf den Texttitel klicken müsst, um diese zu aktivieren, anstatt auf kleine Radio-Buttons wie in allen anderen Fällen.

Schön ist dagegen, dass ihr in der FX-Sektion auf die FX-Send-Funktionalität von Punch 1 zugreifen könnt. Jedoch geht der Radio-Button dafür in der Regler-Wüste etwas unter und ist nicht sofort ersichtlich.

Funktionen von Rob Papen Punch 2

Das alles tut den Funktionen von Rob Papen Punch 2 natürlich keinen Abbruch, aber ich persönlich neige dazu, Plug-ins mit einer klar strukturierten und optisch angenehmen Oberfläche (was sicherlich Geschmacksache ist) auch öfter zu nutzen.

In der Main-Ansicht findet ihr 24 Pads, die ihr alle frei belegen könnt. Dazu habt ihr im Grunde drei Möglichkeiten. Erstens könnt ihr einen von sechs Drum-Synthesizern auswählen: BD, SN, CH, OH oder Clap.

Jeder dieser Drum-Synthesizer bietet wiederum verschiedene Synthese-Modelle. Manche von diesen beinhalten auch Samples, was ein wenig verwirrend ist, da es ja auch noch eine eigenständige Sample-Engine gibt, die die zweite Option darstellt. Im Gegensatz zu den Samples bei den Modellen könnt ihr mit der Sample-Engine aber bis zu drei Samples stacken, layern oder faden.

Und drittens gibt es eine Drumslice-Funktion, die entweder das eingeladene Sample periodisch zerteilt oder eine Recyle-Datei laden kann. Letzteres war bis vor Kurzem auf Mac-Systemen noch deaktiviert, da es Probleme gab, diesen Teil des Programm-Codes (eine Drittanbieter-Library) bei Apple zu verifizieren.

Recycle 2 von Reason Studios (ehem. Propellerhead) gibt es seit einiger Zeit auch kostenlos auf der Reason Studios Website zum Download und es ist immer noch ein tolles Werkzeug, um Beats zu zerschnipseln.

Da es 24 Pads gibt, können auch maximal 24 Slices für einen zerschnittenen Drum-Loop angelegt werden – was in den meisten Fällen ausreicht. Auch ist es nicht möglich, das MIDI-Pattern des REX-Loops in den internen Sequencer zu übernehmen, dieses müsst ihr mit einer Exportfunktion als MIDI-File abspeichern und in eure DAW laden. Drag-and-Drop vom Plug-in direkt in die DAW wird nicht unterstützt.

Alle Detaileinstellungen nehmt ihr im Adv(anced)-Bereich vor. Hier findet ihr, je nach Synthesemodell Hüllkurven für Pitch, Filter und Lautstärke. Diese sind für jedes Pad exklusiv, es gibt aber auch noch zwei globale Hüllkurven und LFOs im Mod-Bereich, der auch eine achtfache Modulationsmatrix enthält, bei der alles mit jedem moduliert werden kann. Jedes Pad besitzt zudem eine Distortion-Option, wo ihr unter 19 Verzerrern wählen könnt.

Der Easy-Bereich bietet Zugang zu grundlegenden Syntheseparametern und nutzt dafür ausladende Slider. Hier werdet ihr arbeiten, wenn euer Grundklang bereits steht und ihr an der Gesamtabstimmung arbeitet. Ihr könnt hier aber auch am einfachsten bestehende Kits schnell an euren Track anpassen.

Im Mod-Bereich könnt ihr wie gesagt die globalen Modulatoren und die Matrix einstellen, in der ihr MIDI-Controller oder besagte Modulatoren zu den Synthese-Parametern zuordnen könnt. Dabei habt ihr auch immer die Option, den Anteil einer Modulation über einen anderen Modulator zu steuern. Klassisch wäre es, einen LFO-Anteil, der auf eine Tonhöhe geht, via Modulations-Wheel zu steuern.

Danach findet ihr den FX-Bereich, in dem es vier globale FX gibt, auf die ihr die 24 Pads schicken könnt. Fehlten im Mod-Bereich noch Modulationen der FX, so könnt ihr sie hier nun einstellen. Jeder Parameter eines Effekts kann erreicht werden, es stehen aber nur 2 Modulationszuweisungen pro FX zur Verfügung – dennoch kann hier großartiges Sounddesign betrieben werden.

Was mir bei der Arbeit auffiel, ist, wenn ihr z. B. eine Bass-Drum zu sehr im Bassbereich aufdreht, sich das auf den Klang anderer Instrumente auswirkt, die auf demselben Stereobus liegen. Diese übersteuern dann aber in einer seltsam angenehmen Weise beinahe wie ein Overdrive. Dem könnt ihr vorbeugen, indem ihr über dem Main-Volume-Regler mehr Headroom lasst oder den Master-Limiter einsetzt.

Der Master-Bereich des Plug-ins sitzt als Letztes in der Signalkette. Hier findet ihr zwei vollparametrische EQs mit vier Bändern, wobei der zweite parallel zum Dry-Signal gemischt werden kann.

Kompressor und Limiter runden die Sache ab und zum Schluss findet ihr noch ein Mono/Stereo Split-Filter, das dafür sorgt, dass Bassfrequenzen unterhalb einer Schwelle garantiert Mono ausgegeben werden.

Der Sequencer in Rob Papen Punch 2

Kommen wir damit zum Pattern-Bereich, dessen Aufbau und Arbeitsweise Rob Papen Punch 2 zu etwas Besonderem macht und meiner Arbeitsweise mit Breaks und Beats sehr entgegenkommt. Ihr könnt Rob Papen Punch 2 auch vollkommen ohne interne Patterns laufen lassen, dann steuert ihr alle Pads einfach über den Sequencer euerer Wahl an, sei es DAW oder Hardware.

Was ihr aber mit dem Pattern-Sequencer von Rob Papen Punch 2 machen könnt, ist Teile eines Grooves wie in einem Construction-Set zusammenzusetzen. Dazu habt ihr acht Patterns zur Verfügung, die jeweils vier verschiedenen Pads ansteuern können. Deren Benennung ist mit Groove 1 bis 4 und Break 1 bis 4 vorgegeben und lässt sich leider nicht ändern.

Jede dieser Sequenzen von 1 bis 16 Steps kann mit einer Note abgespielt werden. Start- und Stop-Step können festgelegt werden, genauso wie die Abspielgeschwindigkeit ( 1/4 bpm bis 4 x bpm) und Swing-, Flam- und Human(ize)-Optionen.

Ihr könnt auch theoretisch alle acht Sequenzen gleichzeitig laufen lassen. Das ist natürlich hervorragend dazu geeignet, recht komplexe Breakbeats aus einfachen Einzelsounds zu erstellen, die ihr sehr einfach aus der DAW ansteuern könnt. Das Prinzip ist dabei im Endeffekt, als hättet ihr mehrere Sample-Loops, die ihr immer wieder neu starten könnt.

Durch das Versetzen der langen Noten könnt ihr dann leicht Variationen einbauen, die mit einer Programmierung der Roh-Sequenz nicht so einfach zu erreichen wären. Ich bin Fan von dieser Arbeitsweise und habe mir etwas ähnliches in Reaper nachgebaut, jetzt nutze ich Rob Papen Punch 2 dafür. Durch diese Funktionsweise fällt die Begrenzung der Patterns auf maximal 16 Steps auch nicht so sehr ins Gewicht.

Wie klingt Rob Papen Punch 2?

Obwohl die Synthesemodelle wohl alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, gelingen mit Punch 2 solide Bass-Drums, Snares und HiHats. Durch den Einsatz der Sample-Engine sind euch natürlich keine Grenzen gesetzt und ihr könnt hier bereits alles an Grundklang herausholen.

Solltet ihr euch aber an die Modulation der Synthese- oder der FX-Parameter, z. B. zum Takt wagen, werdet ihr mit einzigartigen Drumbeats belohnt, die ihr so wahrscheinlich schwer mit einer anderen Software hinbekommen werdet. Einige Beispiele zeigen das ganz gut.

Falls euch die internen FX nicht zusagen, könnt ihr auch die Multichannel-Version von Rob Papen Punch 2 laden, die euch 16 Stereokanäle zum freien Routing bietet. Die internen FX sind dann nur noch für den Main-Bus aktiv.

Es ist übrigens auch das Plug-in Rob Papen Punch-BD im Download enthalten, mit dem ihr die Bass-Drum-Synthese von Punch 1 nutzen könnt.