Test: Roland Cloud Jupiter-8 vs. Zenology

Die Wiedergeburt einer Legende

Bevor wir mit unserem Test beginnen, kurz ein Vorwort. Worum geht’s in diesem Artikel? Wir werden hier recht aufmerksam zuhören müssen, da in den Klangbeispielen sowohl ein echter Jupiter-8, ein System 8 (mit Jupiter-8 PlugOut), das Jupiter-8 PlugOut als auch die letzte Inkarnation des Jupiter-8, als Download für den ZC-1 Synthesizer aus der Roland Cloud, vorkommen. Um eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Modelle zumindest im Ansatz zu gewährleisten, wurde auf Verarbeitungstricks verzichtet und die externen Klangsbeispiele direkt über ein Motu 828 oder ein Roland MX-1 in die DAW eingespielt. Dieser Artikel ist dementsprechend gegliedert. Zum Schluss gibt es dann eine Zusammenfassung mit einer Wertung. Los geht’s mit der Einführung des Jupiter-8 Plugins/Plug Outs.

Jupiter-8 Plugin/Plug Out

Der wichtigste Regler am Jupiter-8 Plugin ist der Condition-Parameter, dieser regelt innerhalb des Plugins oder, etwas versteckt im System 8, das Verhalten des Jupiter-8 Plugins. Ist Condition auf Null gesetzt, erhalten wir quasi einen „werksneuen“ Jupiter-8 Sound. Je weiter wir diesen Wert erhöhen, um so mehr verändert sich der Sound. Damit finden wir auch schon den großen Unterschied zum ZC-1 Jupiter-8 Modell, hier existiert als zusätzlicher Parameter noch der Wert Pitch-Drift, der dafür sorgt, dass der Sound nach dem Anschlag driftet. Beides sorgt für mehr Lebendigkeit im Sound, was sehr gut funktioniert, solange man es nicht übertreibt. Nächster großer Unterschied: die FX Sektion. Im Jupiter-8 Plugin Plug Out haben wir nur die vom System 8 her bekannten Effekte, während wir beim Zen Core Jupiter Modell in Sachen „legendäre Effekte der Roland-Geschichte“ tatsächlich aus dem Vollem schöpfen können. Zuerst einmal liest sich dies banal, die Auswirkungen auf den Sound sind es aber nicht. Hier gilt es aber, im Hinterkopf zu behalten, dass die Jupiter-8 Plug Out Version mit Erscheinen der ZEN-Plattform technisch obsolet geworden ist.

Das System 8 ist ja noch immer erhältlich und beide Versionen verrichten ihre Arbeit. Das Jupiter-8 Plugin mit seiner fotorealistischen Oberfläche erkennen wir am Plug Out in der linken oberen Ecke. Haben wir unser System 8 mit dem Rechner verbunden und alle Treiber installiert, können hier fröhlich die Parameter editiert werden oder Patches und Parametern zwischen der Software und der Hardware ausgetauscht werden, was derzeit mit dem Zen Core System doch etwas komplexer ist, Stichwort USB-Stick. Die Oberfläche des Plugins kennt zwei Ansichten, einmal die als Jupiter-8 Oberfläche oder die als System 8 Oberfläche, wobei die Unterschiede marginal sind und man besser im Menü sehen sollte, welche Ansicht gerade aktiv ist. Die Oberfläche lässt sich bis auf 200 Prozent skalieren, was für Freunde der Ultra-HD-Auflösung angemessen erscheint.

Die Systemlast ist erfreulich gering und lässt sich über den Button Menu weiter reduzieren, wenn man Optimize for Lower CPU Usage wählt oder die Anzahl der Stimmen vermindert.

Generell ist die Oberfläche für das System 8 ausgelegt und reagiert sehr flüssig. Ebenso andersherum, wenn wir Werte eines am System 8 erstellten Patches in das Plugin holen. Allerdings, und das ist das ein Praxistipp, sollte die Oberfläche auf dem Rechner dann die Hardware des System 8 widerspiegeln.

Der Klang mag auf den ersten Blick etwas statisch erscheinen. Generell muss man hier beachten, dass der rohe Sound, die Effektierung und die Verarbeitung immer einen Prozess darstellen und dass Änderungen an einzelnen Schritten eben nicht nur subtile Klangveränderungen hervorrufen, sondern durchaus auch drastische, Stichwort Mono-Chorus versus Mono-zu-Stereo-Chorus. Mehr dazu am Ende des Artikels.

