Preis-Leistungs-Hit für Solo-Creator

Der RODE RODECaster Video S Video-Switcher ist eng verwandt mit dem bereits auf AMAZONA.de von mir vorgestellten RODECaster Video. Auffällig: Der Preis wurde gegenüber der UVP des großen Bruders nahezu halbiert. Doch wie sieht es mit der Ausstattung aus?

Kurz & knapp Was ist es? RODE, RODECaster Video S, Video- und Audiomischer, kompakter All-in-one-Mischer für Content-Creator und kleine Studios. Funktionsvielfalt: Live-Switching, Audio-Mixing, Szenensteuerung und Streaming in einem Gerät, trotz kompakterem Design.

Live-Switching, Audio-Mixing, Szenensteuerung und Streaming in einem Gerät, trotz kompakterem Design. Preis-Leistung: Deutlich günstiger als der große Bruder, mit gezielten Einsparungen ohne relevante Funktionseinbußen.

Deutlich günstiger als der große Bruder, mit gezielten Einsparungen ohne relevante Funktionseinbußen. NDI & App: NDI-Streaming ab Werk und drahtlose Integration von iPhone-Kameras über die RODE Capture App.

NDI-Streaming ab Werk und drahtlose Integration von iPhone-Kameras über die RODE Capture App. Audio & Speicher: Professionelle Audiofunktionen, integrierter Speicher statt microSD, Aufnahme auf externe USB-SSDs möglich.

Professionelle Audiofunktionen, integrierter Speicher statt microSD, Aufnahme auf externe USB-SSDs möglich. Fazit: Überzeugendes Gesamtpaket für Solo-Creator, starke Konkurrenz zum ATEM Mini Pro ISO, klare Empfehlung des Autors.

Bewertung Rode Rodecaster Video S Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

RODECaster Video S Video- und Audiomischer

Zielgruppe

Mit dem RODECaster Video S liefert RODE eine kompaktere und deutlich preisgünstigere Version des erfolgreichen RODECaster Video für Content-Creator, Podcaster und kleine Studios.

RODE rüttelt dabei nicht am Konzept: Ein Gerät, das Videomischung, Szenensteuerung, Audio-Mixing und Streaming vereint, ohne dass zusätzliche Switcher, Mischpulte oder Software notwendig wären. Angesprochen werden mit der neuen S-Klasse Solo-Creator, die eine professionelle Produktion ohne hohen Preis und riesiges Setup wünschen.

RODE dürfte mit dem RODECaster Video S vor allem auf das Marksegment des erfolgreichen Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO zielen. Die ATEM Mini Produkte konnten sich während der Corona Pandemie rasend schnell um den Globus verbreiten und gehören seither zur Basisausstattung vieler Content Creator.

RODE hat zwar zur Preissenkung gegenüber dem großen Bruder Einsparungen vorgenommen, allerdings an sinnvoller Stelle. So viel vorweg: Die Funktionsvielfalt des RODECaster Video ist auch beim RODECaster Video S erhalten geblieben:

Live-Switching zwischen mehreren Kameras/Quellen

Szenen-Layouts mit Grafiken und Medien

Professionelles Audio-Mixing mit Effekten und DSP

Direktes Streaming über Ethernet oder WLAN

Aufnahme (inkl. ISO-Spuren) auf externen USB-Speicher

Ausstattung

Der RODE RODECaster Video S Mischer besitzt wie das größere Gerät ein 2-Zoll-Touchdisplay, zwei Push-Encoder mit LED-Ring, mehrere Tasten mit eindeutiger Funktionalität und ein reichhaltiges Anschlussfeld auf der Rückseite. Auffällig ist: Es gibt keine Antennen mehr. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf WLAN-Funktionalität verzichtet werden musste. Aufgrund des Kunststoffgehäuses des RODE RODECaster Video S konnten die Antennen nach innen verlegt werden.

Auch die Bluetooth-Funktionalität des großen Bruders ist erhalten geblieben. Verringert haben sich die Bedienelemente für die Szenenspeicher/Presets, die HDMI-Ein- und Ausgänge, USB-Audio/Video-Eingänge. Gestrichen wurden die Line-Ausgänge sowie der microSD-Kartenschacht. Letzterer wurde durch einen 24 GB großen internen Speicher ersetzt.

Da eine Tabelle mehr sagt als tausend Worte, zeigt euch die folgende Tabelle alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen RODECaster Video und RODECaster Video S auf einen Blick:

ANZEIGE

Merkmal RØDECaster Video RØDECaster Video S Zielgruppe / Einsatz Moderates bis professionelles Livestream-/Podcast-Studio Kleinere Studios, Solo-Creator, Content-Produktion Preis (Straßenpreis) 836,- Euro 529,- Euro Video-Quellen (gesamt) 6 4 HDMI-Eingänge 4 3 USB C-Anschlüsse 5 4 UVC (USB-Video) Inputs 2 1 NDI-Inputs 4 4 Video-Ausgänge 2× HDMI + UVC + NDI 1× HDMI + UVC + NDI Szenen/ Presets 7 5 Video-Recording (per USB) Program + ISO bis 1080p60/30 Program + ISO bis 1080p60/30 Streaming (RTMP/RTMPS) ja ja Chroma Key / Keying / Auto-Switching ja ja Audio-Kanäle (Stereo) 9 9 Analoge Audio-Inputs 2× Combo Jack (XLR/TRS) 2× Combo Jack (XLR/TRS) Analoge Audio-Outputs Headphones + Line Outs + Bluetooth 5.3 für Stereoquellen und Telefonate Headphones only + Bluetooth 5.3 für Stereoquellen und Telefonate USB-Audio Hosting 2 1 Wireless-Empfänger (RØDE) 2 2 Speicher / Medien microSD 24 GB intern (≈20 GB nutzbar) Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth ja ja Formfaktor & Gewicht größer, schwerer kompakter, leichter

Schon die Tabelle zeigt, dass nur auf wenige Features verzichtet werden muss, die im Kontext der von RODE anvisierten Zielgruppe kaum eine Rolle spielen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auf der Software-Ebene keine bedeutenden Unterschiede gibt. Alles, was den RODE RODECaster Video Mischer ausmacht, findet sich auch beim RODE RODECaster Video S Mischer.

Dazu zählt vor allem auch das Audio-Processing mit zahlreichen Aphex-Signalprozessoren: De-Esser, Noise Gate, Kompressor, Equalizer, High-Pass-Filter, Compellor, Big Buttom und der Aural Exciter stehen ebenso zur Verfügung wie beim großen Bruder – und zwar für alle neun Audioquellen (2 x XLR/Line Combo, HDMI-Quellen, USB-Quellen, Bluetooth).

NDI Streaming

Für den großen Bruder per Update nachgereicht, beim RODE RODECaster Video S von Werk aus implementiert: NDI Streaming. NDI ist ein Netzwerkstandard zur Übertragung von Audio- und Videosignalen in Netzwerken. Das geschieht über ein normales Ethernet- oder WiFi-Netzwerk. Passende Hardware vorausgesetzt, ist selbst Multicast möglich.

RODE RODECaster S bietet vier Netzwerk-Videoeingänge, die mit NDI-Signalen gefüttert werden können. Doch nicht nur vier Video-Eingänge stehen per NDI zur Verfügung, sondern auch ein NDI-Ausgang, um zum Beispiel das gemischte Signal im Netzwerk weiter zu verteilen, einzelne Kamerasignale oder sogar die Multiview-Ansicht aller Kamerasignale.

RODE Capture App

Besonders einfach gelingt das drahtlose Streaming per NDI mit der kostenlosen RODE Capture App für das iPhone. Mit dieser App ist es nicht nur möglich, ein Kamerasignal drahtlos per NDI an den RODE RODECaster Video S Mischer zu streamen, sondern gleich zwei Kamerasignale. Richtig gelesen, denn die App ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf die Front- und Rückkamera und gibt diese bei Bedarf als zwei getrennte NDI Output Streams aus.

Natürlich gestattet die App auch eine direkte Aufnahme der Videosignale auf dem iPhone. Im Zusammenspielt mit dem RODE RODECaster Video S Mischer ist das aber gar nicht notwendig.

Medienverwaltung

Die Medienverwaltung geschieht beim neuen RODE RODECaster Video S Mischer über den 24 GB großen internen Speicher. Einen microSD-Kartenleser wie beim großen Bruder gibt es nicht mehr. Der Speicher dürfte jedoch für die meisten Medien locker ausreichen. An der Funktionalität selbst hat sich nicht verändert.

Medien können Videos, Bilder oder auch Sounds sein.

Recording

Der Program-Stream kann entweder direkt gesendet oder am RODE RODECaster Video S aufgezeichnet werden. Dafür benötigt man nur eine externe USB-Festplatte/SSD oder einen schnellen USB-Stick. Empfehlen möchte ich in jedem Fall eine SSD, denn es kann nicht nur der Program-Stream aufgezeichnet werden, sondern auch die einzelnen Videoquellen samt Audio, sodass sich diese später mit einem Videoschnittprogramm weiterverarbeiten lassen.

Auch hier unterscheidet sich der RODE RODECaster Video S Mischer nicht vom RODECaster Video.

Videofunktionen

Bezüglich der Videofunktionen verweise ich auf den Testbericht des RODE RODECaster Video. Hier nur die wichtigsten Features in Kürze:

Bild-in-Bild, Chroma-Keying, Überlagerung von Logos/Grafiken/Titeln sind exakt wie beim großen Bruder enthalten

Einstellungen lassen sich in fünf Szenenspeichern ablegen, die direkt über eigenen Buttons am Gerät aufgerufen werden können

Es stehen dieselben Übergänge wie beim größeren RODECaster Video zur Verfügung

Leider unterscheiden sich beide Geräte in einer Funktion nicht: RODECaster Video S liefert wie der RODECaster Video Mischer nur 1080p-Auflösung und kein 4K. Allerdings ist das in dieser Preisklasse auch eher unüblich und eine 4K-Bearbeitung würde einen deutlich stärkeren Prozessor voraussetzen und vermutlich auch aufgrund der Kühlung ein größeres Gehäuse mit mehreren Lüftern. Der RODECaster Video S Mischer verüfgt übrigens auch über einen Lüfter, der allerdings sehr leise ist.

RODE Wireless

Erwähnenswert ist, dass sich die vierte Generation der beliebten und weitverbreiteten RODE Wireless Mikrofone direkt mit dem RODE RODECaster Video S betreiben lässt, weil ein RODE Wireless Empfänger bereits integriert ist. Bis zu zwei Mikrofone können somit drahtlos eingebunden werden, was insbesondere für Solo-Creator, die selbst vor der Kamera stehen und dabei die Hände frei haben wollen, eine super Sache ist. Auch für Interview-Situationen ist das praktisch. Weiterer Verkabelungsaufwand entfällt somit.

Alternativen

Als Alternative sei der bereits erwähnte Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO Mischer zu nennen. Dieser liegt in einem ähnlichen Preissegment. Allerdings hat dieser gegenüber dem RODE RODECaster Video S Mischer auch einige gravierende Nachteile zu verzeichnen:

Zwar besitzt der ATEM Mini Pro ISO Mischer vier HDMI-Eingänge, dafür muss man jedoch auf den USB-UVC-Anschluss verzichten, der zum Beispiel für den Betrieb einer Webcam oder anderer USB-UVC-kompatibler Kameras genutzt werden kann (zum Beispiel PTZ-Kameras, die sich mit dem RODE RODECaster Video S Mischer steuern lassen).

Beide Modelle verfügen über einen USB-UVC-Ausgang, lassen sich also direkt an einen Computer anschließen und werden ohne Capture-Card von diesem für das Streaming unterstützt.

Im Vergleich zum ATEM Mini Pro ISO Mischer ist der RODE RODECaster Video S Mischer auf der Audioseite deutlich besser ausgestattet. Das gilt sowohl für die Anzahl und Art der Anschlüsse als auch für die Audiobearbeitung. Der ATEM Mini Pro ISO Mischer besitzt nämlich leider nur Miniklinke-Audioeingänge für Mic-/Line-Signale und eine Unterstützung von Wireless-Equipment bietet er nicht.

Viele Konfigurationen lassen sich beim ATEM Mini Pro ISO Mischer nur über die zugehörige Software einstellen, der RODE RODECaster Video S Mischer ist auch ohne Software zu bedienen. Allerdings sind die DVE-Funktionen des ATEM Mini Pro ISO in einigen Bereichen besser zu konfigurieren.

Der letzte Unterschied ist der interne Speicher, der beim RODECaster Video S größer ist. Die Aufnahme des Programstreams und der Einzelsignale erfolgt bei beiden Mischern per USB auf eine externe Festplatte oder SSD.