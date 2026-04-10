Die Rückkehr einer Legende

Roland hat kürzlich die virtuelle Inkarnation seiner legendären Drummachine CR-78 veröffentlicht. Nachdem diese zuvor nur für TR-8s und TR-6s verfügbar war, ist dieser Schritt konsequent und logisch. Wir haben das Roland Cloud CR-78 Plug-in für euch getestet.

Kurz & knapp Was ist es? Roland Cloud CR-78, Software-Emulation der legendären CompuRhythm-Drummachine von 1978 als Plug-in für moderne DAWs. Authentischer Sound: Sehr detailgetreue Emulation der klassischen CR-78 mit charakteristischem Analog-Charme.

Sehr detailgetreue Emulation der klassischen CR-78 mit charakteristischem Analog-Charme. Erweiterte Funktionen: Pattern-Sequencer, zusätzliche Editiermöglichkeiten und Subausgänge erweitern das Konzept der Hardware deutlich.

Pattern-Sequencer, zusätzliche Editiermöglichkeiten und Subausgänge erweitern das Konzept der Hardware deutlich. Workflow: Bedienung orientiert sich am Original, ergänzt um moderne Plug-in-Funktionen und komfortables Pattern-Editing.

Bedienung orientiert sich am Original, ergänzt um moderne Plug-in-Funktionen und komfortables Pattern-Editing. Integration: Austausch von Patterns und Presets mit TR-8s und TR-6s möglich.

Austausch von Patterns und Presets mit TR-8s und TR-6s möglich. Kritikpunkte: Relativ hoher Preis und Bindung an das Roland-Cloud-Ökosystem.

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Roland CR-78: Historisches

Bevor wir zum eigentlichen Test des Roland Cloud CR-78 Plug-ins kommen, ein kurzer historischer Blick, um die CR-78 einzuordnen.

Die ursprüngliche CR-78 wurde erstmals 1978 vorgestellt und veränderte die Musikproduktion für immer. Als eine der ersten programmierbaren Rhythm-Machines erhielten Musiker und Produzenten die volle Kontrolle über ihre Rhythmen, gepaart mit einem charakteristischen Analogsound, wie es ihn bis dahin noch nicht gegeben hatte. Mit ihren warmen, griffigen Sounds prägte sie eine Vielzahl epochaler Tracks und wurde zu einem Grundpfeiler des frühen Synth-Pop und New Wave.

Hierzu muss man sich auch vergegenwärtigen, dass Prozessor-gesteuerte Studio-Elektronik damals Neuland war. Ebenso, dass man Presets vorab in EPROMs speichern konnte. Mit dem WS-1 Programmer gab es dazu auch ein externes Gerät, das die Erstellung eigener Presets ermöglichte und für Roland den Weg für nächste Jahrzehnt vorgab: digitale Steuerung und analoge Klangerzeugung.

Jetzt ist die CR‑78 wieder da, laut Roland „in atemberaubender Detailfülle und mit der Geschwindigkeit, Präzision und kreativen Flexibilität“, die moderne Produktionen voraussetzen. Ein zeitloser Sound – ob für Retro-Authentizität oder futuristische Grooves.

So wundert es nicht, dass die CR-78 bis zur Veröffentlichung der TR-909 auf unzähligen Tracks eingesetzt wurde. Und das nicht nur im New Wave, sondern auch Soul- und Pop-Bereich. Die bekanntesten Musiker, die die CR-78 ausgiebig nutzen, waren Phil Collins und Genesis, Roxy Music, Blondie oder Pop-Perlen wie Men Without Hats (Pop goes the World) oder Soul, Hall & Oates. Und auch Jean-Michel Jarre kam nicht an der CR-78 vorbei. Bleibt die Frage, wie sinnvoll ist die CR-78 im Jahr 2026?

Roland Cloud CR-78: Kauf und Installation

Wie bei allen anderen Plug-ins aus der Roland Cloud gibt es bei der CR-78 grundsätzliche zwei Wege für den Erwerb des Plug-ins. Zum einen über eine Mitgliedschaft (Abonnement) der Roland Cloud und einem entsprechenden Abo-Plan oder über einen Lifetime-Key (Einzelkauf).

Für den Test laden wir das Plug-in und zusätzliche Presets mit dem Roland Cloud Manager. Danach landet die AU- oder VST 3-Version im entsprechenden Verzeichnis. Das Installationspaket ist schlanke 65 MB groß. So man sich bei der Installation an die Systemstruktur hält, ist das Roland Cloud CR-78 Plug-in nach wenigen Klicks in der DAW eurer Wahl einsatzbereit. Und um es schon mal vorwegzunehmen, Besitzer der TR8s oder TR6s können ihre Presets-Patterns von der Hardware in das Plug-in laden und umgedreht auch senden.

Das Setup der MIDI-CCs erledigt sich mit einem „CTRL“-Klick auf ORIGINAL. Und über den Panel-Button wählt man zwischen Hochglanz-Braunholz- und einer angeranzten Schwarz-Optik.

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Look und Feel des Roland Cloud CR-78 Plug-ins

Die Bedienung der Roland Cloud CR-78 ist weitestgehend identisch mit der Hardware, der Tempo-Regler ist allerdings nun der Shuffle-Regler. An dieser Stelle wäre das schon ein erster Kritikpunkt, wenn ich jetzt den Programmer benötigen würde, um in der CR-78 ein Kit, Preset oder Pattern anzupassen oder zu erstellen. Roland war jedoch so klug, das Bedienkonzept analog zu den TR-Plug-ins fortzuführen. Tatsächlich hat man das angepasst und hat nun im Pattern-Bereich die Sound- und Mix-Parameter und das Pattern im Blick, was die Arbeit etwas nahtloser macht.

Die große Schwäche des Originals war der Programmer, glücklich wer ihn besaß oder ein Derivat hatte, sonst konnten nur die Presets angepasst werden.

Durch den Pattern-Sequencer und die Möglichkeit der Speicherung wird dieses Manko nun wettgemacht und dürfte neben dem authentischem Klang auch einer der Pluspunkte für das CR-78 Plug-in sein. Wir lassen die Übertragungskette hier außen vor. Auch im Vergleich zur Hardware, wenn man TR6s/Tr8s als Richtlinie nimmt, ist kein Unterschied zu hören.

Generell, und da sticht das Plug-in gegenüber den Wettbewerbern hervor, hat man sich bei Roland schon Gedanken gemacht und keine sklavische 1:1 Software-Kopie der CR-78 abgeliefert.

CompuRhythm, Pattern und Kit

Generell bieten sich mit der Oberfläche des Roland Cloud CR-78 Plug-ins verschiedene Arbeitsweisen an. Entweder laden wir Presets und Patterns über MIDI-CC oder wir erstellen unsere eigenen. Wie gehabt kann ein Pattern „frei“ oder synchron zu DAW gestartet und gestoppt werden. Ebenso können wir mittels Drag & Drop dieses Pattern weiterverarbeiten.

Jeder Sound verfügt (pro Step) über einen ALT-Sound. In Summe übertreffen wir hier schon mal die Möglichkeiten einer CR-78 in Werksausstattung. Das führt sich unter anderem auch im „Stereo-Ausgang“ des Plug-ins fort, ebenso können die Sound via PAN im Panorama verteilt werden.

Wer voll im Vintage-Modus bleiben will, verarbeitet das Mono-Signal durch einen Hall aus der entsprechenden Zeit und macht mit einem Chorus „Stereo“ daraus. Erlaubt ist, was gefällt. Im Hall- and Oates-Modus geht auch ein Flanger. Aber generell ist Flexibilität immer gut, insofern ist es sehr schön, dass ich die einzelnen Sounds nicht nur als Main-Signal in Stereo ausgeben kann, sondern auch über die Subausgänge. Die Bass-Drum sitzt dann bspw. auf Sub 1, Guiro auf 1/2 auf Sub 11.

