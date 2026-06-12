Spezialist für elektronische Bassdrums

Mit Rob Papen RAW-Kick 2 bringt Rob Papen die zweite Iteration seines Bassdrum-Synthesizers heraus, der auch Teil des eXplorer11 Bundles ist. RAW-Kick 2 basiert auf dem Synthesizer RAW 2 und ist speziell für die Erzeugung synthetischer Bassdrums konzipiert – aber auch Samples können eingebunden werden.

Kurz & knapp Was ist es? Rob Papen RAW-Kick 2 ist ein spezialisierter Bassdrum-Synthesizer mit drei Layern, Sample-Import und umfangreichen Sounddesign-Möglichkeiten. Klangdesign: Sehr flexibler Bassdrum-Synthesizer mit tiefgehender Synthese, Modmatrix und zahlreichen Distortion-Optionen.

Sehr flexibler Bassdrum-Synthesizer mit tiefgehender Synthese, Modmatrix und zahlreichen Distortion-Optionen. Layer-System: Drei unabhängig bearbeitbare Layer inklusive Velocity-Splits und eigener Effektsektionen.

Drei unabhängig bearbeitbare Layer inklusive Velocity-Splits und eigener Effektsektionen. Besonderheiten: Innovatives RAW-X/Y-Modul mit aufzeichenbaren Bewegungen und ungewöhnlichen Klangverläufen.

Innovatives RAW-X/Y-Modul mit aufzeichenbaren Bewegungen und ungewöhnlichen Klangverläufen. Workflow: Übersichtliche Oberfläche mit guter Preset-Verwaltung, A/B-Vergleich und mehrfacher Undo-Funktion.

Übersichtliche Oberfläche mit guter Preset-Verwaltung, A/B-Vergleich und mehrfacher Undo-Funktion. Kritik: Viele Presets sind stark auf Hardcore- und Hardstyle-Sounds ausgelegt

Bewertung Rob Papen RAW Kick 2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Installation von Rob Papen RAW-Kick 2

Ihr müsst zunächst einen Account auf der Website erstellen, wo ihr nach dem Kauf eine Seriennummer erhaltet. Diese gebt ihr dann beim ersten Start des Plug-ins ein und könnt dann die Autorisierung on- oder offline vornehmen. Danach wird keine weitere Verbindung zum Internet mehr benötigt.

Rob Papen RAW-Kick 2 läuft ab Windows 7 und macOS 10.15 und installiert die Formate VST, VST3, AU und AAX. Leider gibt der Installer keine Möglichkeit, nur spezifische Formate zu installieren.

Rob Papen RAW-Kick 2: Preset-Verwaltung

Die Preset-Verwaltung oder „Manager“, wie es bei Rob Papen Plug-ins genannt wird, besitzt eine eigene Seite und ihr habt vollen Zugriff auf Schlagwörter, Kategorien und die Suche. Zusätzlich sind die Presets in Bänke sowie nach kompletten Bassdrums-Presets oder einzelnen Layern unterteilt. Rob Papen RAW-Kick 2 besitzt nämlich drei Layer, um eine Bassdrum zu erzeugen.

Diese vollständige Preset-Verwaltung ist auch nötig, denn bei der Installation von RAW-Kick 2 werden über 2.000 Presets installiert. Die beste Funktion der Preset-Verwaltung ist das Vorhören einer Bassdrum über einen einfachen Rechtsklick auf deren Namen. Dabei bleiben die Einstellungen des aktuellen Presets bestehen.

Zusätzlich dazu gibt es eine A/B-Funktion, mit der ihr jederzeit hören könnt, wie das Preset, von dem ihr ausgegangen seid, im Vergleich mit eurem aktuellen Edit klingt.

Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der allergrößte Teil der Bassdrum-Presets auf der krachigen Hardstyle/Hardcore-Seite liegen. Normale Bassdrums findet man eher weniger, zu verführerisch sind die Möglichkeiten, die große Trommel in die Mangel zu nehmen.

Bei der Copy/Paste-Funktion muss man wissen, dass das in den Zwischenspeicher kopierte Preset nicht über das aktuell ausgewählte geschrieben wird. Stattdessen wird in der aktuellen Bank ein neues Preset angelegt.

Aufbau von Rob Papen RAW-Kick 2

Damit sind wir auch schon beim Aufbau, der klar und übersichtlich ist und sich in vier große Sektionen unterteilt, von denen eine die bereits besprochene Preset-Verwaltung darstellt. Das GUI ist bis 200 % skalierbar, wobei die 125 % Darstellung einen Full-HD Monitor in der Höhe in etwa ganz ausfüllt.

ANZEIGE

Optisch haben wir es bei Rob Papen RAW-Kick 2 mit einer ansatzweise fotorealistischen Darstellung zu tun, die recht gut zu lesen ist. Die neongrüne Akzentfarbe ist zwar nicht so meines und auch auf die kleine animierte Bassdrum hätte ich verzichten können, aber Geschmäcker sind eben verschieden.

Die vier Sektionen sind

Main,

Advanced,

Master und

Manager.

Die Main-Sektion von Rob Papen RAW-Kick 2 bietet euch eine Übersicht über die wichtigsten Parameter aller drei Bassdrum-Engines, die sich als Layer 1, 2 und 3 präsentieren. Hier könnt ihr direkt auf die Hüllkurven, das Filter oder den FX-Anteil zugreifen.

Hier findet ihr auch noch mal eine versteckte Preset-Verwaltung, diesmal als Drop-down-Menü. Denn ihr könnt die Einstellungen eines einzelnen Layers abspeichern, um euch so eine Library an Layer anlegen zu können. Diese ist unabhängig von den Presets auch in der Preset-Verwaltung unter „Layer Preset“ zu finden.

In der Advanced Sektion von RAW-Kick 2 findet ihr alle detaillierten Einstellungen jeder einzelnen Bassdrum auf einer Seite. Hier macht ihr eure Feinarbeit bei der Synthese der besten Kick-Drum der Welt. Diese Ansicht verändert sich, wenn ihr statt einer synthetischen Bassdrum ein Sample einsetzt.

Es gibt insgesamt fünfzehn (!) Abteilungen, mit denen ihr euren Klang formen könnt. Dazu gehören pro Layer

Pitch Hüllkurve,

Amp Hüllkurve,

Harmonics,

RAW X/Y Distortion,

Noise,

Filter,

Pre-FX-EQ,

Post-FX-EQ,

Ribbon Zuweisung,

Modmatrix Zuweisung,

Hüllkurven 1-3 (ADSFR)

LFO mit 7 Schwingungsformen,

Velocity Split,

FX 1 und

FX 2.

Falls ihr euch fragt, was „Ribbon“ ist: Hierbei handelt es sich um einen virtuellen Ribbon-Controller (ganz unten auf dem GUI), mit dem ihr mit der Maus Controller-Daten erzeugen könnt. Dieser ist mit einer Spring-Back-Funktion animierbar, die auf den Ausgangswert zurückspringt – und das auch noch taktsynchron machen kann.

In der Master Sektion des Software-Synthesizers präsentiert sich eine weitere Übersicht, hier findet ihr nochmals die Amp-Hüllkurven und Velocity-Splitpunkte jedes Layers sowie einen Master-EQ, den Play Mode und die Möglichkeit, das Signal mithilfe einer Frequenzweiche auf den linken und rechten Kanal aufteilen zu können. Natürlich könnt ihr die Bassdrum auch tonal spielen.

Schon jetzt kann man sagen, dass Rob Papen RAW-Kick 2 ein vollständiger Synthesizer ist, der auf Bassdrums spezialisiert ist und mehr als genug Optionen bietet, eure Traum-Kick zu formen.

Tauchen wir mal etwas genauer ein in den Advanced Mode.

Klanggestaltung in Rob Papen RAW-Kick 2

Grundsätzlich könnt ihr entscheiden, ob ihr eine synthetische Bass-Drum (Model) oder ein Sample als Ausgang nehmen wollt. Die Ausgangsschwingungsform der Synthese ist dabei stets der Sinus, der von einem Harmonics Modul und dem RAW X/Y-Modul flankiert wird. Wählt ihr stattdessen die Sample Engine, so werden beide Module durch Sample-Browser und -Darstellung ausgetauscht. Es gibt sogar eine Grain-Option für die Samples, mit dem ihr das arme Ding nach Belieben schreddern könnt.

Mir dem Harmonics Modul könnt ihr der Synthese in einer einfachen Art und Weise Harmonische hinzufügen, um damit den Frequenzgehalt der Schwingung beeinflussen. Über dieses Modul könnt ihr dann auch z. B. eine Rechteckschwingung erzeugen.

Wenn ihr einen Rechtsklick in das Harmonics Modul macht, habt ihr zudem die Möglichkeit, eure Schwingungsform abzuspeichern. Diese existiert dann aber außerhalb der Preset-Verwaltung im Manager.

Bereits bei der Lautstärkenhüllkurve könnt ihr bestimmen, wo im Signalfluss diese liegen soll. Zur Auswahl stehen Filter → Pre-EQ → FX 1 → FX 2 → Post-EQ → Output.

Das RAW X/Y-Modul von RAW-Kick 2 ist sehr speziell und ermöglicht euch erstens Zugriff auf eine Phasenverzerrung und zweitens könnt ihr die Bewegungen innerhalb des X/Y-Feldes aufnehmen und taktsynchron abspielen lassen. Die Phase-Distortion wirkt dabei entweder auf die obere (X-Achse) oder die untere Halbwelle (Y-Achse).