Wenn man sich mit dem Konzept der „nahtlosen“ Integration von Soft- und Hardware angefreundet hat, lässt es sicht mit diesem Plugin sehr zielgerichtet und ergebnisorientiert arbeiten. Ebenso können wir über die Roland Cloud Unmengen an Bänken und Presets laden. Hier werden sowohl die Kinder der Achtziger bedient als auch die uptodate Genres.

Was zumindest in der AU-Version sehr erfreulich ist: Unter Logic lassen sich alle Parameter, die das Plugin bietet, automatisieren, so dass man hier auch ohne dedizierten Hardware-Controller flüssig arbeiten kann.

Natürlich werden nun einige sagen: Wie sieht es denn mit Controllern von Fremdfirmen aus? Wenn wir im Display Settings wählen, können hier auch andere Controller eingebunden und gegebenenfalls auch Controller-Daten nach außen abgegeben werden. Hier ist es allerdings so, dass man nicht groß eingreifen kann. Will sagen, manuelles Nachsteuern von einzelnen Parametern ist nicht möglich, da hier der Hauptaugenmerk auf dem System 8 als Hardware liegt.

An dieser Stelle kommen wir nun langsam aber sicher zur Zenology-Version.

Roland Zenology Jupiter-8 Modell

Roland stellt mit der Cloud-Lösung „Roland Cloud“ einmal mehr unter Beweis, dass man die Herausforderungen dieser Tage sehr gut verstanden hat und zwar spät, aber eine doch sehr innovative Produktlinie starten kann. An dieser Stelle müssen wir kurz erläutern, was Roland möchte. Das Ziel ist Konvergenz – die Annäherung zwischen Hardware-Synthesizern und unterschiedlichen Betriebssystem-Plattformen, alles unter einem Dach. Zielstellung ist, dem Anwender mächtige Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen er weitgehend ohne Brüche zwischen den Welten hin und her springen kann.

Dass nicht jeder diesen Ansatz mag oder versteht oder ihn gar als Irrweg ansieht, ist klar. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren die Produktionsmethoden drastisch verändert haben und in der aktuellen Situation „Cloud-basierende Werkzeuge“ absolut sinnvoll sind.

Einführung in die Roland Zenology

Wir haben hier schon an verschiedenen Stellen über den Zugang zur Roland Cloud gesprochen und wie man dafür das richtige Abo findet. Hier folgt nun eine kurze Zusammenfassung der beiden Anwendungsfälle: wir hatten zuvor bereits ein Roland Gerät registriert bzw. wir sind Neukunde.

Roland macht es beiden recht einfach. Der bestehende Roland Account, also die E-Mail Adresse, wird bei der Registrierung erkannt und bestehende Registrierungen werden übernommen. Nachdem nun Passworte erstellt und die Registrierung abgeschlossen wurde, steht der Download der Cloud-Manager-Anwendung an. Diese ist dann später die zentrale Anlaufstelle für News, Updates und Upgrades sowie für Änderungen am Abo. Hier wählt man das aus, was den eigenen Bedürfnissen entspricht.

Sollte man auf seinem System die virtuellen ACB-Versionen haben, bitte diese nicht löschen, sondern aus dem Cloud Manager aktualisieren.

Roland stellt bei seiner Lösung den Sound als Endergebnis in den Vordergrund, frei nach der Devise: keep it simple. Dies ist absolut in Ordnung, da der Editor jederzeit mit einem Klick erreichbar ist.

Auch muss man sich Zenology wie ein Flugzeug vorstellen: Zenology trägt hier die Last eines Modells.

Fliegen mit Jupiter-8

Waren die ACB- und Plug-Out- Versionen des Jupiter-8 recht eindrucksvoll, so legt Roland bei der Zenology-Version noch einmal zwei Schippen drauf. Wir erhalten hier Software, die sowohl „authentisch vintage“ als auch“uptodate“ klingen kann. Möglich macht es ABM.

Roland hatte hier bereits im System 8 die Parameter Condition und Pitch-Drift eingeführt, mittels derer wir auch im Zenology Jupiter-8 unser Modell anpassen können. Hier können je nach Einstellung die Ergebnisse von „miauender Katze“ bis sauber variieren, was es ermöglicht, den Jupiter ziel- und epochengenau in seiner Produktion zu platzieren. Tatsächlich funktioniert dies sehr gut. Hier wird die Herkunft nicht verleugnet.

Roland verfolgt hier zwei Ansätze: zum einen eine möglichst authentische Klangerzeugung, was sogar soweit geht, dass einzelne FX ihr Originalrauschen nachbilden, zum anderen Flexibilität, die dann auch plattformübergreifend gegeben sein soll.

Die Performance

Dieser Test wurde etwas anders gestaltet und es kam ein abgerüsteter Mac Mini von 2011 zu Einsatz, der eigentlich als Entwicklungsumgebung sein Tagwerk verrichtet.

Generell kann man hier unter Logic Pro X und Mojave gut arbeiten. 24 Instanzen der AU erzeugen hier eine Grundlast von 13,3 % CPU-Auslastung, diese geht in der Spitze auf ca. 30 % hoch.

Generell kann man sein System auch entlasten, wenn man unter Menü das Voice Limit anpasst.

Unter Ableton Live ergibt sich ein ähnliches Bild, allerdings muss man auf die Besonderheiten des Einsatzes von AU in Live hinweisen.

Zur Performance gehört auch, wie sich die Software verhält, wenn die Netzwerkverbindungen weg sind. Klar ist: kein Netzwerk, keine Registrierung. Nach sieben Tagen mit deaktiviertem Netzwerk funktionierte Jupiter-8 immer noch prächtig und nervte nicht mit Autorisierungs- oder Update-Anfragen.

Unter Catalina sieht die Performance auch gut aus, wenn man vor Einsatz der Zenology Plattform das Mac OS Problem „Synchronisierung des Schlüsselbundes lastet das System aus“ gelöst haben sollte.

Unter Windows 10, Version 1908, konnten mit Ableton 10 ebenfalls keine Probleme festgestellt werden. Hier ist auf Grund des Windows Systems zu beachten, dass bezüglich der Autorisierung und den Systemordnern den Empfehlungen sowohl von Ableton als auch Roland zu folgen ist, da es sonst beim Rescan der Plugin-Ordner zu Problemen kommen kann.

Was nicht bestätigt werden kann, sind lange Ladezeiten. Zum einen wird hier auf das Problem „accounts“, also das MacOS Schlüsselbund, verwiesen, das hier unsere Anlaufstelle für alle Lizenzierungen und Authentifizierungen darstellt. Hier findet man entsprechende Lösungsansätze für Catalina. Die Ladezeiten bewegen sich zwischen null und zwei Sekunden, unabhängig davon, ob die Roland Cloud App gestartet war oder nicht. Unter MacOS spielte es auch keine Rolle, ob ich die AUs auf einer externen Platte oder dem Standard-Ordner ablege.

Der Sound des Jupiter im Jahr 2020

Braucht man so was denn heutzutage noch? Ja, denn der Jupiter-8 gehört mit seinen Eigenarten zum klassischen Roland-Klanguniversum, wie wir schon anhand der Presets feststellen können. Wir finden hier klassische Roland Jupiter-8 Sounds aus diversen Dekaden und jedes Preset hat seine Berechtigung. Andererseits ist es den Entwicklern gelungen, die Schwächen des Jupiter-8 zu seiner Stärke zum machen.

Vielleicht macht der geneigte Leser hier einen Selbstversuch und vergleicht den Jupiter-8 (die verschiedenen Revisionen außen vor) mit System 8, der aktuellen Fantom- und Jupiter-Serie mit der Software. Wenn wir mal die Unterschiede, die aus der Signalkette kommen, weglassen, bleibt hier nur „authentisch“ als Urteil.

Natürlich hat Roland hier weitergedacht und dem Jupiter-8 eine mächtige FX-Sektion verpasst, die lauter Ahas und Ohos mit sich bringt. Tatsächlich geht Roland hier mit ABM so weit, selbst Rauschen zu simulieren.

MIDI und Ergonomie

An dieser Stelle sehen wir mal nach, ob denn nun alles eitel Sonnenschein ist unter der Roland Wolke. Ja, teilweise, einige dunkle Wölkchen ziehen schon auf. Der modale Preset-Browser muss nicht sein, ebensowenig wie die nicht sehr auskunftsfreudige MIDI-Zuweisung von Parametern. Das verwirrt die Anfänger und trübt deren Freude. Natürlich weiß ein fortgeschrittener Musiker, wo und wie er drehen und somit was regeln kann.

Aber etwas mehr Mitteilsamkeit wäre hier durchaus wünschenswert. Alle Oberflächen sind so gestaltet, dass sie skaliert werden können, der Faktor reicht dann von 100 bis 200 %. Das Farbschema, das sich Roland hier ausgedacht hat, ist durchaus sinnvoll. Zum einen können wir über die Farbgebung die einzelnen Modelle unterscheiden, Roland stellt ja den Sound in den Vordergrund, zum anderen sind das Schema und die Elemente so kontraststark, dass wir ermüdungsfrei arbeiten können.

Sehr gut gelöst ist die Kategorieansicht im Preset-Browser und die Filterung der Presets.

Über die Filterfunktion in der Category-Ansicht kommen wir relativ schnell zu unseren Sounds. Dies setzt natürlich etwas Disziplin bei der Organisation und der Arbeit voraus.

Die Apple Guidelines für die Entwicklung von AUs unter MacOS empfehlen, die Automatisierung von Parametern nicht zu vernachlässigen. Roland folgt diesem Weg. Allerdings wäre es hier sinnvoll, die Label der zu automatisierenden Parameter 1:1 zur Oberfläche zu machen, da dies sonst zu zeitverbrauchender Gehirnarbeit führt.

Generell hat Roland bei der Virtualisierung der Oberfläche eine klare Benutzerführung im Blick. Großes hin und her Springen mit der Maus oder dem Pad ist nicht nötig. Der Anwender hat hier die Option.

Gut gemeint und gut gemacht

Tatsächlich und auch um die Kritik am Preset-Browser und MIDI zu relativieren, jammern wir hier auf sehr hohem Niveau. Sound als Dogma funktioniert hier. Wir müssen immer im Auge behalten, dass die Art und Weise, wie wir das Signal verarbeiten, drastische Auswirkungen auf das Ergebnis hat.

Und das funktioniert mit dem Jupiter-8 Zenology gut.

Klanglich gibt’s nichts zu meckern und je nach Abo-Modell gibt’s hier sogar noch massive Goodies. Das fängt bei zusätzlichen Presets an und geht so weit, dass man Zenology oder ZC-1 sogar auf dem iPad nutzen kann und, entsprechendes Modell vorausgesetzt, Presets und Songs austauschen kann, Stichwort Zenbeats. Dieses werden wir in einem späteren Artikel beleuchten.

Zusammenfassung Jupiter 8 in der Roland Cloud

Der rohe Klang der Maschine ist beachtlich und eindrucksvoll. Roland wäre nicht Roland, wenn sie nicht mit den Effekten ihren Kosmos abrunden würden, Effekte gehören hier einfach in die Suppe.

Roland benutzt hier die Effekte aber nicht, um die Signale zu bügeln oder aufzuwerten, sondern wählt hier den subtilen Weg. Die Chorus-Modulation des CE1 ist subtil. Space D und SDD-320 machen, was sie sollen.

Ausnahmslos alle Zenology-Modelle sind musikalisch sehr gut einsetzbar, Roland vergibt hier keine Chance.

Generell ist es positiv, dass Roland den Weg der Korg Gadgets folgt und plattformübergreifendes Arbeiten ermöglicht. Die Lösungen, die Roland hier hat, differieren zwar zu denen der Korg Gadgets, aber der Weg ist richtig.

Welcher Cloud Jupiter-8 für wen?

Eindeutig lässt sich diese Frage nicht beantworten, die Grenzen sind fließend. Wer einen originalen Jupiter-8 in einer der unterschiedlichen Versionen besitzt, wird hier vermutlich den Mangel an Lebhaftigkeit beanstanden, wobei er an dieser Stelle besser zweimal hinhören sollte. Das System 8 mit dem Plugin/ lug Out ist für Leute interessant, die das System 8 sowohl als Synthesizer als auch als Controller nutzen möchten, aber auf die Roland Effekte verzichten können. Für Leute, die viel mit dem Fantom in seiner letzten Version oder mit den Jupiter X/Xm Modellen arbeiten, ist die Zenology-Version das Maß aller Dinge.

Wenn man mal die Unterschiede aller Plattformen außen vor lässt, würde der Autor schon meinen, dass Zenology der bessere Jupiter-8 ist.