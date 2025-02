Test: Rode Wireless Micro, Funkmikrofon-Set

Klein, kleiner, Micro - kompaktes Recording

Das Rode Wireless Micro Funkmikrofon-Set gehört zur Rode Wireless Serie und ist das physisch gesehen kleinste Produkt dieser praktischen Funkmikrofon-Tools. Warum dieses Set zur Pflichtausstattung jedes Reporters oder Influencers gehört, erfährst du in diesem Testbericht.

ANZEIGE

Rode Wireless

Die Rode Wireless Serie richtet sich gezielt an Präsentatoren, Reporter, Influencer und all diejenigen, die unterwegs oder im Studio schnell und problemlos Ton aufnehmen möchten. Dabei wurde bei den meisten Produkten auch an eine Kompatibilität zu Videokameras, Smartphones und digitalen Spiegelreflexkameras, wie sie heutzutage vielfach für die Videoproduktion eingesetzt werden, gedacht. Die Serie besteht aus den folgenden Produkten:

Wireless Pro

Wireless GO (Gen3)

Wireless Micro

Wireless ME/Wireless ME Dual

Wireless GO II

Es gibt noch weitere Produkte mit ähnlicher Funktion, wie z. B. Handmikrofone, Aufstecksender und so weiter, die aber nicht zur Serie gehören.

Allen Produkten gemeinsam ist die einfache Handhabung. Vielfältig zu konfigurieren sind Wireless Pro und Wireless GO (Gen3), die insbesondere auch mit einigen wichtigen Features für Videofilmer kommen und zusätzliche Anschlüsse, z. B. für externe Mikrofone oder sogar teils internes Recording oder Timecode (Wireless Pro) bieten.

Affiliate Links Rode Wireless Micro Kundenbewertung: (2) 159,00€ bei

Rode Wireless Micro

Das kleinste Produkt der Rode Wireless-Serie ist Rode Wireless Micro. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz und Weiß. Das Set besteht aus einem Lade-Case, das dem meiner Apple Airpod Pro Hörer nicht unähnlich und auch nur geringfügig größer ist. Der Rode Wireless Micro Receiver und zwei Transmitter werden darin zugleich transportiert und geladen. Das Case selbst kann über einen USB C-Anschluss mit einem Computer oder Ladegerät verbunden und geladen werden. Voll geladen verspricht Rode eine Betriebsdauer von bis zu 21 Stunden für das Case und bis zu sieben Stunden für Transmitter und Receiver. Die Ladezeit für das Case beträgt drei Stunden.

Die Transmitter besitzen an der Rückseite je einen Clip zum Befestigen an der Kleidung. Bis auf eine Betriebs-LED war es das auch schon. Ähnlich sieht es beim Receiver aus. Außerdem dem Anschluss für das Smartphone (Tablet, Laptop) gibt es auch hier nur eine Betriebs-LED. Die dreifarbigen Betriebs-LEDs signalisieren außerdem den aktuellen Ladestand. Es sei darauf hingewiesen, dass Rode Wireless Micro derzeit in zwei Ausführungen erhältlich ist: USB-C und Lightning.

Interessanter sind da schon die inneren Werte, sprich die technischen Daten:

Mikrofon mit Kugelcharakteristik

Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

maximaler Schalldruck von 135 dB SPL

Signal-to-Noise-Ratio von 73 dB

maximale Distanz zwischen Sender und Empfänger von bis zu 100 Metern (im Freien)

A/D-Wandlung mit 24 Bit, 48 kHz

Übertragung im Bereich von 2,4 GHz (lizenzfrei)

Anders als bei Rode Wireless Pro und Wireless GO (Gen3), setzt hier Rode also noch nicht auf 32 Bit Floating Point Recording.

ANZEIGE

Firmware Update und Konfiguration

Die Konfiguration und Firmware-Updates erfolgen wie bei Rode üblich über Rode Central. Die App ist fix auf das Smartphone geladen und neben dem Updaten der Firmware (bei meinem Modell war schon die neueste Version aufgespielt) lässt sich noch der Output-Gain des Receivers, der Recording-Modus (Merged/Split) sowie die Helligkeit der LEDs von Receiver und Transmittern einstellen. Das war’s.

Praxis: Achtung, Aufnahme!