Nachdem ihr eine Bewegung aufgezeichnet habt, könnt ihr auch noch über den Edit-Button den Pfad manuell verändern. Ihr könnt die X/Y-Position aber auch über den Layer-LFO automatisieren,

Generell erzeugt ihr so metallische Klänge, die ihr mit dem Amount- und dem Mix-Regler wohl dosieren könnt. Das wirkt sich dann klanglich insbesondere auf die noch folgenden Distortion-Möglichkeiten aus – denn ihr gebt diesen damit mehr Futter zum Arbeiten.

Das Noise Modul fügt Rauschen hinzu und kann mit sechs Reglern sehr vielfältige Klänge erzeugen. Von einem kaum hörbaren „scht“ bis zu anhaltendem Rauschen oder einer Filterhüllkurve mit dem integriertem Filter ist alles möglich. Außerdem dürft ihr wie bei der Amp-Hüllkurve bestimmen, wo in der Signalkette das Modul erklingt.

Als Nächstes sind die Filter- und EQ-Module von RAW-Kick 2 an der Reihe. Von 6 dB/Okt. bis 36 dB/Okt. HP-/BP/LP-Filtern über Formatfilter und Filter aus dem Albino-Synth habt ihr die Auswahl unter Dutzenden von Filtertypen.

Auch das Filter hat ein X/Y-Pad, mit dem ihr Filterfahrten aufzeichnen könnt. Allerdings beeinflussen X- sowie Y-Richtung beide den Filter-Cutoff – Cutoff und Resonance hätte ich sinnvoller gefunden.

Die Pre- und Post-FX EQs sind vierfach vollparametrische Varianten, die zudem noch ein Hi- und Lo-Cut-Filter besitzen.

Die beiden Effekte pro Layer bieten euch 25 Distortion-Typen von mathematisch bis Röhrensimulation und 17 Brot- und Buttereffekte wie Reverb, Chorus, Tremolo etc.

Den Abschluss bilden die Modulatoren, denn jedes Layer von RAW-Kick 2 bietet eine eine vollständige Mod-Matrix, über die ihr alles mit jedem modulieren könnt. Zugewiesene Modulationen könnt ihr sogar animiert im GUI sehen. Der besagte Software-Ribbon-Controller besitzt sogar sein eigenes Matrixfeld, so dass ihr mit nur einer Mausbewegung den Klang ziemlich umdrehen könnt.

Das Velocity Split Modul muss auch noch eine extra Erwähnung finden, den es ermöglicht euch, eine Multi-Velocity Bassdrum zu erzeugen. Dabei legt ihr für jedes Layer einen Veloctity-Bereich fest, inklusive Fade-in und -out.

Arbeit mit Rob Papen RAW-Kick 2

Da das GUI gut strukturiert ist, findet ihr euch schnell zurecht. Allerdings ist Rob Papen RAW-Kick 2 definitiv ein Synthesizer, bei dem ihr etwas Einarbeitung braucht. Habt ihr euch aber orientiert, ist es sehr schnell und einfach, sehr gute und ausgefallene Bassdrums zu erzeugen. Auch akustisch anmutende und dynamisch spielbare Ergebnisse erhaltet ihr, vor allem über die Velocity-Split-Funktion.

Habt ihr euch mal verklickt oder verdreht, bietet RAW-Kick 2 eine mehrfache UNDO-Funktion. Auch das Arbeiten mit der A/B-Funktion (Edit/Original) hilft euch bei der Suche nach der perfekten Bassdrum.

Wie klingt Rob Papen RAW-Kick 2?

Da es sich um einen vollständigen Synthesizer handelt, ist der Klang sehr breit aufgestellt. Vor allem in den Nuancen liegen die Stärken von RAW-Kick 2. Leider sind 90 % der Presets so dermaßen übertriebene Gabba-Bassdrums, dass ich manchmal laut lachen musste. Bei dem Gedanken, wie wohl ein Track mit solch einer Bassdrum klingen könnte, schütteln sich mir die Neuronen.

Über das RAW X/Y-Pad könnt ihr dann sehr Spezielles erzeugen, vor allem mit nachgehender Verzerrung. Diese kann dabei sehr steril und digital anmuten, aber vor allem der Drive im Filter-Modul vermittelt Wärme und erinnert an Röhren- oder auch FET-Verzerrung.

Sehr gut gefällt mir, dass es über die Modmatrix einfach ist, lebendige Bassdrum zu erstellen, die sich z. B. minimal mit der Velocity der Noten ändern. Andererseits könnt ihr über den Ribbon-Controller oder eine mehrfache Modwheel-Zuweisung drastische Klangänderungen hervorrufen.