Ebenso können wir pro Instrument die Parameter Tune, Decay, ggf. Attack, Gain, Panorama und Volume festlegen und automatisieren.

Metallic Beat lässt sich sowohl auf der CR-78 Oberfläche als auch im Pattern-Bereich anpassen., so dass man die grobe Arbeit mit der Maus im Pattern/Kit-Bereich erledigt und später stilecht auf der CR-Oberfläche anpasst.

Was ebenfalls sehr schön ist: Beats jenseits des 4/4-Taktes gehen mit der Roland Cloud CR-78 fix von der Hand. Pro Pattern habe ich jeweils eine A/B-Variation und ein Beat kann klassisch schnell oder langsam eingeblendet werden. Fill-in kennt 10 verschiedene Fill-ins, Break- und Roll- Versionen und alles kann automatisch oder manuell gestartet werden. Dazu kann pro Instrument der „Last Step“ variieren.

In Verbindung mit Scale, Taktteiler 3, 4, 6 oder Steps sind wir mit einem Fingerschnipp dann auf der Spur der Könige des 6/8-Pops (Ultravox) oder auf den Spuren der Maid of Orleans (OMD). Was mir persönlich gefällt ist, dass ich auf der einen Seite kreativ begrenzt bin, wenn ich den Pattern-Mode und diverse Einstellmöglichkeiten nicht nutze. Somit muss ich mich intensiver mit der CR-78 befassen und auf der anderen Seite habe ich doch, wenn nötig, alle Eingriffsmöglichkeiten an der Hand.

Ein Software-Drummer unter vielen?

Früher und heute war und ist es durchaus üblich, dass ein Live-Drummer und/oder mehrere Drummachines im Verbund eingesetzt werden. Das gelingt mit der Roland Cloud CR-78 sehr gut. Im Mix platziert setzt sie sich sehr gut durch, die Bongos sind gut abgestimmt, passen sich immer gut in Arrangements ein und ergänzen eine LinnDrum (auch die Behringer-Variante) oder TR-707, TR-808 und TR-909 perfekt. Dabei ist es unerheblich, ob die CR-78 nun als Percussion-Instrument oder „Haupt-Drummachine“ genutzt wird.

Ein weiterer Punkt ist auch, dass ich Patches von der TR8s, TR6s laden und editieren kann. Somit hat man das Beste aus beiden Welten.

Pro und Contra

Zu den positiven Punkten der Roland Cloud CR-78 ist sicher die Authentizität und Originalität des Plug-ins zu zählen oder dass Patches der Hardware-Pendants importiert, bearbeitet und exportiert werden können. Auf der Habenseite ist auch das Timing, auch bei mehreren Instanzen (bei mir Logic 12 auf einem Mac Studio M2 Max), zu verzeichnen. Selbst wenn Spuren raus aus der DAW gehen und analog bearbeitet werden, bleibt der Beat stets tight. Dazu geht die Bedienung, sei es mit Maus oder Controllern, flott von der Hand.

Kritik gibt es hinsichtlich des Preises (aktuell 229,- Euro) bzw. die Bindung an ein Cloud-Abonnement.

Bleibt die Frage, ob der Sound einer CR-78 bzw. des Plug-ins noch zeitgemäß sind. Meiner Meinung nach ja, aber es kommt natürlich drauf an, wie man sie einsetzt. In der Regel macht es die Mischung.

Die Klangbeispiele sind ein bunter Frühlingsstrauß. Alle mit „CR-78“ beginnenden Beispiele kommen trocken aus dem Plug-in und der DAW. Wer das eine oder andere Preset erkennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Alle anderen Beispiele sind bearbeitet und werden von den üblichen Verdächtigen begleitet.