Als Besitzer eines Rode Wireless Go Systems habe ich zunächst einmal die üblichen Schalter zum Einschalten der Komponenten und für die Kopplung miteinander gesucht. Ich mache es kurz: Es gibt sie nicht. Ein schneller Blick in das Quickstart-Manual (das den Namen absolut verdient, denn mehr als vier Listenpunkte in deutscher Sprache gibt es nicht) verrät, dass lediglich der Receiver aus der Ladeschale genommen und ins Smartphone gesteckt werden muss. Die beiden rückseitigen LEDs (eine pro Transmitter) beginnen grün zu blinken.

Nun nimmt man die Transmitter (oder auch nur einen) aus der Ladeschale. Auch dessen oder deren seitliche LED blinkt kurz grün. Schon nach ein bis zwei Sekunden leuchten die LEDs der genutzten Transmitter und des Receivers dauerhaft grün. Die Verbindung ist hergestellt und das Rode Wireless Micro Funkmikrofon-Set ist einsatzbereit.

Aufnehmen kann man mit jeder App, die Ton aufzeichnen kann. Auch Video-Recordings greifen auf das Rode Wireless Go System zurück. Da ich von einem früheren Test noch die Rode Reporter App auf meinem iPhone habe, nutze ich diese für eine schnelle Aufnahme.

Schnell ist auch das Stichwort: App starten, Aufnahme starten, Aufnahme stoppen. Fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Die Aufnahme habe ich dann per Airdrop auf meinen Mac Mini überspielt und dort in iZotope RX11 geladen (WAV-Datei). In iZotope RX11 habe ich lediglich die Aufnahme normalisiert und sie für den Player hier auf AMAZONA ins MP3-Format gewandelt. Das Ergebnis hört ihr hier. Es hat keine weitere Klangbearbeitung stattgefunden – ihr hört den unverfälschten Klang der Rode Wireless Micro Mikrofone.

Aufgenommen habe ich mit nur einem Transmitter im Merged-Modus. Arbeitet man mit zwei Transmittern, kann entweder automatisch eine Mischung im Merged-Modus erfolgen oder alternativ im Split-Modus aufgezeichnet werden. Im Split-Modus landet das Signal von eine, Transmitter auf der rechten und vom zweiten Transmitter auf der linken Seite der Stereoaufnahme. Auf diese Weise kann die Mischung später in der Post-Production erfolgen. Sehr gut.

Getestet habe ich alle mit meinem Apple iPhone 16 Pro Max, das mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet ist. Das Rode Wireless Micro System funktioniert aber genauso gut mit anderen Geräten mit USB-C. Auch mein Apple MacBook Pro M4 hat nach dem Einstecken den Receiver sofort erkannt und ich konnte problemlos die beiden Mikrofonsignale damit aufzeichnen. Sehr gut.

Affiliate Links Rode Wireless PRO Kundenbewertung: (32) 359,00€ bei

Kritik

Wie bei allen Geräten mit integriertem Lithium-Akku, muss auch hier kritisch beäugt werden, was mit dem Rode Wireless Micro System geschieht, wenn dessen Lebensdauer zur Neige geht. Neue EU-Vorschriften verlangen, dass Akkus vom Benutzer selbst ausgewechselt werden können müssen. Diese gelten aber erst ab 2027 und zielen hauptsächlich auf Smartphones. Es ist aber zu erwarten, dass auch andere technische Geräte bei der konkreten Umsetzung in nationales Recht erfasst werden.

Beim Rode Wireless Micro Funkmikrofon-Set sind die vier Akkus nicht vom Anwender selbst austauschbar. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass Rode selbst einen Tausch vornehmen könnte, denn die Kunststoffgehäuse lassen keinerlei Schrauben erkennen und sind voraussichtlich verklebt.

Rode bietet aber einen Austausch innerhalb von fünf Jahren an, sollte der Akku vorzeitig den Geist aufgeben. Rode geht von zwei Ladezyklen pro Woche (komplette Entladung und Ladung) aus und einer Haltbarkeit bei über 90 % Akkukapazität von rund 500 Ladezyklen. Das würde dann eine Lebensdauer von mindestens 250 Wochen und demnach circa fünf Jahren ergeben. Beim täglichen Gebrauch und häufigeren Ladezyklen würde der Akku jedoch schneller degradieren. Wie Rode mit diesen Fällen umgeht, ist abzuwarten. Sollten Anwender bereits Erfahrungen mit dem Rode Support diesbezüglich gesammelt haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare.