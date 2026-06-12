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Test: Rob Papen RAW-Kick 2, Bassdrum-Synthesizer

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Spezialist für elektronische Bassdrums

12. Juni 2026
rob papen raw-kick 2 test

Test: Rob Papen RAW-Kick 2, Bassdrum-Synthesizer

Mit Rob Papen RAW-Kick 2 bringt Rob Papen die zweite Iteration seines Bassdrum-Synthesizers heraus, der auch Teil des eXplorer11 Bundles ist. RAW-Kick 2 basiert auf dem Synthesizer RAW 2 und ist speziell für die Erzeugung synthetischer Bassdrums konzipiert – aber auch Samples können eingebunden werden.

Kurz & knapp

Was ist es? Rob Papen RAW-Kick 2 ist ein spezialisierter Bassdrum-Synthesizer mit drei Layern, Sample-Import und umfangreichen Sounddesign-Möglichkeiten.

  • Klangdesign: Sehr flexibler Bassdrum-Synthesizer mit tiefgehender Synthese, Modmatrix und zahlreichen Distortion-Optionen.
  • Layer-System: Drei unabhängig bearbeitbare Layer inklusive Velocity-Splits und eigener Effektsektionen.
  • Besonderheiten: Innovatives RAW-X/Y-Modul mit aufzeichenbaren Bewegungen und ungewöhnlichen Klangverläufen.
  • Workflow: Übersichtliche Oberfläche mit guter Preset-Verwaltung, A/B-Vergleich und mehrfacher Undo-Funktion.
  • Kritik: Viele Presets sind stark auf Hardcore- und Hardstyle-Sounds ausgelegt
Bewertung

Rob Papen RAW Kick 2

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Inhaltsverzeichnis

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Installation von Rob Papen RAW-Kick 2

Ihr müsst zunächst einen Account auf der Website erstellen, wo ihr nach dem Kauf eine Seriennummer erhaltet. Diese gebt ihr dann beim ersten Start des Plug-ins ein und könnt dann die Autorisierung on- oder offline vornehmen. Danach wird keine weitere Verbindung zum Internet mehr benötigt.

Rob Papen RAW-Kick 2 läuft ab Windows 7 und macOS 10.15 und installiert die Formate VST, VST3, AU und AAX. Leider gibt der Installer keine Möglichkeit, nur spezifische Formate zu installieren.

Rob Papen RAW-Kick 2: Preset-Verwaltung

Rob Papen RAW-Kick 2: Die Preset-Verwaltung bietet Schlagwörter

Die Preset-Verwaltung oder „Manager“, wie es bei Rob Papen Plug-ins genannt wird, besitzt eine eigene Seite und ihr habt vollen Zugriff auf Schlagwörter, Kategorien und die Suche. Zusätzlich sind die Presets in Bänke sowie nach kompletten Bassdrums-Presets oder einzelnen Layern unterteilt. Rob Papen RAW-Kick 2 besitzt nämlich drei Layer, um eine Bassdrum zu erzeugen.

Diese vollständige Preset-Verwaltung ist auch nötig, denn bei der Installation von RAW-Kick 2 werden über 2.000 Presets installiert. Die beste Funktion der Preset-Verwaltung ist das Vorhören einer Bassdrum über einen einfachen Rechtsklick auf deren Namen. Dabei bleiben die Einstellungen des aktuellen Presets bestehen.

Zusätzlich dazu gibt es eine A/B-Funktion, mit der ihr jederzeit hören könnt, wie das Preset, von dem ihr ausgegangen seid, im Vergleich mit eurem aktuellen Edit klingt.

Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der allergrößte Teil der Bassdrum-Presets auf der krachigen Hardstyle/Hardcore-Seite liegen. Normale Bassdrums findet man eher weniger, zu verführerisch sind die Möglichkeiten, die große Trommel in die Mangel zu nehmen.

Bei der Copy/Paste-Funktion muss man wissen, dass das in den Zwischenspeicher kopierte Preset nicht über das aktuell ausgewählte geschrieben wird. Stattdessen wird in der aktuellen Bank ein neues Preset angelegt.

Rob Papen RAW-Kick 2 – PDF-Handbuch

Aufbau von Rob Papen RAW-Kick 2

Damit sind wir auch schon beim Aufbau, der klar und übersichtlich ist und sich in vier große Sektionen unterteilt, von denen eine die bereits besprochene Preset-Verwaltung darstellt. Das GUI ist bis 200 % skalierbar, wobei die 125 % Darstellung einen Full-HD Monitor in der Höhe in etwa ganz ausfüllt.

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Optisch haben wir es bei Rob Papen RAW-Kick 2 mit einer ansatzweise fotorealistischen Darstellung zu tun, die recht gut zu lesen ist. Die neongrüne Akzentfarbe ist zwar nicht so meines und auch auf die kleine animierte Bassdrum hätte ich verzichten können, aber Geschmäcker sind eben verschieden.

Die vier Sektionen sind

  • Main,
  • Advanced,
  • Master und
  • Manager.

Die Main-Sektion von Rob Papen RAW-Kick 2 bietet euch eine Übersicht über die wichtigsten Parameter aller drei Bassdrum-Engines, die sich als Layer 1, 2 und 3 präsentieren. Hier könnt ihr direkt auf die Hüllkurven, das Filter oder den FX-Anteil zugreifen.

Rob Papen RAW-Kick 2 – Main View

Hier findet ihr auch noch mal eine versteckte Preset-Verwaltung, diesmal als Drop-down-Menü. Denn ihr könnt die Einstellungen eines einzelnen Layers abspeichern, um euch so eine Library an Layer anlegen zu können. Diese ist unabhängig von den Presets auch in der Preset-Verwaltung unter „Layer Preset“ zu finden.

In der Advanced Sektion von RAW-Kick 2 findet ihr alle detaillierten Einstellungen jeder einzelnen Bassdrum auf einer Seite. Hier macht ihr eure Feinarbeit bei der Synthese der besten Kick-Drum der Welt. Diese Ansicht verändert sich, wenn ihr statt einer synthetischen Bassdrum ein Sample einsetzt.

Rob Papen Raw Kick 2 - Advanced Ansicht

Rob Papen RAW-Kick 2 – Advanced Ansicht

Es gibt insgesamt fünfzehn (!) Abteilungen, mit denen ihr euren Klang formen könnt. Dazu gehören pro Layer

  • Pitch Hüllkurve,
  • Amp Hüllkurve,
  • Harmonics,
  • RAW X/Y Distortion,
  • Noise,
  • Filter,
  • Pre-FX-EQ,
  • Post-FX-EQ,
  • Ribbon Zuweisung,
  • Modmatrix Zuweisung,
  • Hüllkurven 1-3 (ADSFR)
  • LFO mit 7 Schwingungsformen,
  • Velocity Split,
  • FX 1 und
  • FX 2.

Falls ihr euch fragt, was „Ribbon“ ist: Hierbei handelt es sich um einen virtuellen Ribbon-Controller (ganz unten auf dem GUI), mit dem ihr mit der Maus Controller-Daten erzeugen könnt. Dieser ist mit einer Spring-Back-Funktion animierbar, die auf den Ausgangswert zurückspringt – und das auch noch taktsynchron machen kann.

Rob Papen Raw Kick 2 - Ribbon Controller

Rob Papen RAW-Kick 2 – Ribbon-Controller Zuweisungen

In der Master Sektion des Software-Synthesizers präsentiert sich eine weitere Übersicht, hier findet ihr nochmals die Amp-Hüllkurven und Velocity-Splitpunkte jedes Layers sowie einen Master-EQ, den Play Mode und die Möglichkeit, das Signal mithilfe einer Frequenzweiche auf den linken und rechten Kanal aufteilen zu können. Natürlich könnt ihr die Bassdrum auch tonal spielen.

 

Master View

Schon jetzt kann man sagen, dass Rob Papen RAW-Kick 2 ein vollständiger Synthesizer ist, der auf Bassdrums spezialisiert ist und mehr als genug Optionen bietet, eure Traum-Kick zu formen.

Tauchen wir mal etwas genauer ein in den Advanced Mode.

Klanggestaltung in Rob Papen RAW-Kick 2

Grundsätzlich könnt ihr entscheiden, ob ihr eine synthetische Bass-Drum (Model) oder ein Sample als Ausgang nehmen wollt. Die Ausgangsschwingungsform der Synthese ist dabei stets der Sinus, der von einem Harmonics Modul und dem RAW X/Y-Modul flankiert wird. Wählt ihr stattdessen die Sample Engine, so werden beide Module durch Sample-Browser und -Darstellung ausgetauscht. Es gibt sogar eine Grain-Option für die Samples, mit dem ihr das arme Ding nach Belieben schreddern könnt.

Rob Papen Raw Kick 2 - Auch Samples können eingebunden werden

Rob Papen RAW-Kick 2 : Auch Samples können eingebunden werden

Mir dem Harmonics Modul könnt ihr der Synthese in einer einfachen Art und Weise Harmonische hinzufügen, um damit den Frequenzgehalt der Schwingung beeinflussen. Über dieses Modul könnt ihr dann auch z. B. eine Rechteckschwingung erzeugen.

Wenn ihr einen Rechtsklick in das Harmonics Modul macht, habt ihr zudem die Möglichkeit, eure Schwingungsform abzuspeichern. Diese existiert dann aber außerhalb der Preset-Verwaltung im Manager.

Rob Papen RAW-Kick 2: eine approximierte Rechteckschwingung

Bereits bei der Lautstärkenhüllkurve könnt ihr bestimmen, wo im Signalfluss diese liegen soll. Zur Auswahl stehen Filter → Pre-EQ → FX 1 → FX 2 → Post-EQ → Output.

Das RAW X/Y-Modul von RAW-Kick 2 ist sehr speziell und ermöglicht euch erstens Zugriff auf eine Phasenverzerrung und zweitens könnt ihr die Bewegungen innerhalb des X/Y-Feldes aufnehmen und taktsynchron abspielen lassen. Die Phase-Distortion wirkt dabei entweder auf die obere (X-Achse) oder die untere Halbwelle (Y-Achse).

Rob Papen RAW-Kick 2 – XY-Sektion

Nachdem ihr eine Bewegung aufgezeichnet habt, könnt ihr auch noch über den Edit-Button den Pfad manuell verändern. Ihr könnt die X/Y-Position aber auch über den Layer-LFO automatisieren,

Rob Papen Raw Kick 2 - XY Pfad Editieren

Rob Papen RAW-Kick 2 – XY Pfad editieren

Generell erzeugt ihr so metallische Klänge, die ihr mit dem Amount- und dem Mix-Regler wohl dosieren könnt. Das wirkt sich dann klanglich insbesondere auf die noch folgenden Distortion-Möglichkeiten aus – denn ihr gebt diesen damit mehr Futter zum Arbeiten.

Das Noise Modul fügt Rauschen hinzu und kann mit sechs Reglern sehr vielfältige Klänge erzeugen. Von einem kaum hörbaren „scht“ bis zu anhaltendem Rauschen oder einer Filterhüllkurve mit dem integriertem Filter ist alles möglich. Außerdem dürft ihr wie bei der Amp-Hüllkurve bestimmen, wo in der Signalkette das Modul erklingt.

Als Nächstes sind die Filter- und EQ-Module von RAW-Kick 2 an der Reihe. Von 6 dB/Okt. bis 36 dB/Okt. HP-/BP/LP-Filtern über Formatfilter und Filter aus dem Albino-Synth habt ihr die Auswahl unter Dutzenden von Filtertypen.

Filtertypen

Auch das Filter hat ein X/Y-Pad, mit dem ihr Filterfahrten aufzeichnen könnt. Allerdings beeinflussen X- sowie Y-Richtung beide den Filter-Cutoff – Cutoff und Resonance hätte ich sinnvoller gefunden.

Rob Papen Raw Kick 2 - Filter Sektion

Filter Sektion

Die Pre- und Post-FX EQs sind vierfach vollparametrische Varianten, die zudem noch ein Hi- und Lo-Cut-Filter besitzen.

Die beiden Effekte pro Layer bieten euch 25 Distortion-Typen von mathematisch bis Röhrensimulation und 17 Brot- und Buttereffekte wie Reverb, Chorus, Tremolo etc.

Distortion Fx

 

Rob Papen Raw Kick 2 - Andere Fx

Andere Fx

Den Abschluss bilden die Modulatoren, denn jedes Layer von RAW-Kick 2 bietet eine eine vollständige Mod-Matrix, über die ihr alles mit jedem modulieren könnt. Zugewiesene Modulationen könnt ihr sogar animiert im GUI sehen. Der besagte Software-Ribbon-Controller besitzt sogar sein eigenes Matrixfeld, so dass ihr mit nur einer Mausbewegung den Klang ziemlich umdrehen könnt.

Das Velocity Split Modul muss auch noch eine extra Erwähnung finden, den es ermöglicht euch, eine Multi-Velocity Bassdrum zu erzeugen. Dabei legt ihr für jedes Layer einen Veloctity-Bereich fest, inklusive Fade-in und -out.

Rob Papen Raw Kick 2 - Modmatrix Destination

Rob Papen Raw Kick 2 – Modmatrix Destination

 

Rob Papen Raw Kick 2 – Modmatrix Source

Arbeit mit Rob Papen RAW-Kick 2

Da das GUI gut strukturiert ist, findet ihr euch schnell zurecht. Allerdings ist Rob Papen RAW-Kick 2 definitiv ein Synthesizer, bei dem ihr etwas Einarbeitung braucht. Habt ihr euch aber orientiert, ist es sehr schnell und einfach, sehr gute und ausgefallene Bassdrums zu erzeugen. Auch akustisch anmutende und dynamisch spielbare Ergebnisse erhaltet ihr, vor allem über die Velocity-Split-Funktion.

Rob Papen Raw Kick 2 - Optionen

Optionen

Habt ihr euch mal verklickt oder verdreht, bietet RAW-Kick 2 eine mehrfache UNDO-Funktion. Auch das Arbeiten mit der A/B-Funktion (Edit/Original) hilft euch bei der Suche nach der perfekten Bassdrum.

Wie klingt Rob Papen RAW-Kick 2?

Da es sich um einen vollständigen Synthesizer handelt, ist der Klang sehr breit aufgestellt. Vor allem in den Nuancen liegen die Stärken von RAW-Kick 2. Leider sind 90 % der Presets so dermaßen übertriebene Gabba-Bassdrums, dass ich manchmal laut lachen musste. Bei dem Gedanken, wie wohl ein Track mit solch einer Bassdrum klingen könnte, schütteln sich mir die Neuronen.

Über das RAW X/Y-Pad könnt ihr dann sehr Spezielles erzeugen, vor allem mit nachgehender Verzerrung. Diese kann dabei sehr steril und digital anmuten, aber vor allem der Drive im Filter-Modul vermittelt Wärme und erinnert an Röhren- oder auch FET-Verzerrung.

Sehr gut gefällt mir, dass es über die Modmatrix einfach ist, lebendige Bassdrum zu erstellen, die sich z. B. minimal mit der Velocity der Noten ändern. Andererseits könnt ihr über den Ribbon-Controller oder eine mehrfache Modwheel-Zuweisung drastische Klangänderungen hervorrufen.

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Klangbeispiele
Fazit

Rob Papen RAW-Kick 2 gefällt mir von vorne bis hinten. Nach einer Weile gewöhnen sich die Augen an das Neongrün und ihr steigt tief ein in die Erstellungen unendlicher Bassdrum-Variationen. Für 79,- Euro bekommt ihr einen Software-Synthesizer an die Hand, der vermutlich, wie der Werbetext es sagt, das Beste seiner Art auf dem Planeten ist. Seine Herkunft, in Bezug auf Kollaboration mit niederländischen Hardcore- und Hardstyle-Produzenten, macht sich an jeder Ecke bemerkbar – vor allem natürlich bei den Presets. Rob Papen RAW-Kick 2 beherrscht aber auch die leisen Töne und die nuancierten Bassdrums gleichermaßen.

Plus

  • klar strukturierte Oberfläche
  • massive Library
  • drei Layer
  • Modulationsmatrix
  • tonal spielbar

Minus

  • 90 % der Library Hardstyle/Hardcore

Preis

  • 79,- Euro
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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle ALBUM-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Danke für die tiefen Einblicke in Dein Neuronales Netz! Das Gabba-Style-Sounds als negativ eingestuft werden bringt meine Hormone so durcheinander, dass ich fast den Vorwurf der Hardstyle-Diskriminierung aussprechen will.

    Interessant finde ich die Bezeichnung dieses fast vollwertigen Synthesizers. Ob sich Rob Papens RAW-Kick 2 als Dauerbrenner beweisen wird wird sich zeigen…

    Mir kommt der Fundament-Bolide etwas zu spät ins Rennen, wobei ich ein Fan der Rob Papen Produkte bin.😱

  3. Profilbild
    herw RED

    Soviel Bohei um ein einzelnes „Instrument” und man verdirbt sich die Augen.
    Ich finde Computer als Hilfsmittel toll, aber nicht so.
    ein Ribbon Controller mit der Maus??? Geht’s noch?
    Trotzdem Dank an Thilo, dass er sich soch einem Gefrickel hingibt.

    4. Mehr anzeigen